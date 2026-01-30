Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Топ футбольных матчей выходных, 31 января — 2 февраля, расписание: Ливерпуль, Сити, МЮ, Барса, Реал, ПСЖ, Бавария, Арсенал, Челси

Два топ-матча в АПЛ, дерби для «Реала» и ещё 11 главных игр выходных
Никита Паглазов
Топ футбольных матчей: 31 января — 2 февраля
Комментарии
«Бавария» постарается исправиться за поражение, а команда-сенсация Серии А — запрыгнуть в зону ЛЧ.

Уже подходит к концу первый месяц 2026 года! И завершается он классным футбольным уикендом. Сразу в нескольких топ-лигах нас ждут яркие вывески. А за их пределами важнейшие игры состоятся, например, в Саудовской Аравии и Нидерландах. Мы отобрали лучшие матчи выходных и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: 14 самых интригующих матчей 31 января — 2 февраля
Фото: Justin Setterfield/Getty Images
1 место

«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед»: суббота, 31 января, 23:00 мск

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервётся ли неудачная серия «Ливерпуля»?

«Ливерпуль» не побеждает уже в пяти турах АПЛ подряд. Команда Арне Слота опустилась на шестое место и уже не входит даже в зону Лиги чемпионов. Впереди – тяжёлый матч с «Ньюкаслом». В АПЛ мерсисайдцы не уступают сопернику аж с 2015 года. Нужно закрепить успех и сейчас. Иначе перед «Ливерпулем» маячит перспектива отстать от топ-5. Да и «Ньюкасл» в случае победы догонит действующего чемпиона Англии.

Фото: Alex Grimm/Getty Images
2 место

«Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити»: воскресенье, 1 февраля, 19:30 мск

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Гвардиола «уволит» Франка?

«Тоттенхэм» занял четвёртое место на общем этапе Лиги чемпионов и вышел в плей-офф напрямую. Хотя в АПЛ лондонцы идут на 14-й строчке и далеки от борьбы за что-то серьёзное. Каждая потеря очков – повод руководству всё сильнее задуматься об увольнении Томаса Франка. И теоретически убрать датчанина «Тоттенхэм» может после матча с «Манчестер Сити». Но и у Пепа Гвардиолы всё не очень здорово: всего одна победа в пяти турах и куча травм. Да и в первом круге «Тоттенхэм» разобрался с «Сити» в гостях. Так что пока не списываем Франка!

Фото: Marco Luzzani/Getty Images
3 место

«Комо» — «Аталанта»: воскресенье, 1 февраля, 17:00 мск

Италия — Серия А . 23-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Комо
Комо
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Комо» запрыгнет уже в зону Лиги чемпионов?

Один из самых интересных матчей выходных. «Аталанта» после прихода Рафаэлле Палладино снова выглядит круто и включилась в гонку за места в еврокубках. А «Комо» – главная сенсация сезона в Италии. Да, у команды богатые владельцы и неплохой состав под руководством Сеска Фабрегаса. Однако такой уверенной игры и хороших результатов вряд ли кто ожидал. «Комо» идёт на шестом месте, всего на три очка отставая от зоны Лиги чемпионов! А в случае победы над «Аталантой» и проблем «Ювентуса» с «Ромой» команда Фабрегаса может оказаться в топ-4 по итогам тура.

Фото: Justin Setterfield/Getty Images
4 место

«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: воскресенье, 1 февраля, 17:00 мск

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Фулхэм
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «МЮ» снова выиграет при Кэррике?

Болельщики «Манчестер Юнайтед», запускаем цикл веры в Майкла Кэррика? Экс-игрок клуба возглавил манкунианцев до конца сезона. И «МЮ» сразу же обыграл «Манчестер Сити» (2:0) и «Арсенал» (3:2). Команда забралась в зону Лиги чемпионов, а теперь мечтает добраться и до топ-3! Но продлить серию будет непросто. На «Олд Траффорд» в гости едет симпатичный «Фулхэм». Лондонцы располагаются на седьмом месте в АПЛ и показывают сейчас классный футбол. И уж точно не будут бояться «МЮ».

5 место

«Реал» Мадрид — «Райо Вальекано»: воскресенье, 1 февраля, 16:00 мск

Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал» разберётся с неуступчивым соседом?

«Реал» оконфузился в Лиге чемпионов, в решающем туре общего этапа уступив в гостях «Бенфике» (2:4). Теперь мадридцам предстоят стыки. А в Примере команда Альваро Арбелоа занимает второе место, всего на одно очко уступая «Барселоне». Ситуация выглядит чуть лучше. В следующем туре «Реал» ждёт дерби: в гости приедут соседи из «Райо Вальекано». Команда Иньиго Переса борется за выживание, каждая ничья/победа – на вес золота. А в последних четырёх из пяти мадридских дерби был зафиксирован ничейный результат. Испортит ли «Райо» настроение звёздному «Реалу» и сейчас?

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images
6 место

«Наполи» — «Фиорентина»: суббота, 31 января, 20:00 мск

Италия — Серия А . 23-й тур
31 января 2026, суббота. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Фиорентина
Флоренция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: встреча Ваноли и Конте

«Синдром Антонио Конте» добрался до «Наполи». В первый сезон команда под руководством итальянца выиграла Серию А. А теперь – яма. Неаполитанцы уже на девять очков отстали от «Интера», также команда не вышла даже в стыки Лиги чемпионов. Да, отчасти влияют травмы. Но и без них у Конте не всё хорошо с игрой. Впереди у «Наполи» матч с тонущей «Фиорентиной» с 18-го места. Встреча интересна битвой Конте с Паоло Ваноли. Тренер «фиалок» ранее работал в штабах Антонио, прежде чем самостоятельно возглавить «Спартак» в 2022 году. Теперь же два товарища зарубятся в Серии А.

Фото: GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/ТАСС
7 место

«Лион» — «Лилль»: воскресенье, 1 февраля, 17:00 мск

Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Лион
Лион
Не начался
Лилль
Лилль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Лион» ещё сильнее закрепится в зоне ЛЧ?

«Лион» выдал серию из четырёх побед и забрался в топ-4 чемпионата Франции. А потеснил команда Паулу Фонсеки как раз «Лилль», уступивший в трёх турах. Теперь же произойдёт столкновение клубов в абсолютно разных состояниях. «Лион» в случае победы оторвётся от «Лилля» уже на семь очков. Поможет ли арендованный у «Реала» Эндрик приблизить возвращение лионцев в Лигу чемпионов?

Фото: Broer van den Boom/IMAGO/ТАСС
8 место

ПСВ — «Фейеноорд»: воскресенье, 1 февраля, 16:30 мск

Нидерланды — Эредивизия . 21-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Не начался
Фейеноорд
Роттердам
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ПСВ увеличит отрыв от второго места до неприличного?

ПСВ уверенно несётся ко второму золоту Эредивизии подряд. После 20 туров команда на 14 очков опережает идущий вторым «Фейеноорд»! А впереди у клубов очная встреча в Эйндховене. Если ПСВ одержит победу, то команде Петера Боша можно выносить трофей уже в середине сезона. Важный момент: в нынешнем чемпионате эйндховенцы все свои очки потеряли дома. Может, этот фактор сыграет в пользу «Фейеноорда»? Иначе команде Робина ван Перси можно забыть о золоте.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images
9 место

«Лидс Юнайтед» — «Арсенал»: суббота, 31 января, 18:00 мск

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Арсенал» одержит первую за четыре тура победу?

«Арсенал» по-прежнему уверенно лидирует в АПЛ, на четыре очка опережая «Манчестер Сити» и «Астон Виллу». Однако в последних трёх турах команда Микеля Артеты не одержала ни одной победы. Тревожный симптом. Но заткнуть разговоры о проблемах «Арсенал» может в гостевой встрече с «Лидсом». Отличный соперник (16-е место), чтобы одержать победу и почувствовать уверенность снова.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images
10 место

«Челси» — «Вест Хэм Юнайтед»: суббота, 31 января, 20:30 мск

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чья победная серия продлится до трёх матчей?

«Челси» забрался в топ-5 АПЛ после побед над «Брентфордом» (2:0) и «Кристал Пэлас» (3:1). Следующая задача – потеснить «Манчестер Юнайтед». Для этого нужна победа в дерби над «Вест Хэмом» (и осечка «МЮ»). Команда Нуну Эшпириту Санту также выиграла в двух турах подряд и стала чуть ближе к спасительному 17-му месту (всего пять очков). Очный матч – не только шанс продлить серию побед, но и улучшить турнирное положение. А «Вест Хэм» ещё и наверняка хочет отомстить за разгромное поражение в первом круге на своём поле (1:5).

Фото: David Ramos/Getty Images
11 место

«Эльче» — «Барселона»: суббота, 31 января, 23:00 мск

Испания — Примера . 22-й тур
31 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Эльче
Эльче
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Барса» останется на первом месте в Примере?

«Барселона» после осечки с «Реалом Сосьедад» (1:2) разгромила в Примере «Овьедо» (3:0). Команда Ханс-Дитера Флика сохранила лидерство. Однако любая ошибка каталонцев даст шанс мадридскому «Реалу». Поэтому в следующем туре «Барсе» нельзя терять очки с «Эльче». Команда из одноимённого города занимает лишь 13-е место, а в последних шести матчах одержала лишь одну победу. Больших проблем для каталонцев возникнуть не должно.

Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images
12 место

«Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли»: понедельник, 2 февраля, 20:30 мск

Саудовская Аравия — Про-Лига . 20-й тур
02 февраля 2026, понедельник. 20:30 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Ахли
Джидда
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва двух лидеров саудовской лиги

«Аль-Хиляль» лидирует в Саудовской Аравии: у команды 46 очков после 17 встреч. «Аль-Ахли» же расположился следом (43 очка после 18 матчей). В следующем туре команды зарубятся между собой. «Аль-Хиляль» в случае победы с большой вероятностью выкинет соперника из гонки за титул. А вот если выиграет «Аль-Ахли», то интрига в саудовской лиге закрутится до предела! Кстати, в последних трёх очных встречах «Аль-Хиляль» дважды уступил сопернику (и ещё одна ничья). Не будет просто команде Симоне Индзаги и сейчас.

Фото: Adam Pretty/Getty Images
13 место

«Гамбург» — «Бавария»: суббота, 31 января, 20:30 мск

Германия — Бундеслига . 20-й тур
31 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Гамбург
Гамбург
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Бавария» исправится за провал в прошлом туре?

«Бавария» в прошлом туре сенсационно уступила «Аугсбургу» (1:2). Серия мюнхенцев без поражений прервалась на 28-м матче. Теперь злая команда Венсана Компани намерена отыграться на бедном «Гамбурге». Вернувшийся в первую Бундеслигу клуб занимает 14-е место, а в последних пяти турах ни разу не победил. Что-то подсказывает, что вполне может повториться результат игры первого круга («Бавария» победила со счётом 5:0).

Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images
14 место

«Страсбург» — «ПСЖ»: воскресенье, 1 февраля, 22:45 мск

Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «ПСЖ» удержится на первом месте в Лиге 1?

«ПСЖ» неожиданно остался без прямого места в 1/8 финала Лиги чемпионов. В решающем туре парижане сыграли вничью с «Ньюкаслом» и упали на 11-е место. Теперь действующему победителю ЛЧ предстоят стыки: впрочем, в 2025 году «ПСЖ» также стартовал с них. А чем всё закончилось, мы прекрасно помним. В Лиге 1 же дела у команды Луиса Энрике складываются лучше. После 19 туров Париж занимает первое место и на два очка опережает «Ланс». В следующем матче «ПСЖ» сыграет в гостях со «Страсбургом». Дерзкий соперник, напичканный молодыми талантами и борющийся за попадание в еврокубки. Но сравнивать составы команд нет смысла. «ПСЖ» не должен, а обязан побеждать в Страсбурге. Иначе есть риск потерять статус лидера.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android