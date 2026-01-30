Звезда медиафутбола — на просмотре в «Родине», «Черноморец» нашёл тренера. Главное в ФНЛ

Клубы Футбольной национальной лиги продолжают подготовку к возобновлению сезона. Но не всё идёт по плану. Из-за проливных дождей в Турции срываются и переносятся товарищеские матчи. При этом хватает событий из классического набора – трансферы, тренерские перестановки, слухи об исчезновении клубов. Собрали всё самое важное в традиционном дайджесте «Чемпионата».

«Черноморец» наконец-то нашёл нового тренера

Летом 2025-го команду из Новороссийска собирали заново. После отказа в лицензии клуб не допустили к стыковым матчам за право сыграть в Мир РПЛ. Это привело к резкому сокращению финансирования – проект, по сути, свернули. Ушли ключевые игроки и главный тренер Олег Василенко.

«Черноморец» возглавил Сергей Первушин, который продержался лишь до конца августа. На выручку приехал Вадим Евсеев. При нём команда поднялась вверх и стала одной из лучших в Лиге Pari на этом отрезке. В декабре Евсеев отправился на повышение в махачкалинское «Динамо».

Поиски нового тренера продолжались почти месяц. По слухам, «Черноморец» звал Дениса Бояринцева, который сейчас находится без работы после ухода из «Ротора». Он отказался. В итоге в Новороссийск приехал другой Денис – Попов.

Бывший форвард ЦСКА родился в Новороссийске и здесь же дебютировал на профессиональном уровне. Собственно, из «Черноморца» его армейцы и забрали в 2001-м. Попов вернулся в Первую лигу спустя 3,5 года отсутствия. В сезоне-2022/2023 бывший игрок сборной России возглавлял «Уфу» – под его руководством команда, которая сражалась за выживание, набрала 12 очков в 11 встречах.

Денис Попов Фото: ФК «Уфа»

После этого Попов засветился в тренерском штабе «Алании», возглавлял «СКА-Ростов» в Медиалиге и рулил «Муромом», с которым вылетел из «Серебра» Leon-Второй лиги «А» по итогам сезона-2025.

В Турции отменяют контрольные матчи

В Турции из-за дождей отменены уже десятки товарищеских матчей, а те, что проходят, часто заканчиваются в сложных погодных условиях. Например, 27 января «Чайка» играла против «Ротора» под лютым дождём – встреча ожидаемо прошла без голов (0:0). Матч «Факела» с «Кызылкумом» был приостановлен на 10 минут из-за града. Потом игру всё-таки возобновили, она закончилась со счётом 3:3.

С учётом нестабильной погоды клубы начали переносить игры на утро. В феврале погода в Турции становится мягче. Правда, утренние игры – это серьёзное испытание для футболистов. В это время организм ещё не готов к серьёзным нагрузкам.

«Родина» пригласила блогера на сборы

Футбольный блогер и игрок Медиалиги Артём Польшаков, более известный как АртПо, проходит просмотр в «Родине». Клуб сам объявил об этом в соцсетях, назвав форварда «реальным талантом», который пытается пробиться в большой футбол.

Польшаков выступает за «СКА-Ростов» (владелец клуба — рэпер Баста) и обладает внушительной аудиторией — 1,65 млн подписчиков на YouTube и более 200 тысяч — в «Телеграме». В рамках сборов он уже успел выйти на поле за «Родину» в товарищеской встрече с «Шанхай Шэньхуа», появившись за пару минут до финального свистка (1:1).

Пока не очень ясно, насколько это серьёзная история. Всё-таки «Родина» – один из топов Первой лиги. Но зато пиар-ход удался – за последнюю неделю количество подписчиков «Родины» в соцсетях заметно выросло. В одном только «Телеграме» на команду подписались почти пять тысяч человек.

«Динамо Ставрополь» — всё?

В дивизионе «А» Второй лиги возможны изменения в составе участников. По информации Sport Baza, «Динамо Ставрополь» испытывает серьёзные финансовые проблемы и может не заявиться на следующий сезон. У клуба не хватает средств ни на участие в чемпионате, ни на выплату зарплат — долги перед футболистами тянутся ещё с прошлого года.

При этом бюджет «Динамо» был одним из самых скромных в лиге — около 60 млн рублей. Тем не менее команда всё равно стала первой в своей группе. Если финансовая ситуация не будет урегулирована, вакантное место может занять «Севастополь». В случае допуска к соревнованиям он станет первым крымским клубом в профессиональных лигах России.

Пополитов — снова в «Чайке», а Игнатьев опять сменил клуб

ЦСКА и «Чайка» договорились о повторной аренде 18-летнего вингера Глеба Пополитова до конца сезона. Нападающий начинал текущий чемпионат в Песчанокопском, где отыграл девять встреч и забил два мяча.

Скауты ЦСКА заметили парня – вскоре Пополитов уехал в Москву. Глеб получил небольшую практику — в общей сложности отыграл 200 минут в РПЛ и Фонбет Кубке России (без результативных действий).

Возвращение в «Чайку» выглядит логичным – Пополитову нужен игровой опыт, он знаком с Дмитрием Комбаровым. К тому же команда сейчас серьёзно усиливает состав, чтобы сохранить прописку в Первой лиге.

Иван Игнатьев в «Оренбурге» Фото: ФК «Оренбург»

Ещё один форвард в новостях — Иван Игнатьев, который продолжает менять клубы. После удачного отрезка в Алжире и перехода в «Оренбург» нападающий так и не сумел закрепиться в составе. За четыре месяца воспитанник «Краснодара» провёл на поле всего 115 минут и отметился лишь нереализованным пенальти в дебютном матче с «Пари НН» (1:3). При Ильдаре Ахметзянове приоритет в атаке получили другие нападающие. 27-летний Игнатьев в итоге отправился в аренду в тульский «Арсенал».