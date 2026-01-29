«Барса» проваливалась с аутсайдером ЛЧ целый тайм. Но перевернула всё четырьмя голами!

«Барселона» в последнем туре Лиги чемпионов билась за попадание в восьмёрку и гарантированное место в 1/8 финала. «Копенгаген» пытался зацепиться за топ-24, чтобы просто выйти в плей-офф. И датчане действительно смогли удивить – но только в первом тайме.

На «Камп Ноу» обе команды должны были играть на победу. Однако «Копенгаген» не планировал раскрываться и получать целую авоську мячей. Тренер Якуб Неэструп сделал ставку на максимально оборонительную схему 5-4-1. Гости защищались низким блоком, а в контригре рассчитывали прежде всего на длинные забросы за спины защитникам на своё атакующее трио – центрфорварда Дадасона, инсайдов Ашури и экс-спартаковца Ларссона, чей отец Хенрик побеждал с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Да и сам Джордан в детстве занимался в «Ла Масии».

Тем не менее стартовал матч с неожиданного гола «Копенгагена». Датчане повели уже на четвёртой минуте, даже не зайдя ни разу в штрафную «Барселоны». Кунде сделал ужасный пас Эрику Гарсии в центре поля, и после перехвата Эльюнусси вырезал классную проникающую передачу на Дадасона. 17-летний датчанин не попал в офсайд, так как его 19-летний оппонент Кубарси оказался чуть-чуть ближе к собственным воротам. Пау, конечно, было трудно быстро перестроиться в переходной фазе. Голкипер Гарсия выскочил навстречу Дадасону, но Виктор не стал сближаться с ним и пробил низом из полукруга. Попал – идеально.

Игроки «Копенгагена» празднуют гол Фото: Pedro Salado/Getty Images

В середине поля у «Барсы» в отсутствие дисквалифицированного де Йонга и травмированных действовало трио Эрик Гарсия – Ольмо – Фермин. С точки зрения возврата мяча у центрхавов не всё получалось. У «Копенгагена» были возможности выбегать в контратаки. Впрочем, после пропущенного мяча каталонцы выдали мощный отрезок. На 10-й минуте создали первый голевой момент, когда защитник Судзуки паническим пасом назад вывел Левандовского один на один. Голкипер Котарски вдохновил партнёров ярким сейвом. Затем сам Роберт едва не стал автором классного голевого паса на Рафинью. Датчане с большим трудом отбивались, и с середины тайма стали потягивать время. Первую жёлтую карточку в матче Лопес заработал на 27-й минуте как раз за «маленькую футбольную хитрость».

До перерыва каталонцы при 76% владения нанесли 12 ударов и пять раз попали в створ. Эрик Гарсия зарядил издали в перекладину. Датский «автобус» дымился, однако ничего страшного для команды Неэструпа не случилось. Хозяева нервничали, выпрашивали пенальти в эпизодах, на которые в иной ситуации, возможно, не обратили бы внимания. «Камп Ноу» свистел, когда футболисты уходили в раздевалки – то ли судьям, то ли своим.

Ханс-Дитер Флик в перерыве поменял как раз игрока центра поля – Эрика Гарсию на Берналя. Но главное – тренер завёл команду. Второй тайм «Барселона» начала на максимальных скоростях, в первой же атаке соорудила три момента. Тогда «Копенгагену» повезло, тем не менее гол пришёл уже на 48-й минуте. Организовал его гениальным разрезающим пасом из глубины Ольмо. Дани вывел Ямаля один на один через правый полуфланг, а вингер умно действовал в штрафной: увидел Левандовского и покатил поляку на пустые ворота. Ламин избежал офсайда благодаря тому, что капитан датчан Перейра создал глубину своей позицией.

«Копенгаген» был робок, как на первом свидании с Лигой чемпионов. После выхода на замену опытного экс-игрока «Краснодара» Классона показалось, что гости наконец «включили мужика», однако «Барселона» тут же забила второй гол. Не без доли везения – и всё же абсолютно заслуженный по игре. Опять датчане не справились с Ямалем! Хозяева развернули атаку из центра направо, а мяч после удара Ламина срикошетил от защитника и залетел в сетку.

Окончательно разбила соперника «Барса» в середине тайма. Каталонцы дождались пенальти в свою пользу. Судья Бастьен зафиксировал небесспорный фол Судзуки на Левандовском. После заброса Ямаля поляк бил по воротам, и случился контакт в ногах. Болельщики «Копенгагена» наверняка будут утверждать, что это не нарушение. Поскольку Левандовски сам зацепился за ногу. Как бы то ни было, VAR проверил эпизод и не посчитал решение рефери ошибкой. Рафинья хладнокровно реализовал 11-метровый – Котарски не дотянулся до мяча.

Более того, «Барселона» победила с крупным счётом. На 85-й минуте Рашфорд забил прямым ударом со штрафного – классно положил мяч в ближний угол под штангу. Стенка датчан развалилась, подставив хорватского голкипера «Копенгагена».

В концовке команда Неэструпа забила после ошибки голкипера Гарсии на выходе, вот только Бастьен отменил гол Перейры из-за офсайда. «Барса» всё же попала в топ-8. А для «Копенгагена» евросезон завершён.