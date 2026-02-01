«Сити» отдал матч с 2:0. Истинная красота от Соланке — забил гол пяткой-скорпионом!

«Тоттенхэм» – самый неудобный соперник для Хосепа Гвардиолы в АПЛ. Только этой команде тренер уступал восемь раз. И вроде лондонцы побеждали, именно когда «Сити» был явным фаворитом, но сейчас у команды настолько тяжёлый период, что она выглядела мало на что способной. Особенно если учитывать, что болельщики воюют с тренером, а игроки, если судить по словам капитана Ромеро, не особо довольны руководством.

В первом тайме «Тоттенхэм» смотрелся невзрачно на своём поле, как это часто происходит с ним в этом сезоне. По крайней мере, если речь про чемпионат Англии. Местами виднелись попытки прессинга, но что делать с мячом, хозяева не понимали. И тщательно избегали ударов в створ в первые 45 минут. Даже когда у Симонса было всё для удара, он закопался и упустил момент.

Хвалить вингеров «Сити» последнее время уже немного надоело, однако придётся сделать это снова. Сначала отличился Шерки, который забил достаточно простой гол. Точно приложился со средней дистанции после ошибки Биссума. Наверное, у Викарио были шансы спасти, но он не дотянулся до мяча. Затем Семеньо оказался один на один с вратарём «Тоттенхэма» после того, как у «Сити» сработал прессинг у чужих ворот. Вингер «Сити», празднуя гол, немного неудачно исполнил сальто и линий раз кувыркнулся на газоне. Это был чуть ли единственный эпизод в первом тайме, который не получился у гостей.

Антуан Семеньо после гола Фото: MB Media/Getty Images

Томас Франк после этого что-то записал себе в блокнотик. На тот момент были сомнения, пригодятся ли ему ещё эти заметки или его уволят уже через пару часов после матча. Интересно, что в перерыве тренер «Тоттенхэма» убрал с поля Ромеро, который много забивал в последнее время (в центр защиты опустился Пальинья). Удивительно, однако во втором тайме лондонцы вопреки всему заиграли в футбол.

Всё изменил гол Соланке, который пропустил половину сезона, а теперь забил мяч, который позволил «Тоттенхэму» вернуться в игру. Причём нападающий ударил по воротам, одновременно подбив ногу Гехи. VAR проверял гол, но фола не обнаружил.

Гол Доминика Соланке Фото: Кадр из трансляции

На этом Соланке не остановился и оформил дубль. Причём как! Галлахер исполнил навес с правого фланга. Подача получилась не очень удобной – не на ход нападающему, а немного за спину. Однако Соланке не растерялся и ударом скорпиона перекинул Доннарумму. Просто фантастический гол. Такие остаются в истории, как в случае с Жиру и Мхитаряном.

Гол скорпиона от Доминика Соланке Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Мало что придаёт столько уверенности, как гол. А тут получилось забить сразу два. После дубля Соланке пошла принципиально другая игра. В какой-то момент «Тоттенхэм» просто прижал соперника к воротам и создавал атаку за атакой. На 75-й минуте «Сити» буквально спас Доннарумма, который чудом дотянулся до мяча после удара Симонса. Ощущение, будто у «Тоттенхэма» на второй тайм вышли играть принципиально другие футболисты.

«МС» в какой-то момент пришёл в себя и создал несколько моментов. Самый опасный был у Рейндерса, который пробил головой рядом со штангой. Хотя по большому счёту концовка получилась равной. У обеих команды были шансы забить победный мяч, но это не удалось никому. Счёт 2:2 означает, что по итогам тура отрыв «Арсенала» от второго места увеличился с четырёх до шести очков.