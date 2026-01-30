Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лига Европы в сезоне-2025/2026, итоги общего этапа, кто вышел в плей-офф, кто с кем сыграет в стыках, Астон Вилла, Эмери

Всего один геройский выход в плей-офф за вечер. Итоги основного этапа ЛЕ
Кирилл Закатченко
Итоги общего этапа Лиги Европы
Комментарии
Постарался «Лудогорец». Зато у Эмери — мощный камбэк, а ПАОК с Оздоевым и Чаловым могут встретиться со Станковичем в стыках.

Общий этап Лиги Европы позади. Мы узнали всех участников плей-офф. Заключительный тур подарил несколько интересных сюжетов.

Впечатляющий камбэк «Астон Виллы»

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 2
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
0:1 Конате – 33'     0:2 Кунфоло Йео – 49'     1:2 Роджерс – 64'     2:2 Мингз – 76'     3:2 Джимо-Алоба – 87'    

Клуб из Бирмингема «горел» 0:2 в домашнем матче с «Зальцбургом». Сначала «привёз» Тайрон Мингз. Защитник замешкался к своих ворот, чем и воспользовался соперник. Мяч в итоге влетел в ворота английского клуба рикошетом от Виктора Линделёфа. На старте второй половины Мусса Кунфоло Йео красивым ударом пяткой заставил хозяев снова начинать с центра поля. А потом пошёл камбэк. Морган Роджерс попал в ближний угол, Мингз реабилитировался за ошибку, а победу «Вилле» принёс 19-летний Джамалдин Джимо-Алоба. Отметим замены Эмери. Роджерс и Джимо-Алоба появились на поле в ходе игры. То же самое касается и Мэтти Кэша с Каданом Янгом — каждый из них отдал по голевой передаче.

Роскошный гол «Янг Бойз» не спас команду от поражения в Германии

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Окончен
3 : 2
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 Ундав – 6'     2:0 Демирович – 7'     2:1 Гигович – 42'     2:2 Лаупер – 57'     3:2 Андрес – 90'    

«Штутгарт» прекрасно начал домашний матч с «Янг Бойз» — забил два мяча уже к седьмой минуте. Сначала отличился Дениз Ундав, а потом — Эрмедин Демирович. Казалось, фаворит спокойно наберёт три очка. Но гости всё перевернули. Экс-футболист «Ростова» Армин Гигович сократил отставание в счёте до минимума, а потом игроки «Янг Бойз» придумали, возможно, самый красивый гол вечера. Сандро Лаупер бахнул с лета после стандарта, и мяч по уходящей траектории вонзился в угол. Впрочем, гости всё равно остались без очков, потому что пропустили на 90-й минуте.

«Штутгарт» празднует гол

«Штутгарт» празднует гол

Фото: Sona Maleterova/Getty Images

ПАОК остался в меньшинстве, но потрепал «Лион»

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
4 : 2
ПАОК
Салоники, Греция
0:1 Якумакис – 20'     1:1 Имбер – 34'     2:1 Мера – 55'     2:2 Мейте – 66'     3:2 Карабец – 88'     4:2 Гомес Родригес – 90+3'    
Удаления: нет / Константелиас – 41'

Ещё один матч с шестью голами. ПАОК начал очень бодро и забил на 20-й минуте. «Лион» ответил голом 17-летнего Реми Имбера, а в концовке первой половины Яннис Константелис схватил две жёлтые карточки и оставил греческую команду вдесятером. 18-летний Халис Мера вывел хозяев вперёд, однако ПАОК отыгрался в меньшинстве (это сделал Суалихо Мейте). Впрочем, «Лион» забил ещё дважды на последних минутах. Окончательный результат установил 17-летний Алехандро Гомес Родригес. Магомеда Оздоева заменили на 90+1-й минуте, а Фёдор Чалов просидел в запасе.

Детали матча:
ПАОК с Оздоевым вдесятером вытаскивал матч с лидером! Но юноши «Лиона» добили греков
ПАОК с Оздоевым вдесятером вытаскивал матч с лидером! Но юноши «Лиона» добили греков

Антони снова забил, сын ван Перси получил серьёзную травму

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
2 : 1
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Антони – 17'     2:0 Абде – 32'     2:1 Тенгстедт – 77'    

«Бетис» закрыл общий этап победой. Всё началось с отличного удара Антони. Бразилец бил почти без замаха — мяч влетел в угол. После этого Эз Абде укрепил преимущество испанского клуба, а Антони отметился голевой передачей. «Фейеноорд» отыграл один мяч, но потерял Шакила ван Перси. Сын главного тренера нидерландского клуба получил травму колена — его унесли с поля на носилках. Трогательно, как тренер сидел рядом с сыном у кромки после случившегося.

Робин ван Перси утешает сына

Робин ван Перси утешает сына

Фото: IMAGO/Box to Box Pictures/ТАСС

Худяков отыграл «на ноль»

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Окончен
1 : 0
Бранн
Берген, Норвегия
1:0 Китеишвили – 85'    

Российский вратарь Даниил Худяков вышел в основе «Штурма» во втором матче Лиги Европы подряд. Неделю назад он получил «трёшку» во встрече с «Фейеноордом» (0:3), а теперь «засушил» «Бранн». Худяков совершил парочку впечатляющих сейвов, а его команда набрала три очка. Правда, «Штурм» пролетел мимо топ-24.

Бодрая концовка в Белграде

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
1 : 1
Сельта
Виго, Испания
0:1 Лопес – 87'     1:1 Дуарте – 89'    

«Црвена Звезда» и «Сельта» долго гоняли по нулям, однако на последних минутах порадовали голами. Фер Лопес придумал невероятный удар — пробил внешней стороной стопы в самый угол. На такое можно смотреть бесконечно! Но команда Деяна Станковича (экс-тренер «Спартака» был, как всегда, эмоционален) забила спустя всего пару минут. Бруно Дуарте спас хозяев от поражения.

«Ноттингем Форест» раскатал «Ференцварош»

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Окончен
4 : 0
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
1:0 Этвёш – 17'     2:0 Жезус – 21'     3:0 Жезус – 55'     4:0 Макэйти – 90'    

Отличное завершение общего этапа Лиги Европы для английского клуба! «Ноттингем» не просто обыграл «Ференцварош» Робби Кина, но и сделал это с унизительным счётом. Здесь было всё — пенальти, автогол, дубль Игора Жезуса. К слову, бразилец забил уже шесть мячей в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Ему осталось отличиться ещё один раз, чтобы стать рекордсменом команды по голам в еврокубках за один сезон.

«Лудогорец» продрался в топ-24

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Окончен
1 : 0
Ницца
Ницца, Франция
1:0 Станич – 42'    

Болгарский клуб перед заключительным туром находился на 25-м месте в таблице общего этапа. В стартовом составе на матч с «Ниццей» вышли почти все легионеры, за исключением одного футболиста. Эта банда дожала «Ниццу» (одну из худших команд турнира) и запрыгнула в стыки. Итог — 22-е место в таблице.

«Лудогорец» попал в топ-24

«Лудогорец» попал в топ-24

Фото: ФК «Лудогорец»

«Рома» отыгралась в меньшинстве и вышла напрямую в 1/8 финала

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
1 : 1
Рома
Рим, Италия
1:0 Таборда – 58'     1:1 Зюлковски – 80'    
Удаления: нет / Манчини – 15'

Римский клуб оказался в непростом положении в Греции — Джанлука Манчини получил красную карточку уже на 15-й минуте. А в начале второй половины «Панатинаикос» огорчил команду Джан Пьеро Гасперини. «Рома» рисковала пролететь мимо топ-8, однако отыгралась в меньшинстве. Ян Зюлковски забил на 80-й минуте — ничья. «Рома» заняла восьмое место и опередила «Генк» только по дополнительным показателям.

Джан Пьеро Гасперини

Джан Пьеро Гасперини

Фото: IMAGO/IPA Sport/ТАСС

Кто с кем сыграет в стыках

«Лион», «Астон Вилла», «Мидтьюлланн», «Бетис», «Порту», «Фрайбург», «Брага» и «Рома» вышли напрямую в 1/8 финала.

  • «Селтик» — «Штутгарт»/«Ференцварош»
  • «Лудогорец» — «Штутгарт»/«Ференцварош»
  • «Фенербахче» — «Ноттингем Форест»/«Виктория»
  • «Панатинаикос» — «Ноттингем Форест»/«Виктория»
  • «Бранн» — «Генк»/«Болонья»
  • «Динамо» Загреб — «Генк»/«Болонья»
  • «Црвена Звезда» — ПАОК/«Лилль»
  • «Сельта» — ПАОК/«Лилль»
Итоговая таблица общего этапа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android