Моуринью, Тедеско и команда Виллаш-Боаша непобедимы! Кто может пройти сезон без поражений

Речь, конечно, о национальных чемпионатах. В пяти странах клубы замахиваются на титул с беспроигрышной серией с самого старта.

«Бавария» последней из клубов топ-5 лиг Европы прервала беспроигрышную серию в чемпионате. Это случилось 24 января в матче 19-го тура Бундеслиги с «Аугсбургом» (1:2). До того у мюнхенцев было 16 побед и две ничьих. Тем не менее в Европе ещё остались команды, которые никому не уступают в своих чемпионатах и вполне могут завершить сезон с нулём в графе «поражения». В паре стран таких клубов даже по два!

В Португалии не проигрывают сразу две команды

Франческо Фариоли / Жозе Моуринью Фото: Jose Manuel Alvarez Rey, Carl Recine/Getty Images

В чемпионате Португалии сыграно уже 19 туров, а две команды до сих пор идут без поражений. Угадать их несложно. Вариантов, как обычно, всего три, а правильный ответ – «Порту» и «Бенфика».

«Драконы» вообще выдают какой-то сумасшедший сезон после того, как президент клуба Андре Виллаш-Боаш назначил летом нового главного тренера Франческо Фариоли. В Примейре у команды 36-летнего итальянца – 18 побед при одной-единственной ничьей. Это «Бенфика» в октябре унесла ноги с «Драгау», удержав нулевую ничью. «Порту» лидирует в чемпионате Португалии с отрывом в семь очков. Причём не от «Бенфики»! Второе место занимает «Спортинг», у которого уже есть одна осечка. Действующий чемпион уступил в августе на своём поле «Порту» со счётом 1:2.

А вот «Бенфика» всего лишь третья. У лиссабонских «орлов» многовато ничьих – шесть. При 13 победах. «Бенфика» находится в трёх очках от «Спортинга» и в 10 – от «Порту», так что, сами понимаете, шансы на чемпионский титул у неё невысокие. Интересно, что авторами беспроигрышной серии лиссабонской команды стали сразу два тренера. Первые четыре матча «Бенфика» провела под руководством Бруну Лаже, которого отправили в отставку после сенсационного поражения от «Карабаха» (2:3) в Лиге чемпионов. Клуб назначил Жозе Моуринью – Особенного тоже никто не смог одолеть. Именно при экс-тренере «Порту» была завоёвана ничья на «Драгау».

«Насколько важно выиграть трофей в первом сезоне после возвращения в «Бенфику»? Лично для меня это мало что изменит, – говорит Моуринью. – Но я бы очень хотел, чтобы это произошло. Для «Бенфики» одним трофеем больше или меньше в клубном музее – это не поменяет историю клуба. Тем не менее эмоции болельщиков и команда, которая этого заслуживает, подпитывают амбиции».

В Лиссабоне «Бенфика» и «Порту» сыграют 8 марта.

В Турции без поражений идёт Тедеско

В чемпионате Турции есть «своя «Бенфика» – команда, никому не проигрывающая со старта сезона, но при этом не занимающая первое место. У «Фенербахче» 12 побед и семь ничьих в 19 турах. Команда экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско отстаёт от «Галатасарая» на три очка. Лидер и действующий чемпион потерпел одно поражение – выездное в ноябре от середняка «Коджаэлиспора» (0:1).

Чем ещё похож «Фенербахче» на «Бенфику», так это тем, что авторами его беспроигрышной серии стали два тренера. Начинал-то Моуринью сезон как раз в стамбульском клубе. Отработал первые два тура. И вот ведь ирония судьбы! Жозе выгнали из «Фенербахче» после неудачи в квалификации Лиги чемпионов, где турки уступили «Бенфике». Позвали Тедеско, и тот с середины сентября непобедим.

Два месяца назад «Фенербахче» дома сыграл вничью с «Галатасараем» (1:1). Во втором круге команды встретятся 26 апреля – за три тура до финиша чемпионата. Возможно, этот матч станет «золотым».

В Чехии никто не смог победить «местного Клоппа»

Йиндржих Трпишовски Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Продолжает список лидер чемпионата Чехии – «Славия». Пражане ушли на зимний перерыв, заработав 13 побед и шесть ничьих в 19 турах. Творец успехов команды – тренер Йиндржих Трпишовски, прозванный в своё время «чешским Клоппом» за умение ставить агрессивный футбол с высоким прессингом и любовь к кепкам. «Славия» на семь очков опережает «Спарту», поэтому уже можно с уверенностью прогнозировать исход «золотой гонки» в этой лиге. В первом круге не уступила конкуренту на выезде (1:1). Во втором «Славия» и «Спарта» сыграют 7 марта.

Трпишовски уже восемь лет возглавляет пражан. Под его руководством команда выиграла четыре чемпионских титула – в 2019, 2020, 2021 и 2025 годах. Столько же раз брала Кубок страны. Кстати, в сезоне-2020/2021 «Славия» тоже прошла весь сезон без поражений. Тогда в 34 турах одержала 26 побед и восемь раз сыграла вничью. Поэтому Трпишовски может лишь повторить собственное достижение, а не сделать что-то уникальное.

В Северной Македонии — великий сезон обидчика ЦСКА

Гоце Седлоски Фото: PETR STOJANOVSKI/Imago/ТАСС

Македонский «Вардар» ассоциируется у нас с одним из самых страшных кошмаров в еврокубковой истории ЦСКА. В 2003 году команда из Скопье сенсационно выбила армейцев в квалификации Лиги чемпионов. Но в последнее время «Вардар» не доминировал в своей стране. Хотя это самый титулованный клуб Северной Македонии (11 чемпионств), золото ему не давалось с сезона-2019/2020.

Всё поменялось с приходом на пост главного тренера экс-игрока македонской сборной Гоце Седлоски, который в ноябре 2024 года вернулся в «Вардар» спустя семь лет. При нём команда из Скопье уже брала два золота в середине 2010-х. В этом сезоне охотится за третьим. На зимний перерыв «Вардар» ушёл, добыв 13 побед при трёх ничьих в 16 турах. Впрочем, всего на очко опережает «Стругу», так что вся борьба ещё впереди. В первом круге конкуренты сыграли вничью – 2:2. В марте за два тура финиша «Вардар» проведёт, возможно, решающий матч на поле «Струги».

К слову, Седлоски теперь совместитель, эдакий «македонский Карпин». В декабре он возглавил сборную страны.

«Признаюсь, я в восторге от того, как «Вардар» показал себя в осенней части чемпионата, – сказал Гоце. – Во всех аспектах. Вы сами видели, какое давление испытывает команда. Все ждут, что она будет лучшей, но добиться этого трудно. Носить футболку «Вардара» непросто – каждый соперник играет против нас на максимуме своих возможностей».

В Сан-Марино без поражений теперь один клуб

«Тре Фиори» и «Ла Фиорита» Фото: ФК «Тре Фиори»/Футбольная федерация Сан-Марино

Лиги Сан-Марино и Португалии ещё совсем недавно кое-что объединяло. На первый взгляд звучит смешно. Чемпионат Сан-Марино – слабейший в Европе по рейтингу УЕФА. Запрещён к просмотру для каждого, кто обладает хорошим футбольным вкусом. Тем не менее в местной «вышке», как и в Примейре, до вчерашнего дня сразу две команды сохраняли беспроигрышную серию со старта.

Эти герои – «Тре Фиори» и «Ла Фиорита». Однако турнирное положение у них разное. «Тре Фиори» (восьмикратный чемпион Сан-Марино) – лидирует, одержав 14 побед и трижды сыграв вничью. У занимающего второе место «Виртуса» 43 очка, тройку замыкает «Тре Пенне» с 40 очками.

У наконец проигравшей «Ла Фиориты» свой интересный сюжет: шестикратный чемпион перед поражением победил только в 10 встречах и семь раз сыграл вничью. Тем не менее у него не 37 очков, а всего лишь 32. Местная федерация сняла пять очков с клуба за использование в прошлом сезоне игроков, которых зарегистрировали с нарушениями. Вдобавок «Ла Фиориту» оштрафовали на € 1600. Ещё и президента клуба дисквалифицировали на четыре месяца, он вынужден был заплатить € 1400.

Добавим, что пройти сезон без поражений во всех турнирах ни у одной из команд не получится. В еврокубках или Кубке страны они уже проигрывали. Однако в любом случае каждый из этих клубов может выдать чемпионат, который их болельщики не забудут никогда.