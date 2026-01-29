«Меня стали узнавать: «Ты же чувак с видео?» Как автор «Чемпа» попал в топ-5 Transfermarkt

Мы на «Чемпионате» стараемся находить необычные истории, связанные с футболом. А тут получилось, что сюжет сам пришёл к нам в редакцию. В середине января наш журналист из отдела Play Никита Пономаренко отправился в Индонезию на турнир по Mobile Legends. Возможно, вам ничего не говорит название этой игры, но это не так важно.

Имеет значение, что Никита записал в Индонезии несколько видео и стал после них намного известнее, чем раньше. И связано это уже не с киберспортом, а с футболом, которым он занимался долгое время. Эта статья о том, как несколько роликов в соцсетях могут влиять на карьеру. Мы решили рассказать историю Никиты с самого начала, чтобы был понятен его путь в футболе. Дальше – его монолог.

Никита Пономаренко Фото: Из личного архива Никиты Пономаренко

– Я пришел в футбол в 11 лет, что довольно-таки поздно. Сверстники уже минимум два-три года тренировались. Сначала я занимался в «Царицыно» – в команде четвертого по силе дивизиона Москвы. Играл левого полузащитника, много возился с мячом, мало пасовал, но смотрелся вроде неплохо.

В детстве я занимался единоборствами, так что выделялся выносливостью. Физическая подготовка была особенно нужна, потому в матчах у нас замен почти не было. Помню, тренер Владимир Эрдман каждый день давал нам «волшебный» километр. Так это у нас называлось. После тренировок гоняли уставшими – это сначала никому не нравилось, но придавало выносливости.

Пономаренко – третий слева в верхнем ряду Фото: «Царицыно»

На тот момент я и представить не мог, что можно попасть куда-то выше. Казалось, в более сильных лигах вообще монстры играют. Выяснилось, что это не так. В 14 лет оказался в «Соколе» – это второй по силе дивизион Москвы, хоть и называется Первая лига. Конечно, там выше уровень, однако играть можно. Уже стал опорным полузащитником, а потом и в оборону опустился. Никогда не забуду, как с нами занимался Дмитрий Прокопенко, выступавший когда-то в чемпионате Португалии. Он мог играть в валенках и раз за разом прокидывать мяч между ног нам, 16-летним лбам. При Прокопенко мы не выносили вперёд бездумно.

В «Соколе» поиграл до выпуска и отправился в молодёжку «Олимпа-Долгопрудный» (КФК Лига А, Подмосковье). Отыграл сезон в нападении и поехал в «Знамя Труда». Контракт у меня был бесплатный – выступал за 0 рублей, только премиальные. Затем предложили минимальную зарплату, но я ушёл в «Зов». В первом же матче Кубка Москвы забил ФШМ три мяча. Вот тогда (лето 2023-го) на меня начали выходить из «Твери», молодёжки «Химок» и других команд Второй лиги. Я всё-таки остался, однако к концу сезона в команде начались огромные задержки. Обещанный контракт так и не дали, только премиальные выплачивали.

Пономаренко в «Олимпе-Долгопрудный» Фото: «Олимп-Долгопрудный»

У меня был так называемый агент, который отказывал командам Второй лиги. А когда понадобилось найти команду, он с этой задачей не справился. Единственное – отправил меня на просмотр в «Родину Медиа», где тренировал Каряка. Вроде я там неплохо смотрелся, забил команде Второй лиги «Строгино», однако меня не взяли. Тренеры говорили, что я сильный и цепкий, но где-то слишком эмоциональный, где-то тактически проседал. Меня ставили на разные позиции и выделяли упорство и дисциплину.

Параллельно играл за сборную МГУ. В том числе чтобы поддерживать форму в межсезонье, однако в апреле 2024-го в матче с РГУФК сломался – полетела передняя крестообразная связка. Сначала хотел восстанавливаться без операции, но потом стало понятно, что она всё-таки потребуется. И я её сделал в сентябре 2024-го. Понадобилось время на восстановление.

Пономаренко в больнице 4094 Фото: Из личного архива Никиты Пономаренко

В мае 2025-го я устроился на работу в «Чемпионат» благодаря моему товарищу по сборной МГУ Генри Тикову, который работает в издании. Он рекомендовал меня в отдел киберспорта – сначала я занимался новостями, а потом пошли репортажи, интервью и всё остальное. В какой-то момент организаторы турнира по Mobile Legends позвали «Чемпионат» в Джакарту, где выступала в том числе и российская команда Team Spirit. Руководитель отдела киберспорта не смог поехать, а я был готов. Брал комментарии у представителей Team Spirit и готовил материалы о турнире, а ещё познакомился с отличными людьми, которые мне помогали.

Идея с видео у меня появилась ещё до того, как приехал в Индонезию. Подумал, что это будет забавно – снять для TikTok, как я чеканю мяч, и отметить местный футбольный клуб «Персиджа». Серьёзно к этому не относился. Кто вообще заметит? В первый же день сходил в зал при отеле, позанимался и потом взял теннисный мячик, с которым я работаю на технику. Получилось сделать видео с первого раза. Я потом ещё переснимал – думал, что слишком легко вышло. Хотя не так просто сделать финт «вокруг света» теннисным мячом. Я долго практиковался, чтобы просто его набивать.

На следующий день у нас была экскурсия на автобусе по городу. Нам что-то рассказывают, а у меня за 10 минут 300 лайков. Подумал: ну прикольно. Через 20 минут была уже 1000 лайков. Тут немного удивился. Возможно, видео залетело, потому что был зал с хорошим видом – 30-й этаж с обзором на город. Может, съёмка в Москва-Сити тоже хорошо зашла бы. Плюс в Индонезии, вероятно, влияет внешность иностранца. А тут ещё и футболка оранжевая – это цвета и «Чемпионата», и местного клуба «Персиджа». Получилась красивая картинка с яркими факторами.

Было важно продолжить, хотя я уже не знал, что ещё сделать с теннисным мячом. Решил положить его на лоб и присесть с ним. Не помню, чтобы кто-то так делал. Разве что Роналдиньо. Хотя этот финт уже не с первой попытки удался. Потом сделал плакат с просьбой к «Персидже» взять меня на просмотр. Хотелось показать, что я настроен серьёзно. О матче узнал от болельщиков, которые в комментариях звали меня на игру 23 января. А у меня ещё был жёсткий джетлаг после перелётов, и я сомневался, но всё-таки пошёл. Нужно было жать газ до конца.

Пономаренко на матче «Персиджи» Фото: Из личного архива Никиты Пономаренко

Кстати, плакат не так просто делать. Нужно было найти коробку, изоленту, ножницы. Какое-то время пришлось потратить. А вот билет в VIP-сектор мне достал индонезийский коллега. Стоимость – 300 тысяч рупий (около 1350 рублей). Фристайлить с мячом начал уже перед стадионом. У меня был план на три-четыре видео. Какие-то трюки показывал болельщикам – они подключились, начали фотографировать. Меня стали узнавать: «Ты же тот чувак с видео?»

Стадион на 80 тысяч человек, но пришло около 10 тысяч. Что тоже немало на самом деле. Тем более играли с аутсайдером. Когда я появился на трибуне с плакатом, то каждый начал меня снимать. Ладно, может, каждый третий. Если кто-то переставал меня снимать, то включались другие. Правда, так было только до 10-й минуты. Потом в VIP-ложе появился новичок команды Шейн Паттинама. Нидерландец, у которого есть и гражданство Индонезии, а сам он поиграл в том числе за молодёжку «Аякса».

В целом ко мне отношение было доброжелательное. Индонезийцы сами по себе приятные. Плюс там нет алкоголя на трибунах. Идеальная картинка фаната: люди страстно болеют, но миролюбивые, добрые, позитивные. Даже показательно, в какой тишине мы летели из Дубая в Джакарту. А на стадионе я до последнего надеялся, что кто-то из клуба подойдёт и что-нибуль скажет. Само собой, никто так и не подошёл. Немножко расстроился, однако потом повстречал легенду клуба Бамбана Памункаса. Он был вежлив, и я оторвал от плаката кусочек бумажки, чтобы написать ему своё имя на Transfermarkt и номер телефона.

В трансляции матча показали меня с плакатом. Отдельный пост выложил аккаунт турнира по Mobile Legends, у которого 7,5 млн подписчиков. Но про Transfermarkt – отдельно. На мою страницу был какой-то невероятный наплыв пользователей. Я нигде не называл свою фамилию, однако, наверное, было не сложно её узнать. Моя история так завирусилась, что все начали заходить на мой профиль в Transfermarkt. Получилось, что на этом сайте в какой-то момент я был популярнее Месси и шёл в топ-5 сразу после Роналду. Наверное, не в таком формате я хотел приблизиться к легендам, однако всё равно приятно хоть где-то оказаться рядом с ними. Один спортивный журналист позвал меня в Малайзию играть за $ 12 тыс. в месяц, но я не особо верю, что срастётся. Пока жду информации.

Везде хотят видеть, что у тебя на Transfermarkt уже два-три сезона и забитые мячи. А у меня только восемь игр и один гол – этого недостаточно, как и видео с нарезкой моментов. Хотя мне кажется, что я однозначно потянул бы уровень чемпионата Индонезии, который сопоставим с лучшими командами Второй лиги. За время, проведённое на травме, я подтянул технику и стал действовать увереннее. Слежу за режимом. Количество сезонов, указанных в Transfermarkt – формальность. И дело не самооценке. Мне кажется, на уровне КФК хватает ребят, которые заиграли бы в чемпионате Индонезии. Посмотрите на истории Самошникова или Варди, откуда они пробились. Есть и менее яркие истории, когда парни дошли до среднего уровня.

Как отнеслись на «Чемпионате», что я захотел уйти играть в чемпионат Индонезии? Никаких претензий не услышал. Наоборот, только поддержку. А вообще, журналистику можно совмещать с футболом. Он получается затратным не по времени, а по силам. После тренировки можно отдохнуть 30 минут и сесть что-то написать. Мне кажется, всегда можно договориться.

Кстати, тексты Никиты можно почитать тут.