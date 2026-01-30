Всё о жеребьёвке ЛЧ. Как изменился регламент с прошлого сезона?

Кто оказался сеяным? Какие у клубов есть преимущества? И почему «Реал» может сыграть с «Бенфикой» три матча подряд?

Сегодня, 30 января, в 14:00 состоится жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов. Многие называют это 1/16 финала, что не совсем корректно, потому что на этой стадии примут участие лишь 16 команд, а не 32. Если вы ещё не привыкли по прошлому сезону, то напомним регламент. Первые восемь команд общего этапа вышли сразу в 1/8 финала. Клубы, которые заняли в таблице места с 9-го по 24-е автоматически получат одного из двух соперников.

9-е место сыграет против 23-го или 24-го (такие же два потенциальных соперника у 10-й команды);

11-е место сыграет против 21-го или 22-го (такие же два потенциальных соперника у 12-й команды);

13-е место сыграет против 19-го или 20-го (такие же два потенциальных соперника у 14-й команды);

15-е место сыграет против 17-го или 18-го (такие же два потенциальных соперника у 16-й команды).

Таким образом, получаются следующие пары:

«Монако»/«Карабах» — «ПСЖ»/«Ньюкасл»;

«Брюгге»/«Галатасарай» — «Ювентус»/«Атлетико»;

«Будё-Глимт»/«Бенфика» — «Реал»/«Интер»;

«Боруссия» Д/«Олимпиакос» — «Аталанта»/«Байер»;

«Карабах»/«Монако» — «Ньюкасл»/«ПСЖ»;

«Галатасарай»/«Брюгге» — «Атлетико»/«Ювентус»;

«Бенфика»/«Будё-Глимт» — «Интер»/«Реал»;

«Олимпиакос»/«Боруссия» Д — «Байер»/«Аталанта».

Радость игроков «Интера» Фото: Stuart Franklin/Getty Images

При жеребьёвке не будет никаких ограничений – в стыках могут сыграть команды из одной страны. Например, «ПСЖ» (11-е место) и «Монако» (21-е место) могут попасть друг на друга. Как и «Байер» (16-е место) на дортмундскую «Боруссию» (17-е место). Если команды уже встречались в этом сезоне на общем этапе, это тоже не помешает им встретиться снова. То есть «Реал» (9-е место) может сыграть с «Бенфикой» (24-е место) три матча ЛЧ подряд (и это случится с вероятностью в 50%).

Если в плей-офф по сумме двух матчей счёт будет ничейным, то команды сыграют дополнительные два тайма по 15 минут (правило выездного гола в Лиге чемпионов не работает с сезона-2021/2022). Затем – серия пенальти. Команды, занявшие места с 9-го по 16-е, проводят ответные стыковые матчи на своём поле.

Жозе Моуринью с болбоем после победы «Бенфики» в матче с «Реалом» Фото: Armando Franca/AP/ТАСС

Первые стыковые матчи пройдут 17 и 18 февраля. Ответные – 24 и 25 февраля. Таким образом, в день будет сыграно по четыре матча (тут напрашивается мем с кланяющимся пингвином), а 27 февраля состоится жеребьёвка оставшейся сетки плей-офф. Там также будет по два потенциальных соперника для каждого клуба. Первые восемь команд общего этапа проведут ответные матчи дома. А затем уже можно будет столкнуться с обновлёнными правилами.

С этого сезона Лиги чемпионов первые четыре команды общего этапа («Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм») проведут ответные матчи четвертьфиналов на своём стадионе. А два лучших клуба («Арсенал» и «Бавария») сыграют дома и ответные встречи полуфиналов, если, конечно, туда выйдут. При таком регламенте в прошлом сезоне «Арсенал» провёл бы ответный четвертьфинал с «Реалом» не в Мадриде, а в Лондоне. «Барселона» встретилась бы с «Интером» в ответном полуфинальном матче в Испании, а не в Италии. Если команда с высоким посевом проигрывает в каком-либо раунде плей-офф, то выбивший её клуб занимает это место в сетке и перехватывает право сыграть ответный матч на своём стадионе.