Главная цель в дедлайн трансферного окна для топ-клубов

«Лилль», «Ланс», «Ренн». Лени Йоро, Абдукодир Хусанов — и Жереми Жаке. Каждый год во французском чемпионате появляется новая трансферная цель для клубов АПЛ. Новый топовый центрдеф. Сейчас – про последнего.

Кто такой Жереми Жаке? Почему он зимой резко стал интересен «Челси», «Баварии», «Ливерпулю» и целому ряду других топ-клубов? Разбираемся в этом материале.

«Челси» опережал конкурентов и давал € 65 млн. А потом…

Имя Жереми Жаке появилось во взрослом элитном футболе всего год назад, с тех пор как он вернулся из аренды в «Клермоне» и с ходу заиграл в основе «Ренна». Француз мог бы остаться во втором дивизионе до лета, но зимой в «Ренне» сменился главный тренер: уже спустя день Хабиб Бей отозвал парня к себе.

Игра в тройке защитников – ближе к правому флангу, прогресс каждый матч. И уже летом Жаке впервые всплыл в прессе — им предметно заинтересовался «Арсенал». Фабрицио Романо писал в августе, что англичане отказались от трансфера после продления Вильяма Салиба. Вернее, не отказались, а отложили на год: рассчитывали понаблюдать, принять решение позже.

Жереми Жаке Фото: Neal Simpson/Allstar/Getty Images

Не успели. Уже на старте нового сезона Жереми заиграл куда краше: переместился в центр тройки защитников, проявил себя мастером любых единоборств и универсалом. В ноябре посыпался град сообщений: «Челси», «Бавария», дортмундская «Боруссия». «Ливерпуль» весь сезон ищет замену Ибраима Конате и долгосрочного сменщика для Вирджила ван Дейка. Гонка началась ещё до открытия зимнего трансферного окна.

«Ренн» занимал принципиальную позицию летом, зимой же можно было пококетничать — Жереми Жаке, конечно, нужен клубу, ведь команда борется за еврокубки, однако у всего есть своя цена.

Хабиб Бей главный тренер «Ренна» «Жереми очень важен для наших целей — если бы он ушёл, нам пришлось бы понизить планку. Один из лучших в нашей команде».

В контракте Жаке нет отступных. Так что «Ренн» занял довольно принципиальную позицию, отпускать — только за большие деньги. Конечно, среди всех претендентов лишь один «Челси» изначально был готов вывалить крупную сумму не глядя: так было с Мойсесом Кайседо, с Энцо Фернандесом, так клуб работает в новую эпоху после Романа Абрамовича.

«Синие» оставались в переговорах, хотели оформить трансфер зимой (то есть сегодня). В Лондоне готовы были заплатить в районе € 60 млн и удовлетворить желание «Ренна» совершить крупнейшую продажу в истории клуба. Фабрицио Романо предлагал приготовиться к «сумасшедшим последним часам» трансферного рынка – так и случилось: инсайдер сообщил, что вундеркинд переходит… в «Ливерпуль»! Мерсисайдцы предложили те же € 60 млн + € 10 млн в качестве бонусов. При этом надо понимать, что официально о сделке ещё не объявлено. Поэтому может случиться всё что угодно. А вдруг «Челси» перебьёт предложение?

Мастер единоборств и просто огромный столб

Имя: Жереми Жаке

Дата рождения: 13.07.2005 (20 лет)

Страна: Франция, Гваделупа

Позиция: центральный защитник

Стоимость: € 20 млн (Transfermarkt) 13.07.2005 (20 лет)Франция, Гваделупацентральный защитник€ 20 млн (Transfermarkt)

Жаке легко узнать на поле: включаешь матч «Ренна», опускаешь взор куда-нибудь поближе к голкиперу, вот этот высокий парень — он. 190 см, немного худощав просто в силу небольшого возраста, зато подвижен. Играет в тройке.

В концовке прошлого сезона Жереми располагался ближе к флангу – справа: довольно часто выполнял переводы, в обороне — поагрессивнее, поактивнее. Он любит выбрасываться, крепко стоит на ногах и довольно легко с виду выбивает мяч. С этой осени переместился в центр, теперь играет последнего защитника. При новом тренере «Ренна» незаменим — провёл 30 из 37 матчей.

Жереми Жаке в «Ренне» Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Две вещи, которые сразу бросаются в глаза. Во-первых, потрясающая игра вверху: спокойно, уверенно, особо не выпрыгивая, выигрывает единоборство. По проценту выигранных на уровне с другими топовыми талантами: Дином Хёйсеном, Лукой Вушковичем — 65%. Уверенно обходит, например, Лени Йоро, который ещё несколько лет назад разрывал ту же Лигу 1.

Во-вторых, очень хорошие подкаты. Жереми тот защитник, который не боится упасть, активно играет в подкатах. У него длинные ноги, он может себе позволить поставить шлагбаум — почти наверняка в падении сыграет успешно.

При этом Жаке очень подвижен. По юношам был полузащитником — есть понимание, куда отдать пас. Поэтому и интересен топ-клубам: сочетание очень хороших физических данных, чтения игры, мышления. Жереми выглядит как идеальный материал, из которого можно «слепить» себе желанного игрока.

В таких трансферах всегда одна проблема — риск. Лени Йоро всё ещё в ранге перспективных, «Юнайтед» пока не раскрыл его в полной мере. Абдукодир Хусанов приехал в «Сити» из «Ланса» и тоже не стал однозначно игроком стартового состава — впереди большой путь. История Жаке про то же: ставка, много работы, наверняка давление больших денег.

Талант есть. Будем следить.