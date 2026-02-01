Скидки
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
03:30 Мск
Главная Футбол Статьи

Главные новости РПЛ, январь-2026: Спартак, Зенит, ЦСКА, Динамо Москва, Макаров, Саусь, Джон Джон, Педро, Алеррандро, Самошников

Изменения в «Зените», «Спартаке» и ЦСКА, россиянин уехал в Турцию. Главное в РПЛ за неделю
Кирилл Закатченко
Главные новости РПЛ, январь 2026 года
«Балтика» продлила контракт с Петровым, а Игнатьев снова сменил клуб.

До рестарта Мир Российской Премьер-Лиги осталось меньше месяца. Команды активно работают на сборах и проводят товарищеские матчи. А ещё радуют новостями с трансферного рынка. Собрали всё главное за неделю в один материал.

Трансферы и слухи

Первый новичок «Спартака»

Новость о трансфере Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак» получила официальное подтверждение в начале недели. Контракт до 2030 года, 17-й игровой номер. Сумма трансфера составила € 3,8 млн. В 19 матчах этого сезона Саусь забил один мяч и отдал две голевые передачи. После перехода Владислав отметил, что в новой команде его видят в качестве правого защитника. Новичок оперативно присоединился к «Спартаку» на сборах в ОАЭ, где работает под руководством тренера Хуана Карседо.

Не факт, что Саусь будет эффективен в системе Карседо:
«Зенит»: покупка Джона Джона, продление контракта с Педро

Джон Джон Подробнее

€ 18 млн — столько заплатил клуб из Санкт-Петербурга за очередного бразильца. Сине-бело-голубые объявили о переходе в тот момент, когда в Европе проходили встречи заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов. Джон Джон отыграл за «Ред Булл Брагантино» 76 матчей и забил 20 мячей. По словам председателя правления «Зенита» Константина Зырянова, клуб интересовался игроком ещё летом. Южноамериканец подписал контракт с сине-бело-голубыми до 2031 года и выбрал 14-й игровой номер. Станет звездой РПЛ или пойдёт по пути Жерсона?

Ещё одна новость — продление контракта с Педро. Техничный бразилец заключил договор с «Зенитом» до 2030 года. Легионер перебрался в Россию в начале 2024-го. В этом сезоне он забил три мяча в 23 встречах во всех турнирах. Зырянов назвал продление контракта очень хорошим ходом со стороны «Зенита».

Важные детали перехода:
Макаров сменил «Динамо» на турецкий клуб

Новость об уходе Дениса Макарова из московского «Динамо» воспринимается спокойно. Было понятно, что россиянин не задержится надолго в столичной команде после того, как Ролана Гусева утвердили главным тренером. Конфликтная история вылилась в то, что Макарова отправили на зимние сборы со второй командой. Тут появился вариант с «Кайсериспором». Денису понравилась заинтересованность со стороны турецкого клуба, и он подписал контракт до июня 2026 года. Теперь его ждёт борьба за выживание в новой лиге. Сам Макаров дал огня в интервью «Чемпионату» после ухода из «Динамо».

То самое вью:
ЦСКА вернул Алеррандро в Бразилию

Нападающий пополнил состав ЦСКА в феврале 2025 года. Два гола в 28 матчах — очень скромная статистика бразильца в российском клубе. Алеррандро не задержался надолго в РПЛ. Красно-синие отправили игрока в «Интернасьонал». Аренда до конца 2026 года с опцией выкупа. Она станет обязательной при выполнении определённых условий. Ранее сообщалось, что бразильский клуб против включения этого пункта, но ЦСКА всё-таки добился своего.

Алеррандро

Алеррандро

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» ищет новые клубы для трёх игроков

«Спартак» ищет новые команды сразу для трёх футболистов. По информации «Чемпионата», речь идёт о Тео Бонгонда, Кристофере Мартинсе и Олеге Рябчуке. В клубе уже сообщили агентам футболистов, что не будут препятствовать уходу, если у тех возникнут варианты с другими командами. Мартинс играет за «Спартак» с лета 2022 года, Рябчук и Бонгонда — с лета 2023-го.

«Балтика» продлила контракт с Максимом Петровым

Зимой ходили разговоры о возможном переходе Петрова в «Локомотив». По информации «Чемпионата», московский клуб предлагал игроку контракт на 3,5 года с зарплатой 2 млн рублей в месяц + 500 тыс. рублей бонусами. Не договорились. В итоге Петров не просто остался в клубе из Калининграда, но и подписал новый контракт до 2030 года. Максим неплохо показал себя в первой части сезона — четыре гола и три результативных паса в 14 матчах РПЛ. Могло быть лучше, однако концовку года Петров пропустил из-за травмы.

Максим Петров

Максим Петров

Фото: Пресс-служба «Балтики»

«Рубин» отправил Чуни в новую аренду

Нападающий «Рубина» Марвин Чуни проведёт вторую часть сезона в «Бари». Итальянский клуб арендовал албанца до ближайшего лета. В первой части сезона Марвин бегал в составе «Сампдории», которая выступает во втором итальянском дивизионе. 16 встреч, один гол, одна результативная передача — статистика форварда в генуэзском клубе. Теперь Чуни оказался в другом клубе-аутсайдере Серии В («Бари» занимает 17-е место в таблице). Албанец перешёл в «Рубин» в сентябре 2024 года. С того момента провёл за команду 14 матчей во всех турнирах и обошёлся без результативных действий.

Новый клуб для Игнатьева

Нападающий Иван Игнатьев снова покинул РПЛ — тульский «Арсенал» арендовал игрока у «Оренбурга» до конца нынешнего сезона. Иван традиционно часто меняет клубы. Его приход в «Оренбург» никак не назовёшь успешным — ни одного гола в девяти матчах. Игнатьев попробует реанимировать карьеру в Лиге Pari. Но вопрос в том, получится ли.

Иван Игнатьев

Иван Игнатьев

Фото: Пресс-служба тульского «Арсенала»

«Зенит» сделал предложение «Фенербахче» по трансферу нападающего

Нападающий «Фенербахче» Юссеф Эн-Несири интересен «Зениту». Если верить журналисту Ягизу Сабунчоглу, то клуб из Санкт-Петербурга сделал предложение по трансферу марокканского футболиста. Впрочем, турецкая команда пока не дала ответа. Позже издание ESPN сообщило, что «Фенербахче» готов продать африканского нападающего за € 25-30 млн. В этом сезоне 28-летний футболист отыграл 25 встреч, забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу.

Юссеф Эн-Несири Подробнее

Другие трансферы

  • «Пари НН» объявил о переходе 32-летнего нападающего Адриана Бальбоа из «Расинга» Авельянеда. Нижегородский клуб подписал контракт с форвардом на 1,5 года с возможностью продления ещё на год. «Пари НН» заплатил € 840 тыс.
  • В «Крылья Советов» перешёл 28-летний форвард Джеффри Чинеду. Контракт с нигерийским футболистом рассчитан до конца 2027 года. Ранее он играл за «Астану».
  • ЦСКА отправил 18-летнего Глеба Пополитова в аренду в «Чайку». Договор рассчитан до конца нынешнего сезона.
  • Полузащитник Владислав Камилов перешёл из «Оренбурга» в «Уфу».
  • «Локомотив» сообщил о переходе 21-летнего нападающего Александра Французова в белорусский «Торпедо-БелАЗ» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца 2026 года.

Матчи клубов РПЛ

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
26 января 2026, понедельник. 11:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
6 : 0
Шанхай Порт
Шанхай, Китай
1:0 Мостовой – 19'     2:0 Соболев – 45'     3:0 Кондаков – 51'     4:0 Ерохин – 56'     5:0 Ерохин – 74'     6:0 Иванов – 84'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
26 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Чэнду Жунчэн
Чэнду, Китай
0:1 Жусса – 29'     1:1 Касерес – 39'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
26 января 2026, понедельник. 11:30 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
2 : 0
Струга
Струга, Северная Македония
1:0 Кузнецов – 69'     2:0 Мукба – 83'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
26 января 2026, понедельник. 16:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Окончен
3 : 0
Вардар
Скопье, Северная Македония
1:0 Аларкон – 19'     2:0 Агаларов – 34'     3:0 Джапо – 81'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 января 2026, среда. 10:00 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
Окончен
2 : 0
Родина-2
Москва, Россия
1:0 Беншимол – 23'     2:0 Севикян – 37'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 января 2026, среда. 15:30 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
Окончен
1 : 0
Динамо Смр
Самарканд, Узбекистан
1:0 Пестряков – 16'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
29 января 2026, четверг. 11:30 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
1 : 0
Вардар
Скопье, Северная Македония
1:0 Мелкадзе – 25'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
31 января 2026, суббота. 11:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
Окончен
1 : 0
Морнар
Бар, Черногория
1:0 Горелов – 82'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
31 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
Ноа
Ереван, Армения
1:0 Морозов – 7'     2:0 Комличенко – 37'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
31 января 2026, суббота. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
Окончен
2 : 2
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
0:1 Хрелья – 32'     1:1 Томпсон – 39'     2:1 Пуэбла – 49'     2:2 Скоруп – 80'    

Другие новости

Самошников покинул сборы «Спартака» в ОАЭ

Минувшим летом «Спартак» купил Самошникова у «Локомотива» за € 3,7 млн. С того момента футболист провёл за красно-белых всего пять матчей (230 минут). В конце января «Спартак» объявил, что футболист покинул сборы в ОАЭ и вернулся в Москву. Это связано с медицинскими причинами. Возвращение игрока планируется к товарищескому матчу с «Пюником», который пройдёт 3 февраля. Журналист Грант Гетадарян написал, что у Самошникова появилась депрессия, но агент игрока Алексей Бабырь опроверг информацию.

Илья Самошников

Илья Самошников

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Скандал с отменой товарищеского матча «Пари НН»

Клубы из разных российских дивизионов — «Пари НН» и «Факел» — должны были провести контрольный матч 27 января. Встречу в Турции в итоге отменили. Пресс-служба нижегородского клуба сообщила в социальных сетях, что игра не состоялась из-за непогоды. А вот «Факел» дал немного иную формулировку: «Из-за сложных погодных условий по решению главного тренера «Пари НН» игра отменена». В нижегородском клубе назвали это ложью.

Руководитель пресс-службы «Факела» Павел Горячев ответил: «Футболисты «Пари НН» в подтрибунном помещении выражали однозначное желание играть. Так чьё решение не проводить матч и в чём конкретно ложь? Персонал нижегородцев в подтрибунке тоже говорил, что надо играть и за выходные поле приведут в порядок. Мы в своей новости не давали никаких оценок. Мы констатировали факт».

Тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский тоже включился: «Поле было травмоопасное. Разумеется, хотелось бы сыграть, никто специально матч не отменял. Я последний, кто отказывается от товарищеских встреч. Хочу играть при любых условиях. Поэтому обвинять, что я отказался играть… При всём уважении, это не так».

Расписание матчей РПЛ
