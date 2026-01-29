11 клубов в ЛЧ удивили нас больше всех. Тут и провалы, и аномальные выходы в плей-офф

Общий этап Лиги чемпионов — всё. 18 матчей заключительного тура сформировали итоговую таблицу. Самое время рассказать об успехах и провалах турнира. Речь, конечно, о командах.

Провалы

«Вильярреал» (Испания)

Этот клуб можно назвать серьёзной силой в испанском чемпионате. Четвёртое (а до недавних пор — третье) место в таблице — солидный показатель с учётом того, что выше располагается только большая тройка. Но вот кампанию «Вильярреала» в Лиге чемпионов иначе как провалом не назвать. Дошло до того, что команда лишилась шансов на место в топ-24 за тур до финиша общего этапа. Надо же было так умудриться!

По итогам восьми туров испанский клуб отобрал очки только у «Ювентуса» — помог гол на 90-й минуте. «Вильярреал» проиграл «Тоттенхэму», «Манчестер Сити», «Байеру» и дортмундской «Боруссии» с общим счётом 0:10. Клуб из Испании не справился ни с «Пафосом» (0:1), ни с «Копенгагеном» (2:3), ни с «Аяксом» (1:2). Бесславное выступление «Вильярреала». Теперь можно сосредоточиться на борьбе во внутреннем чемпионате.

«Вильярреал» провалил общий этап ЛЧ Фото: Lars Baron/Getty Images

«Айнтрахт» (Германия)

Когда клуб из топ-лиги пролетает мимо плей-офф ЛЧ (теперь туда попадают 24 команды) — это всегда событие. «Айнтрахт» настолько плохо провёл общий этап, что потерял шансы на стыки ещё за тур до финиша. А ведь как всё начиналось! В стартовом туре клуб из Франкфурта просто уничтожил «Галатасарай» — 5:1. Но дальше — четыре поражения в пяти турах.

Немецкий клуб сгонял по нулям в Неаполе, а всем остальным соперникам проигрывал. «Атлетико» и «Ливерпуль» накидали «Айнтрахту» пятёрку, «Карабах» и «Аталанта» — трёшку. О каком выходе в плей-офф может идти речь, когда ты пропускаешь больше двух десятков голов на общем этапе? Болельщики явно ждали не такого результата.

«Айнтрахт» не впечатлил в ЛЧ Фото: Christof Koepsel/Getty Images

«Аякс» (Нидерланды)

Тот случай, когда команда проснулась слишком поздно. «Аякс» отвратительно стартовал на общем этапе — пять поражений подряд. Ещё больше удивил всего один забитый мяч на этом отрезке. И вот после этого клуб из Амстердама понял, что нужно что-то менять. Поездки в гости к «Карабаху» и «Вильярреалу» принесли «Аяксу» сразу две победы. Хороший результат, но, чтобы рассчитывать на место в топ-24, нужно было обыгрывать ещё и «Олимпиакос». Не получилось. Очередное поражение.

«Наполи» (Италия)

Антонио Конте и Лига чемпионов — особенная история. Это не турнир итальянского тренера. Конте делал чемпионом четыре клуба («Ювентус», «Интер», «Челси», «Наполи»). Впечатляет? Конечно. Но что в ЛЧ? Семь заходов в турнир — четыре непопадания в плей-офф. Особенно бросается в глаза результат с итальянскими клубами — всего один выход в плей-офф за пять попыток. Раньше Антонио дважды не выводил в 1/8 финала «Интер» и один раз — «Юве».

Казалось, теперь всё будет нормально. Формат поменяли, число участников плей-офф увеличили. Но «Наполи» Конте совсем не впечатлил на общем этапе. Да, обыграли дома «Спортинг» (2:1) и «Карабах» (2:0), но этого оказалось недостаточно. В гостях всё совсем плохо — три поражения в четырёх матчах. ПСВ накидал итальянской команде шесть (!) мячей, а «Ман Сити» и «Бенфика» отыграли «на ноль». «Наполи» не победил даже в Копенгагене (1:1), хотя соперник провёл большую часть матча вдесятером. Домашняя игра с «Айнтрахтом» получилась максимально скучной и унылой — 0:0. В заключительном туре нужно было обыгрывать бывшую команду Конте — «Челси». Но вместо победы — поражение (2:3) и прощание с турниром.

«Марсель» (Франция)

Удивительно, но «Марселю» не хватило каких-то секунд для попадания в топ-24. В заключительном туре провансальцы «сгорели» «Брюгге» (0:3) и всё равно едва не заскочили в стыки. «Бенфика» всё-таки забила четвёртый гол «Реалу» в добавленное время и оставила французский клуб без плей-офф. «Марсель» играл очень нестабильно на протяжении всего общего этапа, и суммарные 0:6 на финише от «Ливерпуля» и «Брюгге» стали приговором. Пожалуй, было бы несправедливо, окажись «Марсель» в топ-24, хотя у фанатов команды наверняка другое мнение.

Успехи

«Арсенал» (Англия)

Лондонский клуб вышел в плей-офф ЛЧ — ничего удивительного. «Арсенал» напрямую попал в 1/8 финала — тоже никакого восхищения. Команда Микеля Артеты одержала восемь побед в восьми матчах, заняла первое место и пропустила всего лишь четыре мяча — вот это действительно впечатляет. «Арсенал» очень солидно выступил на общем этапе. Теперь у команды есть преимущество вплоть до финала в виде ответного матча на домашнем стадионе на каждой стадии плей-офф.

«Арсенал» прошёл общий этап без потерь Фото: Offside via Getty Images

«Тоттенхэм» (Англия)

В прошлом сезоне «Тоттенхэм» стал победителем Лиги Европы, но завершил выступление в АПЛ недалеко от зоны вылета. Новый сезон, новый тренер — но схожая ситуация. 14-я команда чемпионата Англии. А вот в Лиге чемпионов всё совсем иначе — всего одно поражение в восьми матчах и четвёртое место в таблице по итогам общего этапа. Во-первых, прямая путёвка в 1/8 финала. Во-вторых, ответный матч там (и в четвертьфинале, если дойдут туда) на своём стадионе. Красота! А ещё «Тоттенхэм» пропустил всего семь мячей — второй результат турнира вместе с «Интером» и «Ньюкаслом».

«Спортинг» (Португалия)

Присутствие «Спортинга» в числе топ-24 не вызывает удивления. Но португальский клуб заскочил в первую восьмёрку! Команда оказалась выше «Манчестер Сити», «Реала», «Интера», «ПСЖ», «Ювентуса», «Атлетико». Как вам такое? «Спортинг» был очень хорош на своём стадионе — четыре победы в четырёх встречах. В Лиссабоне дрогнул даже лучший клуб Европы из Парижа. На выезде «Спортинг» справился только с «Атлетиком» (3:2), но именно этот результат позволил попасть напрямую в 1/8 финала.

«Спортинг» заскочил в 1/8 финала Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

«Карабах» (Азербайджан)

Азербайджанский клуб начал путь в ЛЧ со второго квалификационного раунда. Он прошёл три стадии, чтобы оказаться в общем этапе. А там стартовал с двух побед. Превратил 0:2 в 3:2 во встрече с «Бенфикой», после чего наказал «Копенгаген» (2:0). Следующей победы пришлось ждать до 7-го тура, когда «Карабах» одолел «Айнтрахт» (3:2). А ещё была почётная ничья с «Челси» — 2:2. 10 очков хватило, чтобы выйти в стыки. Увидим ли мы там ещё одну сенсацию от лучшего клуба Азербайджана?

«Будё-Глимт» (Норвегия)

После шести туров у норвежского клуба не было ни одной победы. Да, он периодически кусал фаворитов (2:2 — с «Тоттенхэмом» и «Боруссией»), но шансов на топ-24 было мало. Почему? Из-за календаря. В двух заключительных турах «Будё» играл с «Манчестер Сити» и «Атлетико». О каком выходе в стыки вообще можно было говорить? Но норвежский клуб прихлопнул дома «Сити» (3:1), а потом удачно слетал в столицу Испании (2:1). Девять очков, 23-е место в таблице — некоторые клубы о таком могли только мечтать. «Будё» шумел в Лиге конференций и Лиге Европы, а теперь удивил и в Лиге чемпионов.

«Будё-Глимт» удивил на финише общего этапа Фото: Denis Doyle/Getty Images

«Бенфика» (Португалия)

Лиссабонская команда приучила нас к частому появлению в плей-офф Лиги чемпионов. Первый же матч в общем этапе — шок. «Бенфика» вела 2:0 во встрече с «Карабахом», а в итоге проиграла — 2:3. Результат, который оставил тренера Бруну Лаже без работы. И тут подоспел вариант с Жозе Моуринью. Опытный тренер пролетел с «Фенербахче» мимо общего этапа ЛЧ (проиграли в квалификации как раз «Бенфике»), а потом покинул турецкий клуб.

Жозе начал очень тяжело. Три матча с «Бенфикой» в ЛЧ — три поражения, ни одного забитого мяча. Очень кстати после этого последовали две победы. «Бенфика» прихлопнула «Аякс» и «Наполи» с одинаковым счётом 2:0. Казалось, теперь всё получится. Но дальше последовала неудачная поездка в гости к «Ювентусу» (0:2). В заключительном туре португальскому клубу нужно было обыгрывать дома «Реал». Это, на всякий случай, бывшая команда Моуринью. «Бенфика» не только победила, но и сделала это с необходимой разницей в счёте — 4:2. Всё решил гол вратаря (!) Анатолия Трубина в добавленное время. Магия Жозе, не иначе!