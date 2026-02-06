Кому принадлежат рекорды по голам за сезон в топ-5 лигах. Можно ли их побить в этом году?

В ведущих европейских лигах идёт вторая часть сезона. В трёх турнирах лучшие бомбардиры забили как минимум 20 мячей. Давайте вспомним, кому принадлежат рекорды по голам за один сезон в каждой из топ-5 лиг.

АПЛ: Эрлинг Холанд (36 голов в сезоне-2022/2023)

Эрлинг Холанд Фото: Eddie Keogh/Getty Images

Важный нюанс. В 1990-е годы прошлого века в АПЛ играли чаще, поскольку было 42 тура. Рекорд Алана Ширера (35 голов) держался с 1995 года. Тогда англичанин выступал за «Блэкберн», и ему потребовалось 42 матча. Сезоном ранее Энди Коул наколотил 40 голов с составе «Ньюкасла» (провёл 40 встреч). В XXI веке Тьерри Анри, Робин ван Перси, Гарри Кейн (дважды) забивали по 30 мячей. Криштиану Роналду и Луис Суарес оформили по 31 голу, а Мохамед Салах — 32.

Но круче всех себя показал Холанд. Норвежец провёл сезон-2022/2023 на космическом уровне. Мало того, что побил рекорд Ширера, так ещё и провёл на семь матчей меньше, чем легенда английского футбола. Эрлинг начал великолепно — забил в 11 первых встречах из 13. Он завершил первый круг с 21 голом, но вторая половина сложилась немного тяжелее. Тем не менее норвежец установил новый рекорд турнира.

Кто сейчас занимает первое место в списке лучших бомбардиров АПЛ? Всё тот же светловолосый парень из «Манчестер Сити». 20 голов в 24 матчах. Правда, в последнее время Эрлинг не так эффективен в АПЛ. Всего один гол в семи предыдущих турах. Если продолжать в том же темпе, то свой же рекорд не обновить.

Примера: Лионель Месси (50 голов в сезоне-2011/2012)

Лионель Месси Фото: David Ramos/Getty Images

Этот рекорд претендует на то, чтобы быть «вечным». 50 голов за один сезон — космические цифры! Видимо, побьёт его (если побьёт) только ещё один «инопланетянин» вроде Месси. Можно сказать, что тогда аргентинец прошёл Ла Лигу на самом лёгком уровне сложности. Любопытно, что до 12-го тура Лео ни разу не забивал один мяч за игру. Отгрузить два гола в ворота «Вильярреала»? Да. Сделать хет-трик во встрече с «Осасуной»? Пожалуйста. Наказать «трёшкой» «Атлетико» и «Мальорку»? Не вопрос. Забить два мяча в ворота «Расинга»? Готово.

Перед 12-м туром Месси забил 13 голов. Приличный темп, но о «полтиннике» тогда никто и не думал. После этого Лео успокоился и отличился четыре раза в семи встречах. Вполне себе земной темп. Но аргентинец сошёл с ума, начиная с февраля. Во-первых, забил в 10 матчах подряд. Немного отдохнул в «класико» с «Реалом». «Барса» проиграла 1:2, а Месси ушёл с поля без гола. Лео сполна отыгрался в трёх следующих турах — «Райо Вальекано», «Малага» и «Эспаньол» пропустили в общей сложности девять мячей. Лео, что ты такое? В том сезоне Месси сделал два покера и шесть хет-триков!

Ближе всех к результату Лео подобрался ещё один неземной футболист — Криштиану Роналду. В сезоне-2014/2015 португалец наколотил 48 голов. В семёрке лучших результатов по голам за один сезон Примеры шесть раз суммарно мелькает фамилия Месси или Роналду. В эту компанию затесался только Луис Суарес — он забил 40 голов за «Барсу» в сезоне-2015/2016. Месси и Роналду тогда остались позади уругвайца.

22 гола в 21 матче — статистика Килиана Мбаппе в этом сезоне. Хорошие цифры, однако до рекорда Месси такими темпами не добраться. В прошлом сезоне француз наколотил 31 гол за «Реал» в Примере. Если не будет травм, то у Килиана есть хороший шанс установить новый личный рекорд. Кто знает, возможно, он впишет свою фамилию в топ-7 лучших результатов в истории Ла Лиги.

Серия А: Чиро Иммобиле (36 голов в сезоне-2019/2020) и Гонсало Игуаин (36 голов в сезоне-2015/2016)

Гонсало Игуаин и Чиро Иммобиле Фото: Getty Images

До 2016 года лучший результат в Серии А принадлежал Гуннару Нордалю. Игравший за «Милан» швед забил 35 голов в сезоне-1949/1950. Представляете, как давно это было! В 1951 году Гуннар немного не дотянул до своего же рекорда (на этот раз забил 34 мяча). В 2016-м Гонсало Игуаин из «Наполи» установил новую планку — 36 голов. Спустя четыре года этот результат повторил Чиро Иммобиле из «Лацио». Правда, итальянцу потребовалось 37 матчей, а вот аргентинцу — 35.

Кстати, Игуаин рисковал не установить рекорд. В апреле 2016-го он пропустил три матча из-за дисквалификации, а потом ни разу не забил во встрече с «Ромой» (0:1) За три тура до финиша аргентинцу нужно было забить шесть мячей, чтобы превзойти «вечное» достижение. И он справился с этой задачей! Положил два гола в матче с «Аталантой», забил «Торино» и завершил хет-триком в игре с «Фрозиноне» (отличился трижды во второй половине). Иммобиле в сезоне-2019/2020 забил в пяти заключительных турах Серии А подряд (семь голов на этом отрезке). Любопытно, что он повторил рекорд Игуаина в матче с «Наполи».

Сложно сказать, что должно произойти, чтобы результат Игуаина и Иммобиле побили в этом сезоне. Лаутаро Мартинес — лучший бомбардир Серии А. Но он забил всего 13 раз. Ни один другой футболист не добрался даже до десятки. Очень скромно! Нужно забивать почти по два мяча за встречу, чтобы догнать рекордсменов. Верится в такое с трудом.

Бундеслига: Роберт Левандовски (41 гол в сезоне-2020/2021)

Роберт Левандовски Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В 2021 году польский нападающий побил «вечный» рекорд Герда Мюллера. Великий немец наколотил сумасшедшие 40 голов в «лохматом» сезоне-1971/1972. Кстати, третий результат в истории Бундеслиги также принадлежит Мюллеру — 38 голов в сезоне-1969/1970. А теперь факт, в который тяжело поверить. В рекордном сезоне Левандовски не забил всего в четырёх матчах чемпионата Германии. Речь, конечно, о тех встречах, в которых поляк выходил на поле. Он пропустил четыре игры из-за травмы и одну — по решению тренеров (дали отдохнуть).

В первом круге Роберт не забил в матчах с «Хоффенхаймом», «РБ Лейпциг» и «Вердером», во втором — с «Гертой». Но принцип «если Левандовски на поле, вы обязательно пропустите» действовал почти всегда. Один покер, четыре хет-трика, пять дублей — показатели поляка в рекордном сезоне. Результат Мюллера продержался почти четыре десятилетия. Интересно, как долго продержится рекорд Левандовского?

Гарри Кейн забивает больше гола за игру — 22 в 20 матчах. Правда, в Бундеслиге всего 34 тура, в отличие от чемпионатов Англии, Испании и Италии. В сезоне-2023/2024 англичанин отличился 36 раз и сразу заскочил в топ-5 лучших результатов в истории турнира. Кстати, в первой семёрке присутствуют фамилии только трёх человек. Понятно каких. Гарри нужно забить 19 мячей в 14 оставшихся турах, чтобы повторить рекорд. Нет ничего невозможного, но вопрос в том, хватит ли бензина.

Лига 1: Йосип Скоблар (44 гола в сезоне-1970/1971)

Йосип Скоблар (слева) Фото: Universal/Getty Images

Этот рекорд держится уже больше полувека. И наверняка его не скоро побьют. В 1971 году балканец Скоблар наколотил 44 гола в футболке «Марселя». Вау! Неудивительно, что югослав получил после такого перформанса «Золотую бутсу». В целом Скоблар был очень хорош в Лиге 1 — 151 гол в 174 матчах. Человеку уже 84 года, а его рекорд всё ещё не пал. Ближе всех был Златан Ибрагимович. Легендарный швед забил 38 голов в сезоне-2015/2016. Тогда Златан разрывал Лигу 1 в составе «ПСЖ». Спустя год Эдинсон Кавани завершит чемпионат с 35 голами (делит пятое место по этому показателю в истории турнира).

Результат Скоблара точно не превзойдут в этом сезоне. Судите сами. Сейчас у лучшего бомбардира Лиги 1 (Мэйсона Гринвуда из «Марселя») всего 13 голов. Да и туров теперь в турнире всего 34, а не 38. Остаётся только ждать, когда во Францию заскочит свой Левандовски, который побьёт древний рекорд.