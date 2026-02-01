Изменения в «Зените», «Спартаке» и ЦСКА, россиянин уехал в Турцию. Главное в РПЛ за неделю

До рестарта Мир Российской Премьер-Лиги осталось меньше месяца. Команды активно работают на сборах и проводят товарищеские матчи. А ещё радуют новостями с трансферного рынка. Собрали всё главное за неделю в один материал.

Трансферы и слухи

Первый новичок «Спартака»

Новость о трансфере Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак» получила официальное подтверждение в начале недели. Контракт до 2030 года, 17-й игровой номер. Сумма трансфера составила € 3,8 млн. В 19 матчах этого сезона Саусь забил один мяч и отдал две голевые передачи. После перехода Владислав отметил, что в новой команде его видят в качестве правого защитника. Новичок оперативно присоединился к «Спартаку» на сборах в ОАЭ, где работает под руководством тренера Хуана Карседо.

«Зенит»: покупка Джона Джона, продление контракта с Педро

€ 18 млн — столько заплатил клуб из Санкт-Петербурга за очередного бразильца. Сине-бело-голубые объявили о переходе в тот момент, когда в Европе проходили встречи заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов. Джон Джон отыграл за «Ред Булл Брагантино» 76 матчей и забил 20 мячей. По словам председателя правления «Зенита» Константина Зырянова, клуб интересовался игроком ещё летом. Южноамериканец подписал контракт с сине-бело-голубыми до 2031 года и выбрал 14-й игровой номер. Станет звездой РПЛ или пойдёт по пути Жерсона?

Ещё одна новость — продление контракта с Педро. Техничный бразилец заключил договор с «Зенитом» до 2030 года. Легионер перебрался в Россию в начале 2024-го. В этом сезоне он забил три мяча в 23 встречах во всех турнирах. Зырянов назвал продление контракта очень хорошим ходом со стороны «Зенита».

Макаров сменил «Динамо» на турецкий клуб

Новость об уходе Дениса Макарова из московского «Динамо» воспринимается спокойно. Было понятно, что россиянин не задержится надолго в столичной команде после того, как Ролана Гусева утвердили главным тренером. Конфликтная история вылилась в то, что Макарова отправили на зимние сборы со второй командой. Тут появился вариант с «Кайсериспором». Денису понравилась заинтересованность со стороны турецкого клуба, и он подписал контракт до июня 2026 года. Теперь его ждёт борьба за выживание в новой лиге. Сам Макаров дал огня в интервью «Чемпионату» после ухода из «Динамо».

ЦСКА вернул Алеррандро в Бразилию

Нападающий пополнил состав ЦСКА в феврале 2025 года. Два гола в 28 матчах — очень скромная статистика бразильца в российском клубе. Алеррандро не задержался надолго в РПЛ. Красно-синие отправили игрока в «Интернасьонал». Аренда до конца 2026 года с опцией выкупа. Она станет обязательной при выполнении определённых условий. Ранее сообщалось, что бразильский клуб против включения этого пункта, но ЦСКА всё-таки добился своего.

Алеррандро Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» ищет новые клубы для трёх игроков

«Спартак» ищет новые команды сразу для трёх футболистов. По информации «Чемпионата», речь идёт о Тео Бонгонда, Кристофере Мартинсе и Олеге Рябчуке. В клубе уже сообщили агентам футболистов, что не будут препятствовать уходу, если у тех возникнут варианты с другими командами. Мартинс играет за «Спартак» с лета 2022 года, Рябчук и Бонгонда — с лета 2023-го.

«Балтика» продлила контракт с Максимом Петровым

Зимой ходили разговоры о возможном переходе Петрова в «Локомотив». По информации «Чемпионата», московский клуб предлагал игроку контракт на 3,5 года с зарплатой 2 млн рублей в месяц + 500 тыс. рублей бонусами. Не договорились. В итоге Петров не просто остался в клубе из Калининграда, но и подписал новый контракт до 2030 года. Максим неплохо показал себя в первой части сезона — четыре гола и три результативных паса в 14 матчах РПЛ. Могло быть лучше, однако концовку года Петров пропустил из-за травмы.

Максим Петров Фото: Пресс-служба «Балтики»

«Рубин» отправил Чуни в новую аренду

Нападающий «Рубина» Марвин Чуни проведёт вторую часть сезона в «Бари». Итальянский клуб арендовал албанца до ближайшего лета. В первой части сезона Марвин бегал в составе «Сампдории», которая выступает во втором итальянском дивизионе. 16 встреч, один гол, одна результативная передача — статистика форварда в генуэзском клубе. Теперь Чуни оказался в другом клубе-аутсайдере Серии В («Бари» занимает 17-е место в таблице). Албанец перешёл в «Рубин» в сентябре 2024 года. С того момента провёл за команду 14 матчей во всех турнирах и обошёлся без результативных действий.

Новый клуб для Игнатьева

Нападающий Иван Игнатьев снова покинул РПЛ — тульский «Арсенал» арендовал игрока у «Оренбурга» до конца нынешнего сезона. Иван традиционно часто меняет клубы. Его приход в «Оренбург» никак не назовёшь успешным — ни одного гола в девяти матчах. Игнатьев попробует реанимировать карьеру в Лиге Pari. Но вопрос в том, получится ли.

Иван Игнатьев Фото: Пресс-служба тульского «Арсенала»

«Зенит» сделал предложение «Фенербахче» по трансферу нападающего

Нападающий «Фенербахче» Юссеф Эн-Несири интересен «Зениту». Если верить журналисту Ягизу Сабунчоглу, то клуб из Санкт-Петербурга сделал предложение по трансферу марокканского футболиста. Впрочем, турецкая команда пока не дала ответа. Позже издание ESPN сообщило, что «Фенербахче» готов продать африканского нападающего за € 25-30 млн. В этом сезоне 28-летний футболист отыграл 25 встреч, забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу.

Другие трансферы

«Пари НН» объявил о переходе 32-летнего нападающего Адриана Бальбоа из «Расинга» Авельянеда. Нижегородский клуб подписал контракт с форвардом на 1,5 года с возможностью продления ещё на год. «Пари НН» заплатил € 840 тыс.

В «Крылья Советов» перешёл 28-летний форвард Джеффри Чинеду. Контракт с нигерийским футболистом рассчитан до конца 2027 года. Ранее он играл за «Астану».

ЦСКА отправил 18-летнего Глеба Пополитова в аренду в «Чайку». Договор рассчитан до конца нынешнего сезона.

Полузащитник Владислав Камилов перешёл из «Оренбурга» в «Уфу».

«Локомотив» сообщил о переходе 21-летнего нападающего Александра Французова в белорусский «Торпедо-БелАЗ» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца 2026 года.

Матчи клубов РПЛ

Другие новости

Самошников покинул сборы «Спартака» в ОАЭ

Минувшим летом «Спартак» купил Самошникова у «Локомотива» за € 3,7 млн. С того момента футболист провёл за красно-белых всего пять матчей (230 минут). В конце января «Спартак» объявил, что футболист покинул сборы в ОАЭ и вернулся в Москву. Это связано с медицинскими причинами. Возвращение игрока планируется к товарищескому матчу с «Пюником», который пройдёт 3 февраля. Журналист Грант Гетадарян написал, что у Самошникова появилась депрессия, но агент игрока Алексей Бабырь опроверг информацию.

Илья Самошников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Скандал с отменой товарищеского матча «Пари НН»

Клубы из разных российских дивизионов — «Пари НН» и «Факел» — должны были провести контрольный матч 27 января. Встречу в Турции в итоге отменили. Пресс-служба нижегородского клуба сообщила в социальных сетях, что игра не состоялась из-за непогоды. А вот «Факел» дал немного иную формулировку: «Из-за сложных погодных условий по решению главного тренера «Пари НН» игра отменена». В нижегородском клубе назвали это ложью.

Руководитель пресс-службы «Факела» Павел Горячев ответил: «Футболисты «Пари НН» в подтрибунном помещении выражали однозначное желание играть. Так чьё решение не проводить матч и в чём конкретно ложь? Персонал нижегородцев в подтрибунке тоже говорил, что надо играть и за выходные поле приведут в порядок. Мы в своей новости не давали никаких оценок. Мы констатировали факт».

Тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский тоже включился: «Поле было травмоопасное. Разумеется, хотелось бы сыграть, никто специально матч не отменял. Я последний, кто отказывается от товарищеских встреч. Хочу играть при любых условиях. Поэтому обвинять, что я отказался играть… При всём уважении, это не так».