Кариока закончил с футболом. Каким мы запомнили его в «Спартаке» и что было после

Завершил карьеру Рафаэл Кариока – в каком-то смысле легенда «Спартака». По крайней мере, медийная. Время летит чудовищно быстро: бразильцу уже 36 лет. Опорный полузащитник объявил о своём решении, опубликовав прощальное письмо в соцсетях.

Рафаэл Кариока экс-игрок «Спартака» «Пришло время сказать спасибо. Футболу, позволившему мне воплотить в жизнь мечты, которые я буду хранить. Клубам, за которые я играл, товарищам по команде, персоналу, болельщикам и всем, кто был частью этого пути. Завершение моей карьеры — это завершение цикла с сердцем, полным благодарности. Спасибо, футбол».



Уход Кариоки из футбола – повод вспомнить его карьеру: как бразилец выступал в «Спартаке» и других командах, за что его критиковали. Болельщики наверняка ещё не забыли мемы про этого игрока, например, легендарную «дуойку» от Александра Бубнова.

Кариока приехал в наш чемпионат 19-летним ноунеймом. За пределами Бразилии – точно. Перед тем как перейти в «Спартак», Рафаэл отыграл только год во взрослом футболе за «Гремио». В декабре 2008-го полузащитник подписал пятилетний контракт с красно-белыми после того, как москвичи выкупили его у клуба из Порту-Алегри за € 4,7 млн (по данным Transfermarkt). Кто-то из скаутов назвал Кариоку «новым Дунгой», а сам Рафаэл, когда его спросили в России, на кого из звёзд он похож по манере игры, сравнил себя с испанцем Хаби Алонсо.

Генеральный директор Валерий Карпин привозил Кариоку главному тренеру Микаэлю Лаудрупу. Перед стартом сезона-2009 датчанин говорил, что другой бразильский новичок, опытный Алекс, адаптируется к России и российскому футболу намного быстрее молодого Рафаэла. Тем не менее Лаудруп доверял Кариоке, с 1-го тура – домашнего матча с «Зенитом» (1:1) – выпускал его в стартовом составе. Однако уже в апреле новичок «Спартака» заговорил о желании возвратиться на родину.

«Мне нужно вернуться в Бразилию, где необходимо заняться решением определённых проблем, – выдал Кариока в интервью для Globo Esporte. – У меня нет трудностей с адаптацией или с холодной погодой. Клуб предоставляет все условия и полностью поддерживает меня. Понимаю, что мне не дадут просто так уйти, но в связи с тем, что происходит в Бразилии, нет смысла оставаться в России. Думаю, в данной ситуации «Спартаку» будет правильнее отпустить меня».

Карпин раскрыл суть проблемы: Кариока сказал руководству клуба, что у его матери возникли проблемы со здоровьем. Тем не менее «Спартак», как и думал Рафаэл, отказался отпускать его по ходу сезона. Тем более с середины апреля Кариока нужен был уже не только Карпину-директору, но и Карпину-тренеру. Лаудруп недолго продержался в России. В начале июня Кариока самовольно покинул расположение команды и уехал в Бразилию. В конце месяца вернулся – был оштрафован и переведён в дубль. Спустя пару недель тренер наградил Рафаэла возвращением в основу – за «хорошее поведение» в молодёжной команде.

Рафаэл Кариока Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В свой первый сезон в «Спартаке» Кариока сыграл 23 матча в РПЛ. Команда боролась за титул, ещё за три тура до финиша отставала всего на очко от лидера «Рубина», однако смазала концовку тремя поражениями. «Спартак» стал вторым, а Рафаэл всё же вернулся в Бразилию. Его отдали в аренду на год «Васко да Гама». Теперь Кариока называл причинами возвращения домой беременность жены и желание быть на глазах у тренера сборной Бразилии Дунги перед ЧМ-2010.

Впрочем, в «Васко» Кариока счастья не нашёл. Команда болталась в середине таблицы, а фанаты клуба были недовольны результатами и оскорбляли игроков. Доставалось и самому Рафаэлу. Перед стартом следующего сезона «Спартак» забрал бразильца и дозаявил его на плей-офф Лиги Европы, где красно-белые с Кариокой в составе прошли «Базель» и «Аякс» и добрались до четвертьфинала, а там попали под будущего победителя – ураганный «Порту» с Виллаш-Боашем и Халком.

Кариока отпахал ещё три с половиной года в «Спартаке». Команда финишировала с ним второй, четвёртой и шестой в РПЛ. Рафаэл поиграл за красно-белых под руководством пяти тренеров – помимо Лаудрупа и Карпина, это были Унаи Эмери, Дмитрий Гунько и Мурат Якин (один матч в августе 2014-го перед трансфером). Бразилец оставался основным в «Спартаке», хотя выдавал разные по качеству игры. Его критиковали то за передачи поперёк и назад, то за недостаточный для опорника объём работы, то за непредсказуемое поведение. И даже за вечно недовольное лицо!

«Кариока – тот ещё тип, меня немного подбешивал, – рассказывал экс-вратарь «Спартака» Сергей Чернышук. – Вечно ходил недовольный, хотя бразильцы могли его развеселить. Часто Ари его подначивал, как-то цеплял, любил чуть ударить – тогда Кариока смеялся и улыбался».

Рафаэл Кариока Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

За все годы в «Спартаке» Кариока забил лишь три мяча. Понятно, что это не прямая его обязанность, тем не менее маловато даже для опорника. Гол «Зениту» в мае 2012-го вообще стал первым для Рафаэла в карьере. Это был тот самый матч в Санкт-Петербурге с удалением Эммануэля Эменике за якобы провокационный жест и с камбэком красно-белых на последних минутах. «Спартак» выиграл важнейшую битву в борьбе за Лигу чемпионов, а Кариока забил победный мяч с паса Артёма Дзюбы. И испортил «Зениту» чемпионский праздник.

В тот год в бразильце и проснулся снайпер. В августе 2012-го на старте нового сезона Кариока стал автором гола в ворота московского «Динамо» в дерби, которое завершилось крупной победой «Спартака» (4:0). Рафаэл опять отличился в концовке с паса Дзюбы, однако на сей раз просто добил сдавшегося соперника. А в октябре 2012-го бразилец сотворил свой единственный гол в Лиге чемпионов – в ворота «Бенфики» уже на третьей минуте. Хосе Хурадо вывел опорника один на один с вратарём. К слову, встреча с «Бенфикой» (2:1) оказалась единственной успешной для «Спартака» в Лиге чемпионов. Все остальные команда проиграла.

Для самого Кариоки Лига чемпионов сезона-2012/2013 – первая и последняя. Он сыграл в основе в каждом из шести туров – с «Бенфикой», «Барселоной» и «Селтиком». В Европе бразилец ни за один клуб, кроме «Спартака», так и не поиграл.

Что ни говори, а Кариоку ценили все тренеры «Спартака». В нескольких матчах он даже выходил с капитанской повязкой, а в мае 2013-го продлил контракт с московским клубом на четыре года. Тем не менее уже в августе 2014-го опорника отправили во вторую аренду в Бразилию – Рафаэл перешёл в «Атлетико Минейро». Год спустя клуб из Белу-Оризонти выкупил половину прав на него за неизвестную сумму. Правда, ждать денег москвичам пришлось долго – полностью «Атлетико Минейро» расплатился за Кариоку только в 2020 году.

«Якину Кариока понравился. И штаб был изначально настроен, чтобы он оставался. Так сложилось, что бразилец стал старожилом команды, и любому иностранцу, наверное, тяжело здесь находиться шестой сезон. Кариока несколько раз говорил с Якином, с руководством. Сказал, что здесь всё хорошо, однако для семьи и для себя ему необходимо сменить обстановку. И мы пошли навстречу, отдав его в аренду в «Атлетико Минейро». Думаю, это связано в первую очередь с семейными делами. А если игрок на 100% не мотивирован, он команде меньше будет помогать», – рассказывал гендиректор «Спартака» Роман Асхабадзе.

После «Спартака» Рафаэл выступал только за два клуба. В «Атлетико Минейро» он был до августа 2017 года, а затем на целых восемь лет уехал в Мексику. Там Кариока играл за «Тигрес» – провёл 335 матчей. Поэтому именно мексиканскую команду можно назвать главной в его карьере.

Фото: Cristiano Andujar/Getty Images

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун утверждал, что Рафаэл должен вызываться в сборную Бразилии. Это действительно произошло, но уже когда полузащитник принадлежал «Атлетико Минейро». В 2016 году тренер Тите включал Кариоку, признанного лучшим опорником сезона в Серии А, в заявку на четыре встречи отборочного цикла ЧМ-2018. Тем не менее дебютировать за национальную команду у опорника так и не получилось – он каждый раз оставался на скамейке запасных. Зато принёс «селесао» удачу. С экс-спартаковцем сборная Бразилии одержала четыре победы над Эквадором, Колумбией, Боливией и Венесуэлой.

Все свои трофеи Кариока взял после отъезда из России. С «Атлетико Минейро» – Кубок Бразилии и два золота Лиги Минейро (чемпионата штата Минас-Жерайс). В составе «Тигрес» – три чемпионских титула (одна Апертура и две Клаусуры) и Лигу чемпионов КОНКАКАФ. А в 2020 году Рафаэл сыграл даже в финале клубного чемпионата мира, где его команда уступила «Баварии» со счётом 0:1.

«Когда Кариока хотел, он был одним из лучших игроков «Спартака», – признался однажды Карпин. Пару лет назад представители бразильца сообщили, что Рафаэл готов на закате карьеры приехать в РПЛ. Но не сложилось. Теперь в Россию – только туристом. Либо тренером.