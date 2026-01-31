Скидки
Париж — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
19:00 Мск
Футбол Статьи

Шальке в сезоне-2025/2026: борьба за выход в Бундеслигу, что изменилось в клубе, тренер Муслич, звёзды, Джеко, Беккер, Кариус

Великий немецкий клуб ожил. «Шальке» рвётся в элиту — с Кариусом, Джеко и русским немцем!
Георгий Илющенко
«Шальке» рвётся в элиту
Рассказываем, что изменилось в Гельзенкирхене после многолетнего падения.

«Шальке» — третий клуб Германии по количеству титулов (16) после дортмундской «Боруссии» (22) и, конечно, «Баварии» (82). Да, в XXI веке до чемпионств и евротрофеев гельзенкирхенцы не добирались, тем не менее долго считались второй немецкой силой, трижды поднимали национальный Кубок и в 2011 году играли в полуфинале ЛЧ — с Ману Нойером, Жоэлем Матипом, Раулем, юным Юлианом Дракслером и будущим любимцем болельщиков «Локо» Джефом Фарфаном, с лёгкой подачи Юрия Сёмина ставшего «Форланом».

Марсело Бордон, Бенедикт Хёведес (ещё один привет «Локо»), Рафинья, Кристиан Поульсен, Иван Ракитич, Месут Озил, Леон Горецка, Лерой Зане, Кевин Кураньи, Клас-Ян Хунтелар — все они тоже сверкали в Гельзенкирхене. Список знаковых имён можно продолжать долго.

Только вот в последние годы «Шальке» нездоровилось. Главная Бундеслига без них давно стала привычной — за прошедшую пятилетку залетали туда лишь в сезоне-2022/2023, скромно заняв 17-е место. Да и во Второй Бундеслиге раньше у гельзенкирхенцев дела не то чтобы складывались. В январе 2024-го они опускались на 15-ю строчку из 18, а Sky Sport Deutschland указывал: в случае вылета клуб из-за многомиллионных долгов не получит лицензию и перестанет существовать в привычном виде.

ФК Шальке-04 Подробнее

Спастись всё же удалось: по итогам того сезона «Шальке» стал 10-м, следующего — 14-м. В нынешнем же он располагается на вершине и вновь мчит в элиту! Как так получилось и почему гельзенкирхенцы преобразились? Выясняем вместе с бывшим шеф-редактором «Eurosport Россия» и автором телеграм-канала о немецком футболе Михаилом Бирюковым.

Главный творец успеха «Шальке» сенсационно побеждал «Ливерпуль» и феерил в Бельгии. Какой футбол он ставит?

С этого сезона «Шальке» прокачивает австриец и югослав по происхождению Мирон Муслич. Когда ему исполнилось девять лет, его семья бросила всё имущество и бежала из осаждённой Боснии в Инсбрук. Стать заметным футболистом у Муслича не получилось: на высоком уровне у него набралось лишь четыре матча в австрийской Бундеслиге за «Рид». А вот тренерскую карьеру он строит многообещающую.

В том же «Риде» Мирон работал ассистентом и с молодёжью, а потом и сам возглавлял основу. Будучи помощником, набирался опыта в бельгийском «Серкль Брюгге» у Доминика Тальхаммера, сменил его и мало того, что поднял команду из зоны вылета, так ещё и следом вывел её в квалификацию Лиги Европы — всё закончилось основной стадией Лиги конференций. В еврокубки клуб до этого не забирался аж 14 лет.

Но вот что ещё интереснее — при Мусличе «Серкль Брюгге» считался, ни больше ни меньше, самым прессингующим во всей Европе! Портал продвинутой статистики xvalue в конце 2023 года считал, как часто в матчах с определённой командой соперники пасуют менее точно, чем в остальное время. Бельгийцы собрали космические 17,77%. Против 12,14% у «Галатасарая» и 9,7% у «ПСЖ».

Мирон Муслич

Мирон Муслич

Фото: ФК «Серкль Брюгге»

Бескомпромиссный футбол Мирона даже приводил в ярость легенду «Брюгге» Ханса Ванакена: «Сплошные единоборства, нарушения и выносы к чужим воротам в надежде, что мяч удачно залетит. Они всегда так действуют, это грустно». Забегая вперёд, «Шальке» сейчас первый не только в таблице Второй Бундеслиги, но и по количеству отборов там (19,8 в среднем). И второй — по выносам за игру (31,9).

«Серкль Брюгге» вскарабкался в топ-8 общего этапа ЛК и миновал стадию плей-офф. Вот только еврозаход пагубно отразился на делах в чемпионате: там команда к декабрю шла предпоследней и, ведя в счёте 2:0, уступила 2:3 главному аутсайдеру «Беерсхоту». Борьбу на два фронта Муслич не вывез, и с ним попрощались. Впрочем, уже через месяц он подхватил у Уэйна Руни, как тогда казалось, безнадёжный «Плимут» из Чемпионшипа.

Легендарный бомбардир «МЮ» оставил за собой руины: железный принцип Александра Мостового «умеешь чеканить мяч — станешь отличным тренером» опять дал сбой. За 23 тура с Руни команда набрала всего 18 очков и зависла на дне таблицы. Мирон за ту же дистанцию собрал сразу 28. Заодно сенсационно грохнул в 1/16 финала Кубка Англии чемпионский «Ливерпуль» с Джо Гомесом, Харви Эллиоттом, Луисом Диасом и Диогу Жотой в основе (1:0). Да и в следующей стадии «Плимут» первым забил в противостоянии с «Манчестер Сити» (1:3).

До спасительного 21-го места тем не менее не хватило всего трёх очков и лучшей разницы мячей. Рецензию Муслича трудно оспорить: «Думаю, если бы я был главным тренером с первого дня, мы были бы очень, очень далеки от зоны вылета. Мы обеспечили бы себе сохранение прописки ещё за пять туров до конца. Искренне верю, что, если бы я работал здесь со своим штабом с первого дня, мы бы не оказались в той ситуации, в которой находимся сейчас. Мы взяли девять очков на «Хоум Парк» во встречах с «Норвичем», «Шеффилд Юнайтед» и «Ковентри». Это команды борются за выход в Премьер-лигу, и все они проиграли здесь, в Плимуте. Это придаёт мне уверенности».

Ставишь безумный прессинг? Добро пожаловать! «Шальке» оценил старания боснийского австрийца и, к разочарованию руководства «Плимута», выкупил специалиста за € 1 млн. Да, несмотря на неплохую компенсацию, именно к разочарованию, потому что клуб выступал с официальным заявлением и открыто заявлял об этом. И что же мы видим? Гельзенкирхенцы лидируют во Второй Бундеслиге. Те самые, кто пропустил в прошлом сезоне 62 гола — сейчас за 19 туров у них лишь 12 пробоин. 12!

«Кто следил за Мусличем в бельгийском «Серкле», тот видит похожие черты у «Шальке» — агрессивная игра без мяча, фокус на безопасности в своей трети поля. На фоне команд Бундеслиги-2 бросаются в глаза геометричность движений, активное использование вертикалей и прорывных спринтов. Визуально это увлекает», — отмечает главные фишки свежего «Шальке» Михаил Бирюков.

Мирон Муслич в «Шальке»

Мирон Муслич в «Шальке»

Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Оборона «Шальке» — кремень. Но с атакой не всё супер. Их лидерство справедливо? А приход Джеко поможет?

Впереди у гельзенкирхенцев действительно не всё гладко: лишь пять команд Второй Бундеслиги забили меньше (24 мяча). Муслич использует ту же схему 3-4-2-1, что и Нико Ковач в «Боруссии». Только дортмундцы-то радуют публику голами куда чаще. Всё из-за подбора футболистов? Бирюков объяснил принципиальную разницу: «Отличие в классе — само собой, но «Боруссия» больше увлечена контролем мяча, в этом принципиальное различие между командами. Возможно, если бы «Шальке» чаще играл на владение, то и голов мы бы видели больше. Только Муслич — про дисциплину и искусство разрушать, а не про доминирование и яркость».

«Шальке» умудряется идти на первом месте, скромно владея мячом в среднем 42,6% (худший показатель в лиге!) и забивая меньше замыкающих таблицу дрезденского «Динамо» с «Гройтером». В топ-10 бомбардиров Второй Бундеслиги из гельзенкирхенцев только Кенан Караман — 31-летний бывший атакующий полузащитник сборной Турции. Он как раз делит 10-ю строчку с ещё четырьмя конкурентами. Атака у команды мало на что способна или это часть стратегии? Михаил Бирюков уверен — второе:

«Здесь надо учитывать контекст. Бундеслига-2 — слишком романтичный турнир, где у более способных команд есть соблазн играть зрелищно. Но на дистанции эта философия может разбиться о характер какого-нибудь брауншвейгского «Айнтрахта», а в случае подъёма в вышку и вовсе опасна для жизни — соперникам по Бундеслиге забивать горстями уже не получится. Поэтому идея Муслича заложить фундамент — стратегически верная. Но и лидера атаки не хватает — возможно, с приходом Джеко всё изменится».

Эдин Джеко Подробнее

Ах да, Эдин Джеко. 39-летний ветеран в сезоне-2024/2025 резвился в турецкой Суперлиге, положив за «Фенербахче» 14+3 в 35 встречах. А вот переход в «Фиорентину» получился провальным: в Серии А ему доверили лишь 237 минут, и голов от боснийца зрители за столь скромное количество времени не увидели. Разве что парочку в той же Лиге конференций.

Стоило Джеко выйти за «Шальке» на 23 минуты в игре с «Кайзерслаутерном» — есть камбэк с 0:2 (2:2). Уже по одному голу Эдина (кстати, самому возрастному в истории лиги) заметно, как он стилистически подходит Мусличу: откликнулся под заброс, продавил соперника и положил в угол.

С опытным нападающим, который в конце нулевых наводил страх на Бундеслигу за «Вольфсбург» в связке с Графите, подписали полугодичный контракт. Если всё пойдёт удачно, вновь увидим его в элите немецкого футбола. А пойдёт ли? Ответ Михаила Бирюкова — положительный: «Инстинктивного форварда «Шальке» действительно не хватало, Мусса Силла сдал во втором сезоне. На бумаге Джеко — тот самый недостающий элемент пазла, который будет лучше реализовывать те немногие моменты в атаке».

Эдин Джеко

Эдин Джеко

Фото: Christof Koepsel/Getty Images

К слову, о моментах. По разнице ожидаемых голов гельзенкирхенцы (+6,9 xG) заметно отстают от «Эльфсберга» (+10,2 xG) и особенно от «Падерборна» (+15 xG) с «Ганновером» (+17,6 xG). Первое место — результат лютого везения (плюс чужого невезения)? Можно ли всё равно назвать «Шальке» претендентом на повышение?

«Снова возвращаемся к вопросу духа Бундеслиги-2, — продолжает Бирюков. — Важно не просто зрелищно играть, как это делают перечисленные команды. Важно играть стабильно и надёжно, потому что это закладывает базу под осознанные результаты и развитие. «Шальке» действительно фаворит на данный момент, но не доминатор, как «Бавария». Весна в Бундеслиге-2 зачастую радикально меняет расклады».

Про надёжность и опору — это и к другому, менее заметному, нежели Муслич, человеку. Его тоже нельзя не упомянуть. Летом в «Шальке» на должность спортивного директора пришёл легендарный для «Вердера» Франк Бауманн: десятилетие носился в полузащите бременцев, брал с ними чемпионство и Кубок Германии, а до 2024 года помогал им в роли руководителя. Выздоровление гельзенкирхенцев — во многом его заслуга. И дело не только в приглашении Мирона.

Бирюков подтверждает: «Шальке» при Бауманне натурально очистился, как никогда за последние лет 10. Во-первых, он, конечно, угадал с тренером, однако ещё и навёл порядок в скаутинге и трансферной политике, в том числе за счёт кадровых решений. Больше структурности в действиях — хороший базис не просто под возвращение в Бундеслигу, но и под дальнейшее масштабирование».

В «Шальке» расцвели Кариус и немец с российскими корнями, за которым поглядывают в РПЛ

Лорис Кариус бодро начинал в «Майнце», однако карьера в «Ливерпуле» и особенно ляпы в финале ЛЧ-2017/2018 сделали его изгоем. Вратарь принимал тысячи угроз от разъярённых болельщиков и получил мощнейший удар по психологии. Что для игрока его амплуа особенно болезненно. В «Бешикташе» он тоже не феерил. Аренды в «Унион» и «Ньюкасл» принесли минимум практики.

И вот летом в уже 32-летнего Кариуса поверил клуб, который тоже сбился с пути. Их тандем сработал максимально удачно. Лорис — лидер Второй Бундеслиги по проценту спасений (77,4%). Да и удивительное количество пропущенных голов говорит о многом. «Случались времена, когда уверенность в себе была ниже плинтуса, а сейчас она, очевидно, очень высока», — радовался вратарь.

Лорис Кариус

Лорис Кариус

Фото: Lars Baron/Getty Images

Прогноз Бирюкова — это не предел: «Кариус всегда считался большим талантом, которого вырастили доверие и кураж. Плюс сейчас он снова увлёкся футболом больше, чем социальными сетями, и почувствовал ту же страсть к игре, как до рокового переезда в «Ливерпуль». Хороших вратарей, а тем более молодых, в Германии сейчас немного, поэтому мы о нем ещё услышим».

Также в «Шальке» раскрылся продукт собственной академии — 20-летний левый защитник с российскими корнями Виталий Беккер. Он выступал и за юношескую, и за молодёжную сборные Германии. В статусе капитана становился чемпионом страны с командой U17. Показал себя и в фарм-клубе гельзенкирхенцев. А в нынешнем сезоне уже не выпадает из основы главного и накопил 2+1 за 17 туров. Находится в командном топе по ударам, ключевым передачам, отборам и другим важным показателям.

«Беккер — один из сильнейших левых защитников Второй Бундеслиги, если мы говорим об игре в обороне один в один, — хвалил Виталия Муслич. — Он делает это невероятно умно. Тем не менее ему нужно улучшать игру наверху. У меня есть ощущение, что соперники специально используют длинные диагональные передачи в его зону. Но он на правильном пути, становится лучше каждую неделю».

Молодой краёк на фоне скорого ужесточения в РПЛ лимита на легионеров логично попал на радар российских клубов. Fußballminister писал об интересе «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара», указывая на потенциальную сумму сделки в € 5-6 млн. В заведующем делами Беккера агентстве PN Sports подтверждали Metaratings: «Да, это правда. Он говорит по-русски, благодаря его корням трансфер возможен. Звонили много агентов из России и рассказывали, что к нему есть огромный интерес».

Это действительно большой талант или новый Леон Классен, чей ранний переезд в «Спартак» из «Тироля» удачным точно не назовёшь? Если первое, есть ли смысл ему уходить в РПЛ? Способен ли он тащить на уровне Бундеслиги? Слово Михаилу Бирюкову:

«Беккер удачно проявляет себя в более конкурентной лиге и команде, чем Классен, который слишком рано запрыгнул в «Спартак». Виталий смотрится более зрелым игроком для нового шага в карьере. Но зачем он ему, когда всё здорово идёт в «Шальке» и маячит дебют в Бундеслиге? Тащить там — пока говорить рано, однако выполнять прежние функции уровнем выше ему по силам. Дисциплина у него в порядке».

Виталий Беккер

Виталий Беккер

Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Также Бирюков призывает последить за судьбой 23-летнего полузащитника Софьяна Эль-Фаузи. Она действительно заслуживает внимания: «Это ключевой проводник идей Муслича, диспетчер и метроном ритма этой команды. Ещё забавный факт. Каждый новый сезон он начинает дивизионом выше: пятый, четвёртый, третий, второй. Значит, дальше точно будет в Бундеслиге. С «Шальке» или без — но хотелось бы с «Шальке».

Хорошо, допустим, гельзенкирхенцы продолжат изматывать соперников по Второй Бундеслиге и шагнут в Первую. Если учитывать их проблемы с финансами, не рухнут ли они обратно, как три года назад? Вывод Бирюкова — оптимистичный:

«У «Шальке» сборки Бауманна – Муслича вижу большой потенциал роста — за полгода уже сделано много правильных шагов, которые в перспективе должны нивелировать финансовые проблемы. Если будут держать удар, не давить на результат прямо сейчас и не сбиваться с курса, то на уровне Бундеслиги уже должна подключиться сила бренда. Всё-таки «Шальке» — один из популярнейших клубов страны, который на счету и за пределами Германии. При правильном подходе величие быстро восстановимо».

Действительно, даже в Первой Бундеслиге больше, чем на «Шальке», ходят только на дортмундскую «Боруссию» и «Баварию». 62-тысячная «Фельтинс-Арена» забита до отказа и в тяжёлые времена. Столь преданные болельщики заслуживают большего, чем прозябание в немецкой ФНЛ. И клуб наконец-то делает уверенные шаги навстречу их радости. Осталось вывезти вторую часть дистанции, поскольку трое конкурентов находятся на расстоянии четырёх очков.

Таблица Второй Бундеслиги
