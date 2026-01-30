Два топ-матча в АПЛ, дерби для «Реала» и ещё 11 главных игр выходных

Уже подходит к концу первый месяц 2026 года! И завершается он классным футбольным уикендом. Сразу в нескольких топ-лигах нас ждут яркие вывески. А за их пределами важнейшие игры состоятся, например, в Саудовской Аравии и Нидерландах. Мы отобрали лучшие матчи выходных и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.