ЦСКА отпустил форварда, чистка «Спартака», минус лидер у «Баварии». Трансферы и слухи дня

Этот текст спокойно прошёл все стадии подготовки и проверки — а потом, под самый конец дня, «Фламенго» объявил о трансфере Лукаса Пакета из «Вест Хэма». Провожаем бразильского таланта из Европы, желаем ему удачи и спокойствия после бурного расследования о ставках. А пока подробнее расскажем о других сделках и слухах пятницы.

Состоявшиеся трансферы

ЦСКА расстался с Алеррандро

Алеррандро Фото: Sport Club Internacional

Алеррандро приезжал в Москву в статусе лучшего бомбардира бразильского чемпионата. Но в Мир РПЛ у него не пошло: 21 матч, один гол. Итог истории — две новости за последнее время:

ESPN: «Интернасьонал» завершил сделку по аренде Алеррандро;

ЦСКА: «В составе на сбор в Абу-Даби нет Алеррандро, который проходит медосмотр для перехода в другой клуб».

А под конец пятницы стороны объявили обо всём официально. 26-летний Алеррандро — в аренде в «Интернасьонале» до конца 2026 года. В договоре прописана опция выкупа. А при выполнении футболистом определённых условий выкуп станет уже обязательным.

«Ман Сити» отдал Бобба «Фулхэму»

Оскар Бобб Фото: fulhamfc.com

Игрового времени у Оскара Бобба в команде Пепа Гвардиолы набиралось мало: в этом сезоне 22-летний вингер отбегал во всех турнирах 739 минут, сделав один ассист в АПЛ. А тут ещё «Манчестер Сити» купил Антуана Семеньо, что предрекало для норвежца не лучшую перспективу. «Фулхэм» подсуетился и за € 31 млн забрал его себе. Также пообещав отдать 20% от перепродажи. Подписан пятилетний контракт.

Горецка покинет «Баварию», но только летом

В последние дни СМИ писали о скором переезде Леона Горецки в «Атлетико». Возможно, он и случится, но не раньше лета: 30-летний полузащитник отработает контракт до конца и покинет Мюнхен в статусе свободного агента, о чём заявил спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд.

Кристоф Фройнд спортивный директор «Баварии» «Леон чувствует себя в этом клубе и в этой команде как дома. Он решил остаться [сейчас]. Он играет действительно хорошо, на очень высоком уровне, поэтому неудивительно, что были конкретные запросы. Леон — важная часть команды. Его путь в «Баварии» завершится летом. Эти восемь лет — невероятно успешные и замечательные. Он отдал все силы как игрок и как человек. Он будет бороться за нас до конца сезона».

Инсинье поиграет за аутсайдера итальянской ФНЛ

Лоренцо Инсинье Фото: pescaracalcio.com

Легендарному для «Наполи» вингеру уже 34 года. Он отдыхал с лета после разрыва с «Торонто» из МЛС, а теперь, набравшись сил, постарается вытащить «Пескару» со дна Серии B. За 21 тур у команды всего 14 очков — от спасительной зоны её отделяют две победы. В сезоне-2016/2017 «Пескара» залетала в Серию А, однако быстро вылетела и вскоре даже опускалась на несколько лет в Серию С. Избегут ли нового падения со столь звёздным новичком?

Трансферные слухи дня

«Милан» перехватил Матета у конкурентов. Нкунку — на выход?

Жан-Филипп Матета — нарасхват. Недавно слухи отправляли его то в «Ноттингем Форест», то в «Ювентус», то в «Тоттенхэм». Про «Милан» вот писали меньше. Как выяснилось, зря. Фабрицио Романо подтвердил: миланцы растолкали всех конкурентов в борьбе за 28-летнего нападающего и заплатят «Кристал Пэлас» примерно € 30 млн.

Что это значит? Что его ровесник Кристофер Нкунку может искать новую команду. В Il Romanista считают так же, поэтому заинсайдили о возможной аренде игрока с опцией выкупа в «Рому». У Матета в сезоне-2025/2026 восемь голов в АПЛ, у Нкунку — четыре в Серии А.

«Спартак» готов устроить распродажу

Рябчук, Мартинс и Бонгонда Фото: «Чемпионат»

Знакомый с ситуацией источник сказал «Чемпионату»: «Спартак» ищет новые клубы для Тео Бонгонда, Кристофера Мартинса и Олега Рябчука. Красно-белые проинформировали агентов футболистов, что не станут противиться уходу их клиентов. Правда, не совсем понятно, по какому принципу в списке оказался 28-летний полузащитник, отыгравший в 16 из 18 туров. Возможно, он просто не подходит лично Хуану Карлосу Карседо. 28-летний левый защитник и 30-летний вингер — другое дело: у них на двоих меньше 300 минут в РПЛ нынешнего сезона. У второго, правда, — из-за травмы.

Канте поедет к Тедеско?

Sports Digitale — не самый известный источник. Тем не менее новость они принесли интересную: Н’Голо Канте хотел бы в преддверии чемпионата мира вновь поиграть в Европе, и «Фенербахче» предлагает «Аль-Иттихаду» € 4 млн. Саудовский клуб пока не готов соглашаться на прощание с 34-летним опорником, и всё же у того осталось по контракту всего полгода — данный фактор может повлиять на сговорчивость.

К слову, о таких планах «Фенербахче» ещё 20 января писал Фабрицио Романо.

«Зенит» расстанется с Эраковичем?

«Зенит», скорее всего, лишится легионера вслед за ЦСКА. Об этом открыто рассказал Сергей Семак: «По Страхине Эраковичу есть интерес со стороны других клубов, он ведёт переговоры. Возможен вариант, при котором он продолжит карьеру в другом месте, и сейчас мы ждём его решения и решения клуба». «Чемпионат» 26 января сообщал, что 25-летний защитник близок к переходу в родную для него «Црвену Звезду» на правах аренды с правом выкупа.

Ещё Рафаэль Мелло заявил, что Луис Энрике стал одной из главных трансферных целей «Фламенго». Но сам же добавил — переговоры между клубами не ведутся.

Одной строкой

