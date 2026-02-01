Самая парадоксальная тренерская работа сезона. Чудесный результат в ЛЧ, в АПЛ — катастрофа

Болельщики «Тоттенхэма» всё больше шутят, что их клуб непригоден для борьбы в АПЛ. Взять Лигу Европы, заняв 17-е место в АПЛ? Легко. Войти в топ-4 из 36 команд Лиги чемпионов в следующем сезоне, но идти лишь 14-м в АПЛ? То, что нужно. В соцсетях уже полно мемов, что «Тоттенхэм» будет первым клубом, который сыграет в финале ЛЧ после официального вылета в Чемпионшип. Фантастика, конечно, но ситуация правда парадоксальная.

По факту «Тоттенхэм» чуть больше чем за полгода проделал путь от весёлой команды с высочайшей линией прессинга до унылой команды, матчи которой в чемпионате просто сложно смотреть. Если при Ангелосе Постекоглу (особенно в начале его пути в Лондоне) футбол был порой даже безумным, то при Томасе Франке всё слишком сонно, а фанаты распевают заряды «Мы хотим, чтобы Франка уволили». Однако датчанина всё никак не увольняют. Хотя менее ожидаемой отставки в топ-лигах представить сложно.

После прихода в «Тоттенхэм» Франк «обещал проигрывать»

Франк пришёл из «Брентфорда» в «Тоттенхэм» летом 2025 года, после победы клуба в Лиге Европы с Постекоглу. Лондонцы взяли долгожданный трофей, однако боссы хотели видеть более сбалансированный футбол. И, что важнее, приносящий результат в АПЛ. Под руководством экс-тренера «Тоттенхэм» провалился в чемпионате, заняв аж 17-е место. Такое топ-клуб простить не может, даже несмотря на результаты в Европе.

Франк проделал отличную работу с «Брентфордом»: клуб стабильно располагался в середине таблицы, развивал игроков, периодически красиво обыгрывал гранды и, что самое важное – показывал симпатичный футбол. Датчанина в 2024 году даже рассматривал «Ливерпуль» в качестве варианта для замены Юргена Клоппа. А просто так в шорт-лист мерсисайдцев тренеры не попадают. «Брентфорд» Франка не был скучной командой: они любили атаковать, прессинговать и действовать агрессивно. Хотя и не особо любили сценарий с длительным владением, предпочитая действовать вертикально.

Томас Франк Фото: Nathan Stirk/Getty Images

В сезоне-2024/2025 клуб занял 10-е место и забил 66 мячей (для сравнения, «Челси» забил 64 раза, «Арсенал» – 69, «Манчестер Сити» – 72). Правда, «Брентфорд» стал худшим в топ-10 по пропущенным голам (57). Но вряд ли это пугало руководство «Тоттенхэма»: их команда в том сезоне стала 16-й по этому показателю (65).

«Брентфорд» вообще ассоциировался именно с Франком. Он принял клуб ещё в 2018 году и вывел (за три года) его в АПЛ. И «Брентфорд» не стал «лифтом». Франк же показал себя очень гибким тренером (использовал множество разных схем), прокачал стандарты (в том числе ауты) и постоянно адаптировался к уходу лидеров. В 2025-м Франку пора было делать шаг вперёд, и «Тоттенхэм» казался чуть ли не идеальным вариантом.

Забавно, что на первой пресс-конференции Франк выдал шутку, которую теперь ему припоминают болельщики. Вспоминая при этом другое высказывание – от Постекоглу. Посередине ужасного сезона 2024/2025 он напомнил всем, что «всегда» выигрывает трофей на второй сезон в клубе (как вы поняли, обещание он сдержал). Франк, кстати, тоже – но есть нюанс.

Томас Франк главный тренер «Тоттенхэма» «Я тренирую уже много лет и прекрасно понимаю, что это большой клуб и ко мне будут придираться. Как я сказал всем сотрудникам в первый день, одно я могу пообещать на 100% — мы будем проигрывать матчи. Я не видел команду, которая бы не проиграла ни одного матча. Был «Арсенал» (в сезоне-2003/2004 клуб выиграл АПЛ без единого поражения. – Прим. «Чемпионата»)… Нет, о нём не стоило упоминать. Я совершил свою первую ошибку новичка».



Хотя на старте сезона у «Тоттенхэма» всё складывалось неплохо. Сначала лондонцы зарубились в Суперкубке УЕФА с «ПСЖ»: к 48-й минуте забили французам два мяча, но отдали концовку: пропустили на 85-й и 90+4-й минутах. А потом уступили в серии пенальти (3:4). Франк сразу показал: «Тоттенхэм» ради результата способен на прагматизм. И до середины октября у лондонцев была хорошая ситуация в АПЛ: четыре победы (в том числе – в гостях над «Манчестер Сити»), две ничьих и всего одно поражение. Параллельно команда боролась за прямой выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Что конкретно не работает у «Тоттенхэма» Франка?

Ключевой момент – октябрьская пауза на сборные. После неё «Тоттенхэму» резко поплохело. И до этого к Франку возникали вопросы о яркости футбола: в сравнении с периодом Постекоглу, игры команды выглядели чересчур скучно. Однако у лондонцев накопились не только стилистические, но и кадровые проблемы. Франку не хватает плеймейкера: Хави Симонс всё ещё адаптируется, Деян Кулушевски и Джеймс Мэддисон травмированы, а самым ярким футболистом в первой части сезона был Мохамед Кудус, который пришёл в команду летом. Через ганца шли почти все атаки «Тоттенхэма». И, конечно, при таком раскладе соперникам не составляет труда придумать контрплан. Нейтрализуешь Кудуса = лишаешься проблем.

Томас Франк Фото: Alex Grimm/Getty Images

Из-за этого у «Тоттенхэма» возникли огромные проблемы в атаке. К концу 2025 года команда выдала два из трёх худших перформанса сезона по xG (ожидаемые голы): набили всего 0,03 во встрече с «Арсеналом» (1:4) и 0,15 – с «Челси» (0:1). Также лондонцы занимали 17-е место в АПЛ по этому показателю (1,15 на 90 минут), а ещё шли 17-ми по ударам (9,6 в среднем), 14-м по касаниям в чужой штрафной (21,3) и 15-ми – по передачам в опасный радиус (5,2, данные Opta).

Результаты «Тоттенхэма» в АПЛ с 8-го тура (19 октября 2025 года):



16 матчей, 3 победы, 5 ничьих, 8 поражений. Разность мячей – 20:26.

Место после семи туров: третье.

Место после 23 туров: 14-е.

У команды Франка кризис идей в атаке. Прессинг в АПЛ работает, но не приносит результата: четвёртое место в АПЛ по его интенсивности (рядом с «Челси» и «Арсеналом»), но последнее место – по голам в его результате.

Кризис идей в атакующей трети огромный. При этом у «Тоттенхэма» 33 забитых мяча, когда по xG (ожидаемые голы) должно быть на 8,98 (!) меньше. Это лучший оверперформанс в лиге.

Тактику «Тоттенхэма» в шутку вообще называли подковой. Есть двое по флангам, есть насыщенный центр поля внизу и пустота в атаке. При этом в центре поля зачастую действуют опорники, слабые в продвижении мяча. Самый яркий пример – Жоау Пальинья. Португалец идеален в разрушении (лучший игрок АПЛ по отборам – 44), но слаб в построении атак (всего 82% точных передач и 0,2 паса под удар в среднем). Аналогичные претензии можно выдвинуть к Папе Сарру, Родриго Бентанкуру и новичку Конору Галлахеру: все они круты в плане создания объёма, однако в продвижении – середняки. Хотя к Галлахеру пока критичны не будем – он пришёл в команду пару недель назад.

Да, ещё есть юные Арчи Грей и Лукас Бергвалль, которые круче партнёров в этом компоненте. Но им пока не хватает стабильности.

Даррен Эмброуз экс-полузащитник «Ньюкасла» и «Кристал Пэлас» «Я не вижу чёткого стиля игры у «Тоттенхэма». У Франка всё ещё менталитет «Брентфорда»! Для него главное — не проиграть, а не одержать победу».



Также у «Тоттенхэма» стали возникать проблемы в обороне. Гульельмо Викарио из тащера превратился в одного из самых нестабильных вратарей АПЛ – вытащить «мёртвый» мяч он может, но и к его «привозам» мы стали привыкать всё больше. А защита по началу сезона показывала небольшой прогресс, однако к середине осени всё откатилось ко времени Постекоглу. Тут также отчасти виноваты травмы: например, основный левый защитник Дестини Удоджи травмирован бо́льшую часть сезона, а заменявший его Джед Спенс нестабилен (как, правда, и весь «Тоттенхэм»). Франк даже решил воскресить Бена Дэвиса, но и тот вскоре сломался во встрече с «Вест Хэмом».

Вопросы у болельщиков возникают и к капитану Кристиану Ромеро. Да, аргентинец выручает команду в атаке: например, его дубль принёс ничью с «Ньюкаслом» (2:2), а гол «Бёрнли» (2:2) на 90-й минуте, возможно, спас Франка от увольнения. Однако в защите Ромеро часто недорабатывает. Доходит до того, что Кристиан «забивает» на прямые обязанности. Яркий пример – второй гол «Бёрнли» в последней встрече АПЛ: Ромеро неудачно выскочил на перехват, но после этого не отработал до конца, а досматривал эпизод, возвращаясь назад пешком.

Действия Ромеро при пропущенном голе от «Бёрнли» Фото: Кадр из трансляции

С центральными защитниками есть ещё один парадокс: у Ромеро (4+1 по «гол+пас») и Ван де Вена (тоже 4+1) прекрасные атакующие показатели в АПЛ. О действиях в обороне так сказать тяжело.

Франк даёт раздражающие комментарии после матчей. А ещё угодил в скандальную историю со стаканчиком «Арсенала»

В АПЛ при Франке статистически стало только хуже. «Тоттенхэм» в среднем набирает 1,22 очка, тогда как при Постекоглу зарабатывал 1,37 очка. А ещё болельщиков команды подбешивают комментарии датчанина. Например, в декабре на вопрос об увольнении он ответил с недвусмысленным посылом руководству: «Кажется, что они хорошие ребята, интеллигентные люди. Они умеют вести вести бизнес и обучаются футболу, а, став владельцами, изучают его ещё больше. Разумные люди видят, что каждой успешной династии, каждому успешному клубу требуется время. Да, есть клубы, которые могут выиграть в первом сезоне или во втором сезоне, но эти результаты не поддержать, если не построить что-то устойчивое».

В начале 2026-го Франк ударился в философию: «Моя работа – справляться со всей критикой. Это не проблема, я готов отвечать на все вопросы, брать всю вину на себя, принимать всё это. И ещё одно: сейчас почти идеальный шторм. Во время шторма одни ставят заборы и прячутся за ними, другие строят ветряные мельницы – становятся сильнее, набирают энергию и учатся на этом». Что-то в духе экс-тренера «Спартака» Рауля Рианчо.

Не добавила (мягко говоря) любви к Франку и история со стаканчиком «Арсенала». Томаса сфотографировали с ним в руках перед гостевым матчем АПЛ с «Борнмутом». Стаканы с символикой главного соперника «Тоттенхэма» остались с прошлой встречи – получилась подстава. На пресс-конференции после матча («Борнмут» выиграл, забив победный на 90+5-й минуте) Франк прокомментировал этот фейл: «Я точно не видел этого. Думаю, будет справедливо отметить, что мы выигрываем не каждый матч. Так что с моей стороны было бы абсолютно и совершенно глупо брать стаканчик с логотипом «Арсенала». Неужели кто-то думает, что я специально это сделал? Это случилось со всеми членами штаба. «Арсенал» был в этой раздевалке в предыдущем туре. Вполне нормально, что кто-то взял стаканчик и дал мне эспрессо, я пью его перед каждым матчем. Думаю, довольно печально, что в мире футбола вы вынуждены задавать мне такие вопросы. Если мы переживаем из-за того, что я взял стаканчик с логотипом другого клуба, мы точно движемся не в том направлении».

Томас Франк Фото: Andrew Matthews/Getty Images

Болельщики устали от унылого футбола Франка и требуют ухода тренера. Например, после поражения от «Вест Хэма» 17 января они скандировали «Тебя уволят завтра утром». А после ничьей с «Бёрнли» фанаты заряжали «Мы хотим ухода Франка». Когда же Томас подошёл поблагодарить болельщиков за поддержку, то его освистали. «Ещё один неудачный матч? Я не считаю, что это была плохая игра. Возможно, результат был не таким, на какой мы рассчитывали. Но если смотреть на выступление команды на протяжении всего матча, особенно на первый тайм, оно было хорошим. И то, как мы провели концовку встречи, – тоже хорошо. Средний второй тайм, такое мы видели уже много раз», – отметил датчанин на пресс-конференции, будто подтролливая болельщиков.

Томас Франк главный тренер «Тоттенхэма» «Когда тебя прижимают к стене — ты борешься. Я просто чувствовал доверие на протяжении всего пути. Я говорил это на каждой пресс-конференции. Сегодня я обедал с руководством, и всё было хорошо. Я знаю, что это всё часть медийного цирка».

По данным The Times, руководство «Тоттенхэма» рассматривало увольнение Франка после матча с «Вест Хэмом». А The Independent добавил, что клуб уже контактировал с Хаби Алонсо. Однако датчанин до сих пор остаётся в клубе. Хотя в АПЛ команда последний раз выигрывала 28 декабря (после этого – три ничьих и три поражения). А самое удивительное – как «Тоттенхэм» играет дома. 11 матчей: лишь две победы, три ничьих и шесть поражений. Хуже – только «Вулверхэмптон», который в АПЛ идёт последним.

Что же спасает Франка?

Нет сомнений: если бы не Лига чемпионов – Томаса уже давно уволили бы. Но «Тоттенхэм» уверенно прошёл по общему этапу. Лондонцы одержали пять побед, дважды сыграли вничью и потерпели всего одно поражение от «ПСЖ» (3:5). Ещё и в четырёх победных встречах из пяти лондонцы создали разницу в 2+ мяча. «Тоттенхэм» Франка, ты ли это? Команда финишировала на четвёртом месте из 36 и напрямую отправилась в 1/8 финала Лиги чемпионов. Удивительный контраст с АПЛ. Окей, тут можно говорить про везение с жребием: в соперниках были «ПСЖ», «Боруссия», «Айнтрахт», «Монако», «Славия», «Копенгаген», «Вильярреал» и «Будё-Глимт». Но даже так четвёртое место и 17 очков – великолепный результат для такой кризисной команды. В ЛЧ клуб пропустил лишь семь раз за восемь матчей – столько же у «Ньюкасла» и «Интера», лучше – у «Арсенала» (четыре пропущенных). При этом вот список игроков, на которых Франк не мог рассчитывать в победной встрече с «Боруссией» в 7-м туре ЛЧ: Галлахер, Ван де Вен, Соланке, Дэвис, Папе Сарр, Биссума, Дрэгушин, Кулушевски, Мэддисон, Кудус, Бентакур, Ришарлисон, Пальинья. Зато сыграл и забил Соланке, который отсутствовал с августа по январь.

Доминик Соланке Фото: Julian Finney/Getty Images

Самое главное, что сделал Франк с «Тоттенхэмом» в игровом плане – наладил стандарты. Это касается не только обороны своих ворот, но и угрозы чужим. Пока что пропущено всего четыре мяча со стандартов в АПЛ (в прошлом было 16), а забито – аж 12 (14 – за весь сезон-2024/2025)! Сюда же относится и польза от капитана Ромеро на штрафных и угловых в противоположной штрафной.

Важно признать, Франк – хороший тренер. Это показала его работа в «Брентфорде». Полгода в «Тоттенхэме» этого не изменят. Однако на адаптацию его идей, видимо, требуется гораздо больше времени. Которого клубу из-за загруженного календаря и проблем с составом катастрофически не хватает. Да и в последних встречах (с «Боруссией» и «Айнтрахтом» в ЛЧ + «Бёрнли» в АПЛ) всё же наметился небольшой, но прогресс.

Датчанин оказался в сложном положении и не справляется с работой на 100%. И впереди у «Тоттенхэма» серия матчей в АПЛ с «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкаслом», «Арсеналом», а ещё и плей-офф ЛЧ. Если руководство уволит Франка, то кто готов принять команду перед ключевыми встречами сезона в экспресс-режиме? И где гарантия, что новый тренер (где ещё найти топ-специалиста в январе?) даст резкий буст? Да, это сработало в «МЮ», но, например, не в «Реале».

Вероятно, именно в такой логике рассуждают боссы «Тоттенхэма». И уж если клуб провалит предстоящие топ-игры АПЛ и вылетит из 1/8 финала ЛЧ – тогда Франка наверняка отпустят.