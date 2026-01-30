Всего один геройский выход в плей-офф за вечер. Итоги основного этапа ЛЕ

Постарался «Лудогорец». Зато у Эмери — мощный камбэк, а ПАОК с Оздоевым и Чаловым могут встретиться со Станковичем в стыках.

Общий этап Лиги Европы позади. Мы узнали всех участников плей-офф. Заключительный тур подарил несколько интересных сюжетов.

Впечатляющий камбэк «Астон Виллы»

Клуб из Бирмингема «горел» 0:2 в домашнем матче с «Зальцбургом». Сначала «привёз» Тайрон Мингз. Защитник замешкался к своих ворот, чем и воспользовался соперник. Мяч в итоге влетел в ворота английского клуба рикошетом от Виктора Линделёфа. На старте второй половины Мусса Кунфоло Йео красивым ударом пяткой заставил хозяев снова начинать с центра поля. А потом пошёл камбэк. Морган Роджерс попал в ближний угол, Мингз реабилитировался за ошибку, а победу «Вилле» принёс 19-летний Джамалдин Джимо-Алоба. Отметим замены Эмери. Роджерс и Джимо-Алоба появились на поле в ходе игры. То же самое касается и Мэтти Кэша с Каданом Янгом — каждый из них отдал по голевой передаче.

Роскошный гол «Янг Бойз» не спас команду от поражения в Германии

«Штутгарт» прекрасно начал домашний матч с «Янг Бойз» — забил два мяча уже к седьмой минуте. Сначала отличился Дениз Ундав, а потом — Эрмедин Демирович. Казалось, фаворит спокойно наберёт три очка. Но гости всё перевернули. Экс-футболист «Ростова» Армин Гигович сократил отставание в счёте до минимума, а потом игроки «Янг Бойз» придумали, возможно, самый красивый гол вечера. Сандро Лаупер бахнул с лета после стандарта, и мяч по уходящей траектории вонзился в угол. Впрочем, гости всё равно остались без очков, потому что пропустили на 90-й минуте.

«Штутгарт» празднует гол Фото: Sona Maleterova/Getty Images

ПАОК остался в меньшинстве, но потрепал «Лион»

Ещё один матч с шестью голами. ПАОК начал очень бодро и забил на 20-й минуте. «Лион» ответил голом 17-летнего Реми Имбера, а в концовке первой половины Яннис Константелис схватил две жёлтые карточки и оставил греческую команду вдесятером. 18-летний Халис Мера вывел хозяев вперёд, однако ПАОК отыгрался в меньшинстве (это сделал Суалихо Мейте). Впрочем, «Лион» забил ещё дважды на последних минутах. Окончательный результат установил 17-летний Алехандро Гомес Родригес. Магомеда Оздоева заменили на 90+1-й минуте, а Фёдор Чалов просидел в запасе.

Антони снова забил, сын ван Перси получил серьёзную травму

«Бетис» закрыл общий этап победой. Всё началось с отличного удара Антони. Бразилец бил почти без замаха — мяч влетел в угол. После этого Эз Абде укрепил преимущество испанского клуба, а Антони отметился голевой передачей. «Фейеноорд» отыграл один мяч, но потерял Шакила ван Перси. Сын главного тренера нидерландского клуба получил травму колена — его унесли с поля на носилках. Трогательно, как тренер сидел рядом с сыном у кромки после случившегося.

Робин ван Перси утешает сына Фото: IMAGO/Box to Box Pictures/ТАСС

Худяков отыграл «на ноль»

Российский вратарь Даниил Худяков вышел в основе «Штурма» во втором матче Лиги Европы подряд. Неделю назад он получил «трёшку» во встрече с «Фейеноордом» (0:3), а теперь «засушил» «Бранн». Худяков совершил парочку впечатляющих сейвов, а его команда набрала три очка. Правда, «Штурм» пролетел мимо топ-24.

Бодрая концовка в Белграде

«Црвена Звезда» и «Сельта» долго гоняли по нулям, однако на последних минутах порадовали голами. Фер Лопес придумал невероятный удар — пробил внешней стороной стопы в самый угол. На такое можно смотреть бесконечно! Но команда Деяна Станковича (экс-тренер «Спартака» был, как всегда, эмоционален) забила спустя всего пару минут. Бруно Дуарте спас хозяев от поражения.

«Ноттингем Форест» раскатал «Ференцварош»

Отличное завершение общего этапа Лиги Европы для английского клуба! «Ноттингем» не просто обыграл «Ференцварош» Робби Кина, но и сделал это с унизительным счётом. Здесь было всё — пенальти, автогол, дубль Игора Жезуса. К слову, бразилец забил уже шесть мячей в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Ему осталось отличиться ещё один раз, чтобы стать рекордсменом команды по голам в еврокубках за один сезон.

«Лудогорец» продрался в топ-24

Болгарский клуб перед заключительным туром находился на 25-м месте в таблице общего этапа. В стартовом составе на матч с «Ниццей» вышли почти все легионеры, за исключением одного футболиста. Эта банда дожала «Ниццу» (одну из худших команд турнира) и запрыгнула в стыки. Итог — 22-е место в таблице.

«Лудогорец» попал в топ-24 Фото: ФК «Лудогорец»

«Рома» отыгралась в меньшинстве и вышла напрямую в 1/8 финала

Римский клуб оказался в непростом положении в Греции — Джанлука Манчини получил красную карточку уже на 15-й минуте. А в начале второй половины «Панатинаикос» огорчил команду Джан Пьеро Гасперини. «Рома» рисковала пролететь мимо топ-8, однако отыгралась в меньшинстве. Ян Зюлковски забил на 80-й минуте — ничья. «Рома» заняла восьмое место и опередила «Генк» только по дополнительным показателям.

Джан Пьеро Гасперини Фото: IMAGO/IPA Sport/ТАСС

Кто с кем сыграет в стыках

«Лион», «Астон Вилла», «Мидтьюлланн», «Бетис», «Порту», «Фрайбург», «Брага» и «Рома» вышли напрямую в 1/8 финала.