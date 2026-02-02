Почему трансферный дедлайн постоянно меняется? Топ-лиги синхронизировались, но не все

В футболе нет устойчивых правил о сроках трансферных окон. Часто случается путаница по дням и даже часам, потому что изменения возможны каждый год. Порой видишь новость о грядущем переходе и не понимаешь: а футболиста вообще успеют оформить? Не подвинули ли сроки на этот раз?

Недавний пример — срыв сделки по Сабе Сазонову. Под конец летнего дозаявочного периода «Торино» отправил документы грузинского защитника на неверный email, и тот не перебрался в «Хетафе», хотя стороны всё согласовали. Просто не хватило времени исправить ошибку. Случай со сломанным факсом и сорвавшимся переходом Давида де Хеа в «Реал» вообще стал хрестоматийным. Хотя потом историю опровергли — никакими факсами тогда уже не пользовались, всё-таки шёл 2015 год.

Иногда у клубов больше времени всё утрясти, иногда — меньше. Почему так происходит?

Есть общая договорённость. Хотя иногда приходится жаловаться

Чтобы систематизировать трансферную систему, в ФИФА с 2003 года существуют единые рекомендации национальным федерациям по срокам покупок-продаж футболистов. Именно рекомендации, не правила. Оно есть только одно — на протяжении года регистрационный период должен работать дважды: не более чем на 89 дней между сезонами и не более чем на четыре недели посреди них.

Какие именно устанавливать рамки, решают уже сами федерации. Обычно в странах с сезоном по системе «осень-весна» летом трансферное окно распахивают на два месяца, зимой — на один. Где работает «осень-весна», там всё наоборот.

Только вот можно же схитрить и подвинуть сроки так, чтобы получить преимущество: закончить с трансферами не в конце августа, а в начале или даже середине сентября – и выбить себе дополнительные дни. Обычно есть общая договорённость не наглеть. Однако работает она не всегда.

Разбогатевшим саудовским клубам было всё равно, что там обкашляли АПЛ, Бундеслига и прочие продвинутые европейцы. В 2023 году англичане жаловались на ближневосточных коллег и просили у ФИФА перенести их дату закрытия окна с 20 сентября на начало месяца. Юрген Клопп выступал открыто.

Юрген Клопп тренер «Ливерпуля», 2023 год «Власти должны ясно дать понять, что если вы хотите быть частью системы, то должны вести дела в те же сроки, что и все остальные. [Ситуация с Саудовской Аравией] для нас невыгодна, это ясно. Если нам нужен футболист, скажем, из «Уигана», мы обращаемся туда и платим. То же самое в Бундеслиге и так далее. Теперь есть другая ситуация. Это не очень хорошо, но это часть бизнеса. Не уверен, что это можно изменить. Невозможно принять, что наше трансферное окно закрывается, а у них – ещё открыто. Нам же надо играть до 1 января в таком же составе. Помню что-то подобное в России давным-давно. Но тогда были не совсем сумасшедшие деньги. Сейчас что-то новое и сложное. Я уверен: ФИФА могла бы [изменить дедлайн] вот так (щелкает пальцем), но не уверен, что там этого хотят».

Анонимный источник из саудовской лиги рассказывал Marca: «Если есть какие-то интересные варианты, мы не собираемся останавливаться в сентябре. ФИФА разрешает это, мы действуем в рамках рыночных правил». А в The Times рассуждали: «В Саудовской Аравии трансферное окно не закроется только потому, что так сделала Европа. Она воспользуется преимуществом. Саудовцы просто подождут, чтобы обратиться к Мохамеду Салаху или Алисону».

И всё же обращения подействовали: в 2023-м срок перенесли на 7 сентября, а в 2024-м саудовское окно закрылось и вовсе 2-го числа — «Аль-Хиляль» всё равно успел в тот день забрать у «Бенфики» Маркоса Леонардо за € 40 млн.

Англичане не раз инициировали перенос трансферного окна. И обжигались на этом

Как раз Англия стоит обособленно. В 2017 году большинство клубов АПЛ поддержало перенос даты закрытия следующего летнего трансферного окна на более ранний срок. Лишь пятеро участников проголосовали против, включая оба манчестерских гранда. Причина — в неопределённости вокруг будущего футболистов, когда сезон уже стартовал.

Арсен Венгер тренер «Арсенала», 2017 год «Трансферное окно должно закрываться до начала чемпионата. Игрокам нужна ясность. Остаются они? Или уходят? Не придёт ли за ними кто-нибудь в день игры? Такого быть не должно».

Идею публично также поддержали сэр Алекс Фергюсон и Гарри Кейн, который на фоне слухов о его переезде из «Тоттенхэма» хотел сосредоточиться на футболе. Правда, остальные лиги задумку не согласовали. Кроме Серии А, но и у неё была фора в восемь дней. Жозе Моуринью утверждал, что в этом нет ничего страшного: «Риск минимален. Большие европейские клубы понимают, что мы не будем продавать игроков, не имея возможности купить им замену».

Летом 2018-го, пока в остальных топ-лигах период дозаявок закончился 31 августа (кроме Серии А, там — 17-го), АПЛ действительно закрыла его 9-го числа. И англичане потеряли пусть и не звёзд, но достаточное количество игроков. В том числе Рагнара Клавана (ушёл из «Ливерпуля» в «Кальяри»), Насера Шадли (из «Вест Бромвича» в «Монако») и Эрика Максима Шупо-Мотинга (из «Сток Сити» в «ПСЖ»).

«Когда это обсуждали, я не был согласен, но тогда решили, что так будет лучше для клубов. Думаю, теперь люди осознают, что это была большая ошибка, — негодовал тогдашний тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. — Надеюсь, в следующем сезоне мы это исправим. Мы должны вернуться к прежнему формату, ведь это важно для успеха в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Я не могу быть доволен, что в последние три или четыре недели лета европейские клубы могут ослабить мою команду».

Всё откатили назад, тем не менее идея не осталась забыта. Просто англичане научились на собственной ошибке и теперь не идут вперёд всех, а сначала пытаются договориться с другими. В 2024-м The Times сообщал, что АПЛ уговаривает другие чемпионаты закрыть следующий летний дедлайн 15 августа.

В итоге не сработало — ТО закрылось вечером 1 сентября. В тот год трансферный рынок перекраивали из-за клубного чемпионата мира. Клубам АПЛ разрешили досрочно, с 1 по 10 июня, усилить состав. Этим воспользовался «Манчестер Юнайтед», пусть он и не участвовал в турнире, и забрал Матеуса Кунью. Чтобы соблюсти сроки, трансферы потом приостановили до 16-го числа.

Отклик других стран тоже имеется, так что, возможно, когда-нибудь к боссам Премьер-лиги прислушаются. Полтора года назад «Наполи» подписал Билли Гилмора и Скотта Мактоминея лишь в последний день ТО, и Антонио Конте негодовал даже громче обычного: «Абсурдная ситуация. Нам приходится тренировать футболистов, которые собираются уйти, и ждать игроков, с которыми мы никогда не работали. Да ещё и не знать, в каком состоянии они будут, когда придут.

Антонио Конте Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Футбол постоянно развивается, но должен быть кто-то, кто займётся этим нелепым правилом. Оно вредит всем тренерам и клубам. К 3-му туру на скамейке запасных не было ни одного полузащитника, так как вчера Яккарино и Сако ушли в аренду. Нам пришлось молиться, чтобы ничего не случилось с Лоботкой и Замбо-Ангисса. Надеюсь, в будущем всё может измениться, поскольку все готовы менять форматы и правила».

А в феврале 2025-го президент Серии А Эцио Симонелли согласился с инициативой англичан. При этом указал, что в других странах не разделяют его мнения: «Мы хотели бы, чтобы окно закрылось до старта сезона. Однако в Ла Лиге окно не закроется раньше 31 августа, и, скорее всего, аналогично поступят Бундеслига и Лига 1. Нам необходимо единогласие, которого нелегко достичь».

АПЛ и самой приходится подстраиваться. Но в Испании ТО всё равно закрывается позже

Этой зимой ТО одновременно закроется в АПЛ, Лиге 1, Бундеслиге и Серии А — 2 февраля в 22:00 по московскому времени. В прежние годы консервативные англичане заканчивали с трансферами исключительно 31 января. Кроме тех дней, когда дата выпадала на выходные: регистрационная палата Англии распорядок под футбол менять не намерена.

Однако в 2025 году пришлось подстраиваться под другие топ-лиги, поскольку Испания, Италия и Германия объявили срок в 3 февраля. Англия закругляться раньше не захотела, официально назвав причиной «обеспечение гармонизации». В 2026 же году 31 января — выходной, так что никаких проблем остановиться вместе со всеми нет.

Внимательные читатели могли заметить: почему в первом предложении после подзаголовка нет упоминания Ла Лиги? Большинство ведущих европейских лиг договорилось о единой дате закрытия и летнего, и зимнего трансферного окна, из-за чего немцам пришлось сдвинуться на два часа назад, французам — на три. Однако Испания всё равно чуть выделилась — в обоих случаях у неё четыре часа сверху.

Почему? Потому что могут. Вспоминаем начало текста: всего лишь рекомендации, а не правила – значит, соблюдать их не обязательно. Кому как удобнее, тот так и делает. Впрочем, остальные топ-лиги всё-таки были едины во мнении. Например, летом 2024-го Бундеслига прикрыла лавочку 30 августа в 21:00, Лига 1 — через три часа, Ла Лига, Серия А и АПЛ — через четыре.

Издание Daily Mail информировало, что англичане не отказались заканчивать чуть раньше, чтобы в том числе снизить нагрузку на сотрудников клубов: многим долгие годы приходилось работать в дедлайн до глубокой ночи.

Теперь всё, за редким исключением, в лучших лигах мира централизованнее. У Португалии вот есть день форы, у Турции — три. Однако местные клубы не тратят фуры денег, как саудовцы, так что более статусные лиги на это не обращают внимание. Можно вспомнить примеры Виктора Осимхена (за € 75 млн из «Наполи» в «Галатасарай») или Маттео Гендузи (за € 28 млн из «Лацио» в «Фенербахче»), тем не менее их переходы не выходили за рамки привычных для остальных сроков.

Клубы Мир РПЛ смогут закупаться вообще до 19 февраля, открыв ТО только 23 января. Причина понятна — большой зимний перерыв, сборы, нужно больше времени, чтобы привезти новичков и наработать свежие игровые связи.