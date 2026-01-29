Хейтеры нового формата ЛЧ, как дела?

Дмитрий Бажанов восхищается последним туром общего этапа. Этот вечер войдёт в историю, а его моменты мы будем пересматривать спустя годы.

Хейтеры нового формата Лиги чемпионов получили мощнейший контраргумент! В прошлом сезоне перед последним туром общего этапа рисовались только две заметные интриги: сумеют ли выйти в плей-офф «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Сейчас же всё было ясно только с шестью командами: «Арсенал» и «Бавария» гарантировали себе место в топ-8, а «Айнтрахт», «Вильярреал», «Кайрат» и «Славия» вылетели. Остальным 30 командам было за что бороться. И какой получилась эта борьба — чистый восторг!

Жозе Моуринью и Анатолий Трубин затмили всех. В последнем туре случилось много крутого, но перекрыть перформанс «Бенфики» абсолютно нереально. Символично, что матч в Лиссабоне закончился последним. После раззадоривающего аперитива и насыщенных основных блюд мы получили ещё и потрясающий десерт.

Тренер жестом отправил на последний стандарт вратаря — и камера это выхватила! Вратарь забил как заправский форвард и не просто спас для команды игру — он вытащил её в плей-офф. Кино! А если добавить к этому все сопутствующие переплетения — Моуринью против «Реала», Альваро Арбелоа против Моуринью, «Реал» в борьбе за топ-8 на стадионе, где когда-то выиграл «десиму» с Арбелоа в составе — сюжет становится ещё более уникальным. Хотя, казалось бы, куда уж больше.

«Бенфика» празднует победу в матче с мадридским «Реалом» Фото: MB Media/Getty Images

Трубин и Моуринью подарили сказку «Бенфике» — и вместе с этим вручили «Реалу» дополнительный раунд плей-офф. Хотя перед последним туром мадридцы чувствовали себя неплохо. К матчу с «Бенфикой» они подошли на третьем месте, всё было в их руках.

В итоге в руках «Реала» оказались два дополнительных матча: либо с «Будё-Глимт», либо вновь с «Бенфикой». Тут даже трудно представить, что круче по афише: «Мадрид» за полярным кругом или его вторая серия против Жозе, Трубина и компании.

Кстати о Мадриде — о городе: именно там случилось ещё одно чудо. После снятия скальпа с «Манчестер Сити» «Будё-Глимт» решил не останавливаться и хлопнул ещё одного топа — «Атлетико». На его поле! Последний раз команда Диего Симеоне проигрывала дома в апреле 2025 года — «Барселоне». И вот теперь получила от «Будё-Глимт».

Победу норвежцев не спишешь на искусственный газон или холодную погоду, к которой оказался не готов соперник. «Будё» просто очень крут, вот и всё! Их взлёт, продолжающийся несколько сезонов, можно сравнить с авторским кино, которое становится массовым — когда что-то очень ламповое и камерное покоряет широкую аудиторию.

В итоге «Атлетико», как и «Реал», ожидает дополнительный раунд. А «Спортинг», например, сразу занырнул в 1/8 финала. Из топ-8 подвинули и «Атлетико», и «Реал», и «Интер» с «ПСЖ». И как подвинули — забили победный мяч в ворота «Атлетика» на 90+4-й минуте, да ещё и на выезде. Да ещё и после углового у своих ворот! Да ещё и после того как во время контратаки не реализовали выход один на один!

В дикой суете горячий бразилец Алиссон Сантос показал фантастическое хладнокровие: подобрал мяч, уложил под правую и жахнул в нижний угол. За время выступлений в «Спортинге» он забил три гола. Все три — в нынешней Лиге чемпионов.

Алиссон Сантос Фото: Cesar Ortiz Gonzalez/Getty Images

До того как приговорить «Атлетик», Алиссон забил победный мяч в концовке ещё и «Марселю». «Марселю», который, несмотря на поражение 0:3 от «Брюгге», пролез бы в плей-офф, если бы не гол Трубина. Учитывая бешеную эмоциональность Роберто Де Дзерби, за его состояние слегка тревожно.

Антонио Конте — мимо плей-офф ЛЧ. Дело вроде бы привычное — это же Конте. Но тем не менее Антонио и его «Наполи» дали надежду, что чудо возможно. На фоне страшного кадрового дефицита команда закамбэчила против «Челси» и ещё до перерыва превратила 0:1 в 2:1. Совершеннейший шедевр сотворил Антонио Вергара — 23-летний воспитанник «Наполи», который никогда не оказался бы в основе, если бы не эпидемия травм.

Однако нехватка кадров всё-таки сказалась. Во втором тайме «Челси» добавил, а «Наполи» добавлять было нечем и некем. Конте не вывез против «бывшей» и не вышел в плей-офф. А Лиам Росеньор потихонечку делает вещи: «Челси» побеждает в АПЛ и попадает сразу в 1/8 финала ЛЧ. Впереди ответный полуфинал Кубка лиги против «Арсенала» — должно быть очень интересно. Первый матч «Челси» проиграл 2:3.

Что же касается «Наполи», то ключевые очки неаполитанцы потеряли не с «Челси». 2:6 с ПСВ, 0:0 с «Айнтрахтом», который в других матчах ЛЧ пропустил 21 мяч, и 1:1 с «Копенгагеном», когда команда Конте почти час играла в большинстве — в первую очередь нужно говорить об этом. И тем не менее финальный тур на стадионе имени Марадоны вышел крутым. «Наполи» не выиграл, однако стал соучастником классного шоу.

«Карабах» пропустил шесть от «Ливерпуля», но всё равно вышел в плей-офф. А «Пафос» забил четыре «Славии» и не вышел. Хотя шансы на попадание в топ-24 у киприотов оставались до последних минут. Они могли забить и пятый, тогда шансы выросли бы ещё больше. Однако в итоге в плей-офф «Пафоса» не будет. Впрочем, для дебюта команда выступила отлично.

Такой чудесный вечер, что даже Федерико Кьеза забил Фото: Ed Sykes/Getty Images

Последний тур при прежнем формате ЛЧ тоже дарил крутые матчи и интригу до самого конца. Однако там была борьба внутри групп. Здесь же — буквально — все боролись со всеми. Конкурс на каждое место — либо в топ-8, либо в топ-24 — был гигантским. Оттого — шикарная рубка и абсолютно великий лигочемпионский вечер.

Такое невозможно в каждом сезоне. Год назад 8-й тур вышел куда менее ярким. Но сейчас ЛЧ угостила нас зрелищем сполна. Минусов новый формат не лишён, однако за этот вечер ему — большое человеческое!