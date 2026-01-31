Камбэк Жерсона из «Зенита» в Бразилию — полный провал. Сломался перед ЧМ и будет судиться

Скидки
23:05 Мск
Футбол

Трансферы, зима-2026: Жерсон после ухода из Зенита — травма в матче за Крузейро, сыграет ли на ЧМ-2026, суд с Фламенго, отец

Георгий Илющенко
Полузащитник проиграл все три матча с «Крузейро» и вдобавок получил тяжёлую травму. Ещё и у бывшего клуба претензии.

Вернувшись из «Зенита» в Бразилию, Жерсон выглядел максимально счастливым. По крайней мере, в соцсетях. Уже за первые три часа вслед за официальным переходом в «Крузейро» приунывший в России полузащитник светил белоснежной улыбкой и опубликовал больше постов (пять), чем за полгода в России (четыре). Собственно, понять, что летом он сменил клуб, его подписчики, если не следили за новостями, могли лишь через неделю после трансфера.

Руководство «Зенита» может быть довольно: избавиться от лишённого мотивации дорогого актива, не слишком потерять в деньгах (по сведениям авторитетного Фабрицио Романо, бразильцам покупка обошлась в € 27+3 млн) и обзавестись правами на ряд игроков из системы «Крузейро» — неплохой выход из положения. А вот у самого Жерсона на новом месте дела складываются не лучшим образом.

Детали сделки от Константина Зырянова:
Представитель полузащитника Андре Кюри объяснял причины смены локации своего клиента: «Он захотел вернуться в чемпионат Бразилии, поскольку желает попасть в заявку сборной на предстоящий чемпионат мира и выиграть титулы с «Крузейро».

Если судить по недавним примерам Дугласа Сантоса и Луиса Энрике, пробиться в национальную команду можно и из «Зенита». Халк, Жулиано и Малком подтвердят — их приглашали туда из Петербурга раньше. Да и новый клуб Жерсона последний раз выигрывал что-то серьёзное в далёком 2018-м, когда победно прошагал по сетке Кубка Бразилии.

Но теперь в любом случае мечты футболиста заметно отдалились. «Крузейро» с ним уступил во всех трёх матчах с общей разностью 1:7. В лиге Минейро (чемпионат штата Минас-Жерайс) команда отлетела от «Демократы» (0:1) из четвёртого дивизиона и «Атлетико Минейро» (1:2 с голом Халка). Хотя ранее в этом турнире одержала две победы подряд. А в 1-м туре бразильской Серии А ей устроил тотальную взбучку «Ботафого» (0:4).

Бразилия — Серия А . 1-й тур
30 января 2026, пятница. 03:30 МСК
Ботафого
Рио-де-Жанейро
Окончен
4 : 0
Крузейро
Белу-Оризонти
1:0 Данило – 48'     2:0 Мартинс – 76'     3:0 Данило – 85'     4:0 Артур – 90+1'    

Результативными действиями Жерсон за отведённые ему 180 минут не отметился. И это лишь полбеды. Под финал встряски от «Ботафого» полузащитник получил тяжёлую травму. Подробности повреждения станут известны после обследования, но уже понятно — всё серьёзно: экс-зенитовец покинул поле на носилках и прикрывал гримасу боли руками.

Разумеется, от травм не застрахован никто. Из-за подорванного здоровья Жерсон толком не играл и в России. Тем не менее на ЧМ-2026 мы его, вероятно, не увидим: если получится восстановиться раньше лета, нужно ещё набрать форму, а конкуренция в сборной бешеная.

Жерсон получил травму

Жерсон получил травму

Фото: Wagner Meier/Getty Images

Не всё в порядке у Жерсона и в нефутбольных делах. Как только он прописался в «Крузейро», бывший клуб полузащитника «Фламенго» подал на него и компанию его отца Маркао в суд с требованием отдать € 6,9 млн. Причина — якобы семейство при переходе в «Зенит» досрочно разорвало соглашение об имиджевых правах, а делать это по своей инициативе и без уважительной причины было нельзя.

Представители Жерсона считают, что действие договора автоматически аннулировалось в связи с уходом футболиста. Но почему тогда в суд не обращались раньше, когда тот носил форму со стрелкой на груди? Видимо, появился повод ужалить беглеца за переход к конкурентам.

И да, это ещё не всё. Как сообщал ESPN Brasil, в конце прошлого года правительство Рио-де-Жанейро потребовало у Жерсона расплатиться за налоговые задолженности. Правда, там и сумма набежала для профессионального игрока небольшая — чуть больше € 8,5 тыс. Но её всё равно нужно оплатить, иначе можно нарваться на арест недвижимости.

Жерсон Подробнее

На самом деле, у Жерсона всё пошло наперекосяк ещё летом. Во «Фламенго» он был любимцем болельщиков и капитаном, играл за сборную. Маркао, понимая важность сына, продавил продление контракта. «Джокер будет продолжать наводить ужас на наших соперников ещё пять лет!» — радовался в соцсетях наивный бразильский клуб.

Уже через несколько месяцев Маркао стал инициатором трансфера Жерсона в «Зенит». А ещё через несколько — и в «Крузейро». В последнем случае он, вопреки правилам ФИФА из-за длительного соглашения с петербуржцами, ещё и лично поехал на переговоры. Также самостоятельно расписываясь на синих фанатских футболках, пока стороны даже не договорились о сделке.

Будь Жерсон самодостаточнее, всего этого можно было избежать.

Летом у клубов РПЛ хватало и других ошибок на рынке:
