Жеребьёвка стыковых матчей плей-офф ЛЧ! С кем сыграют «Реал», «ПСЖ» и «Карабах»? Онлайн

Будущих соперников в Лиге чемпионов узнают и другие топы: «Атлетико», «Боруссия», «Ювентус», «Интер»… Следите за церемонией вместе с нами!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

За что мы любим окончание основного (а раньше – группового) этапа ЛЧ? За нереальные сюжеты, это понятно. Но ещё за то, что идёт после. Мы про жеребьёвку команд, которые пробились в плей-офф, конечно же. Их, жеребьёвок, даже с новым форматом, остаётся две. Первая определит, кто с кем сыграет в стыковых матчах. Это тоже стадия плей-офф, но не 1/16 финала – тут 16 команд. Вторая пройдёт уже в феврале, когда закончатся стыки.

Сегодня мы следим именно за первой. Тут всё устроено не очень сложно, сейчас коротко всё объясним.

Итак, есть 16 команд – это клубы, которые заняли места с девятого по 24-е в общем этапе Лиги чемпионов. Они и попали в стыки. Чем выше команда в таблице – тем больше у неё преимуществ.

Итоговая таблица общего этапа ЛЧ-2025/2026 Фото: «Чемпионат»

«Реал», «Интер», «ПСЖ», «Ньюкасл», «Ювентус», «Атлетико», «Аталанта», «Байер» – сеяные команды, ответные матчи стыков они сыграют дома;

«Боруссия» Дортмунд, «Олимпиакос», «Брюгге», «Галатасарай», «Монако», «Карабах», «Будё-Глимт», «Бенфика» – несеяные, дома играют первые матчи стыков.

У каждого клуба есть лишь два варианта соперников. Сегодняшняя жеребьёвка определит конкретного. Ниже – варианты для каждой команды. Девятое и 10-е место получат в соперники клуб с 24-го или 23-го места, 11-е и 12-е – с 22-го и 21-го и так далее.

«Реал Мадрид» – «Будё-Глимт»/«Бенфика»;

«Интер» – «Будё-Глимт»/«Бенфика»;

«ПСЖ» – «Монако»/«Карабах»;

«Ньюкасл» – «Монако»/«Карабах»;

«Ювентус» – «Брюгге»/«Галатасарай»;

«Атлетико» – «Брюгге»/«Галатасарай»;

«Аталанта» – «Боруссия» Дортмунд/«Олимпиакос»;

«Байер» – «Боруссия» Дортмунд/«Олимпиакос»;

«Боруссия» Дортмунд — «Аталанта»/«Байер»;

«Олимпиакос» — «Аталанта»/«Байер».

«Брюгге» — «Ювентус»/«Атлетико» Мадрид;

«Галатасарай» — «Ювентус»/«Атлетико» Мадрид;

«Монако» — «ПСЖ»/«Ньюкасл»;

«Карабах» — «ПСЖ»/«Ньюкасл»;

«Будё-Глимт» — «Реал» Мадрид/«Интер»;

«Бенфика» — «Реал» Мадрид/«Интер»;

Интриг хватает! Как всё будет – узнаем сегодня днём, церемония начинается в 14:00 мск. Следите за ней вместе с нами – в этом материале мы сразу обо всём расскажем!