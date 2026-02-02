Скидки
Трансферы футбола: интриги последнего дня зимнего окна 2026 в топ-лигах – Ювентус, Милан, Интер, Ливерпуль, Лукман, Жаке, Матета

10 интриг последнего дня зимнего трансферного окна в Европе
Анатолий Романов
Кто сменит команду в этот понедельник? В списке есть настоящие звёзды!

Сегодня, 2 февраля, закрывается трансферное окно в европейских топ-лигах. У клубов Англии, Испании, Италии, Германии и Франции осталось меньше суток, чтобы закрыть сделки и объявить о последних новичках зимы. Большинство команд уже решили все вопросы на рынке в январе-феврале, но несколько интриг ещё осталось. Выделяем топ-10 самых интересных «мыльных опер». Чем закончатся эти истории?

Лукман станет игроком «Атлетико»?

Адемола Лукман Подробнее

Не секрет, что Адемола Лукман давно хотел уйти из «Аталанты» в команду посильнее и в клуб побогаче, однако бергамаски не отпускали героя финала Лиги Европы сезона-2023/2024. Теперь наконец дали добро на трансфер, но сага затянулась в зимнее окно до последнего дня. Ещё в субботу инсайдер Фабрицио Романо написал, что форвард близок к переходу в «Фенербахче» за € 40 млн с учётом бонусов. Оставалось только согласовать порядок выплат всей суммы и банковские гарантии.

Это как раз и оказалось проблемой. Что-то пошло не так – клубы в итоге не договорились. Фаворитом в борьбе за Лукмана стал «Атлетико». Испанцы предложили «Аталанте» фактически те же деньги (€ 35 млн плюс € 5 млн бонусами), однако, по информации инсайдера Ягыза Сабунчоглу, самому Адемоле дали зарплату в два раза ниже той, что пообещали турки. По этой причине нигериец сомневался, стоит ли говорить да Мадриду. В ту же субботу Романо сообщил: Лукман всё же согласен на переход в «Атлетико». Если африканец пройдёт медосмотр и не помешают ещё какие-нибудь подводные камни, трансфер должен случиться.

В какой клуб уйдёт Матета?

Жан-Филипп Матета Подробнее

Основной нападающий сборной Франции на домашней Олимпиаде-2024 Жан-Филипп Матета этой зимой нарасхват. 28-летнего игрока «Кристал Пэлас» пытались подписать сразу несколько клубов – «Ювентус», «Милан», «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм». Рубен Аморим до своего увольнения из «МЮ» тоже хотел продавить его трансфер. В середине января ближе всего к сделке с «Кристал Пэлас» был «Ювентус». Инсайдер Джанлука Ди Марцио утверждал, что туринцы согласовали контракт с Матета, а английскому клубу предложили аренду с опцией выкупа (на общую сумму в € 30 млн), которая активируется в случае выхода команды в Лигу Европы.

Жан-Филипп заявил руководству «Кристал Пэлас» о своём желании уйти. Тем не менее его не отпустили. А в конце января лидером в гонке за француза стал «Милан». В пятницу La Gazzetta dello Sport поделилась новостью: «россонери» опережают «Ноттингем Форест» и договорились с «Кристал Пэлас» о трансфере за € 30 млн плюс бонусы. По информации источника, Матета принял контракт, предложенный «Миланом», тем не менее о переходе до сих пор не объявили.

Поменяет ли «Милан» Нкунку на нового нападающего?

Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

«Милан» в зимнее окно уже взял нападающего – арендовал у «Вест Хэма» Никласа Фюллькруга. Но на одном трансфере в линию атаки «россонери», включившиеся в борьбу за скудетто, останавливаться не собирались. Вторая их цель – Матета. Наверняка у миланского клуба есть и альтернативный вариант на случай срыва сделки по форварду «Кристал Пэлас». Ранее, например, публиковалась информация о переговорах с лучшим бомбардиром «Анже» Сидики Шерифом и интересе к Артёму Довбику из «Ромы».

Тем временем, по данным The Times, подписание нового нападающего может спровоцировать уход из «Милана» Кристофера Нкунку. Француза купили всего полгода назад у «Челси», а теперь готовы продать. На Нкунку претендовали в декабре-январе «Фенербахче», «Рома» и другие клубы. «Россонери» не отдали Кристофера за € 25 млн в Турцию и потребовали € 35 млн. Однако перед закрытиям зимнего окна, возможно, сбросят цену.

У «Милана» будет и новый центральный защитник?

Аксель Дисаси

Аксель Дисаси

Фото: Chelsea FC via Getty Images

До последнего дня затянул «Милан» и с поиском нового центрального защитника. Это позиция, которую тоже хочет усилить главный тренер Массимилиано Аллегри. Основным кандидатом для «россонери» в конце января назывался Аксель Дисаси: француз в нынешнем сезоне оказался лишним в «Челси» и вообще не играет. Инсайдер Романо сообщал, что сам 27-летний футболист, выбирая между «Миланом» и «Вест Хэмом», предпочитает вариант с переездом в Италию. Обсуждалась аренда Дисаси, однако в воскресенье журналист Маттео Моретто написал об отказе миланцев от трансфера Акселя.

Впрочем, ставить точку в этой истории рано. Иногда всё меняется за какие-то часы, а те или иные инсайды могут быть вбросами с целью получить выгоду при переговорах. «Милан» должен держать на прицеле и альтернативу Дисаси. В зимнее окно поялялись новости об интересе итальянского клуба к Марио Хиле из «Лацио», Федерико Гатти из «Ювентуса», Милану Шкриньяру из «Фенербахче», Ким Мин Джэ из «Баварии», Мурилло из «Ноттингем Форест», Натану Аке из «Манчестер Сити». Джо Гомесу из «Ливерпуля» и даже Гарри Магуайру из «МЮ».

Чем для «Ювентуса» закончится поиск форварда?

Мауро Икарди

Мауро Икарди

Фото: Ahmad Mora/Getty Images

У «Ювентуса» не отпало желание подписать нового нападающего после срыва трансфера Матета. Тем не менее до февраля туринский клуб не сумел решить вопрос. «Старая синьора» договорились с «Фенербахче», что арендует с правом выкупа нападающего Юссефа Эн-Несири, однако в последний момент сделку сорвал сам игрок сборной Марокко. В аренду он не захотел. Кроме того, Эн-Несири отказывался сокращать зарплату.

Тогда «Юве» переключился на других форвардов. В конце января обсуждались кандидатуры Джошуа Зиркзее из «Манчестер Юнайтед» и Федерико Кьезы из «Ливерпуля», а также возможность возвращения в Турин Рандаля Коло Муани, выступающего за «Тоттенхэм». Но в воскресенье инсайдер Ди Марцио написал о переговорах «Ювентуса» по Мауро Икарди из «Галатасарая». Аргентинца высоко ценит главный тренер Лучано Спаллетти, работавший с ним в «Интере». Согласно источнику, туринский клуб предложил Икарди контракт на полтора года.

Купит ли «Интер» нового полузащитника?

Кёртис Джонс

Кёртис Джонс

Фото: Carl Recine/Getty Images

У лидера чемпионата Италии остаётся неопределённой ситуация с трансфером полузащитника. «Интер» связывали в январе с разными игроками этого амплуа. Например, с Кёртисом Джонсом из «Ливерпуля» и Муссой Диаби из «Аль-Иттихада». Вот только и английский, и саудовский клубы не горят желанием отпускать своих хавбеков. По информации RMC Sport, «Аль-Иттихад» потребовал за Диаби € 40 млн, тогда как «нерадзурри» готовы были лишь арендовать француза с обязательством выкупа за € 28 млн.

Не получилось у «Интера» договориться с ПСВ из Эйндховена и о возвращении 36-летнего Ивана Перишича. Клуб из Нидерландов не захотел расставаться с возрастным хорватом. Сейчас же, как написал инсайдер Николо Скира, миланцы ведут переговоры с «Ливерпулем» по поводу продажи своего защитника Дензела Думфриса. Ранее в рамках этой сделки обсуждался вопрос по Джонсу. Тем не менее у «нерадзурри» мало шансов заполучить Кёртиса.

«Ливерпуль» всё же отпустит Робертсона или Джонса?

Эндрю Робертсон Подробнее
Кëртис Джонс Подробнее

«Ливерпуль» мог потерять в зимнее окно и Джонса, и левого защитника Эндрю Робертсона. Как утверждает indykaila News, на днях у коуча мерсисайдцев Арне Слота произошёл «шокирующий конфликт» в раздевалке с Кёртисом, так что эта история тоже может повлиять на ситуацию с трансфером полузащитника. Помимо «Интера», Джонса в январе хотел видеть в своей команде «Тоттенхэм».

Что касается Робертсона, то Эндрю также трансферная цель «Тоттенхэма». Лондонцы сделали «Ливерпулю» предложение о приобретении 31-летнего шотландца, а сам защитник сообщил клубу о своём желании присоединиться к «шпорам». Мерсисайдцы готовы были отпустить Робертсона за £ 5 млн, если бы вернули из «Ромы» отданного в аренду Константиноса Цимикаса или отыскали кого-то ещё на рынке. Но до февраля это у «Ливерпуля» не получилось. «Тоттенхэму» остаётся надеяться на хорошие новости в последний день зимнего окна.

В какой клуб продадут французского таланта Жаке?

Жереми Жаке

Жереми Жаке

Фото: Dave WINTER/Agence FEP/ТАСС

Одна из самых привлекательных фигур на зимнем рынке для топ-клубов Европы – центральный защитник «Ренна» Жереми Жаке. 20-летний игрок молодёжной сборной Франции, скорее всего, окажется в АПЛ. И даже известны явные кандидаты!

Ещё в начале января различные СМИ и инсайдеры писали об интересе к Жаке со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В середине месяца RMC Sport сообщил, что лондонский клуб предложил «Ренну» около € 50 млн, однако французов эта сумма не устроила. Они планировали заработать на трансфере своего таланта больше € 60 млн. Пока шли переговоры между продавцом и покупателем, «Челси» согласовал с Жереми условия личного контракта. Но сделку закрыть не получалось.

Накануне Фабрицио Романо написал, что Жаке, по сути, уже в «Ливерпуле» за € 60+10 млн, однако до финального объявления записывать игрока в мерсисайдцы рано – даже такие инсайдеры, как Романо, периодически ошибаются. Ну а «Ренн», судя по всему, заработает на центральном защитнике рекордную для себя сумму – € 65+ млн. Ждём развязки истории сегодня.

Состоится ли возвращение Канте в топ-лигу?

Н'Голо Канте Подробнее

Н’Голо Канте может вернуться в Европу спустя два с половиной года после перехода из «Челси» в «Аль-Иттихад». Главным претендентом на 34-летнего француза в зимнее окно назывался «Фенербахче». Инсайдер Флориан Плеттенберг утверждал, что опорный полузащитник принял предложение стамбульского клуба и согласился на снижение зарплаты ради переезда в Турцию. По данным Sports Digitale, «Фенербахче» даёт € 4 млн за Канте, который летом станет свободным агентом, и дожидается ответа от «Аль-Иттихада». Саудовцы не горят желанием расставаться по ходу сезона со статусным легионером.

Впрочем, «Фенербахче» не единственный кандидат на приобретение полузащитника. Ещё перед открытием зимнего окна L’Équipe сообщил: у Канте есть варианты в Англии и во Франции. А в конце январе инсайдер Романо рассказал, что один из клубов АПЛ может перехватить Н’Голо у стамбульцев. О какой команде идёт речь – неизвестно. Отмечалось, что возвращение француза в английский чемпионат обсуждалось с его агентами.

А что Бензема – тоже вернётся?

Карим Бензема Подробнее

В похожей ситуации находится и другая французская звезда в Саудовской Аравии – Карим Бензема. Бывший обладатель «Золотого мяча» хочет вернуться в Европу, так как не продлил истекающий контракт с «Аль-Иттихадом». По информации ESPN, саудовцы предложили нападающему заключить договор, который он посчитал «оскорбительным». Весь заработок Бензема свёлся бы фактически к доходам от использования имиджевых прав. По этой причине Карим отказывается даже играть за «Аль-Иттихад».

Сложившейся ситуацией готовы воспользоваться турки. Инсайдер Экрем Конур написал об интересе к Бензема со стороны «Бешикташа», который предложил € 3 млн за трансфер нападающего. Есть интерес к Кариму в МЛС и во Франции. А перед закрытием зимнего окна появились новости о борьбе за Бензема между «Ювентусом» и другим саудовским клубом – «Аль-Хилялем». Как утверждает L’Equipe, туринцы сделали несколько запросов по поводу трансфера француза, но большого прогресса в переговорах достичь пока не удалось. Тем временем от конкурента по чемпионату Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» потребовал за 38-летнего игрока гигантские деньги – € 25 млн! Карим обсуждает контракт с «Аль-Хилялем» до лета 2026-го и настаивает на гарантированном продлении договора по завершении сезона.

Новости. Футбол
Все новости

