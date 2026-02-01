«Ливерпуль» наконец победил в АПЛ в новом году — и как! А радостнее всего за Конате

«Ливерпуль» и «Ньюкасл» — две команды, которые выступали в Лиге чемпионов посреди недели. Действующие чемпионы с лёгкостью разгромили «Карабах» (6:0), но задействовали основу. А «Ньюкаслу» пришлось ещё больше выложиться на выезде в Париже (1:1 с «ПСЖ»). Обе английские команды постарались выпустить оптимальный состав и теперь. Для «Ливерпуля» это значит, что Собослаи опять оказался на позиции правого защитника. У гостей в целом хорошо себя показывали оба центральных нападающих — и Вольтемаде, и Висса, однако на этот раз впереди вышел Гордон. Видимо, из расчёта на его скорость в контратаках.

Кстати, о Гордоне. У него явно что-то личное к «Ливерпулю». Если в первом круге нападающий удалился за грубый фол на ван Дейке, то теперь в самом начале встречи отмахнулся от Мак Аллистера. А затем ещё въехал поднятыми шипами по ноге Алисону, который уже избавился от мяча. Похоже, тут можно было показывать красную карточку, но судья Хупер ограничился жёлтой.

Фол Гордона Фото: кадр из трансляции

«Ливерпуль» в начале матча смотрелся лучше, однако в середине тайма гости начали перехватывать инициативу. Барнс пробил в штангу после розыгрыша штрафного, затем «Ньюкасл» опасно простреливал вдоль ворот, а потом счёт открыл Гордон. Он получил пас в штрафной и практически сразу ударил. Мяч прошёл между ног у Керкеза и нырнул точно в дальний угол. Наверняка это что-то значило для Гордона, который начинал карьеру в академии «Ливерпуля», а затем выступал за «Эвертон».

Но до перерыва Экитике забил два мяча за две минуты. В первом случае гол во многом сделал Вирц, который протащил мяч и отпасовал на нападающего — тому осталось только подставить ногу. А во втором случае Алисон быстро ввёл мяч от ворот, и Экитике убежал на пространстве, пока соперники не успели расставиться в обороне. Единственное, гол был забит не совсем по правилам. Атака «Ливерпуля» получилась такой быстрой в том числе благодаря болбою, который подал мяч вратарю. По правилам, так делать нельзя. В чемпионате Англии сейчас требуют устанавливать мяч на специальные подставки, откуда футболисты должны сами брать его.

Начало атаки «Ливерпуля» Фото: кадр из трансляции

Начало атаки «Ливерпуля» Фото: кадр из трансляции

Во втором тайме «Ньюкасл» достаточно долго оставался в игре, уступая лишь в один мяч. Но затем Вирц отыгрался с Салахом и пробил идеально в угол — 3:1. После этого шансов у гостей уже особо не было. «Ливерпуль» оставался лучшей командой на поле и чаще бил по воротам. А ещё Бёрну повезло избежать второй жёлтой за фол на Гакпо (перед этим он получил предупреждение за споры с судьёй).

В конце матча ещё Конате сначала едва не забил, а в следующем эпизоде всё-таки отличился, добив мяч в ворота. После встречи защитник сказал в интервью, что для него этот гол многое значит, потому что у него был непростой период — недавно у француза скончался отец. Этот гол на 90+3-й минуте уже не влиял на исход матча, однако в такой ситуации прибежал обнять партнёра даже Алисон, а Конате немного прослезился.

Ибраима Конате Фото: Stu Forster/Getty Images

Первая победа «Ливерпуля» в АПЛ в 2026 году. Команда Слота вышла на пятую строчку в таблице АПЛ. Хотя спустя сутки туда может вернуться «МЮ», которому в этом туре играть дома с «Фулхэмом».