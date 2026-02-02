Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Европейский футбол, обзор матчей 31 января, 1 февраля 2026: АПЛ, Ла Лига, Серия А, Реал, Сити — Тоттенхэм, МЮ, Барселона, ПСЖ

Россияне зажигают во Франции и подвиг вратаря «Аталанты». Главное в еврофутболе
Артём Никулин
Дайджест выходных
Комментарии
Соланке лишил «Сити» победы ударом скорпиона, а у Майкла Кэррика третья подряд победа с «МЮ»!

Отходим от еврокубковых интриг и возвращаемся к национальным чемпионатам. «Бавария» снова не победила, «Арсенал» увеличил отрыв в чемпионской гонке АПЛ, «Реал» вновь наградили ударом с пенальти, а российские футболисты были очень заметны в Лиге 1.

Англия: «Тоттенхэм» спас матч с «Сити», фантастический камбэк «Челси»

«Вулвз» перевыполнил норматив по победам и откатился к поражениям — проиграл «Борнмуту» (0:2). «Брайтон» упустил победу в матче с «Эвертоном» на 90+7-й минуте (1:1). «Ноттингем Форест» удержал ничью с «Кристал Пэлас», хотя весь второй тайм провёл в меньшинстве (1:1).

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
0 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Субименди – 27'     0:2 Мадуэке – 38'     0:3 Дьёкереш – 69'     0:4 Жезус – 86'    

Матч с «Лидсом» стал бенефисом для нападающих «Арсенала»: Дьёкереш замкнул подачу Мартинелли и впервые забил в АПЛ в 2026-м, а вышедший на замену Жезус, как гладиатор, выиграл борьбу у Стрёйка в штрафной и вонзил четвёртый мяч в сетку. Другой именитый бомбардир, Автогол, тоже не ушёл без результативного действия. На 38-й минуте вратарь «Лидса» Карл Дарлоу пытался кулаком вынести мяч из ворот, но случайно закинул его в сетку. Мяч, кстати, в итоге переписали на Мадуэке.

Болельщики «Арсенала» даже придумали чант про стандарты:
«Арсенал» утомил угловыми и автоголами. Сегодня у него было и то, и то
«Арсенал» утомил угловыми и автоголами. Сегодня у него было и то, и то
Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Боуэн – 7'     0:2 Саммервилл – 36'     1:2 Педро – 57'     2:2 Кукурелья – 70'     3:2 Фернандес – 90+2'    
Удаления: нет / Тодибо – 90+11'
Стычка в матче «Челси» – «Вест Хэм»

Стычка в матче «Челси» – «Вест Хэм»

Фото: Getty Images

Эпичнейшая ремонтада случилась на «Стэмфорд Бридж». В первом тайме «Вест Хэм» просто разорвал левый фланг «Челси», соорудил два мяча — у хозяев разве что Палмер опасно пробил со штрафного. Даже после перерыва гости продолжали нагнетать обстановку, а фавориты не без удачи перевернули ход встречи. Педро и Кукурелья помогли сравнять счёт ударами головой, в компенсированное время Педро всех обхитрил пасом на Энцо Фернандеса в штрафную, и аргентинец пробил Ареола. А перед финальным свистком игроки чуть не подрались: Траоре яростно оттолкнул (или просто выкинул!) Кукурелью, потом же рядом с угловым флажком началась суета. К счастью, все живы-здоровы, никто не пострадал.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Гордон – 36'     1:1 Экитике – 41'     2:1 Экитике – 43'     3:1 Вирц – 67'     4:1 Конате – 90+3'    

Первая победа «Ливерпуля» в АПЛ в 2026-м! Хотя «Ньюкасл» открыл счёт: Гордон забил из-под Керкеза. Но потом уже оборона гостей стала проваливаться: Экитике оформил дубль, Вирц отметился с паса Салаха, а Конате в компенсированное время затолкал мяч после подачи углового. Поздравлять француза прибежала вся команда, даже Алисон — неделю назад отец защитника скончался, и он забил в первом матче после возвращения.

Одной из атак «Ливерпуля» помог болбой:
«Ливерпуль» наконец победил в АПЛ в новом году — и как! А радостнее всего за Конате
«Ливерпуль» наконец победил в АПЛ в новом году — и как! А радостнее всего за Конате
Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Фулхэм
Лондон
1:0 Каземиро – 19'     2:0 Кунья – 56'     2:1 Хименес – 85'     2:2 Кевин – 90+1'     3:2 Шешко – 90+4'    

Майкл Кэррик одержал третью победу подряд на посту тренера «МЮ» — разобрался с «Фулхэмом». Сначала Каземиро открыл счёт точным ударом головой, а потом бразилец острым пасом прорезал оборону гостей и отдал голевую на Кунью. Затем манкунианцы едва не упустили победу: на 85-й Хименес реализовал пенальти, а через шесть минут Кевин пушечным ударом в дальний верхний угол сравнял. На помощь пришёл Шешко: словенец с разворота вонзил победный. У Фернандеша, между прочим, две голевые передачи в матче — португалец оторвался в списке лучших ассистентов АПЛ (всего у него 12 передач).

Что же теперь скажет Рой Кин?
«МЮ», что ты творишь?! Пропустили в концовке, но забрали победу на 90+4-й ударом в девятку
«МЮ», что ты творишь?! Пропустили в концовке, но забрали победу на 90+4-й ударом в девятку
Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
0 : 1
Брентфорд
Лондон
0:1 Уаттара – 45+1'    
Удаления: нет / Шаде – 42'

«Брентфорд» изрядно настрадался против «Астон Виллы». Сначала на 42-й минуте Кевин Шаде сотворил нечто невообразимое: шипами ударил Кэша в пах, за что словил прямую красную. Однако уже через несколько минут Данго Уаттара поймал длинный заброс и поразил дальнюю девятку. Оставшееся время «Брентфорд» удерживал победу: отбивался с 28% владения мячом и выдержал 26 ударов по воротам.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Шерки – 11'     0:2 Семеньо – 44'     1:2 Соланке – 53'     2:2 Соланке – 70'    

Пеп Гвардиола последовал примеру Унаи Эмери и раскрутил интригу в АПЛ. Сначала игра шла в пользу «Сити»: Шерки наказал Биссума за «спячку» в центре поля, а потом Викарио не сумел отразить мяч после удара Семеньо. Но во второй половине Соланке нанёс ответный удар: сначала проткнул в створ Доннаруммы с помощью рикошета от Гехи, а потом сравнял ударом скорпиона! В концовке «Сити» начал откровенно душить лондонцев в штрафной (нанёс шесть ударов), однако «Тоттенхэм» выстоял.

Как же так, Пеп?
«Сити» отдал матч с 2:0. Истинная красота от Соланке — забил гол пяткой-скорпионом!
«Сити» отдал матч с 2:0. Истинная красота от Соланке — забил гол пяткой-скорпионом!
«Брентфорд» подкрадывается к топ-4

Испания: у «Барселоны» беда с реализацией, победа «Реала» с пенальти

«Жирона» с тер Штегеном в воротах проиграла «Овьедо» (0:1). «Осасуна» и «Вильярреал» провели голевую перестрелку и поделили очки (2:2). «Хетафе» с «Сельтой» – тоже и не определили победителя, но оставили болельщиков без зрелища (0:0).

Испания — Примера . 22-й тур
31 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
0 : 0
Атлетико М
Мадрид

Команды не смогли порадовать зрителей голами. Почти все удары игроков летели в чужих защитников, в створ попадали редко. В концовке у Альвареса было два хороших момента, но Мэтью Райан затащил. Теперь мадридцы отстают от «Барселоны» аж на 10 очков.

Испания — Примера . 22-й тур
31 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 6'     1:1 Родригес – 29'     1:2 Ф. Торрес – 40'     1:3 Рашфорд – 72'    

«Барса» удивительным образом ограничилась лишь тремя голами — за всю игру каталонцы выбили 6 xG. Гости удивительно легко убегали за спины защитников соперника, однако Фермин Лопес, Ферран Торрес и другие не забивали из выгоднейших позиций. Торрес так вообще умудрился в одной атаке дважды за секунду попасть в перекладину: сначала ударом с ноги, потом мяч отскочил ему в голову – и от неё опять в каркас ворот. Атака «Эльче» тоже не спала и несколько раз сумела напрячь Жоана Гарсию: на 29-й минуте воспитанник «Реала» Альваро Родригес поймал соперника на провальном искусственном офсайде и положил точно в угол.

Каталонцам нужно искать топ-форварда:
Реализация «Барсы» — ужас! Ферран запорол топовый момент, а всего наиграли на шесть голов
Реализация «Барсы» — ужас! Ферран запорол топовый момент, а всего наиграли на шесть голов
Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Винисиус Жуниор – 15'     1:1 де Фрутос – 49'     2:1 Мбаппе – 90+10'    
Удаления: нет / Сисс – 80', Чаварриа – 90+13'

«Реал» вновь попал в судейский скандал, хоть и не совсем оправданно. Хозяева открыли счёт уже на 15-й минуте после прорыва Винисиуса, но на 49-й де Фрутос сравнял счёт. «Реал» оставшееся время вскрывал оборону «Райо», однако безуспешно — даже у Мбаппе не получилось забить в пустые (попал в перекладину). Не получалось дожать даже в большинстве после удаления Пате Сисса: он грубейшим образом въехал по ноге Себальосу. Спасение пришло в конце добавленного времени: Нобель Менди попал ногой по Браиму Диасу в штрафной и «привёз» пенальти. Мбаппе по классике реализовал его, выцарапав победу для хозяев.

«Реал» побеждает на классе или ему везёт?
Какая нервная победа «Реала»! Мбаппе не попал в пустые, но спас пенальти на 90+10-й минуте
Какая нервная победа «Реала»! Мбаппе не попал в пустые, но спас пенальти на 90+10-й минуте
Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 1
Валенсия
Валенсия
0:1 Риоха – 20'     1:1 Авила – 23'     2:1 Форнальс – 88'    

«Валенсия» неплохо стартовала в гостях у «Бетиса»: на 13-й минуте Пепелу не забил пенальти, однако на 20-й Луис Риоха открыл счёт ударом с границы штрафной. Спустя пару минут судья назначил ещё один 11-метровый, но в ворота гостей — Чими Авила без нервов его реализовал. На 88-й «Бетис» нанёс второй удар в створ в матче, и он тоже стал результативным — Форнальс сначала попал в защитника, однако быстро подсуетился и со второй попытки пробил Димитриевски.

Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Гедеш – 37'     1:1 Руис – 88'    
Удаления: нет / Мендес – 83'
«Атлетик» Б – «Реал Сосьедад»

«Атлетик» Б – «Реал Сосьедад»

Фото: Getty Images

«Сосьедад» был очень близок к победе. На 37-й минуте гости быстро разыграли угловой и доставили мяч Гедешу, который поджидал за пределами штрафной. Португалец обработал и фантастическим ударом в ближний угол открыл счёт. «Атлетик» был лучше по количеству ударов, но ничего не мог трансформировать в голы — даже в большинстве. Пока за дело не взялся Иньиго Руис: полузащитник проскочил с левого фланга в штрафную, качнул нескольких соперников, и сравнял ударом в дальний угол. «Сосьедад» искал шансы через быстрые забросы, а хозяева пытались вскрыть враждебных соседей через позиционку. Был опасный удар издали от Паредеса, но на этом всё.

Вальверде ещё поработает, хотя положение басков пугает

Италия: фэнтезистический Карнезекки, «Юве» громит «Парму»

«Лацио» с «Дженоа» открыли 23-й тур ураганным матчем: римляне сначала забили дважды, потом команда Даниэле Де Росси отыгралась, но на 90+10-й Катальди вырвал победу с пенальти (3:2). «Сассуоло» переиграл «Пизу» (3:1), а «Торино» вырвал победу во встрече с «Лечче» и прервал четырёхматчевую серию поражений (1:0).

Италия — Серия А . 23-й тур
31 января 2026, суббота. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Фиорентина
Флоренция
1:0 Вергара – 11'     2:0 Гутьеррес – 49'     2:1 Соломон – 57'    
Удар Скотта Мактоминея через себя в матче «Наполи» – «Фиорентина»

Удар Скотта Мактоминея через себя в матче «Наполи» – «Фиорентина»

Фото: Getty images

За неаполитанцев забивали неожиданные персонажи. Вергара оформил против «Фиорентины» 1+1 (это его первые результативные действия в сезоне Серии А), а Гутьеррес в стиле праймового Роббена сместился в центр и с левой ноги положил мяч в угол. «Фиалки» отквитали один мяч на 57-й и до конца матча имели шансы сравнять, но не свезло.

Италия — Серия А . 23-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Комо
Комо
Окончен
0 : 0
Аталанта
Бергамо
Удаления: нет / Аханор – 8'

Кто поставил Карнезекки в свой фэнтези-состав, тот самый счастливый человек на свете. «Аталанта» осталась в меньшинстве уже на восьмой минуте из-за удаления Аханора, поэтому у бергамасков играл один вратарь. «Комо» владел мячом 79% времени, 28 раз пробил по воротам и наиграл на 5,24 xG — мяч всё равно не шёл в ворота. Самый верный шанс появился на 90+8-й минуте: в ворота «Аталанты» назначили пенальти, но Марко потащил удар Паса. Легенда!

Италия — Серия А . 23-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Кремонезе
Кремона
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 16'     0:2 Зелиньски – 31'    

«Интер» вновь уверенно расправляется с андердогом — «Кремонезе» заиграл только в концовке, когда миланцы уже вели с перевесом в два гола (забили Мартинес и Зелиньски). Явный шанс у хозяев возник на 83-й минуте, когда Зоммера проверили тремя ударами подряд и попаданием в штангу. Не помог даже Варди, хотя англичанин провёл на поле все 90 минут.

Италия — Серия А . 23-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Парма
Парма
Окончен
1 : 4
Ювентус
Турин
0:1 Бремер – 15'     0:2 Маккенни – 37'     1:2 Камбьязо – 51'     1:3 Бремер – 54'     1:4 Дэвид – 64'    

Образцовый матч от «Ювентуса»: порадовал зрителей постоянной активностью и движениями у чужих ворот, не зарываясь в штрафную при первом забитом. Самым забивным футболистом оказался Бремер: у защитника дубль после стандартов. Форварды тоже не зря едят свой хлеб: у Дэвида 1+1, а в конце на замену вышел Опенда, который забил пятый мяч (но его не засчитали). В общем, даже автогол Камбьязо не испортил настроение туринцам.

«Милану» – не отчаиваться, у него матч в запасе

Германия: «Гамбург» прервал 12-летнюю серию «Баварии», веселье в Дортмунде

«РБ Лейпциг» проиграл «Майнцу» и вылетел за пределы топ-4 (1:2). Гладбахская «Боруссия» сыграла вничью с «Вердером» и отправила тренера соперника в отставку (1:1). «Хоффенхайм» продолжает держаться в топ-3 благодаря победе во встрече с «Унионом» (3:1). «Штутгарт» с минимальным счётом обыграл «Фрайбург», забив в концовке (1:0).

Германия — Бундеслига . 20-й тур
31 января 2026, суббота. 17:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
1 : 3
Байер
Леверкузен
0:1 Артур – 26'     0:2 Тилльман – 33'     1:2 Кох – 50'     1:3 Гарсия – 90+3'    
Удаления: Скири – 71' / нет

«Байер» постепенно ликвидирует упущенные возможности: после победы в матче с «Айнтрахтом» леверкузенцы вплотную подобрались к зоне ЛЧ. Гости здраво начали игру, забив два мяча, но потом «Айнтрахт» пробудился: сократил отставание и продолжил давить на ворота Бласвиха. Форму сбило удаление полузащитника Скири, хотя даже в меньшинстве франкфуртцы создавали моменты. Интригу окончательно убил Алеш Гарсия, катнувший мяч вратарю между ног на 90+3-й.

Германия — Бундеслига . 20-й тур
31 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Гамбург
Гамбург
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен
1:0 Виейра – 34'     1:1 Кейн – 42'     1:2 Диас – 46'     2:2 Вушкович – 53'    
Гарри Кейн в матче «Гамбург» – «Бавария»

Гарри Кейн в матче «Гамбург» – «Бавария»

Фото: Getty Images

Ого, «Бавария» потеряла очки уже во втором туре подряд: не смогла обыграть «Гамбург» впервые с 2014-го! У мюнхенцев много вопросов к судье: Венсан Компани ругался на ошибочную жёлтую Кейну и неназначенные пенальти в ворота хозяев. Тем не менее «Гамбург» достойно боролся с гегемоном, играя на встречных курсах. Нойеру пришлось попотеть, а Дэвису – вытаскивать мяч из пустого створа. Арбитр добавил ко второму тайму аж девять минут, но футболисты только обменялись предупреждениями — хозяев счёт устраивал, а гости будто устали.

Германия — Бундеслига . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
3 : 2
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1:0 Антон – 44'     1:1 Нихюс – 45+4'     1:2 Нихюс – 48'     2:2 Гирасси – 68'     3:2 Гирасси – 69'    

В Дортмунде, как всегда, весело. Началось всё с ошибки Дианта Рамая: голкипер не смог зафиксировать мяч после углового, и Вальдемар Антон открыл счёт. Затем настал час славы для Юлиана Нихюса: хавбек «Хайденхайма» под конец первого тайма запихнул мяч в сетку лёжа на газоне, а в начале второго забил красавца из-за штрафной. Далее на смену заступил Серу Гирасси: форвард сравнял с пенальти на 68-й и через минуту забил победный в ближний угол. Гвинеец вообще мог доводить дело до хет-трика, однако второй пенальти он уже не реализовал.

«Боруссия» обеспечит нас чемпионской интригой?

Франция: Головин сделал ассист, Сафонов отразил пенальти

«Ланс» всё ещё цепляется за чемпионскую гонку — обыграл «Гавр» (1:0). Эндрик не забил за «Лион», но его команда всё равно победила «Лилль» (1:0). «Ницца» отыгралась с 0:2 против «Бреста» (2:2).

Франция — Лига 1 . 20-й тур
31 января 2026, суббота. 19:00 МСК
Париж
Париж
Окончен
2 : 2
Марсель
Марсель
0:1 Гринвуд – 18'     0:2 Обамеянг – 53'     1:2 Иконе – 82'     2:2 Кеббаль – 90+4'    

Несчастья преследуют «Марсель»: на неделе команда вылетела из Лиги чемпионов, а теперь потеряла очки с «Парижем», хотя вела 2:0. Финальный гол пришёл на последних минутах: Мунеци воспарил над штрафной, но получил кулаком по голове от Рульи. Судья назначил пенальти, и Кеббаль сравнял ударом под перекладину. Тем временем во французских СМИ разгоняют слухи об уходе Роберто Де Дзерби.

Франция — Лига 1 . 20-й тур
31 января 2026, суббота. 23:05 МСК
Монако
Монако
Окончен
4 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Фати – 33'     2:0 Аклиуш – 50'     3:0 Кулибали – 60'     4:0 Идумбо-Музамбо – 89'    

Это не учебная тревога: «Монако» победил в Лиге 1 впервые за пять матчей! Досталось крепкому «Ренну». У монегасков наконец начали проходить вертикальные атаки, а оборона перестала играть с завязанными глазами. Такой подход привёл к четырём голам, голевой передачей отметился и Головин. Вратарь отбил мяч прямо в ноги Александру, но хавбек от неожиданности отпасовал Аклиушу — хотя ворота были пустыми, можно было и самому забивать.

«Монако» готов вернуться на победный путь:
Самый смешной ассист в карьере Головина. Он даже не пытался сделать пас!
Самый смешной ассист в карьере Головина. Он даже не пытался сделать пас!
Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22'     1:1 Дуэ – 27'     1:2 Мендеш – 81'    
Удаления: нет / Хакими – 74'

Сафонов снова вышел в старте и показал класс на 20-й минуте, отразив пенальти. И уже через две минуты «ПСЖ» открыл счёт! Однако и «Страсбург» не ушёл в хтонь: на 27-й Гела Дуэ замкнул прострел от Чилуэлла, забив Матвею между ног. После этого команды перестали создавать интересные моменты у своих ворот — до тех пор пока не случилось удаление Хакими. «ПСЖ» даже в меньшинстве контролировал игру и выжал второй мяч — Пендерс потерял ворота и не спас после удара Мендеша головой. А Сафонова после финального свистка признали лучшим игроком матча!

Сафонов — тащер!
Сафонов опять сделал это за «ПСЖ»! Матвей — лучший по отражению пенальти в топ-лигах
Сафонов опять сделал это за «ПСЖ»! Матвей — лучший по отражению пенальти в топ-лигах
«Монако» заползёт в еврокубки?

Одной строкой

  • «Аякс» упустил победу, ведя 2:0 во встрече с «Эксельсиором» с 13-го места (2:2). ПСВ растоптал «Фейеноорд» в очном матче (3:0) — теперь команда Боша лидирует в Эредивизии с 17-очковым перевесом.
  • Луис Суарес принёс «Спортингу» победу во встрече с «Насьоналом» голом в компенсированное время (2:1) — теперь лиссабонцы отстают от «Порту» на четыре очка, но у тех матч в запасе. «Бенфика» Жозе Моуринью оставила все силы на «Реал» и не смогла переиграть «Тонделу» (0:0).
  • «Галатасарай» растерзал «Кайсериспор» (4:0) благодаря двум пенальти и автоголу. «Бешикташ» одолел «Коньяспор» (2:1) и не проигрывает с ноября, однако до лидирующего «Галатасарая» 13 очков.
  • ПАОК разгромил «Пансерраикос» (4:1), но обошёлся без россиян на поле. Оздоев остался на скамейке, а Чалов вообще не попал в заявку.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android