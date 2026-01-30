Топ-события субботы: Соболенко против Рыбакиной, «Ливерпуль» — «Ньюкасл», хоккей и НБА

Мощное 31 января: «Магнитка» — «Динамо» Минск в КХЛ, «Юта» — «Бруклин», матчи «Барсы», «Арсенала» и «Баварии» в футболе, а ещё волейбол!

Время в материале указано по Москве.

🏀 5:30: «Юта Джаз» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Егор Дёмин сыграет — и это своего рода символизм

Команда Егора Дёмина, «Бруклин Нетс», сыграет в Юте с «Джаз». Накануне «Нетс» встречались с «Денвером», и россиянин ту игру пропустил. Причина прежняя: из-за полученной прошлым летом травмы Дёмину пока не дают выходить на площадку в матчах «бэк-ту-бэк», поэтому одну из двух встреч подряд он пропускает. Если раньше его обычно берегли на вторую игру, то теперь отдых он получил в первой. И это логично: Юта для Егора — особое место, здесь выступала его университетская команда NCAA. Наверняка ему обеспечат тёплый приём. А мы ждём от россиянина яркой и убедительной игры!

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Детройт Пистонс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: как информационный шум повлияет на «Голден Стэйт»?

Ещё пару сезонов назад мысль о том, что «Детройт» возглавит свою конференцию, показалась бы фантастикой. Теперь же это реальность: «Пистонс» — сильнейшая команда Востока на данный момент. А вот положение «Голден Стэйт» вполне ожидаемо: зона плей-ин и привычные качели — победа сменяется поражением и наоборот. К тому же у «Уорриорз» выбыл Джимми Батлер из‑за тяжёлой травмы, что заметно снизило атакующий потенциал. Впрочем, по последним слухам, калифорнийцы готовы вступить в гонку за Янниса Адетокунбо из «Милуоки». Но всё это лишь фон: удобное время и вывеска с достойными соперниками уже сами по себе делают матч обязательным к просмотру.

Какой настрой у «Уорриорз»: Стив Керр прокомментировал слухи о возможных обменах в «Голден Стэйт»

🏆 🎾 11:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 5), Australian Open, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кому достанется главный трофей на первом ТБШ в сезоне?

В женском финале Australian Open — 2026 сойдутся одни лучших теннисисток современности — Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Белоруска — первая ракетка мира и победительница четырёх ТБШ, Елена после этого турнира взлетит с пятого на третье место в рейтинге WTA. Кроме того, в активе теннисистки из Казахстана есть титулы на ТБШ (Уимблдон-2022) и Итоговом чемпионате WTA (2025). Ранее теннисистки играли друг с другом 14 раз, и счёт личных встреч — 8-6 в пользу Арины. Правда, последний их матч — в финале Итогового-2025 — остался как раз за Рыбакиной.

🏒 14:30: «Металлург» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продолжится ли серия неудач «зубров»?

Кажется, внутренний конфликт в столице Беларуси, разгоревшийся под занавес дедлайна, всё-таки сказался на команде, хоть главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов и говорит обратное. У серии из двух поражений есть все шансы продлиться в Магнитогорске – хватка действующих лидеров лиги очень крепка. Особенно когда соперник так уязвим.

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продлится ли серия побед «Салавата»?

Даже без Евгения Кузнецова подопечные Виктора Козлова продолжают набирать очки – уфимцы одержали три победы подряд, успев обыграть одних из лидеров Запада из минского «Динамо» и принципиальных соперников из «Ак Барса». При этом успеха «Салават» добивался в гостях. Теперь же на своём льду он встретится с «Торпедо», который приедет в Башкортостан на серии из двух поражений.

🏐 15:00: Уралочка-НТМК» — «Динамо» Москва, Суперлига, женщины, 20-й тур

Интрига: прервёт ли «Динамо» победную серию «Уралочки-НТМК»?

В последних матчах «Уралочка-НТМК» демонстрирует не просто хорошую, а феноменальную форму. У команды Михаила Карполя серия из восьми побед, пять из которых были выиграны всухую со счётом 3:0. Это говорит о том, что сейчас уральские волейболистки показывают высочайший уровень своей игры. Однако и «Динамо» продолжает набирать обороты после неудачного старта сезона. Подопечные Аркадия Козлова буквально наступают на пятки тройке лидеров, располагаясь на четвёртом месте. К тому же «Динамо» – одна из немногих команд, кому удалось обыграть уральский коллектив в первом круге. Получится ли у столичных волейболисток повторить свой успех или «Уралочка» пополнит свою внушительную серию ещё одной победой?

🏐 18:00: «Зенит-Казань» — «Белогорье», Суперлига, мужчины, 22-й тур

Интрига: выберется ли «Белогорье» из ямы?

«Классика отечественного волейбола» — Казань против Белгорода. Команды подходят к этой игре в разном состоянии. Хозяева уверенно лидируют в чемпионате, могут себе позволить ошибаться, но не делают этого. Белгородцы же проиграли два последних матча с одинаковым счётом 0:3. Выглядят неплохо, но разваливаются в концовках. Капитан команды Павел Тетюхин назвал это «игровой ямой». Смогут ли «львы» из неё выбраться?

⚽️ 18:00: «Лидс Юнайтед» — «Арсенал», АПЛ, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Арсенал» прервёт неудачную серию в АПЛ?

В последних трёх турах АПЛ «Арсенал» набрал всего два очка. К счастью для лондонцев, у них был солидный запас перед конкурентами. Но чтобы не подпустить «Манчестер Сити» и «Астон Виллу» ещё ближе, в следующем туре нужно обыгрывать «Лидс». Это важно не только из-за турнирной ситуации, но и для психологии. Новая осечка может добавить ещё больше неуверенности, а СМИ начнут разгонять кризис «Арсенала».

⚽️ 20:00: «Наполи» — «Фиорентина», Серия А, 23-й тур

Интрига: встреча Конте и Ваноли

«Наполи» Антонио Конте оказался в кризисе. Теперь официально. Клуб не попал даже в топ-24 общего этапа Лиги чемпионов, а в Серии А уже на девять очков отпустил «Интер». В следующем туре неаполитанцы примут борющуюся за спасение «Фиорентину». Главная интрига — встреча двух товарищей. Паоло Ваноли ранее работал в штабе Конте, пока в конце 2021-го не возглавил «Спартак». Теперь он работает с «фиалками» и зарубится с экс-боссом в важном матче Серии А.

⚽️ 20:30: «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед», АПЛ, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Челси» оформит ещё одну победу?

У «Челси» всё неплохо: приход Лиама Росеньора лишь положительно повлиял на результаты и игру. В АПЛ лондонцы одержали две победы подряд + дважды выиграли в ЛЧ. Теперь «Челси» ждёт домашнее дерби с «Вест Хэмом». «Молотобойцы» занимают 18-е место в таблице и бьются за выживание. И в нынешнем состоянии они не самый серьёзный конкурент для «Челси».

⚽️ 20:30: «Гамбург» — «Бавария», Бундеслига, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Бавария» исправится за поражение в прошлом туре?

«Бавария» на прошлых выходных сенсационно уступила дома «Аугсбургу» (1:2). Это первое поражение мюнхенцев в сезоне Бундеслиги, а также первый проигрыш в турнире с марта 2025-го. Конечно, теперь команда Венсана Компани зла и мотивирована на отыгрыш. И попасть под такую «Баварию» суждено «Гамбургу». Справятся ли они с мюнхенской машиной? Или нас ждёт вторая сенсация подряд?

В Мюнхене прощаются с важным игроком: Официально «Бавария» сообщила о предстоящем расставании с полузащитником Леоном Горецкой

🏒 21:00: «Детройт Ред Уингз» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: придут ли в себя лидеры лиги?

Поездка на Восток для «Эвеланш» складывается неудачно – в четырёх матчах лидеры НХЛ одержали лишь одну победу над терпящим бедствие «Торонто», при этом подопечные Джареда Беднара умудрились дважды проиграть с одинаковым счётом 7:3. «Детройт» тоже находится не в лучшей форме, поэтому шансы прервать череду неудач есть.

⚽️ 23:00: «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед», АПЛ, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ливерпуль» снова не выиграет в АПЛ?

«Ливерпуль» не побеждает в АПЛ уже пять туров подряд. Команда упала на шестое место и отдала инициативу в борьбе за зону ЛЧ. Но впереди ещё много туров: нужно возвращаться на победный путь и стабилизировать форму. В следующем туре «Ливерпуль» примет «Ньюкасл». Тяжёлый соперник, однако мерсисайдцы не проигрывали ему в АПЛ аж с 2015-го. Нужно продолжить традицию и сейчас.

Какой же монстр! Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк установил исторический рекорд в Лиге чемпионов

⚽️ 23:00: «Эльче» — «Барселона», Примера, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» оторвётся от «Реала»?

«Барселона» занимает первое место в Примере. Отрыв от «Реала» — одно очко. А если команда Ханс-Дитера Флика обыграет «Эльче», то ещё сильнее убежит от мадридцев. Да, у «Реала» будет матч в запасе, однако они точно не догонят «Барсу». Каталонцам важно сохранять лидерство и самим контролировать гонку за титулом.

⚽️ 23:05: «Монако» — «Ренн», Лига 1, 20-й тур

Интрига: продолжится ли падение «Монако»?

«Монако» угодил в яму. В чемпионате Франции команда занимает уже 10-е место и далека от борьбы за зону ЛЧ. Ещё пара неудач — и можно забыть даже о Лиге Европы. Поэтому монегаски обязаны собраться на встречу с «Ренном». Который, кстати, занимает шестое еврокубковое место (зона Лиги конференций).

🏒 23:30: «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: прервут ли «Рейнджерс» серию побед «Питтсбурга»?

«Пингвины» включили ударный режим и выиграли сразу пять матчей подряд, благодаря чему упрочили свои позиции в тройке лучших команд Столичного дивизиона. «Рейнджерс» же откровенно доигрывают сезон и ни на что не претендуют – вдруг отсутствие давления сыграет им на руку?