Какая нервная победа «Реала»! Мбаппе не попал в пустые, но спас пенальти на 90+10-й минуте

«Реал» встретился с «Райо Вальекано» в очередном туре Примеры. И эта игра для фаворита получилась уж слишком нервной.

Накануне «Барселона» справилась на выезде с «Эльче» (3:1) и оторвалась от «Реала» в таблице на четыре очка. При таком раскладе команде Альваро Арбелоа нужно было побеждать, чтобы сократить дистанцию. «Реал» на этой неделе «сгорел» в Лиссабоне в матче общего этапа ЛЧ с «Бенфикой» (2:4). Мало того, что пролетели мимо топ-8, так ещё и потеряли € 9,2 млн. Если проиграют в стыках – лишатся ещё € 11 млн.

«Райо Вальекано» — далеко не самый удобный соперник для «Реала». Всего одна победа в пяти прошлых очных встречах. Правда, перед матчем «Райо» оказался неподалёку от зоны вылета. Если не обыгрывать дома такую команду, то кого вообще обыгрывать? Местные болельщики спели гимн «Реала», а потом организовали свист для своей команды. Привычное дело для последнего времени.

Винисиуса тоже сразу освистали – как только он впервые коснулся мяча. Сам бразилец в ответ на это вскинул руки вверх. Посыл понятен: поддерживайте, а не свистите. А для Джуда Беллингема матч завершился совсем быстро — англичанин схватился за заднюю поверхность бедра уже на восьмой минуте. Полузащитник не сдержал слёз, а вместо него на поле выбежал Браим Диас (антигерой финала Кубка Африки).

Джуд Беллингем уходит с поля Фото: Denis Doyle/Getty Images

Кстати, первый момент во встрече создали гости. Ильяс Ахомаш продрался сквозь нескольких соперников, но пробил мимо ближнего угла. Фанаты «Реала» отреагировали на это в привычном стиле — свистом. «Райо» на первых минутах играл дерзко, смело, без опаски. Никакого страха перед таким грозным (или уже не таким?) соперником.

Винисиус взорвал игру на 15-й минуте. Казалось, бразилец замешкался в штрафной «Райо», пока убирал мяч под правую ногу. Однако на деле всё получилось успешно. Аккуратный, но в то же время идеальный по точности удар под перекладину — 1:0. Из-под трёх соперников! Сразу после гола Винисиус что-то сказал болельщикам на трибунах, после чего несколько раз поцеловал эмблему «Реала». Как дела, хейтеры?

Винисиус Жуниор празднует гол Фото: Angel Martinez/Getty Images

Через четыре минуты «Реал» заходил на второй гол. Вратарь «Райо» Аугусто Баталья справился с непростым ударом Арды Гюлера, а подоспевший на добивание Винисиус пробил мимо створа. Вторая половина первого тайма прошла в менее интересном темпе. В концовке Браим вместо удара покатил на Килиана Мбаппе, однако мяч так и не дошёл до лучшего бомбардира Примеры. На перерыв «Реал» уходил под свист болельщиков.

Начало второго тайма — кошмар для хозяев. Федерико Вальверде проиграл позицию Альваро Гарсии, а тот скинул мяч на Хорхе де Фрутоса. Лучший бомбардир «Райо» опередил Орельена Тчуамени и в касание пробил точно под Тибо Куртуа — 1:1. Оператор сразу после гола играл крупными планами футболистов «Реала».

Футболисты «Райо» празднуют гол Фото: Angel Martinez/Getty Images

Чуть позже всё могло быть гораздо хуже. Андрей Рациу удрал от всех и убежал один на один с Куртуа. Попытка Гонсало Гарсии догнать соперника завершилась безрезультатно. А вот Куртуа не подвёл — длинная нога бельгийского вратаря остановила удар румына. «Реал» ответил безумно опасно. Мбаппе прокинул мяч мимо выскочившего далеко за пределы штрафной площади Батальи и бил по открытым воротам. Гол? Нет, всего лишь попадание в перекладину.

81-я минута — момент, когда «Реал» получил численное преимущество. Пате Сисс далеко отпустил от себя мяч, после чего въехал в ногу Дани Себальоса. На повторе выглядело жутко. Прямая красная для африканца не вызывает никаких вопросов. К счастью, Себальос продолжил игру и почти сразу после этого опасно крутил в дальний угол, но немного не попал в створ.

Винисиус же исключил себя из участников матча с «Валенсией» (пройдёт 8 февраля). Бразилец толкнул Ахомаша, когда тот уходил на замену. Жёлтая карточка, которая стала лимитной. Ну а «Реал» мчал вперёд, и Эдуарду Камавинга был очень близок к голу. Мяч после удара головой вонзился в штангу.

Судья накинул девять минут к основному времени. На восьмой из них Нобель Менди махнул ногой мимо мяча, однако заехал в Браима в своей штрафной площади – пенальти. Мбаппе подошёл к мячу и уверенно переиграл вратаря на 90+10-й минуте. Хозяева всё-таки забрали победу и приблизились к «Барселоне». На 90+13-й минуте Пеп Чаварриа получил вторую жёлтую за толчок Родриго. Гости завершали встречу вдевятером.