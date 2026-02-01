Звезда для «Зенита», защитник для ЦСКА, форвард Франции — в Милане. Трансферы и слухи дня

Почитайте этот обзор главных трансферов и слухов с зимнего рынка за первый день февраля.

Состоявшиеся трансферы

«Рубин» расстался с сербским легионером

В чемпионате России состоялся трансфер с участием «Рубина». Новый главный тренер казанской команды Франк Артига отказался от одного из легионеров, купленных при Рашиде Рахимове, – сербского полузащитника Николы Чумича. 27-летний игрок уехал в Испанию, где будет выступать во втором дивизионе за «Сарагосу». Клубы договорились об аренде Чумича до июня 2026 года. В этом сезоне хавбек провёл 11 матчей в РПЛ и Кубке России без результативных действий.

Трансферные слухи дня

«Зенит» в шаге от подписания форварда, который стоил € 77 млн

Джон Дуран Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Несколько дней назад появилась информация об интересе «Зенита» к нападающему «Фенербахче» Юссефу Эн-Несири, а теперь стало известно, что петербургский клуб нацелился на другого звёздного форварда стамбульцев. Речь про Джона Дурана, который принадлежит «Аль-Насру», а за турецкую команду играет с этого сезона на правах аренды. В Саудовской Аравии 22-летний колумбиец (купленный за € 77 млн у «Астон Виллы») не адаптировался, да и в «Фенербахче» не зафеерил. В этом сезоне у Дурана 5+3 в 21 матче. Как утверждает L’Equipe, в зимнее окно у Джона был вариант с переходом в «Лилль», но трансфер не состоится, и теперь главный претендент на него – «Зенит». Источники «Чемпионата» подтверждают это. Сине-бело-голубые действительно ведут переговоры с «Аль-Насром» и близки к аренде Дурана.

ЦСКА берёт центрального защитника

Матеус Рейс Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

ЦСКА отыскал в Португалии замену Игорю Дивееву, отданному в «Зенит» в обмен на Лусиано Гонду. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, армейцы согласовали основные параметры трансфера защитника «Спортинга» Матеуса Рейса. 30-летний бразилец может закрыть, как центр обороны, так и левый фланг, а Transfermarkt оценивает его € 4 млн. Рейс подходит под критерии Фабио Челестини, который хочет видеть на этой позиции игрока со скоростью и хорошим пасом. В нынешнем сезоне у Матеуса 20 матчей и два голевых паса.

«Атлетико» закрывает трансферы Лукмана и Маркоса Леонардо

«Атлетико» собирается оформить сразу два трансфера в последний день работы зимнего окна в топ-лигах Европы. По данным инсайдера Фабрицио Романо, мадридский клуб договорился с «Аталантой» о покупке Адемолы Лукмана за € 35 млн плюс € 5 млн. Отмечается, что и сам нигерийский форвард дал добро на переход, хотя до этого сомневался, поскольку «Фенербахче» предлагал ему зарплату в два раза больше, чем испанцы. В нынешнем сезоне у Лукмана 3+2 в 19 матчах Серии А и Лиги чемпионов.

Кроме того, Романо написал, что «Атлетико» берёт в атаку Маркоса Леонардо из «Аль-Хиляля». Клубы договорились об аренде бразильца с опцией выкупа за € 40 млн. У 22-летнего форварда в этом сезоне 14 голов и один голевой пас в 24 матчах.

Матета всё же уезжает в Италию — в «Милан», а не в «Ювентус»

«Милан» всё-таки договорился о переходе нападающего Жана-Филиппа Матета из «Кристал Пэлас». По данным The Times, «россонери» заплатят за 28-летнего игрока сборной Франции € 30 млн без учёта бонусов. Утверждается, что трансфер Матета может привести к уходу из итальянского клуба Кристофера Нкунку. Инсайдер Давид Орнштейн подтвердил, что форвард, забивший восемь голов в 23 матчах сезона АПЛ, уже отправился на медобследование для «Милана». Ранее «Кристал Пэлас» не отдал Жана-Филиппа в аренду «Ювентусу» с опцией выкупа за те же € 30 млн.

А «Ювентус» хочет забрать Икарди из «Галатасарая»

После того, как у «Ювентуса» сорвался трансфер Матета, туринский клуб не отказался от поисков нового нападающего. «Старая синьора» пытается подписать перед закрытием зимнего окна Мауро Икарди из «Галатасарая». Об этом рассказал инсайдер Джанлука Ди Марцио, заметив, что «Ювентус» предложил аргентинцу контракт на полтора года. Инициатор перехода Икарди – главный тренер туринцев Лучано Спаллетти, работавший с ним в «Интере». У Мауро в этом сезоне 11+2 в 30 матчах всех турниров.

Новичками «Ювентуса» также станут Жереми Бога и Эмиль Хольм. Инсайдер Романо сообщил в воскресенье днём, что туринцы арендуют французского вингера «Ниццы» с опцией выкупа за € 5 млн, а вечером клуб официально подтвердил сделку. У Бога 2+2 в 20 матчах этого сезона. Переход Хольма из «Болоньи» тоже оформят как аренду. 25-летний шведский защитник набрал 1+5 в 19 матчах.

«Челси» может дополнить состав тремя центральными защитниками из Франции

Тилель Тати Фото: Allstar via Getty Images

«Челси» при новых владельцах активен на трансферном рынке в любой день любого окна. Сейчас у клуба три варианта для усиления позиции центрального защитника – все из Лиги 1. По информации L'Équipe, лондонцы предложили € 30 млн за Тилеля Тати из «Нанта». Французы пока отказываются от сделки, поэтому её вероятность в феврале не очень высока. 18-летний центрбек провёл в этом сезоне 19 матчей без результативных действий. Журналист Бен Джейкобс утверждает, что «Челси» продолжает борьбу за Жереми Жаке, но игрока может перехватить у «Ливерпуль».

«Ренн» просит за 20-летнего защитника € 65 млн. У Жаке 18 матчей без результативных действий. А согласно инсайду Романо, лондонцы возвращают из аренды игравшего за «Страсбург» Мамаду Сарра и отдают этому клубу Аарона Ансельмино, который вернулся зимой в «Челси» из дортмундской «Боруссии» (он также был отозван из аренды).

«Ливерпуль» везёт Слоту соотечественника — на фланг обороны

Лютсхарел Гертрейда Фото: Matt McNulty/Getty Images

«Ливерпуль» близок к трансферу правого защитника Лютсхарела Гертрейды. Об этом написали в воскресенье Романо и другой известный инсайдер Флориан Плеттенберг. 25-летний нидерландец принадлежит «РБ Лейпциг» и выступает на правах аренды за «Сандерленд», так что мерсисайдцы решают вопрос с компенсацией сразу двум клубам. «Ливерпуль» также арендует Гертрейду, с которым знаком по совместной работе главный тренер Арне Слот. В нынешнем сезоне у Лютсхарела 17 матчей в АПЛ без результативных действий.

Одной строкой