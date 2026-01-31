«Локо» легко обыграл чемпиона Армении. Но забивать могли гораздо больше. Видео

«Локомотив» продолжает подготовку ко второй части сезона. Команда Михаила Галактионова провела контрольный матч с армянским клубом «Ноа». Соперник — действующий чемпион своей страны и участник плей-офф Лиги конференций.

Российский клуб вышел на первый тайм боеспособным составом. И до перерыва выглядел гораздо лучше соперника. Сразу бросалась в глаза разница в классе. «Локомотив» забил дважды в первой половине, однако преимущество могло быть гораздо более существенным. Артём Карпукас здорово играл в отборе, Алексей Батраков принимал правильные решения на чужой половине поля, Николай Комличенко напрягал оборону «Ноа».

Команде Галактионова хватило всего семи минут, чтобы выйти вперёд. Евгений Морозов подключился к атаке и превратил тонкий пас Данила Пруцева в голевой. Прекрасный старт встречи «Локо»!

Чуть позже Комличенко решился на удар через себя с линии вратарской. Красивая попытка, но получилось слишком неточно. В концовке первой половины «Локомотив» мог забивать четыре мяча, однако оформил только один гол. Батраков здорово отдал на Комличенко, а Николай на этот раз попал в самый угол — 2:0.

Александру Руденко не хватило каких-то сантиметров до гола, а Сергей Пиняев из убойной позиции запустил мяч мимо створа (Комличенко мог стать автором голевого паса). Перед перерывом вратарь «Ноа» спас после удара Максима Ненахова в ближний угол. Подавляющее преимущество «Локомотива» в первой половине.

В перерыве тренерский штаб «Локо» полностью поменял состав. «Ноа», в свою очередь, создал опасный момент на старте второй половины. Даниил Веселов не пошёл на выход, а мяч после удара игрока армянского клуба пролетел в опасной близости от дальней штанги.

После перерыва в составе «Локомотива» выделялся Зелимхан Бакаев. Он был очень активен, но упустил хороший шанс. Атакующий футболист «Локомотива» обыграл вратаря, однако запустил мяч в сетку с внешней стороны. Возможно, Зелимхан пожадничал в этом эпизоде, поскольку Дмитрий Воробьёв находился в отличной позиции. Ещё чуть позже Никита Салтыков не переиграл вратаря армянского клуба.

«Локомотив» одержал победу и показал солидный футбол, особенно в первой половине. Единственный минус — слабая реализация моментов. Наверняка тренерский штаб Галактионова обратит на это внимание после игры.