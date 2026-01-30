ПАОК с Оздоевым вдесятером вытаскивал матч с лидером! Но юноши «Лиона» добили греков

ПАОК Оздоева и Чалова в последнем туре общего этапа Лиги Европы бился за прямую путёвку в 1/8 финала. Греческая команда отставала от топ-8 на два очка. Требовалось побеждать на выезде лидера – «Лион».

Оздоев в пятый раз за восемь туров попал в основу. Ещё дважды наш полузащитник выходил на замены, а одну игру пропустил из-за травмы. Чалов начал встречу на скамейке. У нападающего только два матча в стартовом составе в Лиге Европы и четыре выхода на замены. Тренер ПАОКа Рэзван Луческу не верит в Фёдора так, как в Магомеда.

Оздоев уже на пятой минуте мог поучаствовать в голе греков и даже забить его. Магомед разогнал контратаку из центра поля, а затем рванул в штрафную «Лиона», чтобы замкнуть прострел с правого фланга защитника Кенни. Россиянин готовился пробить, но не сумел. На пути мяча оказался Константелиас, который напрасно коснулся его. Оздоев крикнул таланту ПАОКа что-то вроде: «Что же ты сделал, друг Яннис?!»

В целом игра шла спокойно. У «Лиона» не было особой мотивации, кроме сохранения первого места. В топ-8 французы попадали при любом исходе. Только на 15-й минуте был нанесён первый удар по воротам – его автором стал форвард «ткачей» Морейра. ПАОК не создавал голевых моментов и не бил до середины тайма. Зато свой первый удар греки превратили в гол. Гости заработали угловой после открывания и обостряющей передачи Оздоева. Живкович разыграл стандарт, а потом подал в штрафную. Там мяч срикошетил от защитника во вратарскую, и конкурент Чалова нападающий Якумакис решил эпизод одним касанием. Это четвёртый гол Георгиоса на общем этапе и пятый – в Лиге Европы с учётом квалификации.

«Лион» — «ПАОК» Фото: Pauline Figuet/Getty Images

«Лион» долго приходил в себя и пытался поймать нужный ритм. Только после получаса игры команда Фонсеки стала напоминать лидера еврокубка. 17-летний нападающий Имбер загубил голевой момент (классный сейв совершил голкипер Цифрис), но уже через минуту использовал новый шанс. Открылся в штрафной под пас Морейры и ловко разобрался один в один с Кендзёрой. Положил мяч под дальнюю штангу. Реми проводил всего лишь четвёртую свою встречу за «Лион», это его дебютный гол.

Хозяева поддавливали, а ПАОК до перерыва доиграл с единственным ударом в створ. Хуже того, на 41-й минуте греки остались вдесятером. На сей раз Константелиас подвёл не одного Оздоева, а всю команду. Потеряв мяч в центре поля, пошёл в подкат и въехал в соперника. Получил вторую жёлтую карточку – ушёл в раздевалку.

В большинстве «Лион» владел мячом и территорией, однако темп игры после перерыва был невысок. ПАОК успевал перестраиваться в обороне, закрывать зоны. Тем неожиданнее гол команды Фонсеки на исходе часа матча. 20-летний Морейра продолжал зажигать на левом фланге. Португалец протащил мяч в штрафную и пыром переправил его на 18-летнего атакующего полузащитника Мера. Кендзёра опять выступил в роли благодарного зрителя. Халис делал три касания – нанёс обводящий удар из-под поляка. Эта атака «Лиона», по мнению вингера греков Тайсона и тренера Луческу, началась с фола на бразильце.

Французы забили – и потеряли концентрацию. ПАОК же не развалился. Греки шли вперёд вдесятером, а в середине второго тайма отыгрались. Опять их выручил стандарт. Якумакис заработал угловой слева, Живкович хорошо подал, и француз Мейте (напарник Оздоева в центре поля) огорчил своих соотечественников ударом головой. Теперь уже протестовали «ткачи». Они утверждали, что Якумакис сфолил в единоборстве с Тессманном. Впрочем, если судить по повтору, игрок «Лиона» перестарался, изображая жертву. Судьи на VAR тоже так решили.

ПАОК заслужил ничью как награду за свою волю, бойцовские качества. Не пропустил, даже когда Михайлидис «привёз» пенальти на ровном месте. Грек, пытаясь вынести мяч, ударил по ноге юного Имбера. Изучив повтор, судья Де Бургос Бенгоэчеа указал на «точку». Но чех Карабец зарядил с 11-метрового в перекладину. Тем не менее ПАОК не выстоял. На 88-й минуте Карабец исправился – стал автором победного гола. «Лион» раскрутил атаку после того, как у Оздоева не получилось вырвать мяч в единоборстве. Партнёры Магомеда растерялись, и чешский форвард забил двумя касаниями.

Чалов так и не появился на поле, а Оздоев был заменён на 90+1-й минуте. В статистике Магомеда 31 касание, 83% точных передач, 75% выигранных единоборств, три успешных оборонительных действия и пять потерь мяча. «Лион» нокаутировал греков четвёртым голом в компенсированное время. Ещё один юноша – свежий 17-летний форвард Гомес – тоже забил красиво, покрутив позвонки бедолаге Кендзёре. Команда Фонсеки финишировала первой в Лиге Европы, а ПАОК – на 17-м месте и отправится в стыки.