Закрытие трансферного окна в топ-лигах Европы! Онлайн главных сделок дня

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Европейское зимнее трансферное окно традиционно закрывается раньше, чем российское. Сегодня последние переходы должны (если хотят и могут, конечно) совершить клубы из Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.
Да, зимой громких сделок обычно меньше, а в январе этого года мы уже несколько видели: защитник Марк Гехи перешёл в «Манчестер Сити» из «Кристал Палас», Жоау Канселу вернулся в «Барсу», а Коннор Галлахер – в Лондон (в «Тоттенхэм»). Но всё-таки и сегодня ждём и несколько типовых сделок.
Самое важное – дедлайны. Вот они:
- 🏴 АПЛ: 22.00 мск;
- 🇪🇸 Ла Лига: 2.00 мск;
- 🇮🇹 Серия А: 22.00 мск;
- 🇨🇵 Лига 1: 22.00 мск;
- 🇩🇪 Бундеслига: 20.00 мск.
Про главные сделки дня мы будем рассказывать в этом онлайне. Так что подключайтесь – и ничего не пропустите!