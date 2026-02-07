Новички «Спартака», которых брали первыми при новом тренере. 7 примеров для Сауся

В январе «Спартак» оформил трансфер Владислава Сауся из «Балтики». Это первый новичок красно-белых после назначения Хуана Карседо на пост главного тренера. У Сауся перед глазами есть несколько примеров. Вспоминаем, каких игроков «Спартак» покупал первыми после смены тренера. В расчёт взяли отрезок с 2016 года. Суммы за трансферы приведены по данным портала Transfermarkt.

Виллиан Жозе

Бразильский нападающий — первый новичок красно-белых при Деяне Станковиче. «Спартак» провернул трансфер футболиста с большим опытом игры в Ла Лиге (267 матчей, 82 гола), а «Бетис» заработал на продаже € 2 млн. Увы, бразилец так и не стал значимым нападающим для красно-белых. 13 игр (шесть — в Фонбет Кубке России), всего 139 минут на поле в РПЛ — очень скромные цифры. Кубковая встреча с московским «Динамо» — единственное, чем запомнился Жозе. Тогда он вышел на замену и положил победный гол со штрафного на 90-й минуте.

Виллиан Жозе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Через полгода после трансфера в «Спартак» Виллиан укатил на родину. Там у него всё гораздо интереснее. 63 встречи в составе клуба «Баия», 21 гол. Более того, в прошлом сезоне Жозе забил 11 мячей в чемпионате Бразилии и стал лучшим бомбардиром команды в турнире. А вот в «Спартаке» что-то пошло не так.

Мацей Рыбус

10 июня 2022 года — Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак». 11 июня — красно-белые объявили о переходе флангового защитника Мацея Рыбуса. На тот момент поляк был свободным агентом, поскольку у него истёк срок контракта с «Локомотивом» (играл за красно-зелёных с 2017 года). Да, «Спартак» не заплатил за переход ни копейки, но тогда Мацею уже было 32 года. Рыбус продержался в красно-белом клубе всего один сезон. 12 матчей во всех турнирах (583 минуты на поле), один гол. В первой части сезона-2022/2023 Мацей отыграл восемь встреч в РПЛ, во второй — одну (выпустили на одну минуту).

Мацей Рыбус Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Далее последовали логичное расторжение контракта и отъезд в «Рубин». В Казани у поляка тоже не задалось — восемь матчей, один гол. Летом 2024-го стороны расстались в связи с истечением срока контракта. Кстати, после того, как Мацей перешёл в «Спартак», Польский футбольный союз объявил, что игрока перестанут вызывать в национальную команду. Спустя несколько месяцев Рыбус завершил карьеру в сборной Польши.

Шамар Николсон

Этот нападающий оказался игроком «Спартака» спустя четыре дня после назначения Паоло Ваноли на пост главного тренера. Красно-белые не пожалели € 8 млн, которые ушли бельгийскому «Шарлеруа». Николсон тоже не стал легендой «Спартака». В сентябре 2023-го его отправили в аренду во французский «Клермон». Там нападающий сборной Ямайки не показал чего-то выдающегося — четыре гола в 28 матчах. После возвращения из аренды (лето 2024 года) Шамар остался в «Спартаке» до начала 2025 года. Затем его продали в мексиканскую «Тихуану». 16 голов в 57 встречах — статистика Николсона в «Спартаке».

Шамар Николсон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Максимилиано Кофрие

Бельгиец стал первым новичком красно-белых в летнее трансферное окно в 2021 году. За пару месяцев до этого пост главного тренера московского клуба занял Руй Витория. Красно-белые отыскали рыжеволосого защитника в «Сент-Трюйдене» и заплатили за игрока € 2,5 млн. Максимилиано отыграл 26 матчей в составе «Спартака», а через год его отправили в «Клермон». Сначала это была аренда на один сезон, после чего французский клуб выкупил футболиста за € 3,5 млн. Ещё один трансфер «Спартака», который никак не отнесёшь к удачным.

Максимилиано Кофрие Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Кстати, Кофрие до сих пор играет за «Клермон», который сейчас выступает в Лиге 2. Максимилиано пару раз смотался в аренду («Валенсия», «Зальцбург»), но минувшим летом вернулся во Францию. Когда он бегал за «Спартак», то в сезоне-2021/2022 четыре раза способствовал тому, что в ворота красно-белых назначали пенальти.

Александр Соболев

Доменико Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Зимой московский клуб приобрёл только одного новичка — арендовал до конца сезона с правом выкупа нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева. Изначально на форварда претендовали ЦСКА и «Динамо», а генеральный директор красно-белых Томас Цорн заявил, что Александр не перейдёт в «Спартак» зимой. На тот момент Соболев забил 10 мячей в РПЛ и входил в тройку лучших бомбардиров лиги.

Александр Соболев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По окончании сезона «Спартак» выкупил Александра у «Крыльев» за € 4,5 млн. Форвард задержался в московском клубе до лета 2024-го. 58 голов в 140 встречах — статистика игрока в «Спартаке». Были и приятные моменты, и не очень (например, неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в мае 2023-го). Полтора года назад «Спартак» продал Соболева в «Зенит» за € 10 млн. Александр долго не забивал в РПЛ, однако потом исправил ситуацию. Сейчас он по-прежнему находится в клубе из Санкт-Петербурга.

Айртон Лукас

Фланговый защитник стал первым новичком «Спартака» при Олеге Кононове. Тренер возглавил команду в ноябре 2018 года, а о трансфере Айртона объявили в декабре. Южноамериканец задержался в московском клубе до 2022 года. За это время он провёл 108 встреч и забил четыре мяча. Айртон заменил Дмитрия Комбарова и стал важной частью команды в сезоне-2020/2021, когда красно-белые взяли серебро.

Айртон Лукас Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Бразилец одним из первых покинул «Спартак» после начала СВО. Он уехал во «Фламенго», где в первый сезон прибавил в отборе. Команда выиграла Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес, после чего выкупила игрока за € 7 млн. Кстати, за такую же сумму «Спартак» приобретал защитника у «Флуминенсе». «Айртон» всё ещё находится во «Фламенго», с которым уже дважды побеждал в Кубке Либертадорес и стал чемпионом Бразилии.

Маурисио

Бразилец — первый новичок команды при Массимо Каррере (речь о самостоятельной работе итальянского тренера). Красно-белые арендовали защитника у «Лацио» до конца сезона-2016/2017, который в итоге станет чемпионским. За год в составе московского клуба Маурисио отбегал 11 матчей и забил один мяч. Кстати, гол бразильца принёс красно-белым победу в гостевой встрече с «Тереком» (1:0).

Маурисио Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В первой половине сезона Маурисио часто выходил на поле, а потом плотно присел в запас. Весной он провёл всего два матча, один из них — в заключительном туре (встреча не имела уже никакого значения). После отъезда из «Спартака» в связи с истечением срока аренды поиграл в Польше («Легия»), Малайзии («Джохор») и Бразилии («Наутико», «Шапекоэнсе»).