«Тренер прививает нам принципы «Барселоны». Вратарь из Дагестана — в плей-офф ЛЧ!

«Карабах» сразу начал этот сезон Лиги чемпионов довольно резво, и уже после победы над «Айнтрахтом» в 7-м туре сенсационный выход в плей-офф был практически решённым делом. Команде Гурбана Гурбанова предстояло сыграть на «Энфилде», и финальный матч с «Ливерпулем» немного притушил эмоции от этого свершения — случилось разгромное поражение 0:6. Но «Карабах» всё же добился исторического для себя и всего азербайджанского футбола результата. Голкипер команды Шахрудин Магомедалиев родом из Дагестана, он поделился с «Чемпионатом» первыми впечатлениями от главной сенсации этого розыгрыша ЛЧ.

— Вы проиграли 0:6 на «Энфилде», однако вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Какие эмоции в раздевалке преобладали?

— Радости особо не было, мы не хотели проигрывать с таким крупным счётом. Думали побиться с грандом мирового футбола. Были расстроены, но получилось как получилось.

— Выход в плей-офф ещё не отмечали?

— Больше радости было после предыдущей игры с «Айнтрахтом», потому что уже понимали, что на 99% мы в плей-офф. Совсем расслабиться ещё не могли, однако радовались сильнее, чем в Ливерпуле.

Алисон Бекер и Шахрудин Магомедалиев Фото: Из личного архива Шахрудина Магомедалиева

— Вы в «Карабахе» далеко не первый год. Что ощущаете сами?

— Это результат кропотливой работы всего клуба и, конечно же, главного тренера. Без системы Гурбанова, без его понимания, терпения и всей работы, которую он проделывает, это было бы невозможно. Такое вообще кажется нереальным, чтобы клуб с постсоветского пространства с таким бюджетом хотя бы играл в еврокубках каждый год. Это уже считается большим достижением, а «Карабах» ещё и боролся на равных с лучшими клубами Европы. Мы провалили последнюю только игру с «Ливерпулем», а все остальные матчи провели очень достойно.

Это действительно большое достижение для азербайджанского футбола, большая история. Может, пока этого не все понимают — но с годами люди будут всё больше говорить о том, что у нас была такая команда.

— Такой результат «Карабаха» популяризирует футбол в Азербайджане?

— Со стороны главы государства всегда был очень большой интерес к футболу, он очень любит этот вид спорта, всё время следит за результатами. Таким моментом очень важно воспользоваться — в стране бум футбола, дети хотят играть и тренироваться. Нужно принять важные решения. Надеюсь, выход в плей-офф Лиги чемпионов станет толчком не только для «Карабаха», но и для развития всего азербайджанского футбола.

Думаю, это должно стать переломным моментом, когда люди поймут: надо вкладываться в академии, молодёжь и детей, потому что это основа. Надеюсь, что так и будет. За такое надо цепляться и начинать движение вперёд. Нельзя упустить момент, когда все дети хотят идти в футбол, каждый называет себя именем какой-нибудь звезды футбола. Необходимо вложиться в детский футбол и ждать результат лет через 10, когда вместо двух азербайджанцев в составе их будет уже 11.

— С кем хотели бы встретиться в следующем этапе?

— Больше, конечно, с «ПСЖ». Не столько из-за Матвея Сафонова, сколько из-за того, что это более звёздный и именитый клуб. Всегда хочется играть с лучшими. Мы все понимаем, что будет тяжело и с «Ньюкаслом», и с «ПСЖ» — поэтому больше хочется сыграть со звёздами парижан. Но выбирать не приходится.

— А какие настроения сейчас в команде перед следующим вызовом?

— Если честно, сейчас нам очень важно хорошо выступить в чемпионате, поэтому практически не думаем о Лиге чемпионов. Мы отстаём от первого места на три очка, нужно чутка собраться. Слишком фокусировались на Лиге чемпионов, а теперь нужно возвращаться к чемпионату. Обязательно надо его выиграть, сейчас это намного важнее — до плей-офф ЛЧ есть время. Времени радоваться, праздновать нет.

— Гурбанов в «Карабахе» почти 20 лет, и теперь он привёл клуб к историческому достижению. В чём феномен вашего тренера?

— У всех, кто приезжает в «Карабах» — Андрюха Лунёв не даст соврать, — одно мнение. Бывают ведь люди, о которых все думают по-разному, а о Гурбанове — одно. Он — Человек с большой буквы. Поэтому и всевышний вознаграждает его за всё труды и справедливость.

Гурбанов очень амбициозный. Даже выходя против «Ливерпуля», мы хотели выиграть. Наверное, поэтому и проиграли 0:6 (смеётся). Играли в свой атакующий футбол.

— Читал, что многое он взял от современной «Барселоны».

— Да, он фанат системы «Барсы». Прививает и нам эти принципы: контроль мяча, чтобы мы им дорожили. А в последнее время очень много работаем на физику, чтобы соответствовать европейскому уровню. Они играют на таком уровне каждые три дня, а мы — только в Лиге чемпионов, раз в три недели. Чтобы соответствовать этому, нужно больше тренироваться и намного мощнее, чем европейские команды.

— Гурбанов как тренер готов к следующему шагу в карьере?

— Он действительно очень амбициозный, никогда не останавливается. Я ни разу не видел, чтобы он был доволен собой. Например, после поражения от «Ливерпуля» в раздевалке Гурбанов был очень злой, расстроенный, ругал всех. А уже потом сказал: «Ладно. Мы в плей-офф, мы сделали историю. Радуйтесь, ребят!» Однако всё равно не отошёл от 0:6 на «Энфилде». Туда мы ехали с мыслями о победе, а не просто отбиваться.

— К плей-офф отношение будет таким же?

— Конечно. Мы, конечно, реалисты, но на поле с условным «Челси» не выходим с мыслью: «Лишь бы пропустить меньше трёх». В каждой игре, вне зависимости от уровня соперника, ставим задачу побеждать.