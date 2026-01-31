«Арсенал» утомил угловыми и автоголами. Сегодня у него было и то и то

Для «Арсенала» 24-й тур АПЛ начался с проблемы ещё до стартового свистка. На разминке прямо перед игрой повреждение получил Сака. В результате вместо него на поле вышел Мадуэке, капитанская повязка отошла к Габриэлу, а на скамейке нашлось место для Нёргора.

Первые 25 минут во встрече было весьма скучно. Ни одного опасного момента ни у гостей, ни у хозяев. А потом «Арсеналу» пришли на помощь его угловые. В первом случае защита «Лидса» хотя бы успела вынести мяч из штрафной, но затем сразу же получила гол в свои ворота после навеса Мадуэке на голову Субименди.

Второй гол «Арсенала» получился вообще удивительным. Всё тот же Мадуэке, который изначально не должен был выходить в основе, навесил с углового. И всё. Больше «Арсеналу» ничего делать не пришлось. Вратарь «Лидса» Дарлоу кулаками отбил мяч себе в ворота. Конечно же, вратарю мешали — и именно поэтому он не смог нормально дотянуться до мяча. Нюанс в том, что на этот раз игроки «Арсенала» тут ни при чём. Голкипера заблокировал его же одноклубник Калверт-Льюин. Игроки «Арсенала» побежали поздравлять с голом Мадуэке, который больше года не забивал в АПЛ, однако в протокол войдёт автогол Дарлоу.

Автогол «Лидса» Фото: кадр из трансляции

Гостевой сектор сразу начал скандировать «Set piece ole-ole» («Стандарт, оле-оле»). «Арсенал» в этом сезоне много забивает с угловых, а его соперники часто оформляют автоголы. В этом случае случилось и то и другое.

«Лидс», идущий в шести очках от зоны вылета, попробовал спасти игру. Уже в перерыве сделал двойную замену, выпустив Лонгстаффа и Окафора. У хозяев словно появился новый импульс. На 49-й минуте Стрёйк нанёс первый удар «Лидса» в створ. Правда, сразу же после этого хозяева позволили Дьёкерешу выйти один на один с вратарём. Только форвард дождался, пока защитник его догонит и накроет удар.

«Лидс Юнайтед» — «Арсенал» Фото: Carl Recine/Getty Images

У гостей тоже пошли замены. На поле вышли Эдегор и Мартинелли — они и помогли Дьёкерешу наконец забить. После навеса бразильца в штрафную швед в борьбе с защитником всё-таки проткнул мяч в ворота с линии вратарской. На этом результат был сделан. Вопрос оставался лишь в том, с каким счётом закончится матч. Для верности «Арсенал» забил ещё разок.

На 76-й минуте вместо Дьёкереша на замену вышел Жезус, который классно воспользовался моментом. Бразилец в штрафной принял мяч пяткой, раскачал защитника ложным движением и пробил аккуратно под штангу — 4:0. Уверенная победа «Арсенала». Теперь отрыв лондонцев от второго места в таблице составляет семь очков, однако у «Сити» и «Астон Виллы» ещё по игре в запасе.