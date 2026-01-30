Скидки
Ланс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 31 января 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: Соболенко против Рыбакиной, «Ливерпуль» — «Ньюкасл», хоккей и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 31 января 2026 года
Мощное 31 января: «Магнитка» — «Динамо» Минск в КХЛ, «Юта» — «Бруклин», матчи «Барсы», «Арсенала» и «Баварии» в футболе, а ещё волейбол!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 31 января в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 5:30: «Юта Джаз» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Егор Дёмин сыграет — и это своего рода символизм

Команда Егора Дёмина, «Бруклин Нетс», сыграет в Юте с «Джаз». Накануне «Нетс» встречались с «Денвером», и россиянин ту игру пропустил. Причина прежняя: из-за полученной прошлым летом травмы Дёмину пока не дают выходить на площадку в матчах «бэк-ту-бэк», поэтому одну из двух встреч подряд он пропускает. Если раньше его обычно берегли на вторую игру, то теперь отдых он получил в первой. И это логично: Юта для Егора — особое место, здесь выступала его университетская команда NCAA. Наверняка ему обеспечат тёплый приём. А мы ждём от россиянина яркой и убедительной игры!

Статистика регулярного чемпионата НБА
Кириленко по Дёмину — прям свежее:
«Егор — это Егор, а Андрей — Андрей». Большое интервью с Кириленко о Дёмине. И не только
Эксклюзив
«Егор — это Егор, а Андрей — Андрей». Большое интервью с Кириленко о Дёмине. И не только

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Детройт Пистонс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Детройт Пистонс
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как информационный шум повлияет на «Голден Стэйт»?

Ещё пару сезонов назад мысль о том, что «Детройт» возглавит свою конференцию, показалась бы фантастикой. Теперь же это реальность: «Пистонс» — сильнейшая команда Востока на данный момент. А вот положение «Голден Стэйт» вполне ожидаемо: зона плей-ин и привычные качели — победа сменяется поражением и наоборот. К тому же у «Уорриорз» выбыл Джимми Батлер из‑за тяжёлой травмы, что заметно снизило атакующий потенциал. Впрочем, по последним слухам, калифорнийцы готовы вступить в гонку за Янниса Адетокунбо из «Милуоки». Но всё это лишь фон: удобное время и вывеска с достойными соперниками уже сами по себе делают матч обязательным к просмотру.

Статистика регулярного чемпионата НБА
Какой настрой у «Уорриорз»:
Стив Керр прокомментировал слухи о возможных обменах в «Голден Стэйт»

🏆 🎾 11:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 5), Australian Open, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Интрига: кому достанется главный трофей на первом ТБШ в сезоне?

В женском финале Australian Open — 2026 сойдутся одни лучших теннисисток современности — Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Белоруска — первая ракетка мира и победительница четырёх ТБШ, Елена после этого турнира взлетит с пятого на третье место в рейтинге WTA. Кроме того, в активе теннисистки из Казахстана есть титулы на ТБШ (Уимблдон-2022) и Итоговом чемпионате WTA (2025). Ранее теннисистки играли друг с другом 14 раз, и счёт личных встреч — 8-6 в пользу Арины. Правда, последний их матч — в финале Итогового-2025 — остался как раз за Рыбакиной.

В финале AO-2026 сойдутся две принципиальные соперницы:
Соболенко ждёт реванша за Итоговый-2025, а Рыбакина — за АО-2023. Кто победит в Мельбурне?
Соболенко ждёт реванша за Итоговый-2025, а Рыбакина — за АО-2023. Кто победит в Мельбурне?

🏒 14:30: «Металлург» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжится ли серия неудач «зубров»?

Кажется, внутренний конфликт в столице Беларуси, разгоревшийся под занавес дедлайна, всё-таки сказался на команде, хоть главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов и говорит обратное. У серии из двух поражений есть все шансы продлиться в Магнитогорске – хватка действующих лидеров лиги очень крепка. Особенно когда соперник так уязвим.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Подробности конфликта в Минске:
Публичный конфликт генменеджера и главного тренера! Что случилось в минском «Динамо»?
Публичный конфликт генменеджера и главного тренера! Что случилось в минском «Динамо»?

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлится ли серия побед «Салавата»?

Даже без Евгения Кузнецова подопечные Виктора Козлова продолжают набирать очки – уфимцы одержали три победы подряд, успев обыграть одних из лидеров Запада из минского «Динамо» и принципиальных соперников из «Ак Барса». При этом успеха «Салават» добивался в гостях. Теперь же на своём льду он встретится с «Торпедо», который приедет в Башкортостан на серии из двух поражений.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Интервью с капитаном уфимцев:
«Хочется продолжать карьеру! Что-то так втянулся». Беседа с 40-летним капитаном «Салавата»
Эксклюзив
«Хочется продолжать карьеру! Что-то так втянулся». Беседа с 40-летним капитаном «Салавата»

🏐 15:00: Уралочка-НТМК» — «Динамо» Москва, Суперлига, женщины, 20-й тур

Суперлига — предварительный этап (ж) . 20-й тур
31 января 2026, суббота. 15:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Динамо» победную серию «Уралочки-НТМК»?

В последних матчах «Уралочка-НТМК» демонстрирует не просто хорошую, а феноменальную форму. У команды Михаила Карполя серия из восьми побед, пять из которых были выиграны всухую со счётом 3:0. Это говорит о том, что сейчас уральские волейболистки показывают высочайший уровень своей игры. Однако и «Динамо» продолжает набирать обороты после неудачного старта сезона. Подопечные Аркадия Козлова буквально наступают на пятки тройке лидеров, располагаясь на четвёртом месте. К тому же «Динамо» – одна из немногих команд, кому удалось обыграть уральский коллектив в первом круге. Получится ли у столичных волейболисток повторить свой успех или «Уралочка» пополнит свою внушительную серию ещё одной победой?

Суперлига Суперлиги
Как прошёл 19-й тур женской Суперлиги:
«Не можем прийти в себя». «Заречье-Одинцово» всё больше отстаёт от лидеров Суперлиги
«Не можем прийти в себя». «Заречье-Одинцово» всё больше отстаёт от лидеров Суперлиги

🏐 18:00: «Зенит-Казань» — «Белогорье», Суперлига, мужчины, 22-й тур

Суперлига — предварительный этап (м) . 22-й тур
31 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Белогорье
Белгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выберется ли «Белогорье» из ямы?

«Классика отечественного волейбола» — Казань против Белгорода. Команды подходят к этой игре в разном состоянии. Хозяева уверенно лидируют в чемпионате, могут себе позволить ошибаться, но не делают этого. Белгородцы же проиграли два последних матча с одинаковым счётом 0:3. Выглядят неплохо, но разваливаются в концовках. Капитан команды Павел Тетюхин назвал это «игровой ямой». Смогут ли «львы» из неё выбраться?

Статистика Суперлиги
Пока «Белогорье» в кризисе, топ-4 отрывается:
«Белогорье» всухую проиграло два последних матча — 0:6. Да что же творится с командой?
«Белогорье» всухую проиграло два последних матча — 0:6. Да что же творится с командой?

⚽️ 18:00: «Лидс Юнайтед» — «Арсенал», АПЛ, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Арсенал» прервёт неудачную серию в АПЛ?

В последних трёх турах АПЛ «Арсенал» набрал всего два очка. К счастью для лондонцев, у них был солидный запас перед конкурентами. Но чтобы не подпустить «Манчестер Сити» и «Астон Виллу» ещё ближе, в следующем туре нужно обыгрывать «Лидс». Это важно не только из-за турнирной ситуации, но и для психологии. Новая осечка может добавить ещё больше неуверенности, а СМИ начнут разгонять кризис «Арсенала».

Статистика АПЛ
В «Арсенал» верят!
Goal: «Арсенал» — фаворит на победу в ЛЧ после общего этапа, «Барселона» — вне топ-3

⚽️ 20:00: «Наполи» — «Фиорентина», Серия А, 23-й тур

Италия — Серия А . 23-й тур
31 января 2026, суббота. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Фиорентина
Флоренция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: встреча Конте и Ваноли

«Наполи» Антонио Конте оказался в кризисе. Теперь официально. Клуб не попал даже в топ-24 общего этапа Лиги чемпионов, а в Серии А уже на девять очков отпустил «Интер». В следующем туре неаполитанцы примут борющуюся за спасение «Фиорентину». Главная интрига — встреча двух товарищей. Паоло Ваноли ранее работал в штабе Конте, пока в конце 2021-го не возглавил «Спартак». Теперь он работает с «фиалками» и зарубится с экс-боссом в важном матче Серии А.

Статистика Серии А
ужасный розыгрыш для Серии А:
Что за кошмар случился с итальянскими клубами в ЛЧ? Чемпион вылетел, в топ-8 — никого!
Что за кошмар случился с итальянскими клубами в ЛЧ? Чемпион вылетел, в топ-8 — никого!

⚽️ 20:30: «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед», АПЛ, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Челси» оформит ещё одну победу?

У «Челси» всё неплохо: приход Лиама Росеньора лишь положительно повлиял на результаты и игру. В АПЛ лондонцы одержали две победы подряд + дважды выиграли в ЛЧ. Теперь «Челси» ждёт домашнее дерби с «Вест Хэмом». «Молотобойцы» занимают 18-е место в таблице и бьются за выживание. И в нынешнем состоянии они не самый серьёзный конкурент для «Челси».

Статистика АПЛ
Как «Челси» разобрался с «Наполи»:
Видео
Красивые голы — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Наполи» — «Челси»

⚽️ 20:30: «Гамбург» — «Бавария», Бундеслига, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Германия — Бундеслига . 20-й тур
31 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Гамбург
Гамбург
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Бавария» исправится за поражение в прошлом туре?

«Бавария» на прошлых выходных сенсационно уступила дома «Аугсбургу» (1:2). Это первое поражение мюнхенцев в сезоне Бундеслиги, а также первый проигрыш в турнире с марта 2025-го. Конечно, теперь команда Венсана Компани зла и мотивирована на отыгрыш. И попасть под такую «Баварию» суждено «Гамбургу». Справятся ли они с мюнхенской машиной? Или нас ждёт вторая сенсация подряд?

Статистика Бундеслиги
В Мюнхене прощаются с важным игроком:
Официально
«Бавария» сообщила о предстоящем расставании с полузащитником Леоном Горецкой

🏒 21:00: «Детройт Ред Уингз» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: придут ли в себя лидеры лиги?

Поездка на Восток для «Эвеланш» складывается неудачно – в четырёх матчах лидеры НХЛ одержали лишь одну победу над терпящим бедствие «Торонто», при этом подопечные Джареда Беднара умудрились дважды проиграть с одинаковым счётом 7:3. «Детройт» тоже находится не в лучшей форме, поэтому шансы прервать череду неудач есть.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Лидер «Детройта» установил новый рекорд НХЛ:
Легенда! Кейн стал лучшим американским бомбардиром в НХЛ в истории
Легенда! Кейн стал лучшим американским бомбардиром в НХЛ в истории

⚽️ 23:00: «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед», АПЛ, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ливерпуль» снова не выиграет в АПЛ?

«Ливерпуль» не побеждает в АПЛ уже пять туров подряд. Команда упала на шестое место и отдала инициативу в борьбе за зону ЛЧ. Но впереди ещё много туров: нужно возвращаться на победный путь и стабилизировать форму. В следующем туре «Ливерпуль» примет «Ньюкасл». Тяжёлый соперник, однако мерсисайдцы не проигрывали ему в АПЛ аж с 2015-го. Нужно продолжить традицию и сейчас.

Статистика АПЛ
Какой же монстр!
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк установил исторический рекорд в Лиге чемпионов

⚽️ 23:00: «Эльче» — «Барселона», Примера, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 22-й тур
31 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Эльче
Эльче
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Барса» оторвётся от «Реала»?

«Барселона» занимает первое место в Примере. Отрыв от «Реала» — одно очко. А если команда Ханс-Дитера Флика обыграет «Эльче», то ещё сильнее убежит от мадридцев. Да, у «Реала» будет матч в запасе, однако они точно не догонят «Барсу». Каталонцам важно сохранять лидерство и самим контролировать гонку за титулом.

Статистика Примеры
Дро зря ушёл из «Барсы»?
Главный талант «Барсы» бросил клуб ради успеха. Но Дро должны напрячь примеры из прошлого
Главный талант «Барсы» бросил клуб ради успеха. Но Дро должны напрячь примеры из прошлого

⚽️ 23:05: «Монако» — «Ренн», Лига 1, 20-й тур

Франция — Лига 1 . 20-й тур
31 января 2026, суббота. 23:05 МСК
Монако
Монако
Не начался
Ренн
Ренн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжится ли падение «Монако»?

«Монако» угодил в яму. В чемпионате Франции команда занимает уже 10-е место и далека от борьбы за зону ЛЧ. Ещё пара неудач — и можно забыть даже о Лиге Европы. Поэтому монегаски обязаны собраться на встречу с «Ренном». Который, кстати, занимает шестое еврокубковое место (зона Лиги конференций).

Статистика Лиги 1
Разобрались в проблемах команды Головина:
«Летом всё рухнуло». Почему на «Монако» так больно смотреть и кто в этом виноват?
«Летом всё рухнуло». Почему на «Монако» так больно смотреть и кто в этом виноват?

🏒 23:30: «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 23:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервут ли «Рейнджерс» серию побед «Питтсбурга»?

«Пингвины» включили ударный режим и выиграли сразу пять матчей подряд, благодаря чему упрочили свои позиции в тройке лучших команд Столичного дивизиона. «Рейнджерс» же откровенно доигрывают сезон и ни на что не претендуют – вдруг отсутствие давления сыграет им на руку?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
«Копы» торгуют российским лидером:
Развязка близка! Панарина вывели из состава «Рейнджерс» с целью обмена
Развязка близка! Панарина вывели из состава «Рейнджерс» с целью обмена
