Конте снова провалился в ЛЧ. Как же цинично «Челси» убил его надежды на плей-офф!

В заявке «Наполи» оказалось на пять футболистов меньше, чем у «Челси». Оно и понятно: у итальянцев дикие проблемы с составом, о чём регулярно напоминает Конте. Лукка и Ланг ушли в это трансферное окно. На травме Милинкович-Савич, Ррахмани, Маццокки, Замбо Ангисса, Гилмор, Де Брёйне, Политано и Нерес. Среди этих игроков есть и основа, и резервисты, но получается всё равно внушительный список. Тем более ещё и Лукаку пока не готов играть в старте. На этом фоне даже как-то несерьёзно говорить, что у «Челси» Палмер остался на скамейке. Тем более он уже не играет такую важную роль в команде, как раньше.

Матч начался довольно резво в плане движения мяча. Команды быстро проходили центр поля, хотя сначала опасных моментов было не так много. На 17-й минуте защитник «Наполи» Жезус «привёз» пенальти. Бразилец, стоя в стенке, зачем-то рукой отбил удар со штрафного. Причём там было явное движение кисти к мячу. С 11 метров точно пробил Энцо Фернандес, раз уж Палмера не было на поле.

В целом «Челси» выглядел достаточно раскованно на выезде. Жоао Педро не стеснялся бить через себя в падении. С другой стороны, и у хозяев моменты становились всё более явными. С острого угла бил Ди Лоренцо, но Санчес справился, а на 33-й минуте Вергара выдал классный сольный проход и, разворачиваясь, словно прошёл сквозь Фофана. А затем покатил мяч в дальний угол — 1:1.

Игроки «Наполи» празднуют гол Фото: Image Photo Agency/Getty Images

На этом проблемы «Челси» в первом тайме не закончились. Прямо перед перерывом «Наполи» забил снова. Оливера прострелил с левого фланга, и Хойлунд в одно касание замкнул с линии вратарской. Примечательно, что нападающий также забил из-под Фофана.

Получилось, что при относительно равной игре первый тайм по счёту забрала команда Конте. «Челси» стоило что-то поменять, и после перерыва вместо Нету вышел Палмер. Именно он спустя 15 минут сделал ассист на Жоао Педро. Правда, заслуга англичанина минимальна. У нападающего получился классный дальний удар почти в девятку. И вот счёт уже стал равным. Только ничья не устраивала ни тех, ни других. «Челси» оставался в одном голе от топ-8, а «Наполи» — от топ-24.

Игроки «Челси» празднуют гол Фото: Ivan Romano/Getty Images

Ожидаемо, ближе к концу матча меньше сил осталось у итальянцев, которые располагают более скудным составом. «Челси» чаще бил и несколько раз ловил соперника на контратаках. Одна из них сработала — причём мяч перехватил Фофана, который был неубедителен в первом тайме. И ещё одна передача Палмера на Жоао Педро завершилась голом, ставшим победным.

«Наполи» мог спасти ничью на 90+3-й минуте, однако Санчес потащил убойный удар с 10 метров от вышедшего на замену Лукаку. Это был приговор очередному сезону Конте в еврокубках. Ну а «Челси» с шестого места отправился в 1/8 финала Лиги чемпионов.