Топ-события воскресенья: ЦСКА — СКА, Алькарас против Джоковича, UFC, бокс и футбол

Ярко начинаем февраль: битва лидеров Единой лиги, «Тоттенхэм» — «Сити» в АПЛ, игры «Реала» и «ПСЖ», Овечкин в НХЛ и волейбол! Не пропустите!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 1 февраля в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 00:00: «Флорида Пантерз» — «Виннипег Джетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 01 февраля 2026, воскресенье. 00:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Виннипег Джетс Виннипег Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Флорида» сделает шаг навстречу плей-офф?

В прошлом сезоне «Виннипег» и «Флорида» были в блестящей форме – первые выиграли Президентский кубок, вторые – Кубок Стэнли. В этом году дела похуже – обе команды находятся за пределами зоны плей-офф. «Пантеры» наверняка будут бороться за восьмёрку до самого последнего момента, тем более после травм вернулись Ткачук и Маршан. Они и сделают разницу?

🏒 1:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 01 февраля 2026, воскресенье. 01:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Овечкин забьёт?

Александр Овечкин в этом сезоне не так результативен, как в прошлом, однако Ови осталось всего четыре гола до отметки в 1000 шайб в НХЛ. Такого добивался пока что только один игрок. Его имя, как многие поняли, Уэйн Гретцки. Параллельно с этим «Вашингтону» нужны очки для того, чтобы вернуться в зону плей-офф. Получится ли у «столичных» укусить «Каролину»?

🏆 🥊 1:00: Бахрам Муртазалиев — Джош Келли, титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли россиянин показать топ-бокс после долгого простоя?

31 января в Ньюкасле, Великобритания, пройдёт большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет титульный поединок в первом среднем весе между действующим чемпионом мира по версии IBF, непобеждённым российским боксёром Бахрамом Муртазалиевым и местным бойцом Джошем Келли. Для россиянина это первый бой с осени 2024 года, когда он триумфально разобрался с Тимом Цзю. От поединка с Бахрамом отказывались топы дивизиона, но в итоге удалось договориться с Келли. Теперь всё в руках россиянина.

🏆 🎾 4:00*: Екатерина Тупицына (Россия) — Ксения Ефремова (Франция, 3), Australian Open, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Екатерина Тупицына вписать своё имя в историю Australian Open?

Australian Open — довольно успешный «Шлем» для российских юниорок. В 2002 году до финала тут добралась 14-летняя Мария Шарапова, которая затем провела успешную взрослую карьеру и недавно даже была введена в Международный зал теннисной славы. Первый титул на юниорском АО среди россиянок в 2006 году завоевала Анастасия Павлюченкова, а в следующем розыгрыше сумела его защитить. В 2009-м отличилась Ксения Первак, в 2014-м — Елизавета Куличкова, а в 2023-м и вовсе был разыгран российский финал, в котором Алина Корнеева победила Мирру Андрееву. Сейчас до решающего матча добралась 17-летняя Екатерина Тупицына. Ей будет противостоять уроженка Москвы Ксения Ефремова, которая с 2023 года выступает под флагом Франции.

🏆 👊 7:00: Александр Волкановски — Диего Лопес, UFC 325, титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли бразилец дать бой Великому?

В ночь на 1 февраля в Сиднее, Австралия, пройдёт номерной турнир UFC 325. В главном событии вечера действующий чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски встретится в реванше с Диего Лопесом. В апреле прошлого года они уже бились за вакантный пояс, и тогда австралиец одержал победу единогласным решением судей. Теперь бразилец горит желанием поквитаться с обидчиком. Однако Волкановски – настоящая легенда организации. Да, недавние осечки немного подпортили статистику Александра. Но Великий продолжает полностью оправдывать своё прозвище. А Диего попытается сделать всё, чтобы стать новым королём дивизиона.

🏆 🥊 7:30: Теофимо Лопес — Шакур Стивенсон, титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: реально ли остановить непобеждённую американскую суперзвезду?

В ночь с 31 января на 1 февраля в Нью-Йорке, США, состоится масштабный турнир по профессиональному боксу The Ring VI. Возглавит его бой с приставкой «супер»: действующий обладатель пояса WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес проведёт защиту титула против непобеждённого чемпиона WBC в лёгком дивизионе Шакура Стивенсона. Этот бой действительно приковывает большой зрительский интерес, потому что это тот редкий случай, когда удалось свести в ринге двух топовых боксёров.

🏆 🎾 11:30*: Карлос Алькарас (Испания, 1) — Новак Джокович (Сербия, 4), Australian Open, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: остановит ли Джокович испанца Алькараса на пути к карьерному «Шлему»?

В мужском финале Australian Open сойдутся 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович и Карлос Алькарас, которому до карьерного «Шлема» не хватает пока только титула в Мельбурне. Для серба этот титул тоже важен, ведь он давно догнал Маргарет Корт, у которой в активе тоже 24 «Шлема», и новый успех выведет его в единоличные лидеры всех времён. Карлос и Новак ранее играли девять раз, и счёт пока 5-4 в пользу Джоковича. Но последний поединок в полуфинале US Open — 2025 остался за испанцем. Кто окажется сильнее на этот раз?

🏀 14:00: ЦСКА — УНИКС, Единая лига ВТБ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 01 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК ЦСКА Москва Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто лучшая команда страны прямо сейчас?

УНИКС и ЦСКА проводят великолепный сезон в Единой лиге и являются с отрывом двумя лучшими командами страны на данный момент. У обоих коллективов всего лишь два поражения в регулярке, тогда как у ближайшего преследователя — девять. Казанцы и армейцы встречались с друг другом дважды по ходу текущего розыгрыша ЕЛ и обменялись победами. Каждый раз баскетболисты показывали потрясающее зрелище, стоит ожидать третий по счёту триллер. Победитель же грядущего матча станет единоличным лидером чемпионата — кто им будет?

⚽️ 16:00: «Реал» Мадрид — «Райо Вальекано», Примера, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Реал» снова потеряет очки в матче с «Райо Вальекано»?

На этой неделе «Реал» пролетел мимо топ-8 общего этапа Лиги чемпионов. Команда Альваро Арбелоа уступила «Бенфике» (2:4) и пропустила соперника в стыки. Кстати, там эти команды снова сыграют друг с другом (теперь — дважды). Мадридский клуб занимает второе место в Примере, но отставание от «Барселоны» составляет всего лишь одно очко. В двух предыдущих турах чемпионата Испании «Реал» одержал две победы со счётом 2:0. «Райо Вальекано» решает другие задачи — команда бьётся за сохранение места в элитном дивизионе. В пяти прошлых очных встречах соперники четыре раза играли вничью.

⚽️ 16:30: «ПСВ Эйндховен» — «Фейеноорд», Эредивизия, 21-й тур

Интрига: ПСВ окончательно прикончит чемпионскую интригу?

Битва лидеров чемпионата Нидерландов. Правда, есть один нюанс. ПСВ опережает «Фейеноорд» уже 14 очков, а это достаточно внушительный отрыв. Чемпионской интриги и так почти нет, а если клуб из Эйндховена одолеет ближайшего преследователя, то ситуация станет совсем грустной. К слову, ПСВ обыграл «Фейеноорд» в четырёх предыдущих матчах. Неужели будет пятая победа подряд?

Как ПСВ провёл предыдущий матч: «Бавария» переиграла ПСВ в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов

⚽️ 17:00: «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм», АПЛ, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «МЮ» победит в третий раз подряд?

«Манчестер Юнайтед» Майкла Кэррика, что ты такое? Манкунианцы с новым тренером обыграли и «Манчестер Сити» (2:0) и «Арсенал» (3:2). Впечатляет? Ещё бы! Дошло до того, что «МЮ» ворвался в топ-4. На очереди — домашняя встреча с «Фулхэмом». Соперник далеко не самый простой. Лондонский клуб пока что находится на седьмом месте в таблице АПЛ. До «МЮ» — всего четыре очка. В двух предыдущих матчах с «Фулхэмом» манкунианцы не одержали ни одной победы. Одолеют ли столичного соперника с тренером Кэрриком?

Бруну скоро уйдёт из «МЮ»? Бруну Фернандеш предложил услуги «Реалу», но получил отказ — ESPN

🏒 17:00: ЦСКА — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК ЦСКА Москва Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: СКА наконец-то одержит победу?

СКА сейчас пребывает в самой ужасной форме в этом сезоне – армейцы проиграли шесть матчей подряд с разностью шайб 6:21. Такое, конечно, никуда не годится. Особенно если учитывать тот факт, что сзади постепенно начинают подпирать соседи – «Шанхайские Драконы». В очередной раз на пресс-конференции от Ларионова досталось Николаю Голдобину. Появится ли форвард в составе?

Ответ на вопрос, почему Голдобин не сыграл со «Спартаком»: Ларионов назвал причину, по которой Голдобин не попадает в состав СКА

🏒 17:00: «Динамо» Москва — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК Динамо М Москва Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: много голов не будет?

Московское «Динамо» после назначения Козлова главным тренером команды стало играть в ещё более оборонительный хоккей. Однако пока результатов это не приносит – бело-голубые часто уступают, а в последнем матче отдали встречу с 2:0. «Авангард» надёжно играет весь сезон, команда понимает требования Ги Буше. Омичи одержат седьмую победу подряд?

Высокая оценка способностей Шарипзянова: Дмитрий Рябыкин назвал Дамира Шарипзянова защитником уровня НХЛ

🏐 19:00: Локомотив» Калининград — «Заречье-Одинцово», Суперлига, женщины, 20-й тур

Интрига: состоится ли реванш?

Калининградский «Локомотив» и «Заречье» — команды, которые претендуют на медали в этом сезоне и чья форма в последнее время напоминает американские горки. После финала Суперкубка оба коллектива попали в зону турбулентности и не могут похвастаться стабильными результатами. Зареченки, недосчитавшись очков с «Минчанкой» и «Ленинградкой», ослабили свои позиции в тройке лидеров. Железнодорожницы и вовсе откатились на шестое место после серии из трёх поражений. Поможет ли домашняя площадка «Локо» прервать череду неудач и взять реванш за проигрыш в первом круге?

⚽️ 19:30: «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити», АПЛ, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Сити» приблизится к «Арсеналу»?

На этой неделе обе команды пробились напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» занял четвёртое место в таблице общего этапа, «Ман Сити» — восьмое. В АПЛ всё совсем иначе. Там «Тоттенхэм» находится только на 14-м месте, в связи с чем периодически появляется информация о возможном увольнении тренера Томаса Франка. А вот «Сити» бьётся за чемпионский титул. Второе место в таблице с отставанием от «Арсенала» в семь очков. «Тоттенхэм» традиционно неудобен «Сити», однако последние две лондонские встречи команд в АПЛ завершились победой команды Гвардиолы.

⚽️ 20:00: «Кремонезе» — «Интер» Милан, Серия А, 23-й тур

Интрига: «Интер» снова победит, но пропустит?

Первое место в таблице Серии А с отрывом в пять очков от ближайшего преследователя. Это результат «Интера» после 22 туров. Команда Кристиана Киву забила больше всех в лиге (50 голов). «Кремонезе» находится во второй половине таблицы — в шести очках от зоны вылета. «Интер» пять раз обыграл соперника в пяти прошлых матчах, но при этом обязательно пропускал в каждом из них. А как будет на этот раз?

🎦 ⚽️ 22:45: «Страсбург» — «ПСЖ», Лига 1, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: «ПСЖ» вернётся на первое место в Лиге 1?

На этой неделе «ПСЖ» пролетел мимо топ-8 Лиги чемпионов. В заключительном туре французский клуб поделил очки с «Ньюкаслом» (1:1) и потерял из-за травмы Хвичу Кварацхелию. «ПСЖ» пока занимает второе место в таблице Лиги 1, но если одолеет «Страсбург», то вернёт себе лидерство в турнире. Соперник не подарок. Седьмая команда турнира, которая ни разу не проиграла в 2026 году. Наберёт ли «ПСЖ» три очка?

🏀 23:30: «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 01 февраля 2026, воскресенье. 23:30 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: серия поражений «Милуоки» продлится?

Вывеска «Бостон Селтикс» против «Милуоки Бакс» была одной из самых статусных в Восточной конференции в последние годы. Однако теперь очная встреча команд не кажется такой важной, потому что «Милуоки» потерпел четыре поражения подряд, отдаляется от зоны плей-ин и готовится к возможному обмену греческого форварда Янниса Адетокунбо, после чего франшиза вступит в новый период. «Бостон» же, в свою очередь, в грядущем матче не будет использовать Джейлена Брауна, лидера команды при отсутствии Джейсона Тейтума. Возможно, именно этот фактор сделает эту игру интригующей.