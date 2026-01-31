Игрок сборной Бразилии вместо «Сити» уехал домой. Карьеру Пакета сломали ложные обвинения

Лукас мог оказаться в команде Гвардиолы летом 2023 года. Но вместо этого два года бился с футбольными чиновниками.

Неожиданный трансфер в АПЛ! Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукас Пакета вернулся на родину. По информации Фабрицио Романо, «Фламенго» заплатит за 28-летнего игрока € 42 млн (рекорд для бразильского футбола). А ведь ещё пару лет назад Пакета мог оказаться в «Манчестер Сити». Но почему вместо работы с Пепом Гвардиолой бразилец теперь будет рубиться в лиге с Неймаром?

Лукас Пакета — игрок «Фламенго» Фото: flamengo.com.br

Пакета – воспитанник «Фламенго». Он дебютировал за основной состав в 2016-м и провёл в клубе три года. А затем за Лукасом пришёл «Милан». В Италии надеялись, что талантливая «десятка» станет для команды новым Кака. Однако в «Милане» Пакета так и не оказался лидером. Бразилец был слишком нестабилен и часто выпадал из игры. Отчасти виновата система, в которую тогда попал хавбек. Тот «Милан» ещё не был готов к решению серьёзных задач (Серию А выиграли только в 2022 году). В итоге Пакета продали в «Лион» уже спустя год после трансфера.

Лукас Пакета экс-полузащитник «Милана» «В «Милане» я столкнулся с большим давлением. Когда переезжал во Францию, сказал себе, что надо просто делать всё возможное, чтобы улучшить свою игру. Теперь давление исходит не со стороны, а от меня самого. Поэтому время, проведённое в Италии, стало большим уроком».

Во Франции Лукас набрал отличную форму, став ключевым футболистом. И за бразильцем пришли из самой богатой лиги мира – АПЛ. «Вест Хэм» заплатил за Пакета летом 2022-го € 43 млн. И не прогадал: в Лондоне полузащитник также стал лидером, а в сезоне-2022/2023 клуб выиграл Лигу конференций (первый трофей за 43 года).

Летом 2023 года за Пакета пришёл «Манчестер Сити». По информации Фабрицио Романо, клуб предложил £ 70 млн за полузащитника, но «Вест Хэм» хотел ещё больше, поэтому стороны продолжили переговоры. Однако в середине августа они резко прервались. Стало известно о расследовании Футбольной ассоциации Англии (FA) в отношении Пакета. Бразильца заподозрили в том, что он нарочно получал жёлтые карточки, когда на это ставили его близкие.

Лукас продолжил выступать за «Вест Хэм» и выдал отличный сезон-2023/2024. The Guardian сообщал, что переход в «Манчестер Сити» снова актуален и состоится, когда закончится расследование по ставкам. Однако спустя несколько дней после окончания чемпионата Англии стало понятно, что разбирательство только набирает обороты.

23 мая 2024 года на сайте FA появились официальные обвинения в адрес Пакета: «Утверждается, что он непосредственно пытался повлиять на ход, поведение или любой другой аспект или событие в этих матчах, намеренно пытаясь получить карточку от судьи с неправомерной целью повлиять на рынок ставок, чтобы один или несколько человек могли получить прибыль от ставок».

Пакета мгновенно отреагировал на обвинения в соцсетях.

Лукас Пакета полузащитник «Вест Хэма» «Я был чрезвычайно удивлён и расстроен, когда узнал, что FA решила предъявить мне обвинения. В течение девяти месяцев я сотрудничал на каждом этапе их расследования и предоставлял всю информацию, какую мог. Полностью отрицаю обвинения и буду бороться до последнего вздоха, чтобы очистить своё имя. В связи с продолжающимся процессом я не буду давать никаких дальнейших комментариев».

Внимание FA привлекла жёлтая карточка, полученная Лукасом 12 марта 2023 года в матче «Вест Хэма» с «Астон Виллой». Предупреждение на 70-й минуте оказалось единственным в той встрече. По информации Globo, ставки на это событие были сделаны в бразильском городке Дуки-ди-Кашиас – это пригород Рио-де-Жанейро. Рядом с островом Пакета, где вырос полузащитник (прозвище футболиста появилось как раз из-за названия его родного острова). Причём деньги были поставлены в конторе Betway, которая является спонсором «Вест Хэма» и не особо популярна в Бразилии. Ставка привлекла внимание не из-за суммы, а из-за низкой популярности компании и нестандартного выбора события (жёлтая карточка, а не результат).

Анализ показал, что в тот день в конторе было создано несколько аккаунтов, пользователи которых сразу же поставили максимально допустимую сумму. Со всех этих аккаунтов была сделана парная ставка: на жёлтую карточку Пакета в матче с «Астон Виллой» и на жёлтую карточку другого бразильца – нападающего «Бетиса» Луиса Энрике (да-да, нынешний игрок «Зенита») во встрече с «Вильярреалом». Вингер вошёл в игру на 58-й минуте и также был предупреждён во втором тайме.

Лукас Пакета и Луис Энрике Фото: Getty Images

Позже стало известно, что подозрения по поводу Пакета были основаны на четырёх жёлтых карточках, которые он получил в матчах с «Лестером», «Астон Виллой», «Лидсом» и «Борнмутом». А ставки сделали около 60 человек. Суммы варьировались от £ 7 до £ 400. А суммарный выигрыш составил около £ 100 тыс. «Вест Хэм» же публично поддержал Пакета и не стал отстранять его от состава. Бразилец продолжил выступать за клуб во всех турнирах. Пакета же не только отвергал обвинения, а ещё и отказывался сотрудничать со следствием. Также игрок рассказывал, что расследование очень сильно бьёт по его состоянию. Например, в мае 2025 года бразилец заплакал после получения жёлтой карточки во встрече с «Тоттенхэмом».

31 июля 2025-го пресс‑служба FA сообщила радостные новости. Спустя два года расследование завершилось: Лукаса оправдали по делу о ставках.

Лукас Пакета полузащитник «Вест Хэма» «С первого дня этого расследования я заявлял о своей невиновности по этим чрезвычайно серьёзным обвинениям. Сейчас не могу сказать больше, но хотел бы выразить благодарность богу, «Вест Хэму», болельщикам, которые всегда меня поддерживали, а также моей семье, друзьям и команде юристов, которые были рядом. Спасибо вам за всё».

Уже осенью 2025 года газета The Times сообщила, что «Вест Хэм» и Пакета планируют подачу судебного иска против FA о возмещении ущерба из-за срыва трансфера в «Манчестер Сити». «Возможно, я мог подписать контракт с «Манчестер Сити» на той неделе, когда получил письмо от Футбольной ассоциации Англии. Я упустил этот трансфер с профессиональной точки зрения – это могло бы быть рывком в карьере. Но думаю, что эта ситуация повлияла на меня больше всего психологически. У меня была неопределённость по будущему, хотя я знал, кем являюсь, что делаю, что сделал. Но обстоятельства расследования и то, как действовала федерация, породили страх», – сказал бразилец.

Забавный эпизод случился в декабре 2025 года: Пакета получил две жёлтые карточки за минуту в матче с «Ливерпулем». На 83-й минуте после фола форварда «Вест Хэма» Никласа Фюллькруга на Доминике Собослаи бразилец начал спорить с главным арбитром Дарреном Инглэндом. Сначала арбитр показал Лукасу жёлтую, но тот продолжил спор – партнёры же пытались оттащить его от судьи. Инглэнд не стал долго думать и отправил Пакета в раздевалку.

Лукас Пакета Фото: Alex Pantling/Getty Images

«Вест Хэм» вдесятером пропустил второй гол от Коди Гакпо (0:2) и упустил шансы на камбэк. «Я понимаю, что теперь меня будут считать злодеем, тяжело жить после всего, что произошло в моей жизни, и с моим психическим здоровьем! Впредь буду стараться не допускать, чтобы это влияло на меня ещё сильнее. Это не оправдывает моего удаления, и за это я приношу извинения болельщикам и товарищам по команде», – написал Пакета в соцсетях после встречи.

Теперь же Лукас сбегает от серьёзной повлиявшей на его карьеру истории в Бразилию. При этом «Вест Хэм» не скрывает, что пытался сохранить лидера.

«Вест Хэм» заявление клуба «Лукас ясно дал понять, что по личным и семейным причинам он хочет вернуться домой в Бразилию и начать всё заново после того, как в июле 2025 года с него были сняты обвинения Футбольной ассоциации в неправомерном поведении, рассмотрение которых заняло два года — ситуация, которая принесла ему значительное психологическое напряжение. Несмотря на все усилия клуба убедить Лукаса остаться, он настоял на своём желании уйти. Поэтому главный тренер и клуб с неохотой согласились удовлетворить его просьбу о трансфере».

Так завершился европейский этап карьеры Лукаса, как минимум его пиковая часть. Жаль, ведь Пакета вполне мог бы зажечь в «Манчестер Сити», если бы не ставочный скандал.