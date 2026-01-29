Нет, нынешние проблемы «Шанхай Шэньхуа» связаны с периодом, когда россиянина ещё не было в клубе.

Клуб Слуцкого пострадал от скандала с договорняками в Китае больше всех. Главное

Сегодня, 29 января, министерство общественной безопасности Китая и Главное управление спорта и Китайская футбольная ассоциация (CFA) провели совместную пресс-конференцию в Пекине. На ней было объявлено о результатах расследования о коррупции в футболе.

Одним из самых пострадавших клубов оказался «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого! В новом сезоне чемпионата команда стартует с результата «минус 10», также шанхайцы оштрафованы на 1 млн юаней (около $ 144 тыс.). Российский тренер уже высказался в шоу «ЭФБ», а мы разбираемся в деталях ситуации.

Леонид Слуцкий главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Несколько лет в Китае был огромный коррупционный скандал. В команде «Шанхай Шэньхуа» не осталось ни одного футболиста и ни одного руководителя с того времени. Это максимально болезненно.

В Китае борьба с договорными матчами ведётся давно и последовательно. Например, в сентябре 2024 года CFA объявила на пресс-конференции, что 43 человека были пожизненно отстранены от участия в деятельности, связанной с футболом. Тогда же экс-президент ассоциации Чэнь Сюйюань был приговорён к пожизненному заключению за взяточничество.

Чэнь Сюйюань Фото: Zuma/ТАСС

Нынешнее расследование – логичное продолжение истории. По данным News.cn, вот какие штрафы получили клубы китайской Суперлиги:

«Шанхай Шэньхуа» – минус 10 очков и штраф 1 млн юаней;

«Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» – минус 10 очков и штраф 1 млн юаней;

«Циндао Хайню» – минус семь очков и штраф 800 тыс. юаней;

«Хэнань» – минус шесть очков и штраф 800 тыс. юаней;

«Шаньдун Тайшань» – минус шесть очков и штраф 800 тыс. юаней;

«Чжэцзян» – минус пять очков и штраф 800 тыс. юаней;

«Бэйцзин Гоань» – минус пять очков и штраф 400 тыс. юаней;

«Шанхай Порт» (действующий чемпион) – минус пять очков и штраф 800 тыс. юаней;

«Ухань Фри Таунс» – минус пять очков и штраф 800 тыс. юаней;

«Чанчунь Ятай» – минус четыре очка и штраф 200 тыс. юаней;

«Мэйчжоу Хакка» – минус три очка и штраф 200 тыс. юаней.

Также оштрафовали ещё два клуба из низших лиг и сразу 73 человека, замешанных в коррупции. Они получили пожизненный запрет на участие в футбольных мероприятиях (в том числе – экс-тренер сборной Китая Ли Те). Министерство общественной безопасности заявило, что в общей сложности было проведено расследование в отношении 57 футболистов, причастных к договорным матчам, азартным играм и организованной преступности. 54 из них приговорены судом к тюремному заключению или штрафам.

«Наказание демонстрирует твёрдую решимость Главного управления спорта строго пресекать неправомерные действия в футбольной индустрии. Главное управление спорта будет неуклонно выполнять решения и планы Центрального комитета партии и Государственного совета по возрождению и развитию футбола, а также требования Центральной комиссии по дисциплинарной инспекции и Национальной наблюдательной комиссии по содействию реформам, управлению и развитию футбольной сферы посредством анализа конкретных случаев», – отметил на пресс-конференции Гао Чао, руководитель отдела по связям с общественностью Главного управления спорта Китая.

Леонид Слуцкий в «Шанхай Шэньхуа» Фото: Yuichi Masuda/Getty Images

Главный вопрос для российских болельщиков, конечно, касается Леонида Слуцкого. Неужели и он как-то замешан в этой истории? К счастью, нет. По информации Sina.cn, нарушения клуба связаны с периодом с 2015 по 2021 год. Тогда «Шэньхуа» «нарушил принципы спортивного поведения, утратил их и занимался нечестными сделками с целью получения незаконной выгоды». Эта же формулировка относится к действующему чемпиону Китая «Шанхай Порт». Правда, их нарушения датированы периодом с 2014 по 2017 год (тогда назывались ещё «Шанхай СИПГ»).

«Шанхай Шэньхуа» оперативно опубликовал заявление, в котором сообщил о принятии решения по снятию очков и штрафу.

«Шанхай Шэньхуа» заявление клуба «Шанхай Шэньхуа» уважает и принимает это решение, глубоко осознавая негативное влияние этих событий на авторитет китайского футбола и порядок в профессиональной лиге. Кроме того, клуб приносит свои самые искренние извинения за неудобства и последствия, которые этот инцидент причинил его болельщикам, которые всегда поддерживали и доверяли ему, а также его давним партнёрам».

Также клуб отдельно подчеркнул, что коррупционный скандал связан с прошлым. Сейчас же в «Шэньхуа» проведены масштабные реформы: «С момента проведения реформы в сфере управления активами клуба в начале 2023 года мы неизменно строго придерживались принципов законности и соответствия нормативным требованиям, решительно противодействовали любым нарушениям правил и положений, прилагая все усилия для обеспечения устойчивого развития клуба. Все случаи, повлёкшие за собой это наказание, произошли до реформы акционерного капитала клуба и являются историческими проблемами, оставшимися со времён управления первоначальными акционерами. Клуб очень серьёзно относится к этим урокам».