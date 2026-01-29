Что за кошмар случился с итальянскими клубами в ЛЧ? Чемпион вылетел, в топ-8 — никого!

Пока все вокруг вспоминают 2016-й, Антонио Конте реконструировал события 2013-го. Впервые с того года чемпион Италии не сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. В сезоне-2013/2014 это был «Ювентус» Конте, а сейчас – его «Наполи».

Впрочем, у Конте с Лигой чемпионов особые отношения. У них давняя, устойчивая нелюбовь. Гораздо хуже для Италии другое. Ни один представитель Серии А не пробился в топ-8. Не только «Наполи» – вообще никто! Все пять английских команд – в восьмёрке, «Бавария» и «Барселона» – тоже. Ещё и «Спортинг» вклинился ко всеобщему удивлению.

В итоге за пределами топ-8 остались «Реал», «Атлетико», «ПСЖ» и все без исключения итальянцы. «Интер», «Ювентус», «Аталанта» и «Наполи» – четыре разные истории, ни одна из которых не привела к прямому попаданию в 1/8 финала.

Чем так страшен дополнительный раунд плей-офф? Во-первых, это два лишних матча в условиях и без того плотного календаря. Во-вторых, в прошлом сезоне все три итальянские команды, которые играли в этом раунде, вылетели. В турнире остался только «Интер», который благодаря попаданию в топ-8 сразу оказался в 1/8 финала и в итоге дошёл до решающей встречи, где был разгромлен «ПСЖ».

В этом сезоне никто из итальянцев не попал в топ-8 напрямую. Как это вышло? Давайте разбираться.

«Наполи»

Антонио Конте Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

Антонио Конте обожает, когда у него нет побочной нагрузки в виде еврокубков. Он – мастер быстро дать результат, и в «Наполи» ему это удалось. Команда с ходу взяла скудетто.

Дальше был риск, что Конте уйдёт. Его отношения с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом уже в первом сезоне были не сахар. А после победы в чемпионате Конте, как всегда, стал требовать трансферов. Безусловно, имел право. Тем более глубины состава «Наполи» и правда не хватало. Но у Де Лаурентиса всегда был свой, особый, взгляд на футбол. Плюс человек он темпераментный, за словом в карман не полезет. Вот и казалось, что Конте и Де Лау исчерпали допустимый лимит противоречий.

Однако в конечном итоге президент подогнал тренеру футболистов на € 115 млн. Игроков взяли во все линии, включая вратарскую – в бригаду к Алексу Мерету прибыл бородач Ваня Милинкович-Савич. В полузащиту подписали Кевина Де Брёйне, в атаку – Расмуса Хойлунда. А когда сломался Ромелу Лукаку, добрали ещё и Лоренцо Лукку (который зимой уже уехал в Англию, кстати).

Кевин Де Брёйне Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Плюс «Наполи» не продал никого из лидеров. Ушёл Виктор Осимхен – но он не играл и в первом сезоне Конте. Летом 2025-го «Галатасарай» выкупил его после аренды. «Наполи» выручил большие деньги и сразу инвестировал их в новых игроков. Конте получил длинную обойму. При этом выросло не только количество, но и качество состава.

В связи с этим от Конте справедливо ждали успехов не только в Серии А, но и в Лиге чемпионов. А в итоге «Наполи» на девять очков отстаёт от лидирующего «Интера» в чемпионате и не попал даже в топ-24 Лиги чемпионов.

Проиграть в гостях «Манчестер Сити» – ничего страшного. Тем более это был только 1-й тур. Беды для «Наполи» начались дальше. Получили унизительные 2:6 от ПСВ. Не смогли дома забить «Айнтрахту», который в других матчах ЛЧ пропустил 21 мяч. В 6-м туре уступили на выезде «Бенфике», у которой к тому моменту было всего три очка. Тогда невозможно было поверить, что лиссабонцы будут в плей-офф. Однако затем – матч с «Реалом», Анатолий Трубин и невероятное чудо.

«Наполи» мог – и, наверное, должен был – одолеть в гостях «Копенгаген». Уже в первом тайме получили численное преимущество, забили гол. Если бы удержали победу – хоть как-нибудь – очков хватило бы для выхода в плей-офф даже с учётом поражения от «Челси» в последнем туре. Но в итоге в Дании «Наполи» закончил 1:1. А дальше – яркая встреча с «Челси», поражение и бесславный вылет.

Безусловно, Конте столкнулся с серьёзным кадровым дефицитом. В октябре выбыл Де Брёйне, в ноябре – важнейший игрок центра поля Андре-Франк Замбо Ангисса. Ни того, ни другого нет до сих пор. После Суперкубка Италии травму получил Давид Нерес. Матчи с «Копенгагеном» и «Челси» пропустил центральный защитник Амир Ррахмани. Лукаку впервые в сезоне вышел на поле только в январе. А Лукка оказался настолько плох, что после летнего трансфера его уже зимой спихнули в «Ноттингем Форест».

Можно ли объяснить неудачу «Наполи» в ЛЧ травмами? Можно, но лишь отчасти. Даже без Де Брёйне и Ангисса «Айнтрахт» или «Копенгаген», игравший в меньшинстве, можно было победить. В теории была возможна даже победа над «Челси». «Наполи» играл ярко, к перерыву повёл 2:1. Однако во втором тайме закончился бензин. И вот тут как раз сказался дефицит кадров. Усилить игру во втором тайме Конте оказалось некем.

Ключевые очки «Наполи» растерял до последнего тура. Совершенно необязательно было сводить всё к матчу с «Челси». А в итоге получилось именно так. Конте уступил своей бывшей команде и вылетел из ЛЧ. Ещё раз: в Серии А до лидирующего «Интера» девять очков. Без еврокубков Конте, конечно силён. Однако всё равно отыграть такое преимущество будет очень непросто.

Конечно, травмы сильно ударили по «Наполи». Но тем не менее Аурелио Де Лаурентис наверняка считает, что сделал достаточно, чтобы команда успешно выступила во всех турнирах. И он имеет право так считать – на рынке «Наполи» и правда поработал мощно. В ЛЧ – уже провал. На скудетто рассчитывать сложно. Будет ли считаться успехом просто попадание в ЛЧ на следующий сезон – большой вопрос.

Если по окончании прошлого сезона Конте был королём, то сейчас он в гораздо более слабой позиции. Лига чемпионов сильно на это повлияла. У него и раньше были сложные отношения с этим турниром. А теперь история их нелюбви стала ещё богаче.

«Интер»

Кристиан Киву и Федерико Димарко Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Главная сила нынешнего «Интера» в том, что он почти бесперебойно пылесосит очки с командами ниже классом. Благодаря этому миланцы лидируют в Серии А. И в плей-офф ЛЧ они тоже пробились, насобирав очки с теми, кто слабее.

У «Интера» был шикарный календарь на старте. «Аякс», «Славия», «Юнион», «Кайрат» – отличная полоса для разгона. Команда Кристиана Киву взяла 12 очков из 12 без особого напряга. Да, от «Кайрата» пропустили, пришлось подвигаться. Но в целом все четыре стартовых матча «Интер» выиграл на классе с большим запасом.

Тем не менее в топ-8 миланцев нет. После четырёх побед они потерпели три поражения подряд. И тут высветилась главная проблема «Интера» – встречи с большими соперниками. Миланцы не выиграли ни одного такого матча в Италии. И в ЛЧ они последовательно уступили «Атлетико», «Ливерпулю» и «Арсеналу».

Это три разных поражения. С «Атлетико» была настоящая сеча! Качнуться могло в любую сторону, но в итоге на последних минутах «Интер» пропустил со стандарта – 1:2. С «Ливерпулем» был тоскливый матч, исход которого решил формальный, буквоедский пенальти на Флориане Вирце. И тем не менее повод его назначить был, арбитр это сделал, Доминик Собослаи забил – и «Ливерпуль» выиграл 1:0.

«Арсенал» приехал на «Джузеппе Меацца» уверенно возглавляя лигочемпионскую таблицу. Микель Артета воспользовался своей гигантской обоймой и провёл ротацию. «Арсенал» вышел без Деклана Райса, Габриэла Магальяйнса, Мартина Эдегора и Виктора Дьёкереша. «Интер» достойно бился, забил красивый мяч. Однако итог – 3:1 в пользу «Арсенала». Если на старте ЛЧ «Интер» побеждал на классе, то здесь на классе победили уже его самого.

Выездная победа над дортмундской «Боруссией» в последнем туре – это круто. Она могла помочь «Интеру» пробраться в топ-8. Но в итоге этого не случилось, миланцы финишировали 10-ми. Кроме того, нынешнюю «Боруссию» вряд ли можно назвать по-настоящему большой командой. Победу «Интера» это никак не девальвирует. Но говорить, что команда Киву наконец обыграла большого соперника, пожалуй, тоже нельзя.

Впереди «Интер» ждёт либо «Бенфика», либо «Будё-Глимт». И тех и других миланцы превосходят в классе. Конечно, команда Киву будет фаворитом с большим запасом. Киву против Жозе Моуринью – будет очень круто, правда же?

А вот дальше, если «Интер» пройдёт, может попасться по-настоящему большой соперник. По мере приближения финала только такие и будут. А «Интеру» они пока не по зубам. Побороть комплекс больших матчей и больших соперников – вот главная задача «Интера» и Кристиана Киву. Время до плей-офф ещё есть.

«Ювентус»

Лучано Спаллетти Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Выступления «Ювентуса» в этом сезоне можно разделить на «до» и «после». Сперва командой руководил Игор Тудор. Он вывел «Юве» в ЛЧ по итогам турбулентного прошлого сезона, и летом ему предложили полноценный контракт. Хорват с радостью его подписал.

Однако уже в конце октября Тудор был уволен. «Ювентус» увяз в середине таблицы Серии А, а в Лиге чемпионов набрал всего два очка в трёх стартовых турах: спасли ничью с «Боруссией», упустили победу с «Вильярреалом» и проиграли «Реалу» в Мадриде.

Вместо Тудора назначили Лучано Спаллетти, и с этого момента «Юве» начал выздоравливать. Это происходило постепенно, шаг за шагом. И вот сейчас, спустя три месяца после приглашения Спаллетти, «Ювентус» не просто набирает очки – на него приятно смотреть!

В ЛЧ новый тренер начал с ничьей со «Спортингом». Не впечатлили ни игра, ни результат. «Юве» оказался в ситуации, когда дальше нужно было либо обязательно побеждать, либо сосредотачиваться на Серии А.

После «Спортинга» был ноябрьский выезд в Будё. «Ювентус» еле отполз – победили 3:2. Игра туринцев вновь не впечатлила, однако в кои-то веки своё слово сказали форварды – Джонатан Дэвид и Луа Опенда. Старт сезона им совсем не удался, до матча с «Будё-Глимт» на счету Дэвида был один гол, на счёту Опенда – 0. И вот оба забили в Норвегии и принесли «Юве» победу.

К слову, Дэвид в последние недели проснулся, исправно забивает в Серии А (3+1 в последних четырёх турах). А Опенда как спал, так и спит. После Будё забил в ворота «Ромы» и замолчал. Спаллетти во время одного из матчей даже подзатыльников ему надавал, чтобы взбодрить, камеры всё сняли! Не сработало.

После «Будё-Глимт» «Ювентус» обыграл дома «Пафос». Без лоска – но три очка взяли, это самое главное. Вновь забил Дэвид, а ещё отличился один из главных тащеров команды в этом сезоне – Уэстон Маккенни. Это туринская версия Феде Вальверде. Маккенни готов закрыть любую позицию, и ниже определённого уровня он гарантированно не опустится.

Дальше была победа 2:0 во встрече с «Бенфикой». К этому моменту «Ювентус» уже ощутимо впитал идеи Спаллетти. И победа над португальцами получилась яркой. Да, забей в конце второго тайма пенальти Вангелис Павлидис, концовка могла получиться нервной. Но факт в том, что «Юве» почти весь матч переигрывал «Бенфику» и делал это весьма стильно.

Вновь забил Маккенни, а ещё отличился Кефрен Тюрам. Его брат Маркюс из «Интера» крут, однако в этом сезоне Кефрен выглядит лучше. Техника, пластика, работоспособность, поставленный удар – прямо сейчас младший Тюрам из подающего надежды трансформируется в полноценного топ-футболиста.

Кефрен Тюрам Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

В последнем туре «Ювентус» скатал нулевую ничью с «Монако». Если есть результат, который устроит обе команды, как правило, он и случается. Это именно тот случай. И «Юве», и «Монако» отправились в плей-офф.

В прошлом сезоне «Ювентус» подходил к старту плей-офф на негативе. Молодой и перспективный Тьяго Мотта, который должен был добавить стиля и дать результат, не справлялся ни по одному из направлений. Были яркие вспышки, но не более того. В итоге «Юве» вылетел от ПСВ, и вскоре Мотта был уволен. Можно спорить, правильное это было решение или нет. Однако случилось, как случилось.

Сейчас «Юве», наоборот, движется к плей-офф на позитиве. При Спаллетти команда с каждой неделей выглядит всё лучше и лучше. Прогресс в игре очевиден. И в связи с этим лучше стали результаты. Туринцы вернулись в гонку за топ-4 в Серии А и уверенно вышли в плей-офф ЛЧ.

Впереди «Юве» ждёт либо «Брюгге», либо «Галатасарай». Есть все основания считать, что в этом сезоне в Лиге чемпионов «бьянконери» пройдут дальше, чем в прошлом.

«Аталанта»

Шарль Де Кетеларе и Раффаэле Палладино Фото: ​​​Marco Luzzani/Getty Images

Если «Аталанта» и может быть за что-то благодарна Ивану Юричу, то за очки в Лиге чемпионов. На фоне неудач в Серии А, тусклой, примитивной игры и проблем в раздевалке хорват умудрился взять семь очков в четырёх турах чемпионской лиги.

Тем не менее успехи в ЛЧ его не спасли. Уже в начале ноября он был уволен. На его место назначили Раффаэле Палладино, «Аталанта» понеслась вверх по таблице чемпионата Италии. Но в ЛЧ, как ни парадоксально, Палладино набрал меньше очков, чем Юрич.

Начал Раффаэле отлично – с побед над «Айнтрахтом» и «Челси». За два тура до конца общего этапа «Аталанта» был главным претендентом от Италии на попадание в топ-8. Однако затем случилось странное нечто. Сначала в Бергамо приехал «Атлетик» из Бильбао. Баскам явно не хватало сил на два турнира, они в плохой форме. «Атлетик» бросил якорь в середине таблицы Ла Лиги и на выход в плей-офф ЛЧ, вероятно, не сильно рассчитывал.

«Атлетик» в итоге всё равно остался без плей-офф — проиграли решающий матч дома Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

В первом тайме «Аталанта» разорвала соперника, но забила только один. А дальше – затмение. Начинается второй тайм – и «Аталанта» резко разучивается играть в обороне. Серия чудовищных ошибок – и 1:0 превращаются в 1:3. В концовке команда Палладино забила второй мяч, но всё равно проиграла.

Тем не менее шансы на топ-8 у «Аталанты» ещё оставались. В последнем туре бергамаски поехали в гости к «Юниону». Палладино внезапно решил провести ротацию: оставил на скамейке Джанлуку Скамакку и Шарля Де Кетеларе. А ещё в резерве остался основной вратарь Марко Карнезекки. Вместо него вышел ветеран Марко Спортьелло, в том числе в результате его ошибки «Юнион» забил и выиграл 1:0.

Теперь будущее «Аталанты» в Лиге чемпионов сильно зависит от жребия. Ей попадётся либо «Олимпиакос», либо «Боруссия». Жребий, пожалуй, не очень равноценный. «Олимпиакос» – уважаемая команда, очень кусачая, доказала это в ЛЧ. Однако всё же «Боруссия» выглядит помощнее. Лигочемпионский бэкграунд у неё повнушительнее. У «Аталанты» были все шансы нырнуть в 1/8 финала напрямую. А в итоге – два дурацких поражения, и теперь нужно играть дополнительный раунд плей-офф. Нет сомнений, что бергамаскам будет непросто, какой бы соперник им ни попался.