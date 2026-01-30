Звезда ЧМ-2022 приедет в «Зенит»? Эн-Несири — форвард мечты для Семака!

Нападающий сборной Марокко может оказаться в петербургском клубе. А мог быть в туринском, но отказался сам.

«Зенит» продолжает поиски новичка в линию атаки после уходов Лусиано Гонду в ЦСКА и Матео Кассьерры в «Атлетико Минейро». Очевидно, что в петербургском клубе не планируют оставаться с одним классическим центрфорвардом Александром Соболевым перед финишем «золотой» гонки. По информации достаточно авторитетного турецкого инсайдера Ягыза Сабунчоглу, сине-бело-голубые сделали предложение «Фенербахче» о трансфере Юссефа Эн-Несири. Согласно источнику, стамбульцы пока не дали конкретного ответа на него. Но если «Зенит» сможет заполучить 28-летнего марокканца, это будет большая удача для Сергея Семака.

По данным ESPN, «Фенербахче» хотел бы заработать на продаже Эн-Несири € 25-30 млн. Вообще-то, Юссеф должен был перейти в это зимнее окно в «Ювентус». В 20-х числах января тот же инсайдер сообщил, что туринский и стамбульский клубы согласовали аренду Эн-Несири за € 5 млн с правом выкупа за € 19 млн + € 3 млн бонусами. Однако эта опция была бы необязательной для «Ювентуса».

Тем не менее переход в последний момент сорвался. От трансфера отказался… сам Юссеф. Он не захотел идти в аренду, а не на полноценный контракт, да и терять в деньгах, судя по всему, тоже.

«У Эн-Несири есть сомнения по поводу формулы сделки. После оценки ситуации мы считаем переговоры завершёнными. Не будем подписывать Эн-Несири на постоянной основе», – объяснил спортивный директор «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.

В декабре-январе «Фенербахче» вынужден был целый месяц играть без Эн-Несири. Нападающий уезжал в сборную Марокко на Кубок Африки, где его команда проиграла в скандальном финале Сенегалу (0:1). Юссеф на домашнем турнире был запасным форвардом – тренер Валид Реграги сделал ставку на Айюба Эль-Кааби из «Олимпиакоса». Эн-Несири во всех семи матчах выходил на замену и сыграл в общей сложности около 180 минут. Этого времени ему не хватило ни для гола, ни для голевой передачи. Потенциальный новичок «Зенита» вернулся с Кубка Африки без результативных действий. Хотя нанёс пять ударов и сделал пару передач под удар.

В турецкой Суперлиге у Эн-Несири статистика солиднее. Юссеф провёл 15 матчей (в стартовом составе – 10) и забил семь мячей. Он входит в число 11 футболистов «Фенербахче», сыгравших наибольшее количество времени в чемпионате, несмотря на месячное отсутствие. Марокканец – в тройке лучших по ударам в створ (15) и выигранным воздушным единоборствам (20). У Эн-Несири довольно высокая реализация голевых моментов (фактически 20%), кроме того, он трижды попал в штангу или перекладину.

Юссеф Эн-Несири в сборной Марокко Фото: Mosa'ab Elshamy/AP/ТАСС

Ещё марокканец забил в квалификации Лиги чемпионов «Фейеноорду». А вот на общем этапе Лиги Европы у Юссефа не пошло. Шесть матчей в стартовом составе – 0 результативных действий. Интересно, что ни голов, ни голевых передач нет в ЛЕ и у другого центрфорварда «Фенербахче» Джона Дурана, арендованного у «Аль-Насра». В еврокубке их работу взяли на себя Андерсон Талиска и Керем Актюркоглу, забившие по четыре мяча.

Статистика Эн-Несири в Лиге Европы смотрится странно, особенно на фоне того, что в прошлом сезоне он был одним из лучших бомбардиров еврокубка. Тогда Юссеф стал автором шести голов в 12 матчах. А всего за сезон-2024/2025 наколотил 30 мячей в разных турнирах. Несколько месяцев назад руководству «Фенербахче», наверное, не пришло бы в голову отказываться от марокканца, купленного летом 2024-го у «Севильи» за рекордные € 19,5 млн. Однако сейчас стамбульский клуб ищет нового форварда. В СМИ назывались имена Роберта Левандовского, Омара Мармуша, Рандаля Коло Муани, Джошуа Зиркзее, Ведата Мурики, Дарвина Нуньеса и Ромелу Лукаку, от которого якобы отказался главный тренер Доменико Тедеско. Иногда турецкие журналисты выдают желаемое за действительное, поэтому не всегда понятно, где правда, а где сказка.

Доменико Тедеско главный тренер «Фенербахче» «Нам нужен нападающий. Это не сюрприз и ни для кого не секрет. Пока Эн-Несири здесь – он игрок «Фенербахче». Мой и наш. Но правда в том, что мы ищем форварда».

Турецкие СМИ писали, что «Фенербахче» недоволен результативностью Эн-Несири в нынешнем сезоне, а сам форвард чувствует себя некомфортно в Стамбуле из-за критики – постоянно находится в напряжении и стрессе. Поэтому стороны готовы разойтись. Стамбульский клуб избавится от высокооплачиваемого игрока, освободив место и средства под нового легионера. Юссеф хочет найти место поспокойнее. Но при этом остаться в Европе.

У Эн-Несири огромный опыт выступлений в топ-лигах. Точнее, в одной из них – чемпионате Испании. Он отыграл восемь сезонов в Примере за «Малагу», «Леганес» и «Севилью», положил 69 мячей в 230 матчах. В свои лучшие сезоны забивал 16 голов (2023/2024) и даже 18 (2020/2021). Кроме того, Юссеф набрал 10+2 в 20 матчах Лиги чемпионов за всю карьеру, а с севильцами дважды выигрывал Лигу Европы.

Семак, как известно, любит бомбить штрафную соперников «Зенита» кроссами. По этой причине Эн-Несири, кажется, стал бы идеальной кандидатурой для тренера сине-бело-голубых. Юссеф – классический завершитель атак, он среди лучших форвардов мира по игре в воздухе. Прыгучий, здорово бьющий головой. На успешном для сборной Марокко ЧМ-2022 Эн-Несири был основным форвардом команды. На групповом этапе забил Канаде, а в плей-офф – победный гол Португалии.

«Я всегда верил в Юссефа, – рассуждал Реграги после того, как его сборная выбила в четвертьфинале португальцев. – Даже марокканские журналисты критиковали меня, когда я защищал его, но он здесь… У тренеров есть причины для того или иного выбора, и я всегда верил в него из-за его энергии на поле, благодаря которой Юссеф играет за «Севилью». Он, как Жиру во Франции, очень много работает на команду. Нападающие такого типа часто подвергаются критике. Эн-Несири из Марокко, тренировался в Марокко, и он важный игрок. Я очень горжусь им. Его гол был знаком судьбы».

Интерес «Ювентуса» к Эн-Несири в это зимнее окно доказывает, что, по мнению возглавляющего туринскую команду экс-тренера «Зенита» Лучано Спаллетти, марокканец всё ещё способен приносить пользу на топ-уровне. Что уж тогда говорить об РПЛ!