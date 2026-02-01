«МЮ», что ты творишь?! Пропустили в концовке, но забрали победу на 90+4-й ударом в девятку

Перед матчем можно было увидеть много шуток про «МЮ» вроде такой: команда победила «Сити» и «Арсенал», но на этом удобные соперники закончились. Тут даже не имеет значения, какой тренер возглавляет «Юнайтед». В любом случае с топ-клубами получается выглядеть солиднее, чем с середняками. Вероятно, в том числе из-за того, что удобно играть на контратаках.

В последнее время у «МЮ» хорошо смотрелся Доргу, который при Майкле Кэррике играет ближе к атаке. Однако в прошлом туре он получил повреждение. Можно было ожидать, что в центре нападения появится Шешко, а Мбемо опустится на позицию Доргу, но на его месте вышел Кунья. Тренер решил не менять центрфорварда, раз всё работает.

«МЮ» опять получал свои моменты в основном на контратаках. Хотя впереди оказывался не только Мбемо, но и Кунья, и Бруну Фернандеш, который тоже стал играть выше после ухода Рубена Аморима. В середине первого тайма «МЮ» заработал пенальти за фол на Кунье, однако вмешался VAR. Повторы показали, что фол был до штрафной площади. Впрочем, хозяев устроил и такой стандарт. Бруну навесил, а Каземиро головой вколотил мяч в сетку.

«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» Фото: Manchester United via Getty Images

33-летний бразилец недавно объявил, что летом покинет «МЮ». И это не мешает ему показывать свой лучший футбол за весь период в Манчестере. В начале второго тайма Каземиро ещё отдал изящный ассист. Кунья несколько секунд стоял на линии штрафной и разводил руками, требуя мяч. Очевидно, тем самым привлекая к себе внимание защитников. Каземиро изобразил, что не видит партнёра, показательно отвернулся и отдал ассист Кунье, смотря в другую сторону.

«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» Фото: Carl Recine/Getty Images

Ассист Каземиро Фото: Кадр из трансляции

Нужно отметить и Матеуса, который второй тур подряд забивает мощным ударом, однако этот матч запомнят именно из-за выступления Каземиро. После гол+пас он уходил на замену под овации «Олд Траффорд». Даже как-то жаль, что контракт полузащитника заканчивается и стороны решили не продлевать соглашение.

Вместо Каземиро на замену вышел Шешко и первым же касанием пробил в штангу. Третий гол был действительно нужен «МЮ», потому что в итоге получилась нервная концовка. Магуайр неубедительно смотрелся ещё в первом тайме, а во втором сначала едва не позволил отличиться Хименесу, а в следующей же атаке снёс его в штрафной. Этот пенальти VAR уже отменять не стал. Всё тот же Хименес уверенно пробил в девятку, хотя ещё немного хромал после фола.

«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» Фото: Carl Recine/Getty Images

Судья добавил к игре девять минут, и получилось кое-что особенное. На 90+2-й минуте Кевин выдал шикарный дальний удар в девятку. Неплохой матч и момент выбрал бразилец для дебютного гола в АПЛ. Казалось, что «МЮ» в очередной раз упустил победу во встрече с середняком. И это на фоне протестов фанатов против владельцев клуба. Только вот на 90+4-й минуте уже Шешко пробил в девятку! Шикарный по зрелищности матч позволил «Юнайтед» вернуться в топ-4.

Три победы «МЮ» подряд в АПЛ. У одного парня в Англии наметилась перспектива постричься.