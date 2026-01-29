«Реал» ждёт реванш с Моуринью, а Сафонов сыграет с Головиным? Интриги жеребьёвки стыков ЛЧ

В Лиге чемпионов завершился общий этап. Какой же легендарный 8-й тур нам подарили команды! Борьба за места в топ-8/топ-24 получилась головокружительной. Нескольким грандам из-за осечек предстоят стыковые матчи. Жеребьёвка состоится уже в пятницу, 30 января, в швейцарском Ньоне. Какие потенциальные пары нас ждут? И что по главным интригам? Разбираемся.

Потенциальные пары стыков:

«Монако» — «ПСЖ»/«Ньюкасл»;

«Карабах» — «ПСЖ»/«Ньюкасл»;

«Брюгге» — «Ювентус»/«Атлетико» Мадрид;

«Галатасарай» — «Ювентус»/«Атлетико» Мадрид;

«Будё-Глимт» — «Реал» Мадрид/«Интер»;

«Бенфика» — «Реал» Мадрид/«Интер»;

«Боруссия» Дортмунд — «Аталанта»/«Байер»;

«Олимпиакос» — «Аталанта»/«Байер».

Сыграет ли «Реал» во второй раз с «Бенфикой»?

Анатолий Трубин Фото: Getty Images

«Бенфика» и «Реал» выдали один из самых эпичных матчей группового/общего этапа ЛЧ за последние годы. Обеим командам была нужна победа: лиссабонцам – для стыков, мадридцам – для выхода в 1/8 финала. «Реал» открыл счёт, но затем получил три мяча в свои ворота. В середине второго тайма Мбаппе оформил дубль и сократил отставание. Однако этот результат не устраивал никого.

Из-за событий в параллельных встречах «Бенфике» нужен был ещё гол для выхода в стыки. «Реал» же в случае ничьей залетел бы в топ-8. Заканчивали матч гости вдевятером – Родриго и Асенсио удалились. На 90+8-й минуте команда Жозе Моуринью заработала штрафной, а тренер отправил в чужую штрафную голкипера Анатолия Трубина. Подача пошла точно на вратаря, и тот точно пробил головой! Безумие! 4:2 – и «Бенфика» чудом оказалась в стыках, заняв 24-е место.

Иронично, что «Реал» же финишировал на девятой строчке. Из-за этого у команд высокая вероятность встречи снова – уже в стыках. Вариантов не так много: «Реал» ждёт либо битва с «Бенфикой», либо с «Будё-Глимт». Лиссабонцы же, помимо Мадрида, могут попасть на «Интер» (кстати, ещё один важный клуб в карьере Моуринью).

Сафонов и Головин встретятся в стыках?

Матвей Сафонов и Александр Головин Фото: РФС

«ПСЖ» не изменяет традициям. Во второй раз подряд парижане отправились в стыки вместо прямого выхода в 1/8 финала. В 8-м туре французам было достаточно обыграть дома «Ньюкасл», но англичане отняли очки (1:1). В прошлом году «ПСЖ» прошёл в стыках «Брест», а затем домчал до увереннейшей победы в турнире. Повторят путь и сейчас?

А знаете, с кем может сыграть «ПСЖ» теперь? Верно, снова с клубом из Франции! Однако на этот раз вместо «Бреста» команда Луиса Энрике может получить «Монако». Монегаски в последние месяцы выглядят ужасно: в чемпионате упали аж на 10-е место, а в ЛЧ получили шесть мячей от «Реала» (1:6) и скатали грустную ничью с «Ювентусом» (0:0).

Поэтому в потенциальной битве двух россиян – Матвея Сафонова и Александра Головина – фаворитом будет вратарь «ПСЖ». Но далеко не каждый раз мы получаем крутой сюжет с битвой наших легионеров в Лиге чемпионов! Поэтому ждём и надеемся, что на жеребьёвке УЕФА сведёт россиян друг с другом.

Какой топ-клуб достанется «Будё-Глимт»?

Никита Хайкин Фото: Oscar Manuel Sanchez/ZUMA/ТАСС

«Будё-Глимт» – официально самая симпатичная команда-андердог Европы. В прошлом сезоне норвежцы дошагали до полуфинала Лиги Европы. Теперь же клуб выжил в борьбе за стыки и финишировал 23-м. В решающем туре «Будё-Глимт» прихлопнул в гостях «Атлетико» (2:1)! А до этого у себя дома уверенно разобрал «Манчестер Сити» (3:1). Отдельные аплодисменты – российскому вратарю «Будё-Глимт» Никите Хайкину. Тот был стабильно хорош и тащил команду в следующий раунд. Ах да, Opta перед последним туром оценивала шансы норвежцев на плей-офф в 1,5%!

Всё просто: после шести встреч всё было скромнее: ничьи со «Славией», «Тоттенхэмом» и «Боруссией», а также поражения от «Ювентуса», «Монако» и «Галатасарая». Неплохо для дебютанта Лиги чемпионов, но о стыках команда могла только мечтать. Теперь же «Будё-Глимт» предстоит ещё два матча с топ-клубом. Среди вариантов – «Реал» и «Интер». На восьмитысячный стадион «Аспмюра» в Будё точно приедут звёзды. Вопрос один: норвежцы будут останавливать Килиана Мбаппе или Лаутаро Мартинеса?

Нас ждёт немецкое дерби?

Матч «Боруссия» — «Бавария» Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В прошлом сезоне в стыках Лиги чемпионов между собой сыграли французские «ПСЖ» и «Брест». А уже в плей-офф было мадридское дерби («Реал» – «Атлетико»), а также битва немецких «Баварии» и «Байера». Сейчас мы снова в шаге от встречи двух представителей Германии в стыковом раунде.

«Байер» и «Боруссия» расположились аккуратно друг за другом в общей таблице (16-е и 17-е место). Поэтому они стали потенциальными конкурентами за место в 1/8 финала. Если же УЕФА реализует другой сценарий, то Дортмунд ждёт серия с «Аталантой», а Леверкузен – с «Олимпиакосом».

На кого попадёт сенсационный «Карабах»?

«Карабах» Фото: Dan Istitene/Getty Images

«Карабах», браво! Команда с 34-м по стоимости составом (€ 28,65 млн, данные Transfermarkt) одолела «Бенфику» (3:2), «Копенгаген» (2:0), «Айнтрахт» (3:2) и сыграла вничью с «Челси» (2:2). 10 очков в восьми турах хватило, чтобы финишировать 22-ми и выйти в стыки. От исторического попадания в плей-офф «Карабах» отделяет всего два удачных матча. Но будет тяжело: достаться азербайджанцам может либо «Ньюкасл», либо «ПСЖ». В любом случае в Баку увидят ещё как минимум одну топ-встречу.

Все шесть команд из АПЛ окажутся в плей-офф?

НИК ВОЛЬТЕМАДЕ Фото: Stu Forster/Getty Images

АПЛ – самая богатая лига мира. Клубы из Англии магнитом притягивают звёзд, собирая мощные составы. У середняка АПЛ набор игроков порой круче, чем у условных «Боруссии» Дортмунд или «Милана». Соревноваться с английскими грандами по зарплатам и трансферам могут разве что «Барселона», «Реал», «ПСЖ» и «Бавария».

И Лига чемпионов подтверждает тезис: деньги решают если не всё, то очень многое. Сразу пять представителей АПЛ отправились в 1/8 финала напрямую («Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Сити»). Подкачал только «Ньюкасл». Правда, для попадания дальше им была нужна гостевая победа над «ПСЖ» (1:1). Да и даже если «Ньюкасл» бы выиграл, то тогда в плей-офф не вышел «Манчестер Сити».

В общем, мы близки к сценарию, при котором все шесть представителей АПЛ могут зарубиться в 1/8 финала. «Ньюкасл» в стыках встретится с «Монако»/«Карабахом». Вполне проходимые соперники.

Кто-то из грандов не доберётся до 1/8 финала?

КРИСТИАН КИВУ Фото: Marco Luzzani/Getty Images

В прошлом сезоне Лиги чемпионов в стыках между собой сыграли «Реал» и «Манчестер Сити» (в плей-офф пробрались мадридцы). А «Ювентус» и «Милан» не прошли ПСВ и «Фейеноорд» соответственно. В нынешнем розыгрыше мы снова можем потерять сразу несколько топов на предварительном этапе плей-офф. «Реал», «ПСЖ», «Ювентус», «Интер», «Атлетико» – все они оказались в стыках. Да, шанс получить гранда в пару у них отсутствует. Но это не означает, что вероятность вылета равна нулю.

Достанется ли крутому «Брюгге» снова итальянский клуб?

«Брюгге» Фото: Stuart Franklin/Getty Images

«Брюгге» достоин аплодисментов. В прошлом сезоне клуб заскочил в 1/8 финала Лиги чемпионов, а теперь бельгийцы снова оказались в стыках. Год назад «Брюгге» прошёл «Аталанту», а в нынешнем розыгрыше сыграл с бергамасками на общем этапе (1:2). Теперь клуб из Бельгии снова может получить итальянцев. «Брюгге» потенциально попадает в стыках на «Ювентус». Альтернативный вариант – «Атлетико».