Захаряну привезли конкурента, Бензема и Мамардашвили ждут в Турции. Трансферы и слухи дня

Провожаем январь очередным обзором трансферных новостей и слухов. О главных событиях на рынке за последние 24 часа читайте тут. В РПЛ – затишье перед бурей, а в Европе много интересного.

Состоявшиеся трансферы

У Захаряна появился конкурент-бразилец

Уэсли Фото: realsociedad.eus

Российский легионер «Реал Сосьедад» Арсен Захарян получил нового конкурента. Клуб из Сан-Себастьяна объявил о трансфере вингера Уэсли. Ранее бразилец был партнёром Криштиану Роналду в «Аль-Насре», но саудовцы согласились отпустить 20-летнего игрока в аренду до конца нынешнего сезона. «Реал Сосьедад» получит право выкупа Уэсли за € 12 млн. В этом сезоне бразилец набрал 4+2 в 18 матчах всех турниров.

«Наполи» избавился от двух игроков

Лука Марьянуччи Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Чемпион Италии «Наполи» совершил сразу два трансфера «на выход». Итальянский клуб избавился от защитника Луки Марьянуччи и вингера Сириля Нгонжа. 20-летний итальянец, купленный всего полгода назад у «Эмполи», отдан в аренду «Торино» до конца сезона. Он сыграл только два матча за команду Антонио Конте и сделал один голевой пас. 25-летнего бельгийца, напротив, вернули из «Торино», где Нгонж провёл первую часть сезона (1+2 в 23 встречах), чтобы отправить до лета в «Эспаньол».

Эмери может заработать € 30 млн на трансфере

Эванн Гессан Фото: Daniela Porcelli/Getty Images

«Астон Вилла» отдала в аренду своего форварда Эванна Гессана другому английскому клубу – «Кристал Пэлас». Договор предусматривает опцию выкупа 28-летнего ивуарийца за солидные € 30 млн. Если это случится, главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери получит дополнительные средства на усиление состава и наверняка будет не против потратить их на новичков. Гессан сыграл за «Астон Виллу» 21 матч и совершил всего пару результативных действий – забил два гола в Лиге Европы. Интересно, что полгода назад его купили у «Ниццы» за те же € 30 млн.

Трансферные слухи дня

«Милан» готовит сразу несколько сделок

Включившийся в борьбу за скудетто «Милан» намерен усилиться перед финишем «золотой гонки» Серии А и на будущее. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «россонери» ведут активные переговоры с «Челси» по поводу перехода на правах аренды центрального защитника Акселя Дисаси. Француз в этом сезоне не играл за лондонскую команду. Ещё одна трансферная цель «Милана» – защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес. Как утверждает As, итальянский клуб уже делал запрос по поводу 31-летнего уругвайца, однако мадридцы не хотят его продавать.

Кроме того, по данным Романо, «Милан» договорился о переходе 19-летнего полузащитника «Вероны» Альфаджо Сиссе. Сумма сделки составит € 8 млн плюс € 1,5 млн бонусами. Впрочем, Сиссе до конца сезона будет играть на правах аренды за «Катандзаро».

«Интер» готов перехватить Паса у «Реала», а два трансфера сорвались

Другой миланский клуб «Интер» заинтересован в покупке полузащитника «Комо» Нико Паса. Как сообщил Topskills Sports UK в соцсети Х, на трансфер аргентинца, возможно, придётся потратить € 85 млн. В эту сумму «Комо» оценивает 21-летнего игрока. Ситуацию усложняет тот факт, что право приоритетного выкупа Паса есть у «Реала». В нынешнем сезоне Нико сыграл 23 встречи в Серии А и Кубке Италии, набрал 9+6.

Тем временем RMC Sport написал, что у «Интера» сорвался трансфер Муссы Диаби из «Аль-Иттихада». Саудовцы потребовали за хавбека € 40 млн, а миланцы хотели арендовать его с правом выкупа за € 28 млн. Кроме того, не получается у «Интера» решить вопрос и с арендой Кёртиса Джонса из «Ливерпуля». Инсайдер Романо поделился важной новостью: англичане отказываются отпускать полузащитника в зимнее окно.

«Манчестер Сити» отпускает вратаря и хочет взять нового защитника

Штефан Ортега Фото: Matt McNulty/Getty Images

Голкипер Штефан Ортега переходит из «Манчестер Сити» в «Ноттингем Форест». Об этом сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг. Согласно источнику, 33-летний немец отправится в аренду до июня 2026 года. В нынешнем сезоне Ортега ни разу не сыграл за «горожан» и лишь однажды попал в заявку на матч АПЛ. По информации инсайдера Романо, «Манчестер Сити», в свою очередь, претендует на покупку 19-летнего правого защитника «Фейеноорда» Дживайро Рида. Впрочем, трансфер может состояться не раньше межсезонья, так как сейчас талант из Нидерландов залечивает травму, а конкурентом «Сити» в борьбе за Рида будет «Бавария».

«Бешикташ» ведёт переговоры с Бензема, Мамардашвили и Цимикасом

Турецкие клубы продолжают завозить звёзд в свою лигу. По данным инсайдера Экрема Конура, нападающий Карим Бензема, недовольный «смешным» предложением «Аль-Иттихада» о продлении контракта, может оказаться в «Бешикташе». Стамбульский клуб готов заплатить € 3 млн за 38-летнего француза, который в этом сезоне забил 16 голов в 21 матче.

Журналист Санти Ауна рассказал ещё о двух возможных новичках «Бешикташа». По его информации, стамбульцы ведут переговоры с «Ливерпулем» по поводу трансферов голкипера сборной Грузии Георгия Мамардашвили (на правах аренды) и защитника Константиноса Цимикаса. Грек сейчас арендован «Ромой», а у «Бешикташа» есть альтернатива ему в лице Нуну Тавареша из «Лацио».

Лукман может перейти в «Атлетико», а не в «Фенербахче»

Форвард «Аталанты» Адемола Лукман близок к переходу в «Атлетико». По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб согласовал с испанским трансфер за € 35 млн плюс € 5 млн бонусами. Однако сам нигериец пока не дал добро на трансфер, поскольку у него была договорённость с «Фенербахче». Ранее стало известно, что турки предложили «Аталанте» те же условия, но клубы не нашли общий язык по поводу условий выплат и банковских гарантий. При этом «Фенербахче» пообещал Лукману зарплату в два раза больше, чем «Атлетико».

Одной строкой