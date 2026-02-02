Почему трансферный дедлайн постоянно меняется? Топ-лиги синхронизировались, но не все

В футболе нет устойчивых правил о сроках трансферных окон. Часто случается путаница по дням и даже часам, потому что изменения возможны каждый год. Порой видишь новость о грядущем переходе и не понимаешь: а футболиста вообще успеют оформить? Не подвинули ли сроки на этот раз?
Недавний пример — срыв сделки по Сабе Сазонову. Под конец летнего дозаявочного периода «Торино» отправил документы грузинского защитника на неверный email, и тот не перебрался в «Хетафе», хотя стороны всё согласовали. Просто не хватило времени исправить ошибку. Случай со сломанным факсом и сорвавшимся переходом Давида де Хеа в «Реал» вообще стал хрестоматийным. Хотя потом историю опровергли — никакими факсами тогда уже не пользовались, всё-таки шёл 2015 год.
Иногда у клубов больше времени всё утрясти, иногда — меньше. Почему так происходит?
Есть общая договорённость. Хотя иногда приходится жаловаться
Чтобы систематизировать трансферную систему, в ФИФА с 2003 года существуют единые рекомендации национальным федерациям по срокам покупок-продаж футболистов. Именно рекомендации, не правила. Оно есть только одно — на протяжении года регистрационный период должен работать дважды: не более чем на 89 дней между сезонами и не более чем на четыре недели посреди них.
Какие именно устанавливать рамки, решают уже сами федерации. Обычно в странах с сезоном по системе «осень-весна» летом трансферное окно распахивают на два месяца, зимой — на один. Где работает «осень-весна», там всё наоборот.
Только вот можно же схитрить и подвинуть сроки так, чтобы получить преимущество: закончить с трансферами не в конце августа, а в начале или даже середине сентября – и выбить себе дополнительные дни. Обычно есть общая договорённость не наглеть. Однако работает она не всегда.
Разбогатевшим саудовским клубам было всё равно, что там обкашляли АПЛ, Бундеслига и прочие продвинутые европейцы. В 2023 году англичане жаловались на ближневосточных коллег и просили у ФИФА перенести их дату закрытия окна с 20 сентября на начало месяца. Юрген Клопп выступал открыто.
«Власти должны ясно дать понять, что если вы хотите быть частью системы, то должны вести дела в те же сроки, что и все остальные. [Ситуация с Саудовской Аравией] для нас невыгодна, это ясно. Если нам нужен футболист, скажем, из «Уигана», мы обращаемся туда и платим. То же самое в Бундеслиге и так далее. Теперь есть другая ситуация. Это не очень хорошо, но это часть бизнеса. Не уверен, что это можно изменить. Невозможно принять, что наше трансферное окно закрывается, а у них – ещё открыто. Нам же надо играть до 1 января в таком же составе. Помню что-то подобное в России давным-давно. Но тогда были не совсем сумасшедшие деньги. Сейчас что-то новое и сложное. Я уверен: ФИФА могла бы [изменить дедлайн] вот так (щелкает пальцем), но не уверен, что там этого хотят».
Анонимный источник из саудовской лиги рассказывал Marca: «Если есть какие-то интересные варианты, мы не собираемся останавливаться в сентябре. ФИФА разрешает это, мы действуем в рамках рыночных правил». А в The Times рассуждали: «В Саудовской Аравии трансферное окно не закроется только потому, что так сделала Европа. Она воспользуется преимуществом. Саудовцы просто подождут, чтобы обратиться к Мохамеду Салаху или Алисону».
И всё же обращения подействовали: в 2023-м срок перенесли на 7 сентября, а в 2024-м саудовское окно закрылось и вовсе 2-го числа — «Аль-Хиляль» всё равно успел в тот день забрать у «Бенфики» Маркоса Леонардо за € 40 млн.
Англичане не раз инициировали перенос трансферного окна. И обжигались на этом
Как раз Англия стоит обособленно. В 2017 году большинство клубов АПЛ поддержало перенос даты закрытия следующего летнего трансферного окна на более ранний срок. Лишь пятеро участников проголосовали против, включая оба манчестерских гранда. Причина — в неопределённости вокруг будущего футболистов, когда сезон уже стартовал.
«Трансферное окно должно закрываться до начала чемпионата. Игрокам нужна ясность. Остаются они? Или уходят? Не придёт ли за ними кто-нибудь в день игры? Такого быть не должно».
Идею публично также поддержали сэр Алекс Фергюсон и Гарри Кейн, который на фоне слухов о его переезде из «Тоттенхэма» хотел сосредоточиться на футболе. Правда, остальные лиги задумку не согласовали. Кроме Серии А, но и у неё была фора в восемь дней. Жозе Моуринью утверждал, что в этом нет ничего страшного: «Риск минимален. Большие европейские клубы понимают, что мы не будем продавать игроков, не имея возможности купить им замену».
Летом 2018-го, пока в остальных топ-лигах период дозаявок закончился 31 августа (кроме Серии А, там — 17-го), АПЛ действительно закрыла его 9-го числа. И англичане потеряли пусть и не звёзд, но достаточное количество игроков. В том числе Рагнара Клавана (ушёл из «Ливерпуля» в «Кальяри»), Насера Шадли (из «Вест Бромвича» в «Монако») и Эрика Максима Шупо-Мотинга (из «Сток Сити» в «ПСЖ»).
«Когда это обсуждали, я не был согласен, но тогда решили, что так будет лучше для клубов. Думаю, теперь люди осознают, что это была большая ошибка, — негодовал тогдашний тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. — Надеюсь, в следующем сезоне мы это исправим. Мы должны вернуться к прежнему формату, ведь это важно для успеха в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Я не могу быть доволен, что в последние три или четыре недели лета европейские клубы могут ослабить мою команду».
Всё откатили назад, тем не менее идея не осталась забыта. Просто англичане научились на собственной ошибке и теперь не идут вперёд всех, а сначала пытаются договориться с другими. В 2024-м The Times сообщал, что АПЛ уговаривает другие чемпионаты закрыть следующий летний дедлайн 15 августа.
В итоге не сработало — ТО закрылось вечером 1 сентября. В тот год трансферный рынок перекраивали из-за клубного чемпионата мира. Клубам АПЛ разрешили досрочно, с 1 по 10 июня, усилить состав. Этим воспользовался «Манчестер Юнайтед», пусть он и не участвовал в турнире, и забрал Матеуса Кунью. Чтобы соблюсти сроки, трансферы потом приостановили до 16-го числа.
Отклик других стран тоже имеется, так что, возможно, когда-нибудь к боссам Премьер-лиги прислушаются. Полтора года назад «Наполи» подписал Билли Гилмора и Скотта Мактоминея лишь в последний день ТО, и Антонио Конте негодовал даже громче обычного: «Абсурдная ситуация. Нам приходится тренировать футболистов, которые собираются уйти, и ждать игроков, с которыми мы никогда не работали. Да ещё и не знать, в каком состоянии они будут, когда придут.
Антонио Конте
Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images
Футбол постоянно развивается, но должен быть кто-то, кто займётся этим нелепым правилом. Оно вредит всем тренерам и клубам. К 3-му туру на скамейке запасных не было ни одного полузащитника, так как вчера Яккарино и Сако ушли в аренду. Нам пришлось молиться, чтобы ничего не случилось с Лоботкой и Замбо-Ангисса. Надеюсь, в будущем всё может измениться, поскольку все готовы менять форматы и правила».
А в феврале 2025-го президент Серии А Эцио Симонелли согласился с инициативой англичан. При этом указал, что в других странах не разделяют его мнения: «Мы хотели бы, чтобы окно закрылось до старта сезона. Однако в Ла Лиге окно не закроется раньше 31 августа, и, скорее всего, аналогично поступят Бундеслига и Лига 1. Нам необходимо единогласие, которого нелегко достичь».
АПЛ и самой приходится подстраиваться. Но в Испании ТО всё равно закрывается позже
Этой зимой ТО одновременно закроется в АПЛ, Лиге 1, Бундеслиге и Серии А — 2 февраля в 22:00 по московскому времени. В прежние годы консервативные англичане заканчивали с трансферами исключительно 31 января. Кроме тех дней, когда дата выпадала на выходные: регистрационная палата Англии распорядок под футбол менять не намерена.
Однако в 2025 году пришлось подстраиваться под другие топ-лиги, поскольку Испания, Италия и Германия объявили срок в 3 февраля. Англия закругляться раньше не захотела, официально назвав причиной «обеспечение гармонизации». В 2026 же году 31 января — выходной, так что никаких проблем остановиться вместе со всеми нет.
Внимательные читатели могли заметить: почему в первом предложении после подзаголовка нет упоминания Ла Лиги? Большинство ведущих европейских лиг договорилось о единой дате закрытия и летнего, и зимнего трансферного окна, из-за чего немцам пришлось сдвинуться на два часа назад, французам — на три. Однако Испания всё равно чуть выделилась — в обоих случаях у неё четыре часа сверху.
Почему? Потому что могут. Вспоминаем начало текста: всего лишь рекомендации, а не правила – значит, соблюдать их не обязательно. Кому как удобнее, тот так и делает. Впрочем, остальные топ-лиги всё-таки были едины во мнении. Например, летом 2024-го Бундеслига прикрыла лавочку 30 августа в 21:00, Лига 1 — через три часа, Ла Лига, Серия А и АПЛ — через четыре.
Издание Daily Mail информировало, что англичане не отказались заканчивать чуть раньше, чтобы в том числе снизить нагрузку на сотрудников клубов: многим долгие годы приходилось работать в дедлайн до глубокой ночи.
Теперь всё, за редким исключением, в лучших лигах мира централизованнее. У Португалии вот есть день форы, у Турции — три. Однако местные клубы не тратят фуры денег, как саудовцы, так что более статусные лиги на это не обращают внимание. Можно вспомнить примеры Виктора Осимхена (за € 75 млн из «Наполи» в «Галатасарай») или Маттео Гендузи (за € 28 млн из «Лацио» в «Фенербахче»), тем не менее их переходы не выходили за рамки привычных для остальных сроков.
Клубы Мир РПЛ смогут закупаться вообще до 19 февраля, открыв ТО только 23 января. Причина понятна — большой зимний перерыв, сборы, нужно больше времени, чтобы привезти новичков и наработать свежие игровые связи.