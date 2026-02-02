Ещё он пропустил между ног, но россиянина расстреливали в упор. А парижане победили «Страсбург» вдесятером!

Сафонов опять сделал это за «ПСЖ»! Матвей — лучший по отражению пенальти в топ-лигах

Похоже, теперь Сафонова можно без стеснения назвать первым номером «ПСЖ». По крайней мере, на данный момент. Матвей едва восстановился от травмы — и сразу же вернулся в старт на два матча подряд. Хотя Луис Энрике вполне мог предоставить ему отдых после выхода во встрече с «Ньюкаслом» (1:1) в Лиге чемпионов.

Уверенная игра россиянина в матче 20-го тура со «Страсбургом» только укрепила его статус в Париже. Спасибо умению отражать удары с «точки»! Правда, полевым футболистам всё равно пришлось проявлять характер, чтобы выправить положение.

В первом круге команды расписали яркие 3:3, причём парижане отыгрывались с 1:3. В том числе из-за небезупречности Шевалье. Теперь, к грусти нейтральных болельщиков, голов команды забили куда меньше и начали менее резво. У «ПСЖ» не клеились позиционные атаки, а его защитники поначалу частенько разыгрывали мяч через Сафонова и легко преодолевали прессинг.

К 15-й минуте Матвей сделал 11 передач на своей половине. Все — точные. И заодно потащил несильный удар в ближний угол от Морейры после его смещения с правого края. Вскоре понадобилось геройствовать уже по-настоящему: Уаттара попал в поднятую руку Маркиньоса, и судья, оценив видеоповтор, назначил пенальти.

Сафонов явно изучал, как их исполняет Паничелли: три предыдущие подхода аргентинца в этом сезоне завершились голами. Но не теперь, потому что россиянин прыгнул вправо и спас! С учётом финала Межконтинентального кубка с «Фламенго», в сезоне-2025/2026 больше никто из топ-лиг не отражал пять из семи 11-метровых.

Спасение Матвея Сафонова с пенальти Фото: Кадр из трансляции

Тут же парижане забили сами! На 22-й минуте Баркола накрыл вынос Сарра, и Маюлу воспользовался отскоком. Правда, «Страсбург» сдаваться не собирался и быстро сравнял счёт. Сафонов пропустил между ног и может целиком винить в этом защитников: те спокойно дали Гела Дуэ (брату Дезире) расстрелять его в упор с лёта вслед за прострелом Чилуэлла. Оборона попросту не успела за стремительным выпадом.

Гол Дезире Дуэ Фото: Кадр из трансляции

Мобильные страсбуржцы вновь потревожили Матвея под конец первого тайма, когда Энсисо пальнул с острого угла и увидел новое спасение. По итогам первой половины «Страсбург» оказался сильнее «ПСЖ» по ожидаемым голам даже без учёта пенальти: 0,62 xG на 0,55 xG. А с ним набрал все 1,41 xG.

Дезире хотел повторить за братом, и Энрике после перерыва дал ему такую возможность, подняв с лавки. У обладателя премии Golden boy был неплохой шанс, однако он чуть не докрутил в дальний угол. Далее усилили игру парижан Дембеле с Ли Кан Ином. «ПСЖ» много владел мячом и устраивал тягучий перепас, да вновь вскрыть массивную оборону никак не мог.

Сафонов редко вступал в игру. Но и Пендерс — тоже. А на 74-й минуте Хакими зачем-то грубо пошёл в стык с Паничелли. Опять VAR. И новое решение не в пользу «ПСЖ». Всё, даже ничья за счастье? Нет! Вдесятером парижане добились цели! Заир Эмери протащил мяч по правому флангу, поскользнулся и всё равно подал в район дальней штанги, куда вовремя подключился Мендеш.

Португалец ещё и свои ворота едва не поразил, прерывая опасную подачу соперника. Плюс Годо толком не попал по мячу из выгодной позиции. Ничего другого «Страсбург» в большинстве не выжал.

«ПСЖ» обошёл «Ланс» на два очка и вернулся на первое место. Что касается Сафонова, он также перехватил три навеса и удостоился от статистического портала Sofascore приличного рейтинга 7,2. Круче только у Мендеша (7,9), Маюлу (7,6) и Витиньи (7,3). Ну а эксперты Лиги 1 вообще назвали Матвея лучшим, за что тот получил памятную статуэтку! Шевалье может и дальше скучать на скамейке — вернуть туда россиянина будет уж слишком несправедливо.