Реализация «Барсы» — ужас! Ферран запорол топовый момент, а всего наиграли на шесть голов

«Эльче» вернулся в Ла Лигу и бодро начал: не проигрывал в первых семи турах, потом громил «Жирону» (3:0) и «Райо Вальекано» (4:0). Но вот в 2026 году дела у команды Эдера Сарабии не ладятся — набрали всего два очка за январь, хотя вели у «Севильи» в два гола (2:2). «Барселона» ожидаемо продлила их неудачную серию. Если бы не кошмарная реализация каталонцев, счёт был бы куда крупнее.

«Барса» даже не стала в излюбленной манере пропускать первой, быстро забив сама. Спасибо застрявшему защитнику и растерявшемуся вратарю. Аффенгрубер позволил рванувшему под шикарную проникающую передачу Ольмо Ямалю избежать офсайда, а выдвинувшийся навстречу Пенья почему-то замер возле линии штрафной и спокойно оказался отыгран. Оставалось катнуть в пустые. Видимо, Иньяки забыл, что он уже не в одной команде с Ламином.

У «Барселоны» порой подводил пас — 82% точности за первую половину против её средних по чемпионату 89,4%. Тем не менее мяч в штрафную она доставляла исправно, да и моментов хватало с избытком. У Ямаля, например, прошёл классный заброс на Фермина, и тот удобно катил Феррану. Но Торрес не попал из удобной позиции. Ещё Ольмо сотряс перекладину. И тут же «Эльче» сравнял счёт — вот такое двойное везение! Валера заметил подключение Родригеса за высокую каталонскую линию обороны, и воспитанник «Реала», далеко убежав, реализовал выход один на один.

Игроки «Эльче» радуются после гола Фото: Angel Martinez/Getty Images

А дальше случилось невообразимое. Ферран после прострела с правого фланга поймал отскок от Дональда и бил в упор. Перекладина! Мяч отскочил ему обратно на плечо — ну теперь-то гол? Нет, штанга! Парад проклятия продолжился, когда Торрес подставил ногу под удар Фермина с линии вратарской — мяч летел в ворота и отправился выше. Так пороть моменты — искусство.

И всё-таки он отличился. Де Йонг на правом краю штрафной вытянул на себя и уложил на газон Пенью, покатив в центр. По пустым воротам Ферран всё-таки попал. Должен был Торрес и дубль оформлять: уже убрал с пути Пенью и бил в пустые, да Чуст бросился в подкат и подстраховал.

«Барса» в первом тайме наработала на сумасшедшие 4,41 xG — столько ожидаемых голов и за весь матч-то накопить ну очень непросто. Подкачала реализация. Во время повторов упущенных возможностей в телетрансляции вполне можно было крутить музыку из «Шоу Бенни Хилла» или «Деревни дураков» — вот настолько порой получалось комично.

Ферран Торрес из «Барселоны» упускает шанс забить гол Фото: Angel Martinez/Getty Images

Рафинья получил небольшую травму, и его в перерыве заменил Рашфорд. Позже вышли и Левандовски с Берналем. Космическая разница в xG продолжила увеличиваться, но только и она. Что было чревато ответным голом. «Эльче» ведь пусть и реже, однако тоже интересно атаковал. Интрига сохранялась до 72-й минуты, пока Ямаль не убежал от Дональда и не прострелил. Аффенгрубер в падении прервал передачу, да мяч оказался у Рашфорда. Англичанину уже никто не мешал.

В итоге у «Барселоны» получилось 6,30 ожидаемого гола. Статистики по Ла Лиге пока нет, но, для сравнения, рекорд АПЛ принадлежит «Ливерпулю» — в 2024 году мерсисайдцы обыграли «Ньюкасл» (4:2) с 7,27 xG. Каталонцам, чтобы перебить то достижение, не хватило самую малость! Ещё бы точность подкрутить. Год назад «Барса» раскатала «Валенсию» (7:1) всего с 4,4 xG.

В любом случае погода в Каталонии установилась на +4°C — пока «Реал» не сыграл с «Райо Вальекано». Правда, есть и проблема: Кунде получил повреждение.