«Артета сказал, что мы — команда с большим сердцем». Итоги ЛЧ с главным тренером «Кайрата»

Летом 2025-го весь бывший Союз следил, как «Кайрат» творит историю. Команда уверенно прошла квалификацию Лиги чемпионов и попала в групповой турнир. Несмотря на последнее место по его итогам, главный тренер клуба усматривает в выступлении команды больше причин для оптимизма, чем для грусти. В интервью «Чемпионату» Рафаэль Уразбахтин проанализировал матч с «Арсеналом», подвёл итог дебюта в общем этапе и сообщил о стажировке в другом лондонском клубе.

Атмосфера «Эмирейтс» и разговор Уразбахтина с Артетой

— Команда уже вернулась в Казахстан?

— Нет. Мы ещё в Лондоне. Тренерский штаб останется на стажировку, будем проходить её в «Челси».

— Каким получился матч с «Арсеналом»?

— Мы настраивались на тяжёлую игру. Понимали, что будет очень сложно. Матч для «Кайрата» ничего не решал, но это своего рода экзамен на высшем уровне, который можно было попытаться достойно сдать. Нечасто выпадает возможность сыграть с такой командой, как «Арсенал». На наш взгляд, сейчас это одна из сильнейших команд в мире. Турнирная таблица это подтверждает.

Начали матч неуверенно, пропустили быстрый гол. Понимали, что с первых минут будет давление. Может, сказались стадион и волнение. Всё-таки атмосфера на «Эмирейтс» необычная. В первом голе не разобрались, позволили сопернику легко пройти по центру. Хорошо, что через какое-то время сравняли счёт и продолжали выполнять план на встречу. Не всё получалось, но в перерыве сделали корректировки. Второй тайм прошёл получше. Ребята выполнили всё, о чём их просили. Понимали, что будет давление и придётся играть вторым номером. В любом случае ребята — молодцы.

По-моему, мы единственная команда, которая забила «Арсеналу» два в нынешней Лиге чемпионов. Своего рода достижение (смеётся). Только «Интер» и «Бавария» забили «Арсеналу», а также мы.

Игроки «Кайрата» после забитого мяча в Лондоне Фото: Clive Mason/Getty Images

— Атмосфера на «Эмирейтс» завораживает?

— Да. Атмосфера шикарная. Стадион вмещает тысяч 60, может, больше. Трибуны были битком, сумасшедшая поддержка. Когда весь стадион поёт, по телу мурашки. Незабываемое впечатление.

— С Артетой пообщались?

— Да. После игры мы с ним пообщались, даже сделали совместное фото. Я отметил, что мне было очень приятно сыграть с таким тренером. Для меня это бесценный опыт: играть против такой команды и такого тренера. Артета отметил нашу команду. Сказал, что просмотрел наши игры с «Интером» и «Реалом». Похвалил за смелость и сказал, что наша команда не боялась. Также он отметил, что у нас команда с большим сердцем. Приятно слышать из его уст такие лестные слова.

Лучший матч «Кайрата» по качеству в ЛЧ и громкие трансферы в казахстанском футболе

— Какой матч с точки зрения качества больше всего удовлетворил в Лиге чемпионов?

— Матч с «Интером» был наиболее качественным. Мы собрали оптимальный состав. В концовке игр у нас выпадали ребята, не хватало некоторых игроков. В игре с «Интером» мы могли зацепиться за ничейный результат.

— При этом стабильно играет 38-летний Мартынович. Как ему удаётся продолжать выступать на таком высоком уровне?

— Именно с «Интером» его и не было. В последней игре чемпионата он получил серьёзное повреждение — надрыв мышцы. Где-то месяц пропустил. Он большой профессионал: следит за собой, питанием, здоровьем, сном. Александр проводит большую работу. Возможно, влияет генетика, но я не хочу всё сбрасывать на это. В большей степени это его работа, осознанность. Я молодым ребятам постоянно говорю: «Ходите около него с блокнотом и ручкой — записывайте каждый его шаг».

Александр Мартынович Фото: Mike Hewitt/Getty Images

— Совпали ожидания от Лиги чемпионов с итоговым результатом?

— Для нас само попадание — это уже событие. Не только для клуба, но и для всего Казахстана. Мы 10 лет не играли в Лиге чемпионов. У нас нет опыта встреч с сильнейшими командами. Мы прекрасно осознавали силу сопернику и понимали, что будет сложно. Если проанализировать матчи, могли обыграть «Пафос» в большинстве, зацепить ничью с «Олимпиакосом» и «Интером». Если говорить в целом, для первого раза нормально. Конечно, хотелось бы взять больше очков, однако опыт играет большую роль. Некоторые ребята вообще впервые играли на таком уровне. Можно рассматривать это как бесценный опыт для нас и всего Казахстана.

Благодаря нашему попаданию в Лигу чемпионов в стране случился футбольный бум. Появилось много любителей футбола, бизнесмены стали уделять больше внимания футболу. Сразу несколько клубов перешли в частные руки. Может быть, с этим связано приглашение таких футболистов, как Нани, Мойзес. Все хотят побывать на нашем месте и добиться побед в чемпионате, чтобы попасть в еврокубки.

— Ждать ли таких громких трансферов от «Кайрата»?

— У «Кайрата» сейчас немного другая стратегия. У нас уже был такой период, как сейчас у других клубов Казахстана. Мы приглашали таких звёзд, как Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук, Вагнер Лав. Сейчас мы чуть поубавили аппетиты и выбрали другую стратегию. Такие громкие трансферы вряд ли будут.

Амбиции «Кайрата» и главные уроки из участия в Лиге чемпионов

— Какие отзывы «Кайрат» получил в Казахстане по итогам выступления в Лиге чемпионов?

— В основном хорошие. Всем понравилась наша игра. В заключительной встрече мы выглядели достойно. Больше позитивных отзывов. Порадовало, что нас поддерживала большая группа болельщиков. Многие прилетели на матч с «Арсеналом» из Казахстана, многие живут здесь. Это очень приятно.

— Что для себя как тренера почерпнули после такого опыта?

— Уроки получили все — тренер, клуб, футболисты. Что-то одно сложно выделить. Масса положительных моментов благодаря участию в Лиге чемпионов. Как я уже говорил, мы дали толчок для развития футбола в Казахстане. Может, не сейчас, но через какое-то время увидим плоды. Мы заиграли много воспитанников.

Рафаэль Уразбахтин Фото: ФК «Кайрат»

Во втором тайме с «Арсеналом» на поле было семь воспитанников «Кайрата». Наверное, ни один клуб из Казахстана, который участвовал в еврокубках, не может таким похвастаться. Это тоже знаковое для нас событие. Также нужно отметить опыт таких игр. Для тренера это бесценный опыт. Мы посмотрели и увидели, как играют современные команды. Много всего возьмём в свою работу. Масса плюсов — я не могу выделить что-то одно.

— Амбиции «Кайрата» возросли?

— Конечно. Мы уже побывали на таком уровне. Не знаю, получится ли снова пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, однако в этом году мы ставим себе задачу попасть в групповой этап одного из еврокубков.

— Кого отнесёте к числу главных фаворитов Лиги чемпионов?

— Все те команды, которые находятся в верхней части таблицы. Конечно, это «Арсенал», «Ливерпуль», «Бавария», «Барселона» и дальше по списку. Все топ-команды будут бороться между собой.