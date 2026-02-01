Самый смешной ассист в карьере Головина. Он даже не пытался сделать пас!

«Монако» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате Франции и одержал вторую победу за последние 10 туров Лиги 1. А российский легионер монегасков Головин сделал, наверное, самую смешную голевую передачу в карьере.

«Мы все одна команда, мы все очень плохо играем, и это понимаем, – признавался Головин в интервью для «Okko Спорт». – Нужно как-то вместе изменить эту ситуацию. Будем думать как. Понятно, что много каких-то факторов тоже влияют на нас. В чемпионате — судьи. У нас проблемы какие-то с этим. И когда команде тяжело, есть ещё проблемы с судьями. Все спорные моменты почему-то не в нашу сторону. Постоянно непонятные красные карточки… Также много травмированных, но это всё в любом случае не отговорки. Такой команде, как «Монако», нужно даже в такой ситуации играть лучше, как минимум».

Перед 20-м туром «Монако» занимал 10 место, а его соперник «Ренн» – шестое. Но монегаски продолжают играть с позиции силы, с высоким прессингом, как и любит их новый бельгийский тренер Себастьен Поконьоли. Агрессивный старт едва не принёс монегаскам относительно быстрый гол. Головин мог стать автором голевой передачи уже на 16-й минуте, когда в быстрой атаке вывел на ударную позицию Закарию. Однако капитан пробил в штангу. Обидно.

Игроки «Монако» Фото: asmonaco.com

С ударами в створ у «Монако» была проблема. Зато первое попадание на 33-й минуте принесло команде Поконьоли гол. Свой седьмой мяч в нынешнем сезоне Лиги 1 забил арендованный у «Барселоны» Фати. Хозяева поймали гостей в переходной фазе. Передачи по центру разрезали оборону «Ренна», и «наследник Месси» решил эпизод тремя касаниями – попал между ног вратарю Самба.

В компенсированное время первого тайма Головин ещё раз должен был внести в свою статистику голевую передачу. На сей раз Александр ассистировал Балогуну. Нападающий и пробил неплохо, тем не менее Самба потащил красивым сейвом.

В перерыве показали данные по пробегу игроков. Головин шёл на втором месте с 6,4 км. Лучше этот показатель был только у Фати (6,5 км). Александр действительно выглядел голодным до игры, очень хотел победить. В итоге он заработал свой результативный балл, но в очень забавном эпизоде! Россиянин разогнал атаку тонким пасом пяткой, а после удара Уаттара мяч попал в штангу и срикошетил в сторону стоявшего перед пустыми воротами Головина. Александр не ожидал этого, не смог подстроиться для удара. Получилось как-то неловкое движение. Мяч отлетел от Головина, но, к счастью, на партнёра – Аклиуша. Тот (как показал позже VAR) избежал офсайда и забил.

Поведя со счётом 2:0, монегаски потеряли на минуту концентрацию и тут же пропустили. Но гол «Ренна» был отменён из-за положения вне игры. А «Монако» на исходе получаса снял все вопросы об исходе, сделав свою победу крупной: Биерет вырезал классный пас на Кулибали, тот убежал к воротам и переиграл голкипера.

В середине второго тайма экс-форвард «Монако» Эмболо заработал пенальти. Однако в этот вечер судьи не обидели команду Поконьоли. 11-метровый в ворота «Монако» тоже отменили из-за офсайда. Впрочем, пенальти, если бы его назначили, вызвал бы много споров. Хитрец Эмболо, похоже, свалился по собственной инициативе, без чёткого касания.

Головин сыграл 79 минут. Когда победа «Монако» уже не вызывала сомнений, бельгийский тренер отправил лидера команды отдыхать. Статистика Александра в этом матче: 47 касаний мяча (включая четыре в чужой штрафной), один удар, 75% точных передач, три паса под удар, по одному перехвату, совершённому и заработанному фолу. Теперь у Головина 2+2 в 22 матчах сезона.

Без россиянина «Монако» довёл дело до разгрома. Биерет выдал ещё одну голевую передачу на Идумбо-Музамбо. У Станиса вместо нормального удара вышел кикс, а мяч всё же влетел в сетку – «Ренн» на «Луи II» пропускал курьёзные голы.