Как зимой меняются аутсайдеры РПЛ. И кому это поможет спастись?

За громкими событиями в топ-клубах МИР РПЛ, которые и правда разогнали трансферную работу в январе, вне пристального внимания остаются дела аутсайдеров. Впрочем, небезосновательно. Ведь внизу таблицы (а именно на последних четырёх местах) почти нет действительно интересных инфоповодов.

Да, теперь Вадим Евсеев, видимо, прививает атакующий футбол Махачкале, что уже притягательное событие. «Пари НН», в отличие от некоторых коллег, не сдаётся и работает под дождями Белека на поле, а не в зале. «Оренбург» корректирует состав в надежде спастись, а «Сочи» пока просто существует. У клуба нет трансферов, и в основном это попытки расстаться с кем-то из нынешних игроков, чтобы дальше хоть кем-то усилиться.

Пока нет чёткого понимания, кто на весеннем отрезке окажется конкурентоспособнее. В конце концов, до конца трансферного окна ещё больше трёх недель. И многое может измениться. Но давайте пройдёмся по каждому клубу отдельно – что мы имеем сейчас?

«Динамо» Махачкала: Евсеев теперь играет в атаку?

16 января пресс-служба клуба опубликовала интервью нового главного тренера. Им, если вы вдруг пропустили, стал Вадим Евсеев, который уже работал и с Гаджи Гаджиевым, и с Шамилем Газизовым. Он рассказывал, каким будет его штаб, как он видит перспективы развития команды, но в заголовок было вынесено следующее: «Времени много, но – мало». Признайтесь, вы по этому скучали?

Сейчас у команды второй сбор. А в руководстве признают: выбор Евсеева оказался правильным. По крайней мере Шамиль Газизов в интервью отмечал, что команда позитивно отреагировала на изменения, в том числе в тактике. Хотя точно нельзя сказать, что при Хасанби Биджиеве это была оборонительная команда. Скорее, высоко прессингующая, но играющая вторым номером. Сейчас, возможно, что-то изменится. «Динамо» уже провело три матча. В первом забили два сербскому «ИМТ», во втором – ноль «Железничару», в третьем – три «Вардару», а это, между прочим, действующий лидер лиги Северной Македонии, который ни разу не проиграл в своём чемпионате.

Вадим Евсеев Фото: ФК «Динамо» Мх

А ещё в клубе изменения в руководстве. Гаджи Гаджиев переведён на должность почётного президента. По слухам, это связано с заходом в клуб Сулеймана Керимова, который готов оказывать поддержку команде из родного региона. Теперь появилось новое лицо – Магомед Багаудинов, председатель общего собрания учредителей. Однако все понимают: нужна реновация, прежде всего состава. Ведь тот же Биджиев признавал – найти замену Эгашу Касинтуре не удалось. А проблемы в первую очередь в атаке, где забито восемь голов. Периодически вокруг Махачкалы гуляют инсайды с малоизвестными фамилиями, но без реального усиления избежать как минимум стыковых матчей будет непросто.

«Пари НН»: с Боселли, но без Кокшарова

У нижегородцев ситуация не сильно лучше. И частично напоминает дагестанскую. Там тоже поменялось руководство. Правда, Виталий Карасёв занял пост гендиректора ещё осенью, но всё равно это его первое полноценное трансферное окно. С новым спортивным директором, которым стал Антон Евменов.

И мини-победу уже удалось одержать: клуб (пока что) сохранил своего лучшего игрока – Хуана Боселли, на него засматривался «Краснодар». Может, сама формулировка не очень точная, ведь летом контракт с уругвайцем истечёт и он точно уйдёт бесплатно. Да, «Пари НН» упустил возможность хоть что-то заработать, однако пока оставляет своего лидера. Но вопросов меньше не становится.

Один из них – почему Александр Кокшаров так и не подписал контракт с клубом? У каждого своя версия событий, однако парня в команде не будет. Сам форвард рассказал коллегам из sport24, что его «дважды обманули», а в итоге предложили контракт, заниженный почти в два раза от первоначальных условий. И сборы команды игрок покинул.

Однако руководство быстро нашло альтернативу: клуб купил опытного уругвайского нападающего Адриана Бальбоа. Почти миллион евро за 32-летнего игрока кажется серьёзной суммой. Однако большого выбора, видимо, нет. А следом оформлен переход ещё одного форварда – нападающего «Челябинска» Матвея Урванцева. Но это история на перспективу. С учётом завершения сотрудничества с Тьяго Весино клуб остался, по сути, без форвардов. Теперь их два, но без опыта игры в РПЛ. Зато как минимум есть из кого выбрать.

Вопрос, как новички встроятся в не самую простую модель Алексея Шпилевского. Как мы увидели по первой части сезона, нынешний состав не особо под неё подходит. Тем удивительнее, что новички приехали не сразу, а уже через пару недель после начала подготовки.

«Оренбург»: помогут ли новички спастись?

Оренбуржцы действуют наиболее понятно и осмысленно среди всех кандидатов на вылет. Уже к первому сбору Ильдар Ахметзянов получил трёх игроков. Широкой публике они едва ли известны, но профайлы перспективные:

Алексис Кантеро – выступает на левом фланге обороны, бывший игрок олимпийской сборной Парагвая;

Джон Паласиос – могучий защитник из Колумбии, который явно мало кому уступит в единоборствах;

Аргентинец Дамиан Пуэбла добавит креатива впереди;

Руслан Куль из «Шинника» – должен добавить вариативности на правом фланге.

При этом клуб и активно расстаётся с теми, кто весной не будет помощником. В аренду ушли Иван Игнатьев, Владан Бубанья, Ацамаз Ревазов. Плюс контракты были расторгнуты с Георгием Зотовым, Владиславом Камиловым и Анри Чичинадзе.

Большое преимущество «Оренбурга» над тем же махачкалинским «Динамо» в том, что Ахметзянов уже изучил команду в осенней части сезона и должен понимать, какой она будет весной. А клуб ему помогает привести её к состоянию, которое позволит бороться если не за возможность остаться напрямую, то как минимум зацепиться за стыки.

«Сочи»: есть ли хоть какие-то шансы?

Летом сочинцы почти полностью поменяли состав, забив заявку подчистую. Но сначала с этими игроками не справился Роберт Морено, а потом появился более знакомый для многих тренер – Игорь Осинькин. Но ему тоже пришлось непросто: он получил разбалансированную команду, а исправить ситуацию быстро не вышло. Впрочем, нынешнего главного тренера «Сочи» никогда не относили к кризисным менеджерам. Опыт работы в «Крыльях» показал, что Осинькин хорош на дистанции, а не на конкретных отрезках.

Зимой перед руководством встал тяжёлый выбор: чтобы подписать новых игроков, требуется избавиться от части старых. А уходить из «Сочи» мало кто хочет: там и хорошая зарплата, и приятный климат, так ещё и матчи проходят на большом стадионе. Весомый аргумент, чтобы остаться. Так что расставания идут тяжело. Пока контракт разорван с Соломоном Агбалакой – не удивляйтесь, если вы его не знаете, парень почти не играл. Ещё на выход попросили Ивана Ломаева. Тоже странное подписание из летнего периода. А в аренду отданы Набиль Аберден и Олег Кожемякин. Так что парочку слотов клуб освободил. Теперь главное – не ошибиться с новичками.

Парадоксально, что даже с учётом локальных потерь у «Сочи» 10-й по стоимости состав в РПЛ. И как с таким можно вылетать?