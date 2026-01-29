Норвежская сказка в ЛЧ! После «Сити» прибили и «Атлетико» – и чудом вылезли в плей-офф!

Не бывает такого, чтобы последний день ЛЧ остался без жёстких развязок и сказочных сюжетов. И сегодняшний день подарил несколько. Какая главная – решайте сами. Пока расскажем про норвежскую.

Началась эта лигочемпионская сказка «Будё» не сегодня. А неделю назад, как раз в Норвегии. Победа над «Сити» 3:1 стала главной сенсацией 7-го тура. Но после него у «Будё» было всего шесть очков – шансы на топ-24 оставались очень призрачными, команда шла на 27-м месте. А играть предстояло с «Атлетико» в гостях. «Атлетико», который претендовал на топ-8 (вместо стыковых матчей).

«Будё-глимт» – команда из норвежского города Будё, который находится за полярным кругом. Население (данные на 2023 год) – 48 тысяч человек, стадион вмещает чуть больше восьми тысяч. Поле – искусственное. В прошлом сезоне команда впервые в истории вышла в полуфинал Лиги Европы (где уступила «Тоттенхэму»), а в нынешнем – впервые вышла в основной этап Лиги чемпионов. Состав команды transfermarkt оценивает в € 57,8 млн. Лишь три клуба – «Пафос», «Карабах» и «Кайрат» оцениваются дешевле.

Смотрите, кто опережал норвежцев (из тех, кого в теории можно было либо догнать, либо обогнать):

26-е место: «Брюгге» – 7 очков, предстоял матч с «Марселем» дома;

25-е место: «Копенгаген» – 8 очков, играть на выезде с «Барсой»;

24-е место: «Наполи» – 8 очков, дома с «Челси»;

23-е место: «Олимпиакос» – 8 очков, на выезде с «Аяксом»;

22-е место: «Атлетик» – 8 очков, дома со «Спортингом»;

21-е место: ПСВ – 8 очков, дома с «Баварией»;

20- место: «Монако» – 9 очков, дома с «Ювентусом»;

19-е место: «Байер» – 9 очков, дома с «Вильярреалом»;

18-е место: «Марсель» – 9 очков, в гостях с «Брюгге».

Стремились норвежца, конечно, в топ-24. Для этого нужно было не просто побеждать, но ждать приятных раскладов хотя бы от двух команд, которые шли выше. Но это не всё. У «Бенфики», «Аякса», «Пафоса» и «Юниона» тоже было шесть очков. И их победы (правда, там надо было бы считать разницу голов) тоже могла помешать норвежцам.

Никита Хайкин Фото: Soccrates/Getty Images

«Какая тут сенсация», – можно было подумать после 15-й минуты, когда счёт открыл Александр Сёрлот. Если смотреть просто на изменение таблицы в онлайн-режиме, то всё было предсказуемо: фаворит забил аутсайдеру и спокойно должен забирать матч. До 34-й минуты так и было. Но тут «Будё» сравнял: это сделал Фредрик Шёвольд – расстрелял Облака с 10 метров.

Конечно, первый тайм по игре остался за хозяевами: 14:4 по ударам, 5:2 – по ударам в створ, 8:1 по угловым… Но счёт оставался 1:1 до 59-й минуты. Изменили его гости! Описать этот гол почти невозможно. Мяч пытались затолкать в ворота несколько раз – и это получилось.

Дальше, конечно, «Атлетико» атаковал. Никита Хайкин словил жёлтую за затяжку времени уже на 67-й минуте. Под удары хозяев футболисты «Будё» несколько раз просто падали. А закончилось всё угловым «Атлетико» на 90+8-й минуте и свистком арбитра после борьбы в штрафной. Нет, не пенальти – фол в атаке и конец матча. Никита Хайкин, кстати, получил оценку 7,9 (данные fotmob) – лучшую в матче в составе гостей (вместе с Шёвольдом – автором второго гола).

Игроки ФК «Будё-Глимт» Фото: Europa Press via Getty Images

«Будё» в итоге не обогнали – 23-е место. «Бенфика» свою сказку с «Реалом» устроила в концовке» и заняла 24-й место, «Марсель» пропустил три от «Брюгге» и вылетел. Обогнать могли «Наполи», «Атлетик», «Копенгаген» и «ПСВ». Причём каждый из этих клубов вёл в счёте в своих матчах! Но все проиграли, а «Будё» – выиграл. Сначала у «Сити» дома, теперь – в гостях у «Атлетико».

В стыках у норвежцев два варианта. Либо снова в Мадрид – только теперь к «Реалу», либо в Милан – к «Интеру». Узнаем соперника уже в пятницу.