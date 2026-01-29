«Зенит» взял топового бразильца, Бензема бунтует в саудовской лиге. Трансферы и слухи дня

Ещё Вернер отправился в США, а нападающего с одним голом в сезоне АПЛ покупают за € 57,5 млн.

Подводки трансферных дайджестов не читают. Поэтому никто не узнает, что автор неиронично считает решение Антонио Конте времён «Ювентуса» не посмотреть нарезки с голами Алексея Сапогова большой ошибкой.

Состоявшиеся трансферы

Вернер отправился в МЛС

В 2020 году Тимо Вернера купил за € 53 млн «Челси». В 2022-м его уже за € 20 вернул «Лейпциг». В 2024-м в немецкого нападающего поверил на этот раз «Тоттенхэм», арендовав его аж на полтора года. Увы, всплеска не произошло. В нынешнем сезоне Тимо отбегал в Бунлеслиге лишь 13 минут и теперь, всего в 29 лет, в статусе свободного агента едет покорять МЛС за «Сан-Хосе Эртквейкс». Уже ждём его противостояние с «Ванкувером» Томаса Мюллера.

«Зенит» купил Джона

Джон Джон в «Зените» Фото: ФК «Зенит»

Джон Джон в «Зените» Фото: ФК «Зенит»

«Зенит» именно так и поступил, представив публике 22-летнего атакующего полузащитника Джона. По информации различных источников, петербуржцы заплатили € 18,5 млн и ещё € 1,5 млн, возможно, добавят бонусно.

«Мы хотели забрать Джона ещё летом, но «Ред Булл Брагантино» попросил нас, чтобы мы приходили зимой, а пока оставили его им. Эти полгода мы наблюдали за ним: он стал только сильнее, много забил голов и отдал голевых передач. Наверное, это связано с тем, что он очень хотел в нашу команду», — сказал «Матч ТВ» председатель правления «Зенита» Константин Зырянов.

Трансферные слухи дня

Нападающего с одним голом в сезоне АПЛ покупают за € 57,5 млн

Йёрген Странн Ларсен Фото: Michael Regan/Getty Images

В АПЛ крутятся огромные деньги. Однако порой английские клубы всё равно выдают трансферы, которые ну вообще не укладываются в голове. 25-летний нападающий Йёрген Странн Ларсен положил в этом сезоне АПЛ ровно один гол в 21 матче за тонущий «Вулверхэмптон». И тот – с пенальти. Да, после 14 голов в предыдущем розыгрыше, но сейчас-то он практически не забивает! А «Кристал Пэлас», по информации авторитетного Фабрицио Романо, согласился отдать за него € 57,5 млн с учётом бонусов. Ах да, недавно он угостил хет-триком «Шрусбери» в Кубке лиги (6:1). Это, конечно, меняет дело.

Второй инсайд касательно «Кристал Пэлас» удивляет уже меньше. Как сообщил Фабрис Хоукинс, 24-летний вингер Эван Гессан будет арендован у «Астон Виллы» с возможностью выкупа за € 30 млн.

«Интер» планирует вернуть 36-летнего Перишича

Иван Перишич по-прежнему в полном порядке. Что и показывает в Эредивизии, оформив за доминирующий ПСВ 3+7 в 17 матчах. Да и в Лиге чемпионов он забивал «Ливерпулю». «Интеру» такой боец пригодится, поэтому миланцы, как написал Джанлука Ди Марцио, уже договорились с 36-летним вингером и ждут согласия от эйдховенцев. Лидер Серии А рассчитывает, что вылет из ЛЧ подтолкнёт клуб к продаже возрастного игрока. Перишич провёл за «Интер» 254 встречи, наклепав 55 голов.

«Аль-Иттихад» не отпускает Диаби в «Интер», но может потерять Бензема

И ещё про миланцев. Фабрицио Романо указал на их переговоры по аренде 26-летнего вингера Муссы Диаби у «Аль-Иттихада» с правом выкупа за € 35 млн. Француз не против такого расклада, однако RMC Sport написал, что саудовцы ждут лучшего предложения. Логично, ведь сами они полтора года назад перевели «Астон Вилле» € 60 млн. Переговоры идут полным ходом.

Это не всё про «Аль-Иттихад». Бен Джейкобс и Санти Ауна утверждают, что Карим Бензема недоволен новым предложением по контракту и сообщил руководству о нежелании выходить на поле в следующем матче. Действующее соглашение 38-летнего нападающего рассчитано до лета этого года.

«Зенит» и «Спартак» торгуются с «Трабзонспором»?

Один и тот же источник, Trabzon Kulis, за день подсветил в новостях сразу два российских гранда. Во-первых, согласно источнику, «Зенит» предложил € 10+4,5 млн и 15% с будущей перепродажи за трансфер 21-летнего нападающего «Трабзонспора» Филипе Августо. Но в ответ просят € 20 млн. Да, это бразилец. В 18 матчах Суперлиги у него девять голов, а перешёл он летом из бельгийского «Серкль Брюгге» за € 5 млн. Неслабо же пытаются навариться турки!

Ещё в Trabzon Kulis уверены, что «Трабзонспор» ведёт переговоры о переходе из «Спартака» Эсекьеля Барко. Конкретных сумм не указано, но брали 26-летнего атакующего полузащитника за € 14 млн, а клуб из Трабзона никогда не платил за новичков свыше € 6,9 млн. Впрочем, сейчас он борется как минимум за попадание в зону ЛЧ во главе с экс-зенитовцем Фатихом Текке. Как знать, может, самое время с лихвой побить личный трансферный рекорд.

Одной строкой

