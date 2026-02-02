Закрытие трансферного окна в топ-лигах Европы! Онлайн главных сделок дня

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Европейское зимнее трансферное окно традиционно закрывается раньше, чем российское. Сегодня последние переходы должны (если хотят и могут, конечно) совершить клубы из Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

Да, зимой громких сделок обычно меньше, а в январе этого года мы уже несколько видели: защитник Марк Гехи перешёл в «Манчестер Сити» из «Кристал Палас», Жоау Канселу вернулся в «Барсу», а Коннор Галлахер – в Лондон (в «Тоттенхэм»). Но всё-таки и сегодня ждём и несколько типовых сделок.

Самое важное – дедлайны. Вот они:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 АПЛ: 22.00 мск;

🇪🇸 Ла Лига: 2.00 мск;

🇮🇹 Серия А: 22.00 мск;

🇨🇵 Лига 1: 22.00 мск;

🇩🇪 Бундеслига: 20.00 мск.

Про главные сделки дня мы будем рассказывать в этом онлайне. Так что подключайтесь – и ничего не пропустите!