«Кайрат» дважды забил «Арсеналу» в Лондоне! Но не помешал историческому успеху Артеты

«Арсенал» выпустил далеко не основной состав. В воротах — Кепа Аррисабалага, в центре полузащиты — трио Хаверц — Нёргор — Эзе, а в защите обошлись без Габриэла. Хотя с турнирной точки зрения матч был важен для Артеты: команда ещё не гарантировала себе первое место в таблице (поджимала «Бавария»). «Кайрат» обошёлся без экспериментов в составе, хотя давно устранился из борьбы за плей-офф. Но казахстанскому клубу было важно достойно завершить еврокубковую кампанию.

Зрителей порадовали голами уже с первых минут. На второй Дьёкереш поймал заброс с центра поля и реализовал выход против вратаря. Звоночек для разгрома, однако Калафьори спустя пару минут схватил Жоржинью из «Кайрата» за футболку и «привёз» пенальти. Португалец успешно реализовал его. На радостях Жоржинью даже «переименовался» в Жожинью: на майке у футболиста отклеилась буква «Р».

«Арсенал» — «Кайрат» Фото: Arsenal FC via Getty Images

«Кайрат» не сел в глубокую оборону, а продолжал искать шансы у чужих ворот. Гости даже старались разыгрывать комбинации, зарабатывали стандарты, но футболистам не хватало техники для финального штриха. У Хаверца с этим проблем не было: немец вбежал в штрафную после контратаки, сместился в центр и вонзил мяч в дальний угол. Кай великолепно вернулся в команду спустя несколько месяцев отсутствия.

После второго пропущенного «Кайрат» притих. «Арсенал» вообще не отдавал мяч сопернику (стабильно удерживали 65% владения) и продолжал нагружать чужие ворота (в том числе с помощью угловых, куда без них). На 28-й Мадуэке чуть не сотворил мини-шедевр: провернул «рулетку Зидана» в штрафной и едва не забил в ближний. Спустя 10 минут Хаверц создал третий гол «Арсенала»: выскочил за спину защитников и прострелил на Мартинелли. Изначально казалось, что немец попал в 100-процентный офсайд, но Кай удержался.

Во второй половине матча «Кайрат» изредка подходил к воротам Кепы, однако моменты всё равно были: Рикардиньо бил с лёта, а Громыко проверял оборону ударом из-за штрафной. Только в створ гости не попадали. «Арсеналу» тоже не удавалось пробить голкипера. Оборона казахстанцев периодически помогала лондонцам, обрезаясь у ворот — Анарбеков мгновенно страховал партнёров.

Лондонцы были ближе всего к четвёртому голу в концовке — старался Габриэл Жезус. Сначала на 86-й минуте партнёры увидели забегание форварда в штрафную с левого фланга — бразилец целил в дальний угол, но промазал. Через две минуты Жезус перекинул мяч через Анарбекова, однако из офсайда.

Но какой же неожиданной получилась концовка! Команды уже переиграли три компенсированные минуты, тем не менее судья позволил «Кайрату» провести финальную атаку — и не зря. Громыко навесил в район дальней штанги, откуда Рикардиньо перевёл мяч в створ. На этой ноте матч и завершился. «Арсенал» остался на первом месте в турнирной таблице и первым при новом формате ЛЧ взял 100% очков, а «Кайрат» так и финишировал на последней строчке.