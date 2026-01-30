ЦСКА отпустил форварда, чистка «Спартака», минус лидер у «Баварии». Трансферы и слухи дня

Этот текст спокойно прошёл все стадии подготовки и проверки — а потом, под самый конец дня, «Фламенго» объявил о трансфере Лукаса Пакета из «Вест Хэма». Провожаем бразильского таланта из Европы, желаем ему удачи и спокойствия после бурного расследования о ставках. А пока подробнее расскажем о других сделках и слухах пятницы.
Состоявшиеся трансферы
ЦСКА расстался с Алеррандро
Алеррандро
Фото: Sport Club Internacional
Алеррандро приезжал в Москву в статусе лучшего бомбардира бразильского чемпионата. Но в Мир РПЛ у него не пошло: 21 матч, один гол. Итог истории — две новости за последнее время:
- ESPN: «Интернасьонал» завершил сделку по аренде Алеррандро;
- ЦСКА: «В составе на сбор в Абу-Даби нет Алеррандро, который проходит медосмотр для перехода в другой клуб».
А под конец пятницы стороны объявили обо всём официально. 26-летний Алеррандро — в аренде в «Интернасьонале» до конца 2026 года. В договоре прописана опция выкупа. А при выполнении футболистом определённых условий выкуп станет уже обязательным.
«Ман Сити» отдал Бобба «Фулхэму»
Оскар Бобб
Фото: fulhamfc.com
Игрового времени у Оскара Бобба в команде Пепа Гвардиолы набиралось мало: в этом сезоне 22-летний вингер отбегал во всех турнирах 739 минут, сделав один ассист в АПЛ. А тут ещё «Манчестер Сити» купил Антуана Семеньо, что предрекало для норвежца не лучшую перспективу. «Фулхэм» подсуетился и за € 31 млн забрал его себе. Также пообещав отдать 20% от перепродажи. Подписан пятилетний контракт.
Горецка покинет «Баварию», но только летом
В последние дни СМИ писали о скором переезде Леона Горецки в «Атлетико». Возможно, он и случится, но не раньше лета: 30-летний полузащитник отработает контракт до конца и покинет Мюнхен в статусе свободного агента, о чём заявил спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд.
«Леон чувствует себя в этом клубе и в этой команде как дома. Он решил остаться [сейчас]. Он играет действительно хорошо, на очень высоком уровне, поэтому неудивительно, что были конкретные запросы. Леон — важная часть команды. Его путь в «Баварии» завершится летом. Эти восемь лет — невероятно успешные и замечательные. Он отдал все силы как игрок и как человек. Он будет бороться за нас до конца сезона».
Инсинье поиграет за аутсайдера итальянской ФНЛ
Лоренцо Инсинье
Фото: pescaracalcio.com
Легендарному для «Наполи» вингеру уже 34 года. Он отдыхал с лета после разрыва с «Торонто» из МЛС, а теперь, набравшись сил, постарается вытащить «Пескару» со дна Серии B. За 21 тур у команды всего 14 очков — от спасительной зоны её отделяют две победы. В сезоне-2016/2017 «Пескара» залетала в Серию А, однако быстро вылетела и вскоре даже опускалась на несколько лет в Серию С. Избегут ли нового падения со столь звёздным новичком?
Трансферные слухи дня
«Милан» перехватил Матета у конкурентов. Нкунку — на выход?
Жан-Филипп Матета — нарасхват. Недавно слухи отправляли его то в «Ноттингем Форест», то в «Ювентус», то в «Тоттенхэм». Про «Милан» вот писали меньше. Как выяснилось, зря. Фабрицио Романо подтвердил: миланцы растолкали всех конкурентов в борьбе за 28-летнего нападающего и заплатят «Кристал Пэлас» примерно € 30 млн.
Что это значит? Что его ровесник Кристофер Нкунку может искать новую команду. В Il Romanista считают так же, поэтому заинсайдили о возможной аренде игрока с опцией выкупа в «Рому». У Матета в сезоне-2025/2026 восемь голов в АПЛ, у Нкунку — четыре в Серии А.
«Спартак» готов устроить распродажу
Рябчук, Мартинс и Бонгонда
Фото: «Чемпионат»
Знакомый с ситуацией источник сказал «Чемпионату»: «Спартак» ищет новые клубы для Тео Бонгонда, Кристофера Мартинса и Олега Рябчука. Красно-белые проинформировали агентов футболистов, что не станут противиться уходу их клиентов. Правда, не совсем понятно, по какому принципу в списке оказался 28-летний полузащитник, отыгравший в 16 из 18 туров. Возможно, он просто не подходит лично Хуану Карлосу Карседо. 28-летний левый защитник и 30-летний вингер — другое дело: у них на двоих меньше 300 минут в РПЛ нынешнего сезона. У второго, правда, — из-за травмы.
Канте поедет к Тедеско?
Sports Digitale — не самый известный источник. Тем не менее новость они принесли интересную: Н’Голо Канте хотел бы в преддверии чемпионата мира вновь поиграть в Европе, и «Фенербахче» предлагает «Аль-Иттихаду» € 4 млн. Саудовский клуб пока не готов соглашаться на прощание с 34-летним опорником, и всё же у того осталось по контракту всего полгода — данный фактор может повлиять на сговорчивость.
К слову, о таких планах «Фенербахче» ещё 20 января писал Фабрицио Романо.
«Зенит» расстанется с Эраковичем?
«Зенит», скорее всего, лишится легионера вслед за ЦСКА. Об этом открыто рассказал Сергей Семак: «По Страхине Эраковичу есть интерес со стороны других клубов, он ведёт переговоры. Возможен вариант, при котором он продолжит карьеру в другом месте, и сейчас мы ждём его решения и решения клуба». «Чемпионат» 26 января сообщал, что 25-летний защитник близок к переходу в родную для него «Црвену Звезду» на правах аренды с правом выкупа.
Ещё Рафаэль Мелло заявил, что Луис Энрике стал одной из главных трансферных целей «Фламенго». Но сам же добавил — переговоры между клубами не ведутся.
Одной строкой
Риера, Лукман и Денис Черышев
Фото: «Чемпионат»/Getty Images/FC Panionios
- Официально: Альберт Риера — новый главный тренер «Айнтрахта». Его отпустили из словенского «Целе».
- Официально: «Вильярреал» взял за € 5 млн с учётом бонусов 21-летнего правого защитника «Орландо» и сборной США Александра Фримана.
- Официально: «Лацио» закупился в польской «Погони» 19-летним полузащитником Адрианом Пшибореком. Цена вопроса — € 4,5 млн и 20% от перепродажи.
- Официально: «Пиза» за € 3 млн купила 26-летнего нападающего «Краковии» Филипа (именно с одной п) Стоилковича.
- Официально: «Унион» одолжил «Фортуне» из Второй Бундеслиги 23-летнего нападающего Марина Любичича.
- Официально: бывший футболист «Милана», 33-летний полузащитник Александр Меркель, обосновался в казахстанском клубе «Женис».
- Официально: экс-вратарь «Зенита», 28-летний Иван, поменял клуб в Бразилии — «Интернасьонал» на новичка местной Серии А «Ремо».
- Официально: «Коринтианс» арендовал у саудовского «Аль-Хиляля» 21-летнего вингера Кайо Сезара.
- Официально: «Пари НН» объявил о переходе 32-летнего нападающего Адриана «Рокки» Бальбоа из «Расинга» Авельянеда. Нижегородцы отдали за него € 850 тыс.
- Официально: «Ливерпуль» отправил 20-летнего вингера Льюиса Кумаса в аренду в «Халл Сити» до конца сезона.
- Официально: 31-летний экс-нападающий «Пари НН» Огнен Ожегович прописался свободным агентом в греческом «Левадиокосе».
- Фабрицио Романо: ПСВ отказался отдавать «Интеру» 36-летнего вингера Ивана Перишича, зато ведёт продвинутые переговоры о подписании 22-летнего правого защитника «Дженоа» и официально перенаправил 23-летнего опорника Кристьяна Аслани из «Торино» в аренду «Бешикташу».
- Фабрицио Романо: 29-летний левый защитник Александр Зинченко заранее покидает «Ноттингем Форест» и за € 1,5 млн плюс бонусы перейдёт в «Аякс».
- Фабрицио Романо: «Фенербахче» договорился с «Аталантой» о покупке 28-летнего нападающего Адемолы Лукмана за € 40 млн с учётом бонусов. Осталось утрясти порядок выплат и банковские гарантии.
- Ягыз Сабунджуоглу: выступающий за «Фенербахче» 22-летний нападающий Джон Дуран не хочет возвращаться в «Аль-Наср», им интересуется «Ювентус».
- Sport Bild: 30-летний вингер «Баварии» интересен «Тоттенхэму». В ранние годы он выступал за «Арсенал».
- ShootandGoal Cyprus Times: 35-летний вингер Денис Черышев станет игроком кипрского «Красава Ипсонас» иноагента Евгения Савина.
- Legalbet: 22-летний защитник «Локомотива» Марк Мампасси отказался ехать на сборы «Балтики» и не перейдёт в калининградский клуб.