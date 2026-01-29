ЭТО ЧУДО МОУРИНЬЮ! Решающий гол за плей-офф ЛЧ «Реалу» забил вратарь на 90+8-й минуте!!!

Трубин легендарно прибежал в чужую штрафную. Фантастический матч с шестью мячами и двумя удалениями у гостей, которые пролетели мимо топ-8!

Жозе Моуринью против «Реала». Совсем не важно, какую команду возглавляет великий португалец и насколько он вообще успешен в последние годы, такая афиша обречена на повышенное внимание. А тут ещё и, во-первых, существовала серьёзная турнирная мотивация: «Бенфике» для евровесны нужна была исключительно победа, мадридцы место в топ-8 тоже заранее не обеспечили. Во-вторых, в соперниках у Жозе — его совсем неопытный ученик Альваро Арбелоа.

Ожидания не обманули. А что случилось в конце… По мотивам этого матча нужно снимать кино.

Оба тренера заранее отдали должное друг другу. «Арбелоа был одним из моих любимых футболистов. И в целом одним из лучших людей, игравших за «Реал». Он был последним, на кого можно было давить. Альваро с большим умом подходит к своей работе. Просто надеюсь, что у него всё будет хорошо и что у него сложится фантастическая карьера. Арбелоа может тренировать любую команду в мире, и я желаю ему удачи, кроме завтрашнего дня», — сказал Моуринью.

«Я взволнован и счастлив, потому что Жозе был для меня гораздо бо́льшим, чем просто тренером. Он был очень важен, и теперь я считаю его большим другом. Сейчас хочу поблагодарить его. Конечно, он образец для подражания. Я сказал это в первый же день: ему невозможно подражать, потому что это приведёт к неудаче. Мой успех будет заключаться в том, чтобы оставаться самим собой, и в этом есть часть влияния Жозе. Я старался многому у него научиться. Знаю, насколько он любит соревноваться, и завтрашний день будет решающим», — ответил Арбелоа.

Альваро с первых минут выпустил и Гюлера, и Мастантуоно. Забегая вперёд, Франко совсем не феерил. Ливень не способствовал комбинационному футболу. Команды быстро обменялись жёлтыми: Винисиус заработал её для Баррейро, Тчуамени — получил за грубость против Шельдерупа. «Бенфика» едва не забила после углового: Каррерас при выносе попал в Араужу, и мяч едва не влетел в ворота. Ещё Павлидис выскакивал один на один с Куртуа и запорол шанс неудачной обработкой.

Престианни же за одну минуту претендовал сразу на два 11-метровых! В первом случае с ним боролся Гюлер. Во втором — ему вроде бы заплёл ноги Беллингем, и судья указал на «точку». Ситуацию изменил VAR: просмотр, Джуд попал по мячу, отмена, гул трибун.

Возможный пенальти в ворота «Реала» Фото: Кадр из трансляции

Аргентинец не отчаялся и вскоре с левого края штрафной классно крутил в дальний угол. Куртуа пришлось спасать и в отчаянном прыжке переводить мяч в перекладину. Судаков заставил звенеть штангу. «Бенфика» смотрелась откровенно сильнее, пока у «Реала» совсем ничего не клеилось. Разве что Гюлер поймал отскок и неплохо пальнул издали.

На 27-й минуте в трансляции появился титр: португальцы сделали всего 27 передач против 75 у испанцев. Этого хватило для семи ударов и 0,56 xG, пока у «Реала» скромно маячили 0,14 ожидаемого гола. И тут веское слово сказали двое: Асенсио ювелирно подал, Мбаппе опередил Дедича и роналдуподобно замкнул головой. Вот вам и первое попадание в створ.

Перед матчем Моуринью говорил: «Если нам не будет хватать баланса, «Реал» нас накажет. Они трижды забьют в трёх атаках». Что ж…

«Бенфика» получила тяжеленный моральный удар под дых: возить «Реал» и пропустить самим. Но не сдалась и быстро отыгралась! Асенсио не пробил Трубина с углового, а потом Рауль поскользнулся и не помешал Павлидису результативно подать на Шельдерупа. Тот унизительно пробил в «домик» Куртуа.

И это ещё не всё в первом тайме. Шельдеруп тут же должен был оформлять дубль, добивая в пустые ворота. На пути мяча встал Вальверде. Баррейро и Дедич тоже могли забивать и простили мадридцев. Вдобавок Мбаппе получил болезненный удар в столкновении с Эурснесом. Килиан всё-таки остался на поле. И увидел, как в добавленное время Тчуамени завалил в своей штрафной Отаменди на угловом! Теперь всё-таки пенальти! И гол Павлидиса по центру!

Ураганная первая половина. Что там по xG? 2,42 на 0,35. Красноречиво, да?

Отаменди празднует гол в ворота «Реала» Фото: UEFA via Getty Images

Главным оружием Моуринью стала нейтрализация флангов обороны «Реала»: португальцы рывками выдёргивали с позиций Каррераса и Вальверде, оставляя на растерзание Хёйсена и Асенсио. Куртуа на 55-й минуте тоже дрогнул, пропустив в ближний от Шельдерупа! Всё-таки дубль! И кто назовёт гол незаслуженным?

Арбелоа тут же заменил Тчуамени с Мастантуоно на Родриго с Камавинга. Также на поле оставался Мбаппе. Ну а кому ещё вытаскивать «Реал»? Особенно если его никто не кроет в районе 11-метровой. На 58-й минуте Родриго оставил пяткой Гюлеру, тот на замахе ускользнул от противника и прострелил, а Килиан чётко пробил с ходу. Есть третий дубль подряд!

В онлайн-таблице общего этапа «Бенфика» зависла в тот момент на 25-м месте. Нужно было, несмотря на победный счёт, вновь мчать вперёд. Больше атаковал всё равно «Реал». Беллингем, например, слева ворвался в штрафную и не попал в ближний угол. Трубина потревожили Гюлер и Родриго. Португальцам же удалось посадить на карточки сразу Асенсио, Хёйсена и Каррераса.

Судаков и Престианни по-прежнему напрягали «Реал». Моуринью, чтобы не разрушать структуру удачной игры, обходился без замен вплоть до 83-й минуты. Когда Арбелоа уже сделал все перестановки, выпустив Браима Диаса, 19-летнего Сестеро и Алабу. Последний лёг под удар Шельдерупа и спас своих. Как и Куртуа, который по-геройски не дал забить Баррейро в упор.

Параллельно с этим «Спортинг» забил «Атлетику» и вытеснил «Реал» из топ-8! Шансы туда вернуться стремительно таяли и фактически обнулились, когда Баррейро заставил Асенсио получить вторую жёлтую. Вдобавок Родриго схватил глупейшее удаление за споры, мгновенно получив два предупреждения!

«Бенфика» всё равно оставалась вне евровесны. И вот кульминация: 90+8-я минута, португальцы заработали стандарт, Трубин по указу Моуринью помчался в чужую штрафную и… замкнул головой закидушку Эурснеса ! Так «Бенфика» с помощью вратаря-бомбардира на тоненького проползла на 24-е место! Назвать это фантастикой будет преуменьшением! Посмотрите матч, если не видели. И пересмотрите. И ещё, и ещё, и ещё. Новая классика Лиги чемпионов и чистое величие.

И да. В стыках Лиги чемпионов «Бенфика» с вероятностью в 50% сыграет с «Реалом». Всё решит жеребьёвка. Но мы ждём.